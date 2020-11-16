Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Вже три тижні, як відбулись місцеві вибори. Незважаючи на те, що і обласна, і міська виборчі комісії оголосили їх результати, пристрасті навколо них не стихають. Останнього тижня неабиякого розголосу набув справжній скандал із крадіжками голосів від одних кандидатів від ОПЗЖ на користь інших. Про що йдеться? Спробую коротко пояснити.
Новий виборчий закон, за якими відбулись ці вибори, передбачає, що кандидат може змінити позицію у виборчому списку, яку йому визначила партія. Для цього певна кількість виборців мають позначити його номер у виборчому бюлетені, як багато з вас робили. Коли кандидат отримає цю певну кількість голосів виборців, він може пересунитися, умовно кажучи, з останнього місця у списку на перше і стати депутатом. І саме навколо цих розгорівся справжній скандал. Спочатку журналісти відання НикВести, а потім вже й інші спостерігачі помітили суттєву невідповідність між кількістю голосів поданих за певних кандидатів від ОПЗЖ і які відображенні у протоколах дільничних виборчих комісіях та цифрам, які є у протоколі обласної виборчої комісії. Ба більше – у самих протоколах територіальної комісії цифри теж не «білися» як говорять на професійному сленгу члени виборчих комісій. А голоси поданні за одних кандидатів від ОПЗЖ дивним чином «перетікали» до інших. І саме цікаве, що обласна територіальна комісія визнає, що видала нікчемний протокол, але вже нічого зробити не може. Чи не хоче? Справа дійшла до суду, в якому обласна ТВК заявила, що відомості вона заносила не з протоколів ДВК, а з якоїсь електронної таблиці. Тут треба пояснення. Єдиним джерелом відомостей для визначення результатів виборів є первинні протоколи дільничних виборчих комісій. І сума голосів і якість голосів у протоколах ДВК має відповідати тому, що занесено до протоколів ТВК. Але – не відповідає. Не відповідає у міській ТВК, яка повністю контролюється представниками ОПЗЖ, не відповідає у обласній ТВК. Які можуть бути причини цього?
Причина перша – у виборчих комісіях панує бардак.
Причина друга – у територіальних виборчих комісіях, перед усім – у міський, яка, нагадаю, контролюється представниками ОПЗЖ, вирішили викинути первинні протоколи ДВК на смітник, та просто «подарувати» перемогу окремим кандидатам від ОПЗЖ, замість тих, хто її заслужив.
Я не є прихильником цієї політичної сили, але за неї проголосувало чимало миколаївців. В тому числі, вони визначились з конкретними кандидатами від цієї партії, яких вони підтримали. Але партія їх голоси вкрала, просто знехтувала ними. От така хороша партія «Опозиційна платформа за життя», з такою «повагою» вона ставиться до своїх виборців. До речі, від неї у другому турі мерських виборів балотується кандидат з відомим у місті прізвищем. Але про це пізніше.
А в Миколаївській області, судячи зі всього, новий очільник Миколаївської обласної державної адміністрації. Ним стане голова виборчого штабу «Слуг народу» Віталій Ким. Той самий, який не вивів до другого туру мерських виборів Тетяну Домбровську, той самий, який «забезпечив» «призове» третє місце партії Слуга Народу на міських виборах. Як стало відомо з його короткої презентації на засіданні Кабінету Міністрів, на якому було погоджено його кандидатуру, він збирається підвищувати привабливість нашого регіону, бо «Велике будівництво» будує дороги до узбережжя Чорного моря Миколаївської області. Ще він казав про корупцію, відновлення суднобудування, але жодного слова ми не почули про те, як він буде долати пандемію короновірусу, хвиля якої буквально накриває Україну і наш регіон.
До речі, про COVID – 19. Його все більше і більше в нашому житті. Захворів Зеленський, у лікарні опинився Сєнкевич, а миколаївці ще й досі продовжують їздити у маршрутках без масок. Чи вже з масками? І з цих вихідних до кінця листопада запроваджується так званий «карантин вихідного дня» фактично – це є локдаун на два дні з сьомі на тиждень.
Повертаємось до теми місцевих виборів. 22 листопада у Миколаєві відбудеться так званий другий тур мерських виборів, бо 25 жовтня переможця не було визначено. Миколаїв вирішуватиме, хто наступні п’ять років буде міським головою, хто буде на чолі міста. Або це буде чинний міській голова Олександр Сєнкевич, або висуванець партії ОПЗЖ. Так, представник тої самої партії, яка з такою «повагою» ставиться до волі власних виборців. Тої самої партії, в якій хто буде балотуватися, хто буде претендувати на посаду голови обласної ради – визначатиме так звана Стратегічна раді у Києві, чотири людини, серед яких є Віктор Медведчук, відомий адвокат Василя Стуса. А там партія «говоріт Медведчук, а подразумєваєт Путін». І цього ніхто не приховує. І, якщо про Сєнкевича все більш-менш відомо, він останні п’ять років на видноті, то Владислав Володимирович потребує більшої уваги.
Отже Владислав Чайка – син багаторічного Миколаївського міського голови Володимира Чайки. Є бізнес-партнером Олексія Пеліпаса. Саме за часів коли міським головою був його батько цей тандем отримав у власність купу комунального майна – підвали та інші об’єкти, які є співластністтю мешканців будинків, всупереч всім нормам та законам. До речі, Чайку називають на рекламі «народним мером». Але він другий народний мер після Дмитра Ніконова, який вже носив цей «почесний» титул у 2014 році під пам’ятником ольшанцям і прапором Николаевской Народной Республики, тоді ж, до речі, проводився так званий референдум щодо федералізації України та створення у її складі федерального округа «Новоросія». Ви спитаєте, а що спільного між так званим «народним мером» Дмитром Ніконовим, федералізацією України, Новоросією та Владиславом Чайкою? А те, що вони обидва у 2010 році балотувалися до міської ради від Прогресивно-соціалістичної партії України. Так, тої самої ПСПУ незабутньої Наталії Вітренко, яка виступала за союз з Росією та проти спільних з навчать з країнами НАТО. Цього літа Владислав Володимировича трохи не занесло у стан Слуг Народу, принаймні, він був не проти і заявляв про підтримку Зеленського. Але згодом повернувся до звичного промосковського стійла.
Отже, а що 22 листопада? А 22 листопада частина виборців, яким з якихось причин не дуже подобається Сєнкевич, можуть взагалі не прийти на виборчі дільниці. Незважаючи навіть на те, що Чайка їм не подобається ще більше – мовляв, обоє рябоє. А ось виборці Чайки прийдуть обов’язково – бо вони дисципліновані, люблять Путіна та ностальгують за Совєтскім Союзом. І таким чином ми ризикуємо отримати на чолі міста власника майна, яке по-праву мало лишатися у власності миколаївців та шанувальника «русского міра». Як вам так перспектива?
Особисто до Сєнкевича у мене були, є і будуть питання. Як у містянина, та як у майбутнього депутата міської ради – ані він сам, ані ви можете в цьому не сумніватися. А ось до Владислав Чайки у мене питань немає. Тому я 22 листопада обов’язково беру з собою паспорт, захисну маску та обов’язково йду на свою виборчу дільницю і голосую. І мій вибір очевидний. Бо Миколаїв був, є і має залишатися українським містом у складі єдиної України. І розвиватися, звичайно.
Закликаю вас 22 листопада вчинити так саме!
За цим кланяюся – побачимось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
5446
|
Об «императивном мандате»
4798
|
Зацентралили
4626
|
Страсти по декоммунизации
4442
|
Генетическая память
3378
|
Сварить лягушку
5699
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4420
|
Чума на ваши все дома!
4493
|
Синусоида
3484
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3589
|
Война миров
4222
|
Чего изволите?
3589
|
С праздником освобождения
3917
|
Николаевские провы
3372
|
Россотрудники
3791
|
О людях и собаках
4332
|
Все уже было и все еще будет
4464
|
Голубь сизокрылый
3657
|
О мухах
4343
|
Усатые — бородатым
3667
|
«Не смешите наши «Руты»
4989
|
Реванш под видом шизофрении
4121
|
Лучше бы пил и курил
5806
|
Гопота ты моя, гопота!
4966
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3586
|
Не молчание ягнят
3731
|
Недоразумение
4596
|
Не Майдан
2957
|
Про Zorro
2606
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3688
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3744
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3964
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4847
|
Петля времени
3109
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3954
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3252
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4722
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3041
|
Наш ответ Чемберлену
3232
|
Молчание ягнят
3226
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3225
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3297
|
Он хороший!
3236
|
Богатства у них много, порядка только нет
2757
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2570
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3671
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3102
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2475
|
Дважды в одну реку
2636
|
Молоко
2105
|
Фронда принцев
2175
|
Взять свое любой ценой
1789
|
Очаровательные инопланетяне
2154
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2306
|
Бесовский полк
3138
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3408
|
«Мостровосхитители»
2411
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2657
|
Украсть своего Эйхмана
2526
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2528
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2666
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3193
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2454
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2919
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3075
|
И вновь продолжается бой!
2956
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2319
|
А Васька слушает…
2365
|
Не праздничные заметки…
2227
|
Горячее лето, переходящее в осень
2146
|
Слава котам!
2759
|
Змея, кусающая себя за хвост
2561
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2826
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2812
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2948
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2758
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2439
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2133
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2414
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2831
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2717
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1870
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2187
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2338
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1970
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1898
|
Встояти перед спокусами
2140
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2017
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1774
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2236
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2418
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2957
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3711
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4184
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3259
|
Це страшне слово – рейд!
3462
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3546
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3579
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3342
|
Позеленим країну!
3014
|
Янукович 2.0
2839
|
А як ви пісяєте?
2843
|
Парашутів на всіх немає
2349
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2323
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2076
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1734
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1416
|
День Победы?
1343
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1617
|
Час хаосу
2087
|
Генератор криз
1484
|
Не реванш, кажете…
1626
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1742
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1328
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1342
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1447
|
Таргани і без параду
1709
|
Зеленеє жито ще й овес
1700
|
Ветераны и Папа Римский
1157
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1555
|
Не Британія…
1084
|
Авторитаризм на марші
1244
|
Лохи всі ми
1469
|
Три варіанти та останній елемент
1486
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1428
|
Не переконали…
3526
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2051
|
Маппет – шоу
3209
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1619
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1636
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2806
|
Наш Вінні Гамбінні
1364
|
Безславні засранці
1535
|
Найважливіший день
1162
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6253
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3187
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4556
|
Грьобаний Екібастуз!
1912
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3332
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4123
|
«Мюнхен» навиворіт
5081
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7431
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6296
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7436
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2863
|
Контрреволюція огидності
5820
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3009
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2183
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2000
|
Своєї зарази вистачає
1641
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1674
|
Нові випробування для всіх нас
1398
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1559
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1694
|
Феномен безпорадності
1312
|
Разброд и шатание
1347
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1344
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1511
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1741
|
Буде цікаво
2335
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1013
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2483
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1181
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1300
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1023
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
1721
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2145
|
Порохобот Зеленський
1803
|
Унітаз для Зеленського
2071
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
1701
|
Боротьба триває
1092
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1353
|
Люди не хочуть бути рабами
1222
|
А який ваш вибір?
1053
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1005
|
Ми пам’ятаємо
1047
|
Про шкарпетки
994
|
О ситуации в городской ТВК
1641
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
1968
|
Не адекватний
696
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Вже три тижні, як відбулись місцеві вибори. Незважаючи на те, що і обласна, і міська виборчі комісії оголосили їх результати, пристрасті навколо них не стихають. Останнього тижня неабиякого розголосу набув справжній скандал із крадіжками голосів від одних кандидатів від ОПЗЖ на користь інших. Про що йдеться? Спробую коротко пояснити.
Новий виборчий закон, за якими відбулись ці вибори, передбачає, що кандидат може змінити позицію у виборчому списку, яку йому визначила партія. Для цього певна кількість виборців мають позначити його номер у виборчому бюлетені, як багато з вас робили. Коли кандидат отримає цю певну кількість голосів виборців, він може пересунитися, умовно кажучи, з останнього місця у списку на перше і стати депутатом. І саме навколо цих розгорівся справжній скандал. Спочатку журналісти відання НикВести, а потім вже й інші спостерігачі помітили суттєву невідповідність між кількістю голосів поданих за певних кандидатів від ОПЗЖ і які відображенні у протоколах дільничних виборчих комісіях та цифрам, які є у протоколі обласної виборчої комісії. Ба більше – у самих протоколах територіальної комісії цифри теж не «білися» як говорять на професійному сленгу члени виборчих комісій. А голоси поданні за одних кандидатів від ОПЗЖ дивним чином «перетікали» до інших. І саме цікаве, що обласна територіальна комісія визнає, що видала нікчемний протокол, але вже нічого зробити не може. Чи не хоче? Справа дійшла до суду, в якому обласна ТВК заявила, що відомості вона заносила не з протоколів ДВК, а з якоїсь електронної таблиці. Тут треба пояснення. Єдиним джерелом відомостей для визначення результатів виборів є первинні протоколи дільничних виборчих комісій. І сума голосів і якість голосів у протоколах ДВК має відповідати тому, що занесено до протоколів ТВК. Але – не відповідає. Не відповідає у міській ТВК, яка повністю контролюється представниками ОПЗЖ, не відповідає у обласній ТВК. Які можуть бути причини цього?
Причина перша – у виборчих комісіях панує бардак.
Причина друга – у територіальних виборчих комісіях, перед усім – у міський, яка, нагадаю, контролюється представниками ОПЗЖ, вирішили викинути первинні протоколи ДВК на смітник, та просто «подарувати» перемогу окремим кандидатам від ОПЗЖ, замість тих, хто її заслужив.
Я не є прихильником цієї політичної сили, але за неї проголосувало чимало миколаївців. В тому числі, вони визначились з конкретними кандидатами від цієї партії, яких вони підтримали. Але партія їх голоси вкрала, просто знехтувала ними. От така хороша партія «Опозиційна платформа за життя», з такою «повагою» вона ставиться до своїх виборців. До речі, від неї у другому турі мерських виборів балотується кандидат з відомим у місті прізвищем. Але про це пізніше.
А в Миколаївській області, судячи зі всього, новий очільник Миколаївської обласної державної адміністрації. Ним стане голова виборчого штабу «Слуг народу» Віталій Ким. Той самий, який не вивів до другого туру мерських виборів Тетяну Домбровську, той самий, який «забезпечив» «призове» третє місце партії Слуга Народу на міських виборах. Як стало відомо з його короткої презентації на засіданні Кабінету Міністрів, на якому було погоджено його кандидатуру, він збирається підвищувати привабливість нашого регіону, бо «Велике будівництво» будує дороги до узбережжя Чорного моря Миколаївської області. Ще він казав про корупцію, відновлення суднобудування, але жодного слова ми не почули про те, як він буде долати пандемію короновірусу, хвиля якої буквально накриває Україну і наш регіон.
До речі, про COVID – 19. Його все більше і більше в нашому житті. Захворів Зеленський, у лікарні опинився Сєнкевич, а миколаївці ще й досі продовжують їздити у маршрутках без масок. Чи вже з масками? І з цих вихідних до кінця листопада запроваджується так званий «карантин вихідного дня» фактично – це є локдаун на два дні з сьомі на тиждень.
Повертаємось до теми місцевих виборів. 22 листопада у Миколаєві відбудеться так званий другий тур мерських виборів, бо 25 жовтня переможця не було визначено. Миколаїв вирішуватиме, хто наступні п’ять років буде міським головою, хто буде на чолі міста. Або це буде чинний міській голова Олександр Сєнкевич, або висуванець партії ОПЗЖ. Так, представник тої самої партії, яка з такою «повагою» ставиться до волі власних виборців. Тої самої партії, в якій хто буде балотуватися, хто буде претендувати на посаду голови обласної ради – визначатиме так звана Стратегічна раді у Києві, чотири людини, серед яких є Віктор Медведчук, відомий адвокат Василя Стуса. А там партія «говоріт Медведчук, а подразумєваєт Путін». І цього ніхто не приховує. І, якщо про Сєнкевича все більш-менш відомо, він останні п’ять років на видноті, то Владислав Володимирович потребує більшої уваги.
Отже Владислав Чайка – син багаторічного Миколаївського міського голови Володимира Чайки. Є бізнес-партнером Олексія Пеліпаса. Саме за часів коли міським головою був його батько цей тандем отримав у власність купу комунального майна – підвали та інші об’єкти, які є співластністтю мешканців будинків, всупереч всім нормам та законам. До речі, Чайку називають на рекламі «народним мером». Але він другий народний мер після Дмитра Ніконова, який вже носив цей «почесний» титул у 2014 році під пам’ятником ольшанцям і прапором Николаевской Народной Республики, тоді ж, до речі, проводився так званий референдум щодо федералізації України та створення у її складі федерального округа «Новоросія». Ви спитаєте, а що спільного між так званим «народним мером» Дмитром Ніконовим, федералізацією України, Новоросією та Владиславом Чайкою? А те, що вони обидва у 2010 році балотувалися до міської ради від Прогресивно-соціалістичної партії України. Так, тої самої ПСПУ незабутньої Наталії Вітренко, яка виступала за союз з Росією та проти спільних з навчать з країнами НАТО. Цього літа Владислав Володимировича трохи не занесло у стан Слуг Народу, принаймні, він був не проти і заявляв про підтримку Зеленського. Але згодом повернувся до звичного промосковського стійла.
Отже, а що 22 листопада? А 22 листопада частина виборців, яким з якихось причин не дуже подобається Сєнкевич, можуть взагалі не прийти на виборчі дільниці. Незважаючи навіть на те, що Чайка їм не подобається ще більше – мовляв, обоє рябоє. А ось виборці Чайки прийдуть обов’язково – бо вони дисципліновані, люблять Путіна та ностальгують за Совєтскім Союзом. І таким чином ми ризикуємо отримати на чолі міста власника майна, яке по-праву мало лишатися у власності миколаївців та шанувальника «русского міра». Як вам так перспектива?
Особисто до Сєнкевича у мене були, є і будуть питання. Як у містянина, та як у майбутнього депутата міської ради – ані він сам, ані ви можете в цьому не сумніватися. А ось до Владислав Чайки у мене питань немає. Тому я 22 листопада обов’язково беру з собою паспорт, захисну маску та обов’язково йду на свою виборчу дільницю і голосую. І мій вибір очевидний. Бо Миколаїв був, є і має залишатися українським містом у складі єдиної України. І розвиватися, звичайно.
Закликаю вас 22 листопада вчинити так саме!
За цим кланяюся – побачимось!
|
Закошмарить Сенкевича
5446
|
Об «императивном мандате»
4798
|
Зацентралили
4626
|
Страсти по декоммунизации
4442
|
Генетическая память
3378
|
Сварить лягушку
5699
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4420
|
Чума на ваши все дома!
4493
|
Синусоида
3484
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3589
|
Война миров
4222
|
Чего изволите?
3589
|
С праздником освобождения
3917
|
Николаевские провы
3372
|
Россотрудники
3791
|
О людях и собаках
4332
|
Все уже было и все еще будет
4464
|
Голубь сизокрылый
3657
|
О мухах
4343
|
Усатые — бородатым
3667
|
«Не смешите наши «Руты»
4989
|
Реванш под видом шизофрении
4121
|
Лучше бы пил и курил
5806
|
Гопота ты моя, гопота!
4966
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3586
|
Не молчание ягнят
3731
|
Недоразумение
4596
|
Не Майдан
2957
|
Про Zorro
2606
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3688
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3744
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3964
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4847
|
Петля времени
3109
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3954
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3252
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4722
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3041
|
Наш ответ Чемберлену
3232
|
Молчание ягнят
3226
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3225
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3297
|
Он хороший!
3236
|
Богатства у них много, порядка только нет
2757
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2570
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3671
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3102
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2475
|
Дважды в одну реку
2636
|
Молоко
2105
|
Фронда принцев
2175
|
Взять свое любой ценой
1789
|
Очаровательные инопланетяне
2154
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2306
|
Бесовский полк
3138
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3408
|
«Мостровосхитители»
2411
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2657
|
Украсть своего Эйхмана
2526
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2528
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2666
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3193
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2454
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2919
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3075
|
И вновь продолжается бой!
2956
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2319
|
А Васька слушает…
2365
|
Не праздничные заметки…
2227
|
Горячее лето, переходящее в осень
2146
|
Слава котам!
2759
|
Змея, кусающая себя за хвост
2561
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2826
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2812
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2948
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2758
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2439
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2133
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2414
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2831
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2717
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1870
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2187
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2338
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1970
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1898
|
Встояти перед спокусами
2140
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2017
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1774
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2236
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2418
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2957
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3711
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4184
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3259
|
Це страшне слово – рейд!
3462
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3546
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3579
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3342
|
Позеленим країну!
3014
|
Янукович 2.0
2839
|
А як ви пісяєте?
2843
|
Парашутів на всіх немає
2349
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2323
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2076
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1734
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1416
|
День Победы?
1343
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1617
|
Час хаосу
2087
|
Генератор криз
1484
|
Не реванш, кажете…
1626
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1742
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1328
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1342
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1447
|
Таргани і без параду
1709
|
Зеленеє жито ще й овес
1700
|
Ветераны и Папа Римский
1157
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1555
|
Не Британія…
1084
|
Авторитаризм на марші
1244
|
Лохи всі ми
1469
|
Три варіанти та останній елемент
1486
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1428
|
Не переконали…
3526
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2051
|
Маппет – шоу
3209
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1619
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1636
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2806
|
Наш Вінні Гамбінні
1364
|
Безславні засранці
1535
|
Найважливіший день
1162
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6253
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3187
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4556
|
Грьобаний Екібастуз!
1912
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3332
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4123
|
«Мюнхен» навиворіт
5081
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7431
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6296
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7436
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2863
|
Контрреволюція огидності
5820
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3009
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2183
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2000
|
Своєї зарази вистачає
1641
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1674
|
Нові випробування для всіх нас
1398
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1559
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1694
|
Феномен безпорадності
1312
|
Разброд и шатание
1347
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1344
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1511
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1741
|
Буде цікаво
2335
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1013
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2483
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1181
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1300
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1023
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
1721
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2145
|
Порохобот Зеленський
1803
|
Унітаз для Зеленського
2071
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
1701
|
Боротьба триває
1092
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1353
|
Люди не хочуть бути рабами
1222
|
А який ваш вибір?
1053
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1005
|
Ми пам’ятаємо
1047
|
Про шкарпетки
994
|
О ситуации в городской ТВК
1641
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
1968
|
Не адекватний
696