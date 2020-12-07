Випускайте повітря, Артеме Олександровичу

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Отже, перша сесія новообраної миколаївської міської ради восьмого скликання відбудеться 10 грудня. Хоча самі вибори депутатів відбулись 25 жовтня. І перша сесія цілком могла відбутися вже 3 грудня, принаймні про це говорив Олександр Сєнкевич, коли розмірковував про плани роботи з депутатами на останній місяць року, що минає. І це цілком логічно – новим депутатам слід, умовно кажучи, вивчати ситуацію, приймати бюджет на наступний рік, розпочинати керувати містом. І до кінця року зовсім мало часу, кожен день важливий. Але міська територіальна виборча комісія, яка відповідно до закону призначає першу сесію нової ради, всі ці міркування відкинула та вирішила керуватися… місячним календарем. Саме тому перша сесія буде не 3 грудня, а на цілий тиждень пізніше

Здивування та обурення цим «лунатизмом» міської ТВК висловили лідери майже всіх політичних сил, які пройшли до міської ради. Всі, крім ОПЗЖ та партії Шарія. Один з лідерів опозежистів Артем Ільюк так прокоментував цю колізію на своєму фейсбуці, спочатку про міську ТВК, початок цитати: «А я вам напомню, что это независимый орган и никто не имеет права указывать, как делать и что делать, когда он действует в правовом поле» - кінець цитати. Хоча він, начебто, і за скоріший початок роботи: «Я поддерживаю идею о скорейшем начале работы новоизбранного мэра и депутатов» - кінець цитати.

Тобто, ідею про скоріший початок роботи Артем Олександрович підтримує, але міську ТВК яка затягує цей початок не засуджує а, навпаки, виправдовує та захищає. Де логіка, спитаєте ви? Логіка є, якщо придивитися ретельніше. Вона стає зрозумілою, коли ми читаємо у тій самій заяві про діалог мера з депутатами, якого мер, начебто, не хоче, знову цитата: «Если мэр решил, что диалог с депутатами ему не нужен – это заведомо ошибочный путь» - кінець цитати. Олександр Сєнкевич навіть вступив у заочну дискусію з Ільюком, початок його цитати: «— Меня удивляет, как иезуитски город пытаются сделать заложником амбиций представителей отдельной политической силы» - сказав він у коментарі виданню «НикВести».

Отже що ми спостерігаємо? А спостерігаємо ми спробу ОПЗЖ, через міську територіальну виборчу комісію, яку ця політична сила фактично контролює, диктувати свої умови не лише міському голові, а і всім іншим депутатам новообраної ради. І диктат цей суто егоїстичний, власношкурний, якщо так можна сказати. Він відбувається всупереч інтересам міста, містян, держави. Коли треба негайно вирішувати питання боротьби з пандемією ковіду, про що навіть говориться у відкритому листі Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова до депутатів місцевих рад всіх рівнів, початок цитати: «Одним із ключових питань національної безпеки є здоров’я людини. Сьогодні поширення хвороби COVID-19, яка вже забрала життя 12 717 українців, а ще 758 264 людей з початку року захворіло, є загрозою надзвичайно високого рівня. … З метою об’єднання і консолідації зусиль у боротьбі з пандемією вкрай важливим є невідкладне проведення сесій місцевих рад, на яких мало б бути розглянуто питання подолання негативних наслідків поширення COVID-19 у кожній області, кожному районі, місті, селищі, селі» - кінець цитати. Але Артему Олексанровичу разом з ОПЗЖ плювати на життя та здоров’я миколаївців, для них головне – задоволення їх «хотєлок».

Що тут можна сказати? Артем Олександрович, звичайно, можна диктувати свою волю, коли маєш більшість у міській ТВК. Але з першої сесії міської ради восьмого скликання у вас подібної більшості не буде. У сесійній залі у вас всього 17 багнетів. Із можливими сателітами набрання більшості вкрай складне завдання і, навіть, якщо вам це вдасться, в чому я дуже сумніваюся, більшість ця буде вкрай нестійка та вразлива. Особливо, якщо згадати про те, що у вашій власній фракції є такі персонажі, що іноді здається, що вони прибули до нас з іншої галактики або, навіть, з паралельного всесвіту. Отже, надування щік, у політиці річ, звичайно, важлива, але – видохніть, Артеме Олександровичу, випустить повітря. Зрештою, повітря – це лише повітря.

Ось що добре із Давидом Арахамією, що за нього нічого не треба вигадувати, ніяких слів, висловів, або епітетів. Він сам все вигадає, розповість та сам всі епітети скаже – просто бери та використовуй. Так, під час останнього свого великого інтерв’ю він поскаржився на медичну реформу, яка заважає Зеленському та його слугам боротися із короновірусом. Так і хочеться нагадати пану Давиду, що сімейні лікарі, до яких звертаються в першу чергу ковідні хворі і не лише вони – це результат саме медичної реформи, а реформа децентралізації – це те, що дозволяє містам та громадам розвиватися та підтримувати медичну галузь, в тому числі. І щоб ви робили без сімейних лікарів та децентралізації? Зрештою, ви могли все переробити – у вас монобільшість, Зеленський сидить на Банковій – в чому проблема? Проблема, очевидно, в «інтелектуальному локдауні». Це ще один мем, який породив Арахамія. Не важливо, що він мав на увазі – але виглядає так, що у нього з урядом інтелект пішов у локдаун. І про короновірус.

Епідемія COVID-19 продовжується у всьому світі і в Україні. Вже понад 65 мільