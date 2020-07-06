Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
В п’ятницю у Миколаєві сам собою піднявся Інгульський міст. Приблизно о п’ятій ранку розвідна частина мосту почала самовільно підніматися і піднялася на декілька метрів. Поліція оперативно перекрила під’їзди до мосту, та не пускала транзитні фури у місто для того, щоб не було заторів на миколаївських вулицях, хоча у мікрорайоні Соляні автокорка утворилась. Люди почали переходити по понтонному мосту через Інгул, а таксисти, скориставшись ситуацією, почали пропонувати свої послуги містянам – приватний бізнес він завжди найшвидше реагує. Приблизно за дві години від початку надзвичайної події розвідну частину інгульського мосту вдалося вгамувати, тобто опустити на місце і рух мостом було відновлено.
Чому так сталося? Як відомо, на цьому тижні Службою автомобільних доріг Миколаївської області було розпочато ремонт асфальтного покриття на мосту, старе почали знімати, що призвело до полегшення конструкції розвідної частини, а про те, щоб її зробити важче, ну щоб вона не почала підніматися – про це ніхто – ані САД області, ані «ЕЛУ Автодоріг», на балансі якого знаходиться міст не подумали. Полегшення розвідної частини мосту як причина самопідняття – одна версія, а хтось говорить, що проблема у незадовільному стані механізму розведення. Зараз структури, причетні до мосту та його ремонту, намагаються зробити винним одна одну і виходить що ця конкретна ситуація – наочний приклад того, як за наявності сімох осіб, які піклуються нею, дитина ризикує лишитися без органів зору.
А тим часом на в’їздах до Миколаєва почали утворюватися багатокілометрові черги із фур з зерном – почалося вивезення нового врожаю. Слід ще додати, що ці тисячі фур не лише забивають дороги перед містом – вони потім всі опиняються на миколаївських вулицях – не на всіх, а на певних, які ведуть до морпорту, і розбивають ці вулиці.
Інгульський та Варварівський мости, тисячі фур, які руйнують міські вулиці. Додамо до цього тотальне обрушення каналізаційних колекторів кілька років тому та постійні потопи після злів в районі «Дормашини», цей перелік, насправді - не повний – все це можна назвати одним словосполученням – критичний стан міської інфраструктури. Вона, міська інфраструктура, створювалась десятки років тому і не була розрахована на таке навантаження – зокрема, якщо йдеться про фури. Крім того, будь яка інфраструктура потребує постійного догляду та регламентних робіт – а цим десятки років ніхто не займався. Криза очевидна. Необхідне розуміння масштабу проблем, пошук оптимального їх рішення, оцінка необхідного ресурсу та чіткий план з його виконання. Так саме, як очевидна наявність інфраструктурної кризи, так саме очевидно те, що вирішуватиме її новий склад міських депутатів. Якщо, звичайно, миколаївці проголосують за тих кандидатів, які, принаймні, говорять про це, а не тих, які роздають дешеві подарунки у всіх можливих варіантах.
Народні депутати від Миколаївщини провели спільний брифінг у стінах Верховної Ради стосовно ситуації на заводі «Океан», під час якого заявили, що не хочуть втручатися до дій правоохоронних органів, нехай слідчі органи розбираються, але вони хочуть, щоб були зняти всі обмеження з діяльності заводу. Ще раз скажу – подивимось, які дерев’яні вироби вийдуть з цих сосен. Зрозуміли кроки власників «Океану», які змушені звертатися до хоч когось з влади, хто їх слухає. Але Верховна Рада сьогодні – це не центр прийняття рішень в Україні, український парламент та народні депутати від так званої монобільшості – це сьогодні обслуга, яка оформлює та надає подобу легітимності рішенням, які приймаються Володимиром Зеленським та його найближчим оточенням. Отже, чи захочуть прислухатися там до осблуги – подивимось.
Черговий кадровий скандал в Україні, цього разу в його епіцентрі – Національний Банк України, вірніше – його очільник Яків Смолій. 1 липня він заявив про свою відставку через політичний тиск, початок цитати: «Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні» – кінець цитати. Валютний ринок вже відповів на це певним зростанням курсу долара. А Європейський Союз, Міжнародний Валютний Фонд, посли G7 та інші іноземні партнери України заявили про свою стурбованість. В чому тут проблема? Проблема в тому, що НБУ є важливим елементом, який забезпечує стабільність та безпеку фінансової системи України завдяки тому, що має певну незалежність. Це взагалі мало хто розуміє, але це так. Достатньо вказати на те, що новина про відставку очільника центрального банку «через політичний тиск» призвела до того, що Міністерство фінансів не змогло залучити фінансування на 1 мільярд та 750 мільйонів доларів. Дізнавшись таку новину, інвестори відмовились давати гроші.
Ніхто точно не знає причин відставки. Озвучують дуже погані версії, серед яких домінує така, що Зеленський особисто вимагав від Смолія запустити друкарський верстат, тобто, емісію гривні задля покриття все зростаючого дефіциту державного бюджету, а той відмовлявся, розуміючи, які згубні це матиме для країни наслідки. І, виступаючи у парламенті, Смолій непрямо підтвердив це. Але точно це не відомо, бо ніхто конкретику не говорить, натомість, всі у турборежимі шукають Смолію заміну а монобільшість збирається для того, щоб оформити це кадрове рішення Володимира Олександровича. Зміна керівництва Нацбанку відбувається раптово, настільки раптово, що навіть Мінфін не знає про це.
Протягом останнього року все відбувається у стилі гри мавпи з гранатою або забавки малечі із сірниками – абсолютно непередбачувано. Власне це і є кадрова політика у державі з травня минулого року і не лише кадрова. Мавпа з гранатою та забавки малих із сірниками. Абсолютно непередбачувано. Із відповідними наслідками.
Володимир Зеленський є найбільшим фанатом Петра Порошенка. Саме до такого висновку доходиш, коли бачиш з якою маніакальною впертістю правоохоронні органі, скеровані Володимиром Олександровичем намагаються ув’язнити П’ятого Президента України. Вони так захоплюються, що забувають про те, що в Україні все ще існує презумпція невинуватості. Ірина Венедіктова перед початком чергового акту вистави записала відосік, в якому намагалась пояснити плутанину із номерами кримінальних впроваджень проти Порошенка та під кінець відосика запропонувала тому доводити свою невинуватість у суді, забувши, що саме прокуратура зобов’язана доводити винуватість, а не невпаки. Втім, чого не зробиш аби шеф був задоволений. Чергова серія цієї Санта-Барбари про політичні переслідування відбулась у Печерському суді столиці 1 липня. І знову – мітинг підтримки Порошенка, і знову – абсурдні вимоги звинувачення застосувати запобіжний захід всього на кілька днів, як і саме, власне, абсурдне звинувачення. І виходить так, що Зеленський, певно, сам того не бажаючи, робить Порошенка та його політичну силу головними опозиціонерами країни у націонал-патріотичному, проукраїнському таборі. Виходить, що Зеленський – і є найбільший порохобот.
Ну, і на десерт. Як відомо, водії таксі та маршруток найкраще від всіх інших людей розбираються у житті. І на цьому тижні ми отримали цьому підтвердження – один з таких водіїв, коли йому зробили зауваження щодо відсутності у нього захисної маски почав буквально переслідувати дівчину, яка відважилась зробити це зауваження, аж до її будинку, про що вона зняла відео та виклала його в інтернет, це водій пояснив, що живимо ми «по-тупому» тому, що дехто «сильно начитаний та грамотний». Ну, тепер все зрозуміло. І, до речі, про маски та коронавірус. Він є і продовжує розповсюджуватися, люди хворіють та вмирають, а в деяких українських регіонах лікарні вже переповненні. А масковий режим порушують всі, принаймні, таке «стійке враження» склалося у Олександра Стадника. Який він спостережливий! Але хворіємо ми не через те, що іґноруємо карантинні заходи, і грошей в бюджеті не вистачає не тому, що хтось недолуго керує державою, а тому, що хтось дуже грамотний. Висновок – треба позбавити українське суспільство сильно начитаних та грамотних. Ось, вже Смолію до побачення сказали. У нас же наступає епоха простих рішень чи не так? А тим своїм друзям, які говорять, що голосували за Зеленського задля того, щоб той зруйнував стару совкову систему управління хочу сказати – Володимир Олександрович не стару систему руйнує – він руйнує все – і систему, і будинок заразом з дахом, стінами меблями та фундаментом. А ви, друзі – лукавите.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
5045
|
Об «императивном мандате»
4499
|
Зацентралили
4407
|
Страсти по декоммунизации
4162
|
Генетическая память
3108
|
Сварить лягушку
5442
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4100
|
Чума на ваши все дома!
4282
|
Синусоида
3277
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3331
|
Война миров
3984
|
Чего изволите?
3380
|
С праздником освобождения
3715
|
Николаевские провы
3160
|
Россотрудники
3596
|
О людях и собаках
4136
|
Все уже было и все еще будет
4274
|
Голубь сизокрылый
3421
|
О мухах
4134
|
Усатые — бородатым
3442
|
«Не смешите наши «Руты»
4770
|
Реванш под видом шизофрении
3902
|
Лучше бы пил и курил
5589
|
Гопота ты моя, гопота!
4771
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3346
|
Не молчание ягнят
3549
|
Недоразумение
4376
|
Не Майдан
2761
|
Про Zorro
2406
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3369
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3536
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3524
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4458
|
Петля времени
2935
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3731
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3052
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4538
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2597
|
Наш ответ Чемберлену
2982
|
Молчание ягнят
3020
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3029
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3074
|
Он хороший!
3060
|
Богатства у них много, порядка только нет
2549
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2362
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3446
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2866
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2247
|
Дважды в одну реку
2423
|
Молоко
1911
|
Фронда принцев
1984
|
Взять свое любой ценой
1613
|
Очаровательные инопланетяне
1969
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2113
|
Бесовский полк
2923
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3211
|
«Мостровосхитители»
2168
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2475
|
Украсть своего Эйхмана
2334
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2332
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2474
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3011
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2269
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2742
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2871
|
И вновь продолжается бой!
2777
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2141
|
А Васька слушает…
2175
|
Не праздничные заметки…
2043
|
Горячее лето, переходящее в осень
1932
|
Слава котам!
2574
|
Змея, кусающая себя за хвост
2371
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2548
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2585
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2603
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2571
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2167
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1877
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2175
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2571
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2427
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1651
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1966
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2115
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1724
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1656
|
Встояти перед спокусами
1854
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1702
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1517
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1943
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2088
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2699
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3357
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3705
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2936
|
Це страшне слово – рейд!
3203
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3283
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3295
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3010
|
Позеленим країну!
2755
|
Янукович 2.0
2609
|
А як ви пісяєте?
2542
|
Парашутів на всіх немає
2102
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1913
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1794
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1465
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1171
|
День Победы?
1132
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1345
|
Час хаосу
1650
|
Генератор криз
1223
|
Не реванш, кажете…
1390
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1459
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1049
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1148
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1150
|
Таргани і без параду
1395
|
Зеленеє жито ще й овес
1281
|
Ветераны и Папа Римский
955
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1126
|
Не Британія…
821
|
Авторитаризм на марші
1017
|
Лохи всі ми
1220
|
Три варіанти та останній елемент
1203
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1121
|
Не переконали…
3237
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1761
|
Маппет – шоу
2984
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1305
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1372
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2365
|
Наш Вінні Гамбінні
1116
|
Безславні засранці
1253
|
Найважливіший день
884
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5840
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
2915
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4220
|
Грьобаний Екібастуз!
1544
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
2952
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
3683
|
«Мюнхен» навиворіт
4800
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
6967
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
5731
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
6899
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2310
|
Контрреволюція огидності
5329
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
2303
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
1644
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
1389
|
Своєї зарази вистачає
1074
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1106
|
Нові випробування для всіх нас
868
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
842
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1291
|
Феномен безпорадності
769
|
Разброд и шатание
852
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
799
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1048
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1134
|
Буде цікаво
1898
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
691
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
1990
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
704
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
768
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
560
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
903
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
1371
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
В п’ятницю у Миколаєві сам собою піднявся Інгульський міст. Приблизно о п’ятій ранку розвідна частина мосту почала самовільно підніматися і піднялася на декілька метрів. Поліція оперативно перекрила під’їзди до мосту, та не пускала транзитні фури у місто для того, щоб не було заторів на миколаївських вулицях, хоча у мікрорайоні Соляні автокорка утворилась. Люди почали переходити по понтонному мосту через Інгул, а таксисти, скориставшись ситуацією, почали пропонувати свої послуги містянам – приватний бізнес він завжди найшвидше реагує. Приблизно за дві години від початку надзвичайної події розвідну частину інгульського мосту вдалося вгамувати, тобто опустити на місце і рух мостом було відновлено.
Чому так сталося? Як відомо, на цьому тижні Службою автомобільних доріг Миколаївської області було розпочато ремонт асфальтного покриття на мосту, старе почали знімати, що призвело до полегшення конструкції розвідної частини, а про те, щоб її зробити важче, ну щоб вона не почала підніматися – про це ніхто – ані САД області, ані «ЕЛУ Автодоріг», на балансі якого знаходиться міст не подумали. Полегшення розвідної частини мосту як причина самопідняття – одна версія, а хтось говорить, що проблема у незадовільному стані механізму розведення. Зараз структури, причетні до мосту та його ремонту, намагаються зробити винним одна одну і виходить що ця конкретна ситуація – наочний приклад того, як за наявності сімох осіб, які піклуються нею, дитина ризикує лишитися без органів зору.
А тим часом на в’їздах до Миколаєва почали утворюватися багатокілометрові черги із фур з зерном – почалося вивезення нового врожаю. Слід ще додати, що ці тисячі фур не лише забивають дороги перед містом – вони потім всі опиняються на миколаївських вулицях – не на всіх, а на певних, які ведуть до морпорту, і розбивають ці вулиці.
Інгульський та Варварівський мости, тисячі фур, які руйнують міські вулиці. Додамо до цього тотальне обрушення каналізаційних колекторів кілька років тому та постійні потопи після злів в районі «Дормашини», цей перелік, насправді - не повний – все це можна назвати одним словосполученням – критичний стан міської інфраструктури. Вона, міська інфраструктура, створювалась десятки років тому і не була розрахована на таке навантаження – зокрема, якщо йдеться про фури. Крім того, будь яка інфраструктура потребує постійного догляду та регламентних робіт – а цим десятки років ніхто не займався. Криза очевидна. Необхідне розуміння масштабу проблем, пошук оптимального їх рішення, оцінка необхідного ресурсу та чіткий план з його виконання. Так саме, як очевидна наявність інфраструктурної кризи, так саме очевидно те, що вирішуватиме її новий склад міських депутатів. Якщо, звичайно, миколаївці проголосують за тих кандидатів, які, принаймні, говорять про це, а не тих, які роздають дешеві подарунки у всіх можливих варіантах.
Народні депутати від Миколаївщини провели спільний брифінг у стінах Верховної Ради стосовно ситуації на заводі «Океан», під час якого заявили, що не хочуть втручатися до дій правоохоронних органів, нехай слідчі органи розбираються, але вони хочуть, щоб були зняти всі обмеження з діяльності заводу. Ще раз скажу – подивимось, які дерев’яні вироби вийдуть з цих сосен. Зрозуміли кроки власників «Океану», які змушені звертатися до хоч когось з влади, хто їх слухає. Але Верховна Рада сьогодні – це не центр прийняття рішень в Україні, український парламент та народні депутати від так званої монобільшості – це сьогодні обслуга, яка оформлює та надає подобу легітимності рішенням, які приймаються Володимиром Зеленським та його найближчим оточенням. Отже, чи захочуть прислухатися там до осблуги – подивимось.
Черговий кадровий скандал в Україні, цього разу в його епіцентрі – Національний Банк України, вірніше – його очільник Яків Смолій. 1 липня він заявив про свою відставку через політичний тиск, початок цитати: «Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні» – кінець цитати. Валютний ринок вже відповів на це певним зростанням курсу долара. А Європейський Союз, Міжнародний Валютний Фонд, посли G7 та інші іноземні партнери України заявили про свою стурбованість. В чому тут проблема? Проблема в тому, що НБУ є важливим елементом, який забезпечує стабільність та безпеку фінансової системи України завдяки тому, що має певну незалежність. Це взагалі мало хто розуміє, але це так. Достатньо вказати на те, що новина про відставку очільника центрального банку «через політичний тиск» призвела до того, що Міністерство фінансів не змогло залучити фінансування на 1 мільярд та 750 мільйонів доларів. Дізнавшись таку новину, інвестори відмовились давати гроші.
Ніхто точно не знає причин відставки. Озвучують дуже погані версії, серед яких домінує така, що Зеленський особисто вимагав від Смолія запустити друкарський верстат, тобто, емісію гривні задля покриття все зростаючого дефіциту державного бюджету, а той відмовлявся, розуміючи, які згубні це матиме для країни наслідки. І, виступаючи у парламенті, Смолій непрямо підтвердив це. Але точно це не відомо, бо ніхто конкретику не говорить, натомість, всі у турборежимі шукають Смолію заміну а монобільшість збирається для того, щоб оформити це кадрове рішення Володимира Олександровича. Зміна керівництва Нацбанку відбувається раптово, настільки раптово, що навіть Мінфін не знає про це.
Протягом останнього року все відбувається у стилі гри мавпи з гранатою або забавки малечі із сірниками – абсолютно непередбачувано. Власне це і є кадрова політика у державі з травня минулого року і не лише кадрова. Мавпа з гранатою та забавки малих із сірниками. Абсолютно непередбачувано. Із відповідними наслідками.
Володимир Зеленський є найбільшим фанатом Петра Порошенка. Саме до такого висновку доходиш, коли бачиш з якою маніакальною впертістю правоохоронні органі, скеровані Володимиром Олександровичем намагаються ув’язнити П’ятого Президента України. Вони так захоплюються, що забувають про те, що в Україні все ще існує презумпція невинуватості. Ірина Венедіктова перед початком чергового акту вистави записала відосік, в якому намагалась пояснити плутанину із номерами кримінальних впроваджень проти Порошенка та під кінець відосика запропонувала тому доводити свою невинуватість у суді, забувши, що саме прокуратура зобов’язана доводити винуватість, а не невпаки. Втім, чого не зробиш аби шеф був задоволений. Чергова серія цієї Санта-Барбари про політичні переслідування відбулась у Печерському суді столиці 1 липня. І знову – мітинг підтримки Порошенка, і знову – абсурдні вимоги звинувачення застосувати запобіжний захід всього на кілька днів, як і саме, власне, абсурдне звинувачення. І виходить так, що Зеленський, певно, сам того не бажаючи, робить Порошенка та його політичну силу головними опозиціонерами країни у націонал-патріотичному, проукраїнському таборі. Виходить, що Зеленський – і є найбільший порохобот.
Ну, і на десерт. Як відомо, водії таксі та маршруток найкраще від всіх інших людей розбираються у житті. І на цьому тижні ми отримали цьому підтвердження – один з таких водіїв, коли йому зробили зауваження щодо відсутності у нього захисної маски почав буквально переслідувати дівчину, яка відважилась зробити це зауваження, аж до її будинку, про що вона зняла відео та виклала його в інтернет, це водій пояснив, що живимо ми «по-тупому» тому, що дехто «сильно начитаний та грамотний». Ну, тепер все зрозуміло. І, до речі, про маски та коронавірус. Він є і продовжує розповсюджуватися, люди хворіють та вмирають, а в деяких українських регіонах лікарні вже переповненні. А масковий режим порушують всі, принаймні, таке «стійке враження» склалося у Олександра Стадника. Який він спостережливий! Але хворіємо ми не через те, що іґноруємо карантинні заходи, і грошей в бюджеті не вистачає не тому, що хтось недолуго керує державою, а тому, що хтось дуже грамотний. Висновок – треба позбавити українське суспільство сильно начитаних та грамотних. Ось, вже Смолію до побачення сказали. У нас же наступає епоха простих рішень чи не так? А тим своїм друзям, які говорять, що голосували за Зеленського задля того, щоб той зруйнував стару совкову систему управління хочу сказати – Володимир Олександрович не стару систему руйнує – він руйнує все – і систему, і будинок заразом з дахом, стінами меблями та фундаментом. А ви, друзі – лукавите.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
5045
|
Об «императивном мандате»
4499
|
Зацентралили
4407
|
Страсти по декоммунизации
4162
|
Генетическая память
3108
|
Сварить лягушку
5442
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4100
|
Чума на ваши все дома!
