Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городов

Для Украины сейчас уникальное время: к общественно-политической жизни страны подключается первое постсоветское поколение ― те, кто чуть-чуть помнит "совок", кто вырос в 90-х, кто в молодости "открывал Европу", не имея заскорузлых стереотипов. Первое поколение свободы давно покинуло университетские скамьи и уже испытало на себе реалии "свободной и независимой" Украины.

В багаже опыта этого поколения не просто идеи, а достижения: успешные компании, реализованные проекты, воплощенные замыслы, которые доказали свою жизнеспособность. Ближайшие 10-15 лет именно это поколение, к которому я себя причисляю, будет формировать повестку развития городов.

Эти люди каждый день подтачивают закостеневшие стереотипы, которые удерживают наши города в состоянии морально устаревших.

Для рожденных в 80-90-е, тех, кто остался жить в Украине и взял на себя ответственность преобразовывать страну, ближайшие десятилетия являются критическими. Это время покажет: удастся ли построить современную европейскую страну или все же придется готовить своих детей к необратимой эмиграции.

Если в каждом отдельном украинском городе не мобилизуется его элита и не начнет вкладывать усилия в модернизационные проекты, то без шуток придется "гасить свет в аэропорту" этого самого города.

Будет это внутренняя или внешняя миграция ― не имеет значения. Важнее то, что города могут оказаться в той стадии, когда деградация будет происходить быстрее, чем их обновление. И для кого-то родной город может стать призраком.

Ближайшее десятилетие поставит перед горожанами сложные вопросы, и коснуться они не только депрессивных населенных пунктов, но и крупных городов, спутников столицы, промышленных центров.

Давайте признаем, украинские города больны: насильственная урбанизация советского периода, когда людей сгоняли как рабочую силу на заводы-гиганты или в шахты, породила некие поселения без городской культуры и активного ядра жителей, вовлеченных в стратегическое развитие города.

Сегодня одна из ключевых проблем заключается в том, что старые смыслы жизнедеятельности городов уже не актуальны, а новые еще не созданы.

Смыслы города ― это точки роста, на которых может строиться локальная экономика, идентичность города и его культура.

Наблюдая за развитием украинских городов, я выделил несколько уровней трансформации, на которых они находятся.

Первый ― механическая замена элементов инфраструктуры в соответствии с техническими инновациями. Например, старые лампочки накаливания меняют на новые светодиодные, старые троллейбусы заменяют новыми, низкопольными и энергосберегающими, с дизельных "евроблях" стараются перейти на современные электромобили. Что уже говорить о повсеместных "евроокнах" и "евроремонтах". На качество жизни горожан все это влияет слабо, при том, что замены эти дорого стоят и малоэффективны в стратегическом смысле.

Второй ― совершенствование инфраструктур. Этот уровень менее заметен, но имеет долгосрочные последствия. За ним стоят организационные решения: каким должен быть график движения троллейбусов, когда необходимо включать уличное освещение, где в первую очередь надо установить те же евроокна, чтобы действительно экономить энергоносители, что делать с городскими инженерными системами (водоканалами и теплосетями).

Этот уровень говорит о приоритетах, и здесь наилучшее соотношение затрат и результата в краткосрочной перспективе.

Третий уровень ― привлечение других инфраструктур к выполнению задачи.

Разберем простой пример: налаживание транспортного сообщения спального района с деловым центром. На первом, "механическом", уровне это была бы замена старых троллейбусов на новые (сколько было, столько и стало). На втором, "организационном", уровне оптимизировали бы графики движения, выделили бы полосы, дали бы преимущество троллейбусам на перекрестках с помощью светофоров. На третьем уровне эта задача бы решалась дополнительными способами передвижения: велодорожками, попутными авто, комфортабельными маршрутками. То есть подключились бы другие инфраструктуры.

И только на четвертом уровне трансформации появляется стратегическое планирование жизни города, когда к базовым инфраструктурам подключается умное управление на основе цифровых инструментов с качественным сбором и использованием данных. В этом случае при принятии решений городская власть опирается не на собственные эфемерные представления о потребностях горожан, а на достоверные данные и аналитику.

Трансформировать Николаев наиболее эффективными методами ― это достойный вызов для меня лично и для моей команды.Источник: https://censor.net/ru/b3234231