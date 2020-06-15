Вітаємо всіх президентів!
Таке враження, що хтось на небі дуже довго не робив цього, а потім, раптово вирішив врубити літо. Справжня літня жара почалася з початком тижня, що минув. Незважаючи на це, коронавірус не відступає. Всесвітня організація охорони здоров’я говорить про наростання епідемії, найбільше заражень відбувається у Південній та Північній Америках та у Південно-Східній Азії. Всього загалом на Землі вже захворіло понад 7,5 мільйонів людей, з них померло понад 400 тисяч, одужали більше 3,5 мільйонів. В України минулого тижня зареєстровано черговий антирекорд за кількістю інфікованих за добу, всього захворіло понад 30 тисяч, померло близько 900, близько 14 тисяч одужали. В Миколаївській області кількість захворівших перебільшила 300 осіб, з них більше двох сотень людей одужали. Міністр охорони здоров’я Степанов вважає причиною рекордного росту кількості захворівших нехтуванням українцями карантинних правил, зокрема – масковим режимом, застосуванням антисептика, та іншим. І дійсно, достатньо пройтися крамницями або проїхатися у маршрутці, щоб зрозуміти, що навіть мінімальні заходи не виконує майже ніхто. Майже ніхто не одягає маски у місцях скупчення людей, майже ніхто не контролює кількість людей у магазинах і маршрутках. І було б дивно, якби люди вчиняли всупереч тому, як робить обрана ними на посаду президента людина, яка сама демонстративно порушує карантин, та й ще вихваляється цим. А головний санітарний лікар, присутній при цьому вигадує якісь дурнуваті версії про перевірку. І ми чомусь дивуємось?
Нещодавно народна депутатка Анна Скороход, та сама, яка відома тим, що плакала на засіданні парламенту, та яку згодом звинуватили у любіюванні інтересів її чоловіка – громадянина Російської Федерації та вигнали із фракції «Слуги народу», розповсюдила інформацію про те, що, начебто, завод «Океан» розпилюється на металобрухт. На цьому тижні для миколаївської та української преси на заводі влаштували тур, де показали, що «Океан», насправді працює, попри все, виконує замовлення, платить зарплату працівникам, а саму депутатку просто використали вороги цього українського підприємства, яке відроджується. Власник заводу, Василь Капацина, відповідаючи на питання, хто стоїть за безперервними атакам на «Океан» однозначно вказав на Росію, яка не може змиритися з тим, що в Україні з’явиться потужний суднобудівний актив, після арешту майна заводу у січні за клопотанням Генеральної прокуратури ніхто справою заводу у прокуратурі не займається, а новий генпрокурор Ірина Венедіктова, як і старий ігнорує всі звернення Василя Капацини. А поки є арешт майна і ніхто нічого не хоче робити, завод не отримує суднобудівні замовлення, не може кредитуватися та знаходиться у критичному стані. А ще, Василь Миколайович здивувався бездіяльністю Служби безпеки України. І, здається, ми знаємо причину такої бездіяльності СБУ та інших органів. Вони зайняти. У них немає часу. Вони інтригують проти очільника області, вони зайняти переслідуванням попередників. Їм не до захисту вітчизняного виробника. Тому спрогнозувати як буде розвиватися ситуація навколо «Океану», особисто я не беруся. А ось про інше поговоримо.
Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю інтернет-виданню «Українська правда». Там було все – і про те, що мери не можуть бути в опозиції до президента, бо це опозиція до держави, і про те, що Зеленський хотів заразити себе коронавірусом, і про колишнього керівника свого офісу Андрія Богдана, якого Володимир Олександрович врятував, за його словами, від влади, і про Бандеру, і про те, що завдяки поїздкам на місця він дізнається про справжній стан речей і багато чого іншого – хто хоче може подивитися сам. Ми зупинимось на іншому. На тому, що Зеленський вкрай неприязно ставиться до п’ятого Президента України і не приховує цього. І це не просто погане ставлення. Це і образа і, певною мірою, страх перед Порошенко і вирок для останнього, навіть без рішення суду, хоча Володимир Олександрович говорить що вирок – це справа правоохоронних органів. Але всі чудово розуміють, що так саме, як Володимир Олександрович перестав воювати з Росією у своїй голові, точно так він вже виніс вирок Петру Олексійовичу у тій самій голові. А Венедіктова та всі інші старанно намагаються цей вирок втілити у життя. Інакше як пояснити шоу, які безупинно влаштовує ДБР викликаючи п’ятого Президента на допит як, свідка, а потім намагається вручити підозру за дуже дивною справою, а потім Генеральний прокурор тікає від підозрюваного. А потім, Державне Бюро Розслідувань оприлюднює відео, в якому називає людей, які виступають проти переслідувань Петра Порошенка «порохоботами». Тобто, державний правоохоронний орган використовує образливу, дегуманізуючу назву щодо прихильників одного політичного діяча. Навіть за часів Януковича прихильників Тимошенко так не називали. І не важливо, хто цей діяч, важливо, що це робить державний орган. І ви хочете сказати, що політика тут ні до чого і це не політичне переслідування?
Юрій Гранатуров збирається приймати участь у майбутніх місцевих виборах у складі команди «Нашого краю». Хоча були небезпідставні плітки, про те, що Юрій Ісайович хотів змінити політичну команду. Судячи зі всього – не домовився. З ким? А з ким домовлявся. Напевно, ті, з ким домовлявся, вирішили, що хоч старий кінь борозни не зіпсує, але й не поглибить.
Відразу дві сесії - Миколаївської обласної та міської рад пройшли в п’ятницю. Депутати Миколаївської обласної ради перерозподілили обласний бюджет, та вирішили передати будівлі обласної дитячої інфекційної лікарні на баланс Чорноморського національного університету ім.Петра Могили. А депутати Миколаївської міської ради погодили кредитні угоди на придбання 60 тролейбусів та 50 автобусів, що, за думкою Олександра Сєнкевича може стати початком транспортної революції у місті. І все більше і більше депутати виступають з гучними заявами та гаслами. Бо – місцеві вибори близько.
За цим кланяюся, зустрінемось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Таке враження, що хтось на небі дуже довго не робив цього, а потім, раптово вирішив врубити літо. Справжня літня жара почалася з початком тижня, що минув. Незважаючи на це, коронавірус не відступає. Всесвітня організація охорони здоров’я говорить про наростання епідемії, найбільше заражень відбувається у Південній та Північній Америках та у Південно-Східній Азії. Всього загалом на Землі вже захворіло понад 7,5 мільйонів людей, з них померло понад 400 тисяч, одужали більше 3,5 мільйонів. В України минулого тижня зареєстровано черговий антирекорд за кількістю інфікованих за добу, всього захворіло понад 30 тисяч, померло близько 900, близько 14 тисяч одужали. В Миколаївській області кількість захворівших перебільшила 300 осіб, з них більше двох сотень людей одужали. Міністр охорони здоров’я Степанов вважає причиною рекордного росту кількості захворівших нехтуванням українцями карантинних правил, зокрема – масковим режимом, застосуванням антисептика, та іншим. І дійсно, достатньо пройтися крамницями або проїхатися у маршрутці, щоб зрозуміти, що навіть мінімальні заходи не виконує майже ніхто. Майже ніхто не одягає маски у місцях скупчення людей, майже ніхто не контролює кількість людей у магазинах і маршрутках. І було б дивно, якби люди вчиняли всупереч тому, як робить обрана ними на посаду президента людина, яка сама демонстративно порушує карантин, та й ще вихваляється цим. А головний санітарний лікар, присутній при цьому вигадує якісь дурнуваті версії про перевірку. І ми чомусь дивуємось?
Нещодавно народна депутатка Анна Скороход, та сама, яка відома тим, що плакала на засіданні парламенту, та яку згодом звинуватили у любіюванні інтересів її чоловіка – громадянина Російської Федерації та вигнали із фракції «Слуги народу», розповсюдила інформацію про те, що, начебто, завод «Океан» розпилюється на металобрухт. На цьому тижні для миколаївської та української преси на заводі влаштували тур, де показали, що «Океан», насправді працює, попри все, виконує замовлення, платить зарплату працівникам, а саму депутатку просто використали вороги цього українського підприємства, яке відроджується. Власник заводу, Василь Капацина, відповідаючи на питання, хто стоїть за безперервними атакам на «Океан» однозначно вказав на Росію, яка не може змиритися з тим, що в Україні з’явиться потужний суднобудівний актив, після арешту майна заводу у січні за клопотанням Генеральної прокуратури ніхто справою заводу у прокуратурі не займається, а новий генпрокурор Ірина Венедіктова, як і старий ігнорує всі звернення Василя Капацини. А поки є арешт майна і ніхто нічого не хоче робити, завод не отримує суднобудівні замовлення, не може кредитуватися та знаходиться у критичному стані. А ще, Василь Миколайович здивувався бездіяльністю Служби безпеки України. І, здається, ми знаємо причину такої бездіяльності СБУ та інших органів. Вони зайняти. У них немає часу. Вони інтригують проти очільника області, вони зайняти переслідуванням попередників. Їм не до захисту вітчизняного виробника. Тому спрогнозувати як буде розвиватися ситуація навколо «Океану», особисто я не беруся. А ось про інше поговоримо.
Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю інтернет-виданню «Українська правда». Там було все – і про те, що мери не можуть бути в опозиції до президента, бо це опозиція до держави, і про те, що Зеленський хотів заразити себе коронавірусом, і про колишнього керівника свого офісу Андрія Богдана, якого Володимир Олександрович врятував, за його словами, від влади, і про Бандеру, і про те, що завдяки поїздкам на місця він дізнається про справжній стан речей і багато чого іншого – хто хоче може подивитися сам. Ми зупинимось на іншому. На тому, що Зеленський вкрай неприязно ставиться до п’ятого Президента України і не приховує цього. І це не просто погане ставлення. Це і образа і, певною мірою, страх перед Порошенко і вирок для останнього, навіть без рішення суду, хоча Володимир Олександрович говорить що вирок – це справа правоохоронних органів. Але всі чудово розуміють, що так саме, як Володимир Олександрович перестав воювати з Росією у своїй голові, точно так він вже виніс вирок Петру Олексійовичу у тій самій голові. А Венедіктова та всі інші старанно намагаються цей вирок втілити у життя. Інакше як пояснити шоу, які безупинно влаштовує ДБР викликаючи п’ятого Президента на допит як, свідка, а потім намагається вручити підозру за дуже дивною справою, а потім Генеральний прокурор тікає від підозрюваного. А потім, Державне Бюро Розслідувань оприлюднює відео, в якому називає людей, які виступають проти переслідувань Петра Порошенка «порохоботами». Тобто, державний правоохоронний орган використовує образливу, дегуманізуючу назву щодо прихильників одного політичного діяча. Навіть за часів Януковича прихильників Тимошенко так не називали. І не важливо, хто цей діяч, важливо, що це робить державний орган. І ви хочете сказати, що політика тут ні до чого і це не політичне переслідування?
Юрій Гранатуров збирається приймати участь у майбутніх місцевих виборах у складі команди «Нашого краю». Хоча були небезпідставні плітки, про те, що Юрій Ісайович хотів змінити політичну команду. Судячи зі всього – не домовився. З ким? А з ким домовлявся. Напевно, ті, з ким домовлявся, вирішили, що хоч старий кінь борозни не зіпсує, але й не поглибить.
Відразу дві сесії - Миколаївської обласної та міської рад пройшли в п’ятницю. Депутати Миколаївської обласної ради перерозподілили обласний бюджет, та вирішили передати будівлі обласної дитячої інфекційної лікарні на баланс Чорноморського національного університету ім.Петра Могили. А депутати Миколаївської міської ради погодили кредитні угоди на придбання 60 тролейбусів та 50 автобусів, що, за думкою Олександра Сєнкевича може стати початком транспортної революції у місті. І все більше і більше депутати виступають з гучними заявами та гаслами. Бо – місцеві вибори близько.
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