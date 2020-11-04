Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»

Девятый год подряд готовится вручение наград «Юрист года Николаевщины» — способ признания заслуг высококвалифицированных юристов перед Николаевщиной, популяризации профессии юриста, отличие средств массовой информации за значительный вклад в развитие правовой культуры общества, повышения уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.

Определение лидерства в любой сфере очень важный и ответственный шаг. В мире юриспруденции от профессионализма одного, порой зависят жизни сотен, тысяч людей. Важно, чтобы общество знало своих защитников закона.

В 2012году создана Рада «Юрист года Николаевщины» определяющая ежегодных победителей. В Раду вошли представители Николаевской областной государственной администрации, Николаевского горсовета, Главного управления юстиции в Николаевской области, Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, прокуратуры Николаевской области, Управления службы безопасности, ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области, Апелляционного суда Николаевской области, Николаевского окружного административного суда, Хозяйственного суда Николаевской области, СМИ, общественных организаций «Николаевский пресс-клуб», «Союз юристов Николаевщины».

Вручение награды происходит в следующих номинациях:

Сотрудник апелляционного суда;

Сотрудник административного суда;

Сотрудник хозяйственного суда;

Сотрудник местного общего суда;

Юрист органов исполнительной власти;

Юрист органов юстиции;

Юрист-сотрудник СБУ;

Юрист органов Государственного бюро расследований;

Юрист органов Национальной полиции;

Юрист органов Государственной фискальной службы Украины;

Адвокат;

Нотариус;

Юрист- ученый, преподаватель;

Студент – юрист;

Лучший журналист в воспитании правового самосознания граждан;

Юрист вооруженных сил.

Для нас очень важно получить предложения государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, профессиональных объединений юристов, общественных организаций, частных компаний, юристов и всех небезразличных граждан по кандидатурам представляемым к награде.

Рада «Юрист года Николаевщины» принимает представления на номинантов по адресу г. Николаев, ул. 8 Марта, 107 и на е-mail: maksymkoval799@gmail.com до 30.11.2020г. Подробности: https://yurpom.net/publikacii/ Информация по тел. 050 337 15 55. Документы для представления номинантов размещены на Google-диске, переход по ссылке: bit.ly/2qz931N