Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського голови

Миколаївці

Шість років на Донбасі точаться бойові дії, ворожий солдат окупував Крим. Все чого торкається “руський мир” перетворюється на війну та попіл.

22 листопада, другий тур виборів Миколаївського міського голови. На виборчій дільниці ми обираємо між українським Миколаєвом та проросійським кандидатом. Прийди і проголосуй! Слава Україні!

ГО “Асоціація учасників та інвалідів АТО”

ГО “Рух ветеранів Миколаївщини”

ГО “Миколаївська міська рада ветеранів”

ГО “Асоціація інвалідів-ветеранів АТО”

ГО "Спортивний корпус Миколаїв"

ГО “Територіальна козацька громада міста Миколаєва”

ГО “Миколаївське міське відділення української спілки в'язнів жертв нацизму”

ГО “Миколаївська обласна об'єднана організація учасників бойових дій локальних конфліктів інвалідів та волонтерів”

ГО “Миколаївська обласна організація Всеукраїнської організації "Союз осіб з інвалідністю України”

ГО “Спілка військових добровольців”

ГО “Миколаївська міська асоціація інвалідів і ветеранів Афганістану та АТО”

ГО “Миколаївська організація інвалідів війни, збройних сил, та учасників бойових дій”

ГО “Миколаївська обласна організація ветеранів України”

ГО “Центр антикорупційних розслідувань”

ЕО “Надія, Єднання, Підтримка”

БФ “Фонд добра країни”

Волонтерське Об'єднання “Волонтерський пост автовокзал”

ГО “Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю "Сильні разом"

ГО “Спадщина”

ГФ “Бузький Гард Миколаїв”

ГФ “Миколаївська варта”

ГО “Миколаївська обласна організація воїнів - прикордонників”

БО “БФ “Волонтерський пост”

БО “Миколаївський центр соціальної реабілітації “Відновлення”

ГО “Від злочину до покарання”

Відокремлений підрозділ в Миколаївській області ГО “Ветеранське братерство”

Миколаївська філія ГО “Асоціація інвалідів АТО України”

Центр допомоги учасникам АТО при ОДА в Миколаївській області

Миколаївський обласний осередок ГО "Держава"

ГО “Територіальна козацька громада Корабельного району м. Миколаєва”

ГО "Заводська р-на організація ветеранів Афганістану і АТО м. Миколаєва"

ГО “Родинне дерево Миколаєва”

ГО “Миколаївське обласне відділення української спілки в'язнів жертв нацизму”

ГО "Рух свідомих громадян”

Обговорення тут https://www.facebook.com/invalidiato/posts/2815926648638806