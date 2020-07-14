Кто готов удалить TikTok?

И снова моя любимая рубрика интересного из мира непредсказуемого 2020 года. Главная тема дня - TikTok.

Для начала - небольшой список того, что отслеживает TikTok - какую информацию он собирает о пользователе:

веб-сайты, которые Вы просматриваете

как Вы печатаете текст - и скорость и слова и стиль

полный доступ к фотографиям на тел, к видео

полный доступ к записной книжке и всем контактным данным друзей в тел.

использует ваш IP-адрес, отслеживает все Ваши перемещения по квартире или дому

использует в онлайн-режиме GPS-координаты, где бы Вы ни находились

После использования TikTok, в течение нескольких дней у приложения будет точное понимание о том, как вы выглядите, как держите телефон, кто ваши друзья, какие видео вы любите смотреть, какие темы вас интересуют и какие сайты вы посещение.

Версия TikTok для iPhone проверяет пользователей и их устройства с помощью инструмента аутентификации, которые исследователи определили как уязвимые для злонамеренной кибератаки, согласно отчету компании Zimperium Inc.

Также совсем недавно исследователи обнаружили, что TikTok имел доступ к словам и изображениям, которые пользователи вырезали и вставляли на своих устройствах, будь-то безобидный список покупок или конфиденциальные пароли. Грубо говоря приложение имело доступ к буферу обмена, а для устройств на IOS приложение имело доступ к буферу обмена со всех устройств, подключенных к одному Apple ID.

Возможность отслеживать каждое движение человека и составлять поведенческий профиль является ключевой причиной, по которой Пентагон предупредил военнослужащих США в январе 2020 года об удалении TikTok со своих телефонов. Именно он внес законопроект о запрете TikTok на всех выпущенных правительством устройствах.

Amazon на прошлой неделе разослал сотрудникам уведомление об удалении TikTok, но позже сообщил, что электронное письмо было отправлено по ошибке . TikTok также был среди десятков приложений от китайских компаний, запрещенных Индией в прошлом месяце из-за проблем безопасности и конфиденциальности.

Использование данных TikTok также является предметом расследований Федеральной торговой комиссии США, Министерства юстиции США и, как минимум, двух судебных исков.

Предыдущие версии политики конфиденциальности TikTok предупреждали пользователей, что они могут обмениваться информацией со своими китайскими предприятиями, правоохранительными органами и государственными органами, если это требуется по закону.

Исследователи в области кибербезопасности говорят, что практика сбора информации TikTok соответствует Facebook, Google и другим технологическими компаниям США, которые стремятся адаптировать рекламу и услуги для своих пользователей. Но проблема заключается в том, что именно TikTok делает с информацией, которую собирает. Некоторые группы, такие как Демократический и Республиканский национальные комитеты и Wells Fargo & Co., отговаривали или запрещали людям использовать приложение.

Плюс ко всему - TikTok первый уходит из Гонконга. После публикации закона китайскими властями о национальной безопасности в рамках полного контроля за интернет-пространством, ТикТок спешно покинул регион. Ну а Facebook, Google, Twitter и Microsoft - уже обеспокоены и тщательно изучают “новые правила” хранения интернет-данных в Гонконге. Новый закон позволяет властям обратиться к примеру в Google и потребовать GPS-данные или данные переписки (личных сообщений) некоторых пользователей, замешанных в последних акциях протеста.

В общем свободы слова в Гонконге больше нет, соответственно и ряд технологических компаний могут покинуть регион в ближайшем будущем. Такой себе эксперимент тотального контроля от Китайских властей.

Напомню, что TikTok в прямом смысле слова взорвал интернет, показав стремительный рост пользователей в США - их на сейчас около 165 млн., и 2 млрд. по всему миру.

Также напомню, что совсем недавно Тик Ток запустил площадку для рекламодателей, на которой можно создавать полноценные рекламные кампании для аудитории приложения.

В США кстати крайне обеспокоены возможностью ТикТок собирать огромное количество данных о пользователях и уже заговорили о запрете этого приложения в стране. А в это время ТикТок нанимает на должность генерального директора Кевина Майера, бывшего исполнительного директора Walt Disney Co. Вот такие страсти по ТикТоку.

В общем страсти между США и Китаем накаляются.

Другие интересности:

- Apple до конца 2020 года не планирует возвращать сотрудников в офисы и открывать ранее закрытые оффлайн-магазины. Да и вообще - у меня огромные сомнения, что и после 2020 года они сделают это. Ведь удаленка крайне удобная и экономически обоснованная форма взаимоотношений с штатным персоналом.

- Бельгийские власти 14.07.20 оштрафовали Google на 600 000 евро за то, что Гугл не удалил ссылки, ведущие на информацию устаревшую или ложную, на основе “права быть забытым”, которая способна нанести ущерб репутации любого человека.

- Google инвестирует в индийскую технологическую компанию 4 млрд. дол, в которую Facebook ранее уже инвестировал 10 млрд. дол. Основатель компании индийский миллиардер Мукеша Амбани, состояние которого за последние недели выросло до 72 млрд. дол, что позволило ему обогнать таких личностей, как Ларри Пейджа, Сергея Брина, Илона Маска и Уоррена Баффета. Индия в последние года крайне сильно привлекает различные корпорации из-за бурного роста новых интернет-пользователей.

- Фейсбук активно и официально влазит в политику и планирует в будущих осенних выборах президента США выключать все рекламные политические рекламные кампании, а также внедрить возможность использовать аккаунты пользователей для уведомлений о выборах, напоминая им о голосовании.

По их словам они хотят чтобы на выборы пришли как можно больше пользователей. Рекламная кампания от ФБ будет направлена по всем каналам - Инста, ФБ и мессенджер и будет сообщать всем пользователям о предстоящих выборах и рекомендовать прийти и проголосовать.

Также будут использованы различные стикеры в стиле - “я проголосовал”, которыми каждый сможет делиться в своей ленте, тем самым сообщая друзьям о своих действиях. В стороне не остались и другие компании - такие как Microsoft, Spotify, Snap, которые также будут побуждать пользователей сообщать всем о том, что они уже проголосовали.

Вот такое вот “легкое вмешательство” Фейсбука в политическую жизнь американцев.