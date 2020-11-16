Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?

Мы провели опрос в одном из общежитий города Николаева: из 57 опрошенных студентов, большая часть, 37 человек, ответили, что считают приоритетом молодежной политики в городе «Поддержку талантливой молодежи».

Но при этом, на вопрос «Есть у вас собственные инициативы и предложения, которые требуют поддержки», только 4 человека ответили – да.

Из 57 только 4! Я так понимаю, большинство молодежи, которая имеет собственные инициативы и предложения, уехали учиться в Киев, Одессу, Львов, Харьков и так далее.