Мы провели опрос в одном из общежитий города Николаева: из 57 опрошенных студентов, большая часть, 37 человек, ответили, что считают приоритетом молодежной политики в городе «Поддержку талантливой молодежи».
Но при этом, на вопрос «Есть у вас собственные инициативы и предложения, которые требуют поддержки», только 4 человека ответили – да.
Из 57 только 4! Я так понимаю, большинство молодежи, которая имеет собственные инициативы и предложения, уехали учиться в Киев, Одессу, Львов, Харьков и так далее.
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Александр МаксименкоБлоггер
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Александр МаксименкоБлоггер
|ГО "Фонд оновлення села"
Мы провели опрос в одном из общежитий города Николаева: из 57 опрошенных студентов, большая часть, 37 человек, ответили, что считают приоритетом молодежной политики в городе «Поддержку талантливой молодежи».
Но при этом, на вопрос «Есть у вас собственные инициативы и предложения, которые требуют поддержки», только 4 человека ответили – да.
Из 57 только 4! Я так понимаю, большинство молодежи, которая имеет собственные инициативы и предложения, уехали учиться в Киев, Одессу, Львов, Харьков и так далее.
|
Селам — новую жизнь!
3536
|
С Днем Святого Николая! Работа над брендом продолжается
2858
|
Обратите внимание на досуг молодежи в селах
2538
|
Три года в селе: первый результат
3089
|
Про реалізацію молодіжної політики
2058
|
Маленький шаг в развитии туризма города лучше, чем никакого
2105
|
А если дороги сделают?
2902
|
Аудіогід «Слухай дорогою»
2572
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!
5980
|
Музей судостроения и флота глазами пацифистов
1892