Мое пожелание для нового мэра

Пусть мой не короткий пост станет одним из наставлений и руководством к действию новому мэру, которого наш город изберет осенью.

Как горожанин - я имею на этот полное право.

Уверен, что эта инициатива должна войти в число первоочередных проектов, подлежащих немедленному исполнению и станет стартовым маркером эффективности решения тех городских вопросов, которые никто, за последние 200 лет, так и не отважился комплексно завершить. И тот , кто это сделает- навсегда войдет в историю города Николаева.

Оговорка: мой пост для нового мэра Николаева.

Нынешний меня, в принципе, давно не интересует и особо не беспокоит. Тут даже поговорка о том, что с "мертвой овцы, хоть шерсти клок" - неприменима.

Итак.

События с ливнем трехдневной давности.

Так случилось, что все мое детство прошло на Чигрина, 78-А. Когда в те времена спрашивали о месте проживания, наше сообщество гордо отвечало: "На Мещанской канаве" и это было исторической правдой. А если быть точней, то это пересечение бывшей Чигрина и Садовой, прямо напротив спортивного интерната и чуть правее от бывшего стадиона "Пионер".

Для краткого понимания, что из себя исторически представляла мещанская канава, приведу цитату из https://niklife.com.ua/citylook/54010 (кстати, рекомендую к прочтению полностью):

"В 1795 году по линии лощины была начата прокладка городской сточной канавы, которая потом незаметно для самой себя превратилась в улицу Мещанскую (Гражданскую, прим. автора) в старом центре города. Несколько сотен метров подземных коммуникаций, построенных для отвода ливневых вод под дорожным покрытием и железнодорожными путями (окончание Инженерной - прим. автора), породили в народе небылицы о тайных катакомбах с выходом в районе морского торгового порта."

Все так и было. Прямо в нашем дворе располагалась та самая Мещанская канава.

Свое начало она брала от ул. Чкалова и проходила мимо домов по ул Чигрина , 78 и 78-В;Б;А, вплоть до бывшей Чигрина (ныне Пограничной), где уходила в под землю и, по детским слухам, выходила ливневым коллектором в Николаевском морпорту, выполняя роль артерии по отводу ливневых вод по подземным коммуникациям, расположенным на территории завода "Дормашина" из центра города в реку.

Канава представляла собой достаточно массивное гидросооружение, в форме перевернутой пирамиды, вымощенная гранитом и диким камнем, примерной шириной в 5 метров и глубиной около 3 метров. Грубо говоря, ориентировочным сечением 10-12 м2.

После каждого ливня, мы, дети, хватали какие у кого были кораблики и остаток дня проводили возле Мещанской канавы, пуская их в последнее плавание под землю, в коллектор уходящий в порт. Компьютеров в то время не было и это было одним из острых развлечений на краю канавы, бурлящий поток ливневых вод которой, порой, перехлестывал каменное ограждение и частично заливал наш двор. Это было круто!

Прошли годы.

Вернувшись в город после службы в середине 90-х, я с удивлением узнал, что мещанскую канаву засыпали, якобы, оставив под ней, небольшой по диаметру, коллектор отвода вод с улицы Чкалова, а поверху грунта и уложенных плит расположили железные гаражи, практически на всем ее протяжении. Кто был автором этого "гениального" решения и что выиграл город в результате его реализации, для меня осталось загадкой и по сей день.

Вчера мне стало интересно пройти по всему пути ее бывшего расположения и понять для себя, что изменилось с момента ее ликвидации и к каким последствиям для центра города это привело.

Наши предки были не столь технологичны как мы, но то, что они были мудрей нас и смотрели на века вперед - это однозначно. Как видно на прилагаемом старом фото, в слово "наводнение", тогда, они вкладывали наличие ливневых вод на Мещанской, которая едва достигала им до колен, что происходит сегодня - все видели на фото последних лет, когда уровень воды перехлестывал крыши машин.

Начав свой маршрут осмотра от пересечения проспекта Центрального и Гражданской (Мещанской) и закончив его на Чигрина, 78, я сделал для себя вполне определенные, не профессиональные выводы, которые базируются на сохранившихся знаниях пройденных курсов гидро- и аеродинамики и являются исключительно субъективными, готовыми к квалифицированной критике современных проектантов и гидроинженеров.

Если размеры приемных колодцев ливневых вод в районе "Дормашины" остались практически неизменными, то выход ливневых вод в районе пересечения Инженерной и Чкалова, лет 25 назад, был существенно видоизменен. Скорее сказать - их переход в подземный коллектор, который под засыпанной Мещанской канавой проходит под Пограничной и под землей, по коллектору, отправляет ливневые воды для сброса в Николаевском морпорту.

Если присмотреться на фото, то именно на этом пересечении улиц, можно разглядеть приемный коллектор, который в своем диаметре не превышает 1 метра. Как вам такое? Я упоминал, что примерное сечение бассейна Мещанской канавы составляло на протяжении 200 лет площадь, близкую 10-12 м2. Учитывая тот факт, что ливневые воды собранные в районе "Дормашины" самотеком перемещались в район сброса в реку, то "талантливые строители" середины 90-х, легким движением руки, уменьшили объем уходящих вод с проспекта Центрального, примерно, в 10-12 раз за единицу времени.

Я не знаю, возможно что-то не сработало в 90-х, что-то не завершили, на что-то не хватило денег, было забыто или просто брошено, но исходя из логики отвода вод, сужая сечение приемного коллектора, для того, чтобы компенсировать равный объем перемещаемых стоков, в один промежуток времени, требовалось создание дополнительного давления. Что могло быть обеспечено, исключительно строительством насосной подстанции, которая создаваемым давлением откачивающих и подкачивающих насосов, обеспечила бы перемещение объема сточных вод, примерно равных по объему, через сечение, уменьшенное в несколько раз. Насколько я понимаю, физику никто, даже в середине 90-х, не отменял. Но, что-то, пошло не так. Что? До сих пор не знаю и поэтому прошу старшее поколение, которое помнит события тех дней прокомментировать их.

В бытность свою депутатом городского совета, примерно в году 2008-2009, если мне не изменяет память, покойный Владимир Чайка давал распоряжение о разработке проекта ликвидации ежегодных подтоплений именно в этом месте. Помню, даже как-то голосовали за его финансирование, путем включения в бюджет какого-то года. Подробностей не знаю, это была не моя специфика, но на этом все и застыло. Был ли разработан проект, жив ли он сегодня - ответить не могу.

Что я хотел бы порекомендовать будущему мэру?

Одним из наиболее важных для центра города, оправданным и назревшим за последние 25 лет решением, является ситуация связанная с комплексным разрешением проблемы "Дормашины", назовем кратко это так. Климат меняется, это лето сегодня показывает это красочно и наглядно, проблема сама по себе не рассосется и решать ее необходимо максимально быстро для города и горожан, иначе потери в виде утонувших автомобилей, подтопленных фундаментов строений, подачей коллективных исков проживающих в том районе горожан, для компенсаций их потерь, начнутся и приобретут геометрическую прогрессию. Первые удовлетворенные судами иски за укусы дикими собаками в городе, уже приобретают повседневную практику. Это никому не надо и , тем более, никому не интересно: ни городу, ни горожанам, ни городскому голове.

Как вижу это я (не профессионал)?

Естественно необходим современный проект отвода ливневых вод под давлением, но не только из района "Дормашины", а который предусматривал бы проектирование и обновление всего пути собранной в том районе воды, вплоть до сброса в лиман. Как видится мне, без строительства насосной подстанции в решении этого вопроса не обойтись. Не думаю, что это будет очень дорого и высокотехнологично (пример стоимости Серой площади пора забывать- это больше не повторится) - тут обычная работа по проектированию и строительству.

Где разместить насосную подстанцию?

Навскидку, я вижу это на разделительном сквере, тот самом, где застряла одна из маршруток, которая пыталась обмануть природу, но только при условии ее подземного расположения. Возможно понадобится подкачивающий модуль на участке до Чкалова. Все может быть, точнее скажут проектанты. В этом случае будут необходимы переговоры с владельцами "Дормашины" для приобретения небольшого участка земли, возможно появится необходимость использования площадей бывшей мебельной фабрики, остатки которой непосредственно граничат с Мещанской канавой. Картинка обязательно сложится.

Могу сказать однозначно. Если новый мэр решит проблему, о которой я так долго писал вам и которую так долго никто не считал нужным решить- такой мэр моментально войдет в новейшую историю нашего города.

Потому, что именно решения таких, болезненных, заскорузлых и вечно ноющих проблем ждет Николаев вместе в приходом нового мэра!