Девятый год подряд готовится вручение наград «Юрист года Николаевщины» — способ признания заслуг высококвалифицированных юристов перед Николаевщиной, популяризации профессии юриста, отличие средств массовой информации за значительный вклад в развитие правовой культуры общества, повышения уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.
Определение лидерства в любой сфере очень важный и ответственный шаг. В мире юриспруденции от профессионализма одного, порой зависят жизни сотен, тысяч людей. Важно, чтобы общество знало своих защитников закона.
В 2012году создана Рада «Юрист года Николаевщины» определяющая ежегодных победителей. В Раду вошли представители Николаевской областной государственной администрации, Николаевского горсовета, Главного управления юстиции в Николаевской области, Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, прокуратуры Николаевской области, Управления службы безопасности, ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области, Апелляционного суда Николаевской области, Николаевского окружного административного суда, Хозяйственного суда Николаевской области, СМИ, общественных организаций «Николаевский пресс-клуб», «Союз юристов Николаевщины».
Вручение награды происходит в следующих номинациях:
Для нас очень важно получить предложения государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, профессиональных объединений юристов, общественных организаций, частных компаний, юристов и всех небезразличных граждан по кандидатурам представляемым к награде.
Рада «Юрист года Николаевщины» принимает представления на номинантов по адресу г. Николаев, ул. 8 Марта, 107 и на е-mail: maksymkoval799@gmail.com до 30.11.2020г. Подробности: https://yurpom.net/publikacii/ Информация по тел. 050 337 15 55. Документы для представления номинантов размещены на Google-диске, переход по ссылке: bit.ly/2qz931N
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Максим КовальБлоггер
|Союз юристов Николаевщины
Девятый год подряд готовится вручение наград «Юрист года Николаевщины» — способ признания заслуг высококвалифицированных юристов перед Николаевщиной, популяризации профессии юриста, отличие средств массовой информации за значительный вклад в развитие правовой культуры общества, повышения уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.
Определение лидерства в любой сфере очень важный и ответственный шаг. В мире юриспруденции от профессионализма одного, порой зависят жизни сотен, тысяч людей. Важно, чтобы общество знало своих защитников закона.
В 2012году создана Рада «Юрист года Николаевщины» определяющая ежегодных победителей. В Раду вошли представители Николаевской областной государственной администрации, Николаевского горсовета, Главного управления юстиции в Николаевской области, Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, прокуратуры Николаевской области, Управления службы безопасности, ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области, Апелляционного суда Николаевской области, Николаевского окружного административного суда, Хозяйственного суда Николаевской области, СМИ, общественных организаций «Николаевский пресс-клуб», «Союз юристов Николаевщины».
Вручение награды происходит в следующих номинациях:
Для нас очень важно получить предложения государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, профессиональных объединений юристов, общественных организаций, частных компаний, юристов и всех небезразличных граждан по кандидатурам представляемым к награде.
Рада «Юрист года Николаевщины» принимает представления на номинантов по адресу г. Николаев, ул. 8 Марта, 107 и на е-mail: maksymkoval799@gmail.com до 30.11.2020г. Подробности: https://yurpom.net/publikacii/ Информация по тел. 050 337 15 55. Документы для представления номинантов размещены на Google-диске, переход по ссылке: bit.ly/2qz931N
|
Сразу в суд или сначала договариваться?
3418
|
Ратарийцы в Николаеве провели парусную регату
4416
|
Дерьмо из Очакова. Или он вам не Ройзман!
4640
|
Премьер который наоборот делает
3946
|
Избрано новое руководство адвокатуры Николаевской области
4985
|
Шановні миколаївці!
3772
|
Юрист года Николаевщины - ждем предложений
3257
|
Шестой год подряд в Николаеве вручены награды «Юрист года Николаевщины»
4735
|
Пару слов об адвокатуре
3400
|
Как банно-прачечная обслуга стала Николаевской элитой?
4392
|
Говорим Савченко – подразумеваем Порошенко
2816
|
Грязные флаги Савченко-Порошенко
2015
|
Каждый буратино мнит себя адвокатом
2538
|
Адвокатура усиливает свое влияние
2536
|
День скорби, а не праздник
2100
|
Крошка Цахес по прозвищу Порошенко
2478
|
Порошенко и кум Путина. Дружба навек?
2610
|
Стартовал прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»
3017
|
Сьомий рік поспіль визначені лауреати Юрист року Миколаївщини
3383
|
Об изменениях в адвокатуре Николаевской области
2496
|
За честные выборы!
2870
|
Полицейский беспредел в Николаевском районе
6858
|
Тенденции летней компании по выборам в парламент
1272
|
Готовий взяти відповідальність за Миколаївську область на себе
2403
|
Как районная полиция рейдерам помогала. «Бесплатно»
1875
|
Что делать, если горсовет не продлевает договор аренды земли?
1488
|
История о непорядочном «фермере» и о Баштанской полиции, которая с преступностью хочет бороться. Но пока очень занята
1858
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»
2266
|
Адвокаты компании Максима Коваля «Оперативная юридическая помощь» выиграли суд у Николаевского областного совета
1608
|
Цього тижня відбудеться нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»
2143
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019
7147
|
День адвокатуры
4975
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариант
4711
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персонал
4814
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственности
4981
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грн
1959
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?
1667
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросы
2048
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.
2443
|
Что делать, если вас грабит государство через исполнительную службу?
971
|
Ошибка #408 или как из Николаева украинский Гамбург не получился
1941
|
Цветы для Сенкевича
1103