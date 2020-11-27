Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнеса

Шикарный и очень полезный отчет — очень подробный о том, куда могут развиваться маркетинговые и социологические исследования в будущем, с учетом влияния covid-19. 33 страницы полезнейшего материала для тех, кто думает о будущем. Очень рекомендую к прочтению.

Самое интересное из отчета:

— Смена поколений («Z» и «Альфа»), отличающихся от своих родителей по системе ценностей и способам взаимодействия, усиливает значимость защиты персональных данных, сдвиг к визуальной культуре.

— Формирование «серебряной экономики» (старение населения и увеличение продолжительности активной жизни) и позднее взросление («отложенная» социализация молодежи).

— Пандемия COVID-19 подстегнула

рост социального неравенства и новые его виды, включая социально-экономическое, культурное, цифровое и др.;

медикализацию массового сознания, что означает рост ценности здоровья, внимания к гигиене и своему состоянию;

переход к бесконтактной экономике, а значит развитие фриланса и удаленной работы, переход к бесконтактной торговле и онлайн-коммерции.

Еще один отчет, рекомендованный к прочтению и изучению.

Компания Kantar выпустила ежегодный отчет Media Trends and Predictions 2021. Переводчик из меня так себе, поэтому, основное перескажу, не обессудьте. Авторы выделяют десять трендов. Вот один из них. 10 пунктов из отчета:

Подписчики: потребители все чаще считают подписки на видео по запросу взаимозаменяемыми, что выводит войны потоковой передачи на новый уровень. Агрегаторы контента будут в центре внимания, чтобы открыть новые стратегии привлечения клиентов; сотрудничество необходимо для долгосрочного успеха. Аудитория в трансляции: Во время пандемии значение единства возросло, что способствует совместному просмотру телепрограмм. Требуется более глубокое понимание совместного просмотра, с его перекрытиями и миграциями между потоковыми платформами, а валюты, торгующие медиа, должны отражать совокупное поведение аудитории. Дилемма социальных сетей: инвестиции брендов в социальные сети продолжают расти, несмотря на недоверие потребителей. Бренды станут более открытыми и динамичными в планировании средств массовой информации и коммуникаций, разрушая разрозненность для создания кампаний, охватывающих разные каналы, и стратегически используя влиятельных лиц. Электронная коммерция и СМИ: влиятельные лица в социальных сетях будут влиять на потребителей по всей воронке продаж, направляя их к более эффективному омниканальному присутствию. Брендам необходимо переосмыслить свои стратегии D2C, чтобы интегрировать лидеров мнений и платформы, поддерживаемые сообществом. Встроенная аналитика: аналитика будет способствовать более оптимальным инвестициям, обеспечивая сбалансированную стратегию на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Важность оценки, которая удостоверяет и оптимизирует качество творческого контента перед выходом в эфир, будет расти, а более совершенные инструменты аналитики помогут принять стратегические инвестиционные решения. Жесткие файлы cookie: расходы на цифровую рекламу становятся все более доминирующими по мере того, как приближается конец сторонних файлов cookie. Рекламодатели будут двигаться к гибридному измерению эффективности рекламы, сочетая прямую интеграцию с соблюдением требований конфиденциальности, вероятностное и аналитическое моделирование для достижения целостного представления о кампаниях. Демократизация данных: данные СМИ используются и распространяются более систематически в организациях. Медиа-профессионалам необходим доступ к более широким наборам данных для лучшего принятия решений и распознавания возможностей, в то время как платформы данных должны иметь открытый исходный код, чтобы бренды могли интегрироваться с несколькими программными партнерскими платформами. От активизма к действию: активизм позволяет брендам осмысленно общаться с потребителями, но действия говорят гораздо громче, чем слова. Корреляция между ценностями, выбором средств массовой информации и стратегией влиятельных лиц становится все более важной для брендов, но создает риск и для владельцев медиаплатформ. Креативный контекст занимает центральное место: стремясь к дифференциации, рекламодатели и агентства ускорят внедрение новейших медиа-каналов и форматов; создатели контента должны сосредоточить свои усилия на платформах, представляющих для них максимальную ценность. Онлайн-видео будет самым большим победителем. Поведение аудитории, динамика отрасли — палка или изгиб? Во время пандемии домашнее потребление средств массовой информации увеличилось, но остаются вопросы о том, как долго сохранятся эти привычки, и о том, какие проблемы это создает для рекламодателей, стремящихся оптимизировать свои покупки средств массовой информации.

В этом же отчете:

Тенденции и прогнозы в области СМИ на 2021 год обеспечивают глубокое понимание потребителя СМИ в следующем году, наряду с ключевыми медиа-стратегиями, призванными вернуть экономику, ориентированную на потребителя, к росту. В отчете говорится:

В 2021 году поведение аудитории будет более сложным и трудным для расшифровки, чем когда-либо. Подписчики Boomerang будут мигрировать между платформами видео по запросу и услугами по подписке, увеличивая потребность в понимании и монетизации всей аудитории. Контент на основе влиятельных лиц станет все более важной особенностью рекламного ландшафта, в то время как возможности электронной коммерции будут легко интегрироваться с социальными сетями для обеспечения ощутимого и немедленного потока доходов. Другие привычки, которые, как считалось, давно ушли в прошлое, возродятся: например, по мере того, как зрители меняют приоритеты в семейных отношениях, телевизор снова станет местом сбора общего социального времени — даже если источники контента будут расти.

В ответ рекламодатели, владельцы СМИ и социальные платформы должны будут переоценить формулировку медийных стратегий. Чтобы бренд оставался актуальным при одновременном формировании спроса, потребуется новый уровень маркетинга, основанного на данных. Целенаправленная стратегия данных для собственных данных внутри организации потребует интеграции с надежными и проверенными внешними источниками данных.

При максимальном увеличении ограниченных бюджетов аналитика будет пронизана всеми аспектами маркетинга и управления кампаниями, от творческой оптимизации и оптимизации медиа-микса до более широких элементов, таких как стратегии каналов и планы инноваций. Несмотря на устаревание файлов cookie, брендам необходимо будет быстро адаптироваться к гибридным методам измерения эффективности рекламы и рентабельности инвестиций. Бренды будут двигаться вперед в понимании того, как активизм влияет на силу бренда; их цели и убеждения будут проиллюстрированы в их конкретных медиа-выборах, а также в творческих стратегиях, и большее значение будет придаваться контексту того, где появляются объявления и как они оптимизированы для этих сред.

Ну и третий отчет в сегодняшней публикации:

23 страницы о 5-ти самых важных тенденциях в социальных сетях, за которыми стоит следить в 2021 году.

Содержание отчета:

1. Гонка за окупаемость инвестиций: социальные сети устраняют разрыв, открывая новые возможности для клиентов.

2. Молчание — это золото: бренды находят свое место в разговоре.

3. Более чем нормально: поколение, игнорируемое цифровыми маркетологами, процветает в Интернете.

4. Знаю ли я вас? Связывание данных о взаимодействии с личными данными дает продвинутым маркетологам новый импульс.

5. Опасности (и обещание) цели: смелые бренды начинаются в совете директоров, а не на переднем крае социальных сетей.

Кратко о чем будет отчет:

Будет преуменьшением сказать, что этот год изменил то, как люди и компании используют Интернет в целом и социальные сети в частности. Итак, как эти новые тенденции в социальных сетях повлияют на то, как мы используем социальные сети в 2021 году?Осенью 2020 года мы опросили более 11000 маркетологов, чтобы спросить их именно об этом. Затем мы провели подробные интервью с десятками специалистов отрасли. Затем мы просмотрели последние опубликованные отчеты и данные из самых уважаемых источников в мире. Вся эта информация указывает на пять ключевых тенденций в социальных сетях, которые в 2021 году выйдут на первый план. Отчет здесь.

Далее немного коротких цифровых новостей.

TikTok в Украине достиг 1,3 млн. пользователей.

Илон Маск занял второе место в рейтинге богатейших людей Земли, сместив на третью строчку Билла Гейтса.

Твиттер теперь показывает специальное предупреждение “это спорно!”, если вы пытаетесь лайкать или ретвитить сообщение, помеченное как сомнительное. По утверждениям компании это уменьшило распространение “сомнительной” информации на треть. В качестве такой сомнительной истории чаще всего в последнее время были мнения про выборы, ковид и прочие острые темы.

Довольно глупая проблема в системе безопасности доступа Tesla Model X позволяла по блютус передать на ключ-брелок новую прошивку, считать код открытия и запуска машины, потом сбросить прошивку обратно так чтобы владелец ничего не знал. После этого довольно легко было запустить машину и поехать без ключа владельца. И вот это вроде бы проблема, но в реальности благодаря тому, что прошивка и в ключе и в машине обновляется по воздуху, проблемы уже нет — ее починили и всех принудительно обновили.

Соломоновы Острова (это такое островное государство недалеко от Новой Зеландии) обьявили о том, что будут блокировать Фейсбук “во имя национального единства”. Если коротко: последние две недели там в фейсбуке среди жителей Соломоновых островов был чудовищный скандал, были утечки документов и выяснилось что некоторые члены правительства совершенно нецелевым образом расходовали средства, выделенные на восстановление экономики после/во время эпидемии. Страны по размерам разные, скандалы везде одни. А страдает, как обычно, фейсбук который отказался удалять сообщения пользователей без явной причины

Snap запустил просто полный клон ТикТока под названием Spotlight внутри основного приложения. И больше того, обещают платить до $1m пользователям, которые создают снапы для Spotlight.

Facebook по сути заявили, что Apple использует свое доминирующее положение на рынке, чтобы отдать предпочтение «собственному сбору данных». И ведь даже не поспоришь, Эппл мешает собирать данные фейсбуку, но собирает их сама — кажется это предельно точно описывает текущий статус кво. Другое дело, что данные Эппл собирает прямо на устройстве, а не уносит все на сервера.

Производитель игры Roblox пошел на IPO. Судя по заявке почти $600m ревеню за первые 9 месяцев 2020го. Если вы вдруг не знаете что такое Roblox — это примерно следующее поколение майнкрафта.

Официально запущена возможсть играть в игры через облако GeForce Now прямо в браузере на айфоне и айпаде. Да, Nvidia просто и изящно обошли все эти ваши аппсторы, просто запустив GFN в браузере. Они не первые, кто демонстрирует такую возможность, но кажется самые массовые. Теперь посмотрим, как Эппл сможет вам запретить играть в Fortnite на айфоне в браузере.

Учёные нашли способ прослушки помещений с помощью роботов-пылесосов. Чтобы сохранить в секрете свою личную жизнь придётся заклеивать не только микрофоны и камеры на ноутбуках, но и лидары на вашем роботе-пылесосе. Такой способ прослушки помещений обнаружили учёные из Национального университета Сингапура.

В топе приложений App Store (Россия) мессенджер Павла Дурова вырвался на 2 место, опередив своего главного конкурента, который занял 3 место. На 1 месте продолжает лидировать Zoom. Практически та же ситуация и в Google Play. В категории «Связь» Telegram возглавил вершину рейтинга, оставив WhatsApp позади.

Основатель Microsoft (все тот же Билл) допустил, что новая пандемия может случиться уже через 3 года. Однако он уверен, что следующие пандемии будут менее разрушительными для человечества, чем нынешняя.

Один из самых популярных роликов в TikTok прошлой недели ноября— экскурсия по норвежской университетской больнице. Куча роботов, бесконтактная выдача формы медикам и уникальная система отправки лекарств.

Каких только казусов не случается во время пандемии. Так, например, журналисту из Нидерландов удалось подключиться к закрытой конференции с министрами обороны стран Евросоюза. Официальные лица не смогли сдержать смех, несмотря на то, что председатель Европарламента убедительно попросил парня отключиться до приезда полиции:

Не обзывайтесь в мессенджерах — за это в России начали выписывать штрафы.

Британский электромобильный стартап, основанный экс-главой Yota Денисом Свердловым, готовится в начале 2021 года выйти на биржу Nasdaq. В этом ему поможет экс-глава Marvel.

Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов рублей.

Продажи с помощью социальных сетей уже стали новой нормой, для которой появилось отдельное название — «s-commerce» (e-commerce + social media).

В Твиттере появились Stories. Но это еще не самое интересное — теперь каждый сможет продвигать свои твиты прямо из приложения.