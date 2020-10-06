Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

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Вода в Криму: як маніпулюють російські пропагандисти

“Водная блокада полуострова” - так російські пропагандисти звинувачують Україну

Семен Сидорак, Texty.org.ua

Революція на граніті 1990 року. Архівні фото

30 років тому в центрі Києва протягом 16 днів (2–17 жовтня) відбулися події, які

Радіо Свобода

Тысячеликий президент

Президентские выборы в Украине всякий раз превращаются в референдум о будущем.

Павел Казарин, Украинская Правда

Як Зеленський втрачає великі міста на місцевих виборах

На місцевих виборах 25 жовтня президентська партія "Слуга народу" ризи

Віталій Червоненко, BBC News Україна

"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?

Вечером 25 сентября воздушное судно АН-26Ш, выполняя очередной круг в рамках пла

Ярослава Вольгач, LB.ua

В чому українці помиляються відносно Карабаху

Питання Кабараху, який вірмени називають Арцах, наразі в центрі уваги всього сві

Генадій Друзенко, Хвиля

Бутылка, "Новичок" и хитрий план Путина. Что заявил Навальный в первом интервью после отравления

Вчера Алексей Навальный дал свое первое интервью после выздоровления. С ним пого

Виктория Венк, Страна.ua

Щенок Путина, клоун и взятки от "Бурисмы". Как прошли дебаты Трампа с Байденом и что говорилось об Украине

Главные конкуренты на предстоящих выборах президента США - действующий президент

Виктория Венк, Страна.ua

«Я складываю эту историю, словно мозаику». Родные жертв Бабьего Яра о памяти и установке памятников

79 лет назад в Бабьем Яру немцы, оккупировавшие тогда Киев, начали расстреливать

Олеся Бида, Анастасия Власова, hromadske

Хвилина. Репортаж з місця трагедії літака Ан-26

«Одна мрія — бути льотчиками», — розповідають курсанти Харківського університету

Вікторія Рощина, Hromadske

Південний Буг: як поліпшити водозабезпечення Миколаївщини

Останнім часом з Росії дедалі нахабніше звучать на адресу Києва звинувачення щод

Юрій Ландау, Артем Чорноморов. Урядовий кур’єр

#Абивибуливкурсі: яку владу ми обираємо на місцевих виборах?

Вже в кінці жовтня Україна обере нову владу на місцях. І хоча суспільство найбіл

Олег Савичук, Українська правда

Черт ногу сломит. По какой системе будут голосовать украинцы на местных выборах. Главные вопросы

25 октября в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов г

Виктория Венк, Страна.ua

Порвал с Ахметовым, пошел на мэра. Почему Вилкул решил идти на выборы в Днепре и как это поменяет расклад

В Днепре уже официально кандидаты в мэры, в числе прочих — действующий городской

Денис Рафальский, Страна

Антон Дубішин, волонтер на інвалідному візку: Ніки Вуйчичі чи Стіви Хокінги є в країні, потрібно відкрити очі й почати їх бачити

30-річний киянин Антон Дубішин має важку форму інвалідності, яка знерухомила йог

Тетяна Калашнюк, «Українська правда.Життя»

Атаки на НАБУ і САП – удар по безвізу та по підтримці Заходу?

Рішення Конституційного суду України і Верховної Ради, які ставлять під сумнів н

Євген Солонина, Радіо Свобода