4282
|
Синусоида
3277
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3331
|
Война миров
3984
|
Чего изволите?
3380
|
С праздником освобождения
3715
|
Николаевские провы
3160
|
Россотрудники
3596
|
О людях и собаках
4136
|
Все уже было и все еще будет
4274
|
Голубь сизокрылый
3421
|
О мухах
4134
|
Усатые — бородатым
3442
|
«Не смешите наши «Руты»
4770
|
Реванш под видом шизофрении
3902
|
Лучше бы пил и курил
5589
|
Гопота ты моя, гопота!
4771
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3346
|
Не молчание ягнят
3549
|
Недоразумение
4376
|
Не Майдан
2761
|
Про Zorro
2406
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3369
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3536
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3524
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4458
|
Петля времени
2935
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3731
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3052
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4538
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2597
|
Наш ответ Чемберлену
2982
|
Молчание ягнят
3020
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3029
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3074
|
Он хороший!
3060
|
Богатства у них много, порядка только нет
2549
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2362
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3446
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2866
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2247
|
Дважды в одну реку
2423
|
Молоко
1911
|
Фронда принцев
1984
|
Взять свое любой ценой
1613
|
Очаровательные инопланетяне
1969
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2113
|
Бесовский полк
2923
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3211
|
«Мостровосхитители»
2168
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2475
|
Украсть своего Эйхмана
2334
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2332
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2474
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3011
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2269
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2742
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2871
|
И вновь продолжается бой!
2777
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2141
|
А Васька слушает…
2175
|
Не праздничные заметки…
2043
|
Горячее лето, переходящее в осень
1932
|
Слава котам!
2574
|
Змея, кусающая себя за хвост
2371
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2548
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2585
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2603
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2571
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2167
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1877
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2175
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2571
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2427
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1651
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1966
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2115
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1724
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1656
|
Встояти перед спокусами
1854
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1702
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1517
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1943
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2088
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2699
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3357
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3705
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2936
|
Це страшне слово – рейд!
3203
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3283
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3295
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3010
|
Позеленим країну!
2755
|
Янукович 2.0
2609
|
А як ви пісяєте?
2542
|
Парашутів на всіх немає
2102
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1913
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1794
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1465
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1171
|
День Победы?
1132
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1345
|
Час хаосу
1650
|
Генератор криз
1223
|
Не реванш, кажете…
1390
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1459
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1049
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1148
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1150
|
Таргани і без параду
1395
|
Зеленеє жито ще й овес
1281
|
Ветераны и Папа Римский
955
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1126
|
Не Британія…
821
|
Авторитаризм на марші
1017
|
Лохи всі ми
1220
|
Три варіанти та останній елемент
1203
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1121
|
Не переконали…
3237
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1761
|
Маппет – шоу
2984
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1305
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1372
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2365
|
Наш Вінні Гамбінні
1116
|
Безславні засранці
1253
|
Найважливіший день
884
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5840
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
2915
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4220
|
Грьобаний Екібастуз!
1544
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
2952
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
3683
|
«Мюнхен» навиворіт
4800
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
6967
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
5731
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
6899
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2310
|
Контрреволюція огидності
5329
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
2303
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
1644
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
1389
|
Своєї зарази вистачає
1074
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1106
|
Нові випробування для всіх нас
868
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
842
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1291
|
Феномен безпорадності
769
|
Разброд и шатание
852
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
799
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1048
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1134
|
Буде цікаво
1898
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
691
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
1990
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
704
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
768
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
560
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
903
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
1371