Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Отже, місцеві вибори 2020 на Миколаївщині закінчилися. Визначився склад рад всіх рівнів, стало відомо прізвище Миколаївського міського голови. Ним став чинний мер міста - Олександр Сєнкевич. У другому турі виборів міського голови 22 листопада він переконливо переміг свого конкурента від ОПЗЖ Владислава Чайку. За Сєнкевича у другому турі проголосувало майже п’ятдесят чотири з половиною тисячі миколаївців, за Чайку – майже тридцять п’ять тисяч з половиною. Владиславу Чайці не допомогла пропаганда мансард на дахах житлових будинків, які паплюжать їх вигляд, не допоміг йому також десант народних депутатів від ОПЗЖ. Не допоміг Нестор Шуфріч, який, бідолашний, не зміг прийняти теплий душ у нашому місті, і тому, знесилений холодною водою, нічого не зміг зробити для свого протеже. Не допоміг Чайці Ілля Кива, який, певно, після відвідування «увєсєлітєльних завєденій» виявив у Миколаєві цілий «прєступний клан Сєнкевича» і обіцяв не віддати цьому кланові перемогу Чайки. Але перемога Чайки виявилась примарною і Кива поїхав собі до Києва, не виконавши того, що обіцяв. Очевидно, що у столиці у нього є більш важливі завдання, як то – поправляти, вибачте, член під час засідання парламенту. Що тут можна додати? Хіба що перефразувати народне прислів’я: «Скажи мені, хто поправляє тобі член, ой вибачте, не те хотів сказати – Скажи мені, хто захищає твій результат на виборах – і я скажу, тобі хто ти».

А якщо серйозно, то це знаковий результат для Миколаєва. Другий раз поспіль наше місто на півдні України не обирає мером ставленика проросійських сил.

У нас таки є новий очільник обласної державної адміністрації. Ним, як і передбачалось, став начальник виборчого штабу партії «Слуга народу» Віталій Кім. Указ про його призначення 25 листопада підписав Володимир Зеленський. Представлення нового губернатора відбулось… у кабінеті Володимира Олександровича про що було розміщене протокольне фото на сайті Офісу Президента. Ну і, досить, я вважаю. Навіщо ото збирати депутатів, мерів в наш ковідний час?. Роботу губернатора Віталій Кім збирається суміщати із депутатством у Миколаївській міській раді. І про короновірус.

Кількість захворівших цією заразою в Україні щодоби б’є нові рекорди. Останні данні – понад 16 тисяч в день і, в Миколаєві – майже п’ять сотень на добу, і, очевидно, що це не межа. В Уряді все більше говорять про повний локдаун, десь на різдвяні та новорічні свята, хоча міністр Степанов стверджує, що всього для рятування життів українців вистачає, а міністр Аваков виступає за негайний локдаун. А Володимир Зеленський? А Володимир Зеленський зустрічається з батьками. Ось такий собі плюралізм думок в одному Уряді.

Здається мені, що жорстких карантинних обмежень, як навесні, що, власне, і називають новомодним словом «локдаун», нам не оминути. Я дуже сумніваюсь, що обіцяні вісім тисяч підприємцям їх врятують. І тут є ще одне пікантне питання. На чиєму боці буде новоспечений губернатор? На боці підприємців, яких локдаун може просто знищити і які обов’язково будуть протестувати, як вже протестували проти карантину вихідного дня представники ресторанного бізнесу Миколаєва, до якого Віталій Кім має безпосереднє відношення і цей протест він підтримував, нам про це відомо, чи буде гнути лінію держави? Подивимось.

А тим часом миколаївська поліція віднайшла абсолютно новий спосіб боротьби з кононовірусом. Завдяки йому ковіду в Миколаєві взагалі не буде. Геть! Зовсім! Як відомо, від цієї хвороби люди, на жаль, вмирають. А померлих треба ховати. А наше поліцейське управління вирішило паралізувати роботу комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» через що воно не може ховати померлих. Отже, якщо померлих не можна ховати, то померлих не буде. Все, епідемію ковіду в місті зупинено! Поліції слава, Шайхет та Аваков – молодці.

І це вже майже остаточно – Байден – майбутній Президент Сполучених Штатів Америки. Це визнають практично всі – навіть республіканці. Визнають всі, крім самого Трампа та Путіна. Російський цар чи не єдиний у світі правитель, який ще досі не привітав Джо Байдена із перемогою на виборах. Альцгеймер, такий Альцгеймер. До речі, ще про Альцгеймера, вибачте, про Путіна. Як повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, Путін не робить щеплення російською вакциною від короновірусу, бо вона, початок цитати: «не пройшла всіх клінічних випробувань» - кінець цитати. Стоп. А як же так? В Росії ж казали, що вакцина є, Росія, як завжди, попереду всієї планети. Ось і наші російські агенти, на кшталт Медведчука, собі щеплення нею зробили. Виходить, на ньому просто проводили клінічні випробування? Ну, в принципі, чудова ілюстрація ставлення російського правителя як до власного народу, так і до власних прислужників у інших державах.

З власного досвіду скажу, що не хворіти на ковід значно краще, ніж хворіти. Тому бажаю вам на нього не хворіти і взагалі, не хворіти. Ну, крім тих, хто готовий заради доведення власної рабської відданості своєму господареві колоти собі всіляку неперевірену хрєнь.

За цим кланяюся – побачимось!