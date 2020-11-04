Выборы в Николаеве: итоги и цифры

На прошедших выборах Николаевский городской совет обновился на 87 процентов. Это уникальный результат, превзошедший даже парламентскую кампанию - 2019, когда Зе-команда смела предыдущий созыв Рады, обновив ее состав на 80 процентов.

Тем не менее, эти выборы стали свидетельством тотального разочарования жителей Николаева в работе команды Зеленского. Много об этом было сказано, повторяться не стану. Люди ждут новое шоу - если такового им не преподнесут к ближайшим выборам, явка вряд ли существенно вырастет.

Но вот, что точно не понравилось касательно вопроса явки — это мобилизационная работа нескольких партий, которые в день выборов, не подбирая выражений делили горожан на правильных и неправильных. Неучастие в выборах — это тоже выбор. Никто не вправе заставлять людей ходить голосовать. Уж тем более в отсутствии графы «Против всех».

СЛУГА НАРОДА

1. Избирательная кампания прошла хаотично. Возможно, это был управляемый хаос. Но всё-таки хаос. Так и не ясно, какой месседж пытался (и пытался ли?) донести избирателям штаб «Слуги народа» — партии, изначально претендовавшей на победу в Николаеве.

2. Есть ощущение, что избирательный штаб пустил на самотек мини-кампании всех своих кандидатов, никак не согласовывая их. Большинство кандидатов самостоятельно занимались своими программами, листовками, газетами, бордами и соцсетями. Это касалось кандидатов и в область, и в район, и в город. Партия своими же руками рассеяла внимание избирателей среди всех своих представителей, а ведь большинство из них - люди с нулевым уровнем узнаваемости.

3. На итоговом результате отразилось и отсутствие заблаговременного партийного строительства, и поддержки со стороны облгосадминистрации вместе с народными депутатами. Ни один мажоритарщик, по-моему, так и не вышел «в люди», с просьбой поддержать команду «Слуги народа». Губернатор заболел на всё время кампании, но будь он в области, пользы бы тоже не было. А ведь опять же, речь о президентской партии, претендующей на победу.

4. Кандидат в мэры соорудила себе высочайший трамплин из финансовой подпитки кампании, чтобы с этого самого трамплина запрыгнуть прямиком на третье место. Перегрев информпространства, отсутствие проработанного образа («я люблю Николаев больше вас» вынесем за скобки), отсутствие противодействия информационным атакам... Татьяне Домбровской предстоит провести неприятную работу над ошибками, а вместе с тем, осознать, что не всегда консультанты «из столицы» — это гарантия качества и профессионализма.

5. Для «Слуги народа» как политической силы настоящий удар — это не проигрыш ОПЗЖ, а пожалуй, проигрыш «Пропозиции». Со всем своим медийным, политическим, административным ресурсом Зе-команда вчистую проиграла партии, созданной аккурат под выборы полгода назад.

Ну а если уйти в цифры… 82 тысячи голосов получила «Слуга народа» в одном только Николаеве год назад, во время парламентской кампании. Местные выборы принесли партии всего 14 тысяч голосов.

Итог: минус 68 тысяч голосов за год.

ОПЗЖ

1. Партия провела всю избирательную кампанию на поле юридической битвы со «Слугой народа». Ресурс переориентировался с работы в поле на горизбирком и суды. Любопытно, что «слуги» апеллировали к ошибкам в списках кандидатов, которые ОПЗЖ подала в горизбирком. Но на ошибки в своих списках внимания не обращали. Проще говоря, технический недочет превратили в инструмент давления. И по итогу, проиграли и здесь.

2. 85% списка партии в городе – новые люди, никогда не примерявшие депутатский мандат. Нужно отдельно заметить, что руководство городской партячейки таки выбило из списка «почетных» многолетних депутатов вроде Дюмина.

3. В финальную агитационную неделю партия распространила свою программу через сеть агитаторов, чего, по-моему, так и не сделали другие политсилы. Хотя запрос в обществе именно на изучение программ увеличился.

4. Будет интересно, отразятся ли итоги выборов в городе и области на местное руководство партии и появится ли здесь глава региональной парторганизации без приставки «и.о.».

ПРОПОЗИЦІЯ

1. Миф или, если хотите, образ Александра Сенкевича образца 2015 года продолжает приносить ему электоральные дивиденды. Да и не только ему, но и его новой партии. Это всё ещё мэр-айтишник (правда, за пять лет движения в сторону IT город так и не увидел), но уже с обязательной приставкой «опытный!». За пять лет мэр Сенкевич превратился в профессионального демагога, что позволяет ему удачно противодействовать публичным информационным атакам. Правда, за время своей работы в кресле градоначальника медийно он проигрывал не раз.

Его работа в должности мэра находит отражение во всё той же низкой явке.

2. Со стороны казалось, что штаб избрал довольно правильную стратегию и определил кандидатов в депутаты, которых организовано продвигал значительно активнее остальных. Это не перегревало электорат массой новых неизвестных имен, штаб расставил акценты на нескольких топ-кандидатах. Не сработало только в округе №3, где Дмитрий Фалько проиграл Анатолию Петрову.

3. В целом, 23% — результат очень хороший для партии, которую создали полгода назад. Напоминает результат «Народного фронта» в 2014 году, когда команда Яценюка на финальных стадиях кампании удачно попала в нерв прозападной части электората. Но какое будущее у «Пропозиции»? Партия также повторит судьбу «Народного фронта»?

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

1. Если в Киеве партия открыто поддержала действующего мэра Виталия Кличко и не выдвинула своего кандидата на должность городского головы, то в Николаеве публичной поддержки мэру Сенкевичу оказано не было. Однако выдвижения кандидата в мэры тоже не случилось, что можно расценить как жест доброй воли от партии Порошенко нынешнему мэру. ЕС и «Пропозиция» на электоральном поле соприкасаются местами очень тесно, и результаты голосования за мэра служат лишним подтверждением этому тезису. Очевидно, что избиратель ЕС в большинстве своем отдал предпочтение именно Сенкевичу, а не Домбровской, Чайке или Круглову как следующему мэру.

2. Партия провела достаточно умеренную избирательную кампанию, без акцента на местных лидеров, ориентируясь на образ Порошенко. Соответственно, ни один из кандидатов не набрал четверть квоты в своих округах — все мандаты партия получила по единому списку.

3. Из предыдущего созыва горсовета от ЕС-БПП бороться за еще одну каденцию решило небольшое количество депутатов. Например, уже известно, что депутатом станет Сергей Танасов, воин АТО, «киборг». Ни в коем случае не преуменьшаю заслуги Сергея, но он — в десятке депутатов-прогульщиковсессий горсовета предыдущего созыва. Зачем ему снова депутатский мандат? Ведь была же возможность показать свою продуктивность. К слову, больше ни один депутат из топа прогульщиков в итоге не получил мандат повторно.

ПАРТИЯ ШАРИЯ

Со стороны создавалось впечатление, что партия не сражается за голоса избирателей в Николаеве. Летом «шариевцам» прогнозировали до 10 мандатов и при яркой, креативной кампании реально было добиться этой цифры. Всё ли сделал местный штаб для максимизации электоральной поддержки в день выборов? Кажется, нет.

Доподлинно так и не ясно, была ли в принципе организованная кампания у местного николаевского штаба «Партии Шария».

НАШ КРАЙ

Штаб «Нашего края» проделал неплохую работу, вытянув партию к преодолению пятипроцентного барьера с весенних и даже летних рейтингов, которые порой опускались до 1%. Если бы не откололась группа людей, которые в итоге стали костяком партии «За майбутнє», результат мог бы быть и выше. Стоит отметить, что «Наш край» — одна из немногих партий, дошедшая с агитационной продукцией до частного сектора. Не удивлюсь, если именно там у партии будет перевес в голосах.

СОЦИОЛОГИЯ

Наши кандидаты всё ещё живут в парадигме обязательного использования «формирующих соцопросов» как одной из основных технологий избирательных кампаний. Цена за такой соцопрос даже на местных выборах порой достигает 50 тысяч долларов. Дополнительно оплачивается и раскрутка результатов опроса. Во время кампании было четыре публично представленных итогов соцопросов, к которым можно было относиться более-менее серьезно. Это опрос IRI, «Рейтинга», «Украинской социологической группы» и опрос николаевского политтехнолога Александра Ухмановского (Consulting agency F5), который едва ли не до десятых «попал» в итоги прошлогодней парламентской кампании.

Вот сухие цифры из этих опросов. Судите сами, кто был близок к истине, а кто чудил.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

87% — настолько обновился новый созыв Николаевского городского совета в сравнении с предыдущим созывом.

7 депутатов предыдущего созыва повторно получили мандат — Наталья Горбенко («Самопомощь» → «Слуга народа»), Сергей Кантор («Наш край»), Елена Кисилева и Сергей Танасов (ЕС-БПП), Федор Панченко и Дмитрий Сичко («Самопомощь» → «Пропозиция»), Анатолий Петров (ЕС-БПП → «Пропозиция»).

6 депутатов преодолели рубеж в 1000 голосов на выборах, 1 — в 2000 голосов:

Артем Ильюк, ОПЗЖ - 2873 голоса

Дмитрий Сичко, «Пропозиція» - 1523 голоса

Максим Невенчанный, ОПЗЖ - 1446 голосов

Федор Панченко, «Пропозиція» - 1147 голосов

Олег Третьяк, ОПЗЖ - 1075 голосов

Владимир Топчий, «Пропозиція» - 1018 голосов.

0 голосов получили сразу два кандидата — оба от партии «Розумна сила».

22 года самому молодому депутату горсовета — Владлене Транской из ОПЗЖ.

70 лет самому пожилому депутату — Николаю Круглову из «Нашего края».

44 года — средний возраст всех новых депутатов горсовета. Уменьшился на один год в сравнении с предыдущим созывом. Средний возраст в партиях:

Партия Шария - 33 года

Слуга народа - 37 лет

ОПЗЖ - 43 года

ЕС - 44 года

Пропозиция - 47 лет

Наш край - 57 лет.

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«Некоторые думают, что после выборов что-то будет. А после выборов не будет ничего. И это жизнь».