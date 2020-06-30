Лишився запах сосен… Краще вони не стануть

Вітаємо всіх президентів! І сосни всі ми теж вітаємо!

Всесвітня організація охорони здоров’я вказує на те, що після ослаблення карантину у більше десяти європейських країнах епідемія коронавірусу прискорилась. І Україна, на жаль, входить до числа цих країн. Минулого тижня кількість зареєстрованих хворих за добу перевищила тисячу осіб, загальна кількість захворівших вже більше сорока тисяч, кількість померлих – більше тисячі. Всього у світі кількість захворівших наближається до десяти мільйонів, кількість померлих – до півмільйона. В Миколаївській області кількість хворих та померлих так само збільшилась минулого тижня. Незважаючи на те, що щодня в Україні реєструють хворих втричі більше, ніж на початку епідемії, з 2 липня Уряд дозволяє відновлення роботи кінотеатрів.

Маємо визнати – COVID – 19 все більше стає фоном нашого життя. Мало хто дотримується навіть мінімальних застережних заходів, як то – маски та обмеження кількості пасажирів у транспорті, чи кількості відвідувачів у магазинах. Перевірки не вирішують питання, бо вони тимчасові, як тільки поліцейські уходять з доріг – порушення відновлюються. Отже, за таких обставин маємо готуватися до ще гіршого сценарію, особливо в осені. Втім, ніякі епідемії та катаклізми не можуть зупинити політичного процесу в нашій країні. Ось, про них і поговоримо.

Безумовно, місцевою топ-темою минулого тижня став діалог двох топів партії «Слуга народу» - Олександра Корнієнко – голови партії, та Давіда Арахамії – голови парламентської фракції цієї партії, який сам з Миколаєва. Під час презентації останнього як голови Миколаївської організації «Слуг», вони, думаючи, що вони не знаходяться у прямому ефірі, обговорили між собою зовнішні та ділові якості однієї своєї колежанки та ймовірної кандидатки на посаду миколаївського міського голови. Діалог не тривалий але досить яскравий, вартий цитування ще раз: «Алахвердиева вообще красотка. Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг ту мач... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна. Она тут от@уярит тебе, б@ять, 300 встреч за 4 месяца. Выиграет, б@ять чисто. Аж энергетик. К Президенту ты заведешь и увидишь – он а@ует, подпрыгнет, выкурит все айкосы и скажет: «Баба да, баба да» - кінець цитати. В основному говорив голова партії, голова фракції погоджувався, тому приводимо слова вельмишановного пана Корнієнка.

Ця розмова двох непересічних джентльменів миттєво облетіла всю Україну – це без всілякого перебільшення, і відразу ж стала скандалом. Хтось може сказати, що це цирк якийсь. Але циркове шоу почалось згодом. З початку фігуранти стверджували що це монтаж, і про народну депутатку Ірину Аллахвердієву вони не говорили взагалі (), сама шанована колежанка погоджувалась із такою версією подій і навіть у всьому звинуватила політичних супротивників. Але, наступного дня пан Корнієнко визнав таки, що висловлювався і про нардепку Аллахвердієву, і про ймовірну кандидатку в миколаївські мери від його партії Тетяну Домбровську, визнав свої вислови сексістськими та вибачився, запропонувавши Домбровській все ж таки продовжити змагання за право балотуватися від «Слуги народу». На що остання відповіла згодою, та заявила про те, що прийняла вибачення пана Корнієнка.

Що тут можна сказати? В принципі таке зневажливе ставлення до жінок з боку значної частини чоловіків в українському суспільстві – не новина. Але, незважаючи на те, що це не новина, таке ставлення не перестає бути огидним. Вибачте, але Корнієнко та Арахамія обговорювали двох жінок як якісь работорговці на ринку невільників. Схоже, що у них подібне ставлення не лише до жінок. Але ж і жінки, яких це торкнулося – не заперечили, а підіграли своїм партійним босам, дехто, навіть назвав це компліментом.

З іншого боку – ось скажіть, ну хто до останнього часу знав хто такі Аллахвердієва та Домбровська? Ні, звичайно, хтось їх знав, але широкому загалу миколаївців ці два прізвища абсолютно нічого не казали. У них немає жодної політичної історії, жодних політичних переконань. Втім, як, власне, у всього проекту під назвою «Слуга народу». А подібні скандали сприяють впізнаванності та, насправді, підвищують шанси на виграш на виборах Домбровської, хоча, як на мене ці шанси цілком мізерні. Взагалі, на думку багатьох експертів, шанси «Слуг» на цих місцевих виборах не такі вже і райдужні і на них чекає жорстке розчарування. У будь якому разі, абсолютна більшість цих персонажів як з’явилися нізвідки, так туди і повернуться. І, до речі, - всім вже було абсолютно байдуже, що там ще Корнієнко та Арахамія говорили під час своєї презентації – про критерії відбору кандидатів, навчання майбутніх депутатів (другий Трускавець – чи що?), стратегію та тактику майбутньої місцевої кампанії. Як там співав двічі увійшовши та залишивши одну й ту саму річку Славко Вакарчук – лишився запах сосен…

І ще одне. Будь яка політична сила, коли отримує владу, привносить до держави саме ті звичаї та порядки, які панують у неї всередині. Вони не можуть стати краще. Тільки гірше.

Нарешті нардепи-миколаївці від «Слуги народу», а вони всі від цієї партії, звернули увагу на проблеми суднобудівного заводу «Океан», який потерпає від нічим не вмотивованих дій Генеральної прокуратури. Депутати на чолі з Давідом Арахамією відвідали завод, переконалися в тому, що той ніхто не ріже на металобрухт, навпаки – завод працює, виконує замовлення. Депутати – слуги вирішили звернутися до правоохоронних органів з приводу цієї ситуації а сам Давід Арахамія висловим намір стати для «Океану» інвестиційною нянею. Як то кажуть – подивимось які сосни з цього вийдуть.

А за всіма цими гучними скандалами та разборкам зовсім непомітним стала сесія міської ради, під час якої депутати не змогли прийняти жодної з трьох запропонованих програм поводження з безпритульними тваринами, отже, схоже, що безпритульні коти та собаки можуть відчувати себе у нашому місті цілком безтурботно до кінця року, як мінімум, бо вірогідність прийняття хоч якогось рішення з цього питання депутатами цього скликання дорівнює нулю.

Як не крути – а міняти значну частину місцевих депутатів і час, і треба, бо бродячі тварини – це лише маленька частина проблем, щодо яких це депутатське скликання так і не дійшло згоди за всі п’ять років своєї каденції. Але проблеми нікуди не ділися та не збираються, та вимагають свого рішення.

За цим кланяюся, зустрінемось!