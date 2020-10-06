Как за пять лет правления Сенкевич пренебрёг доверием николаевцев
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Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
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|
Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
Как за пять лет правления Сенкевич пренебрёг доверием николаевцев
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий
11909
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий: основные ответы на сотни вопросов
5445
|
О доброй фее и маленьком старте
4341
|
Гранатурову на заметку: о Жовтневом дворце культуры
3717
|
Рекомендации для волонтеров Николаевщины
5486
|
ВЖЕНЕМЭР
3130
|
Дерево, клинок, иней
3614
|
Управляемый хаос
3623
|
Хозяин готовит сани летом
3148
|
Первые два шага
2614
|
С миру по нитке?
2513
|
Деньги под ногами
3058
|
Николаевскому городскому голове
2430
|
Обратная сторона аэропорта
1550
|
О том как Мудрак церковную землю "продавал"
1386
|
О новых лицах партии "Слуга народа" в Николаеве
3139
|
Имеем ли мы право на встречу с нашими избранниками или Всем спасибо-все свободны?
1274
|
Когда никто никому ничего не должен
8565
|
Мое пожелание для нового мэра
1680
|
Как Варваровский мост остался без ремонта
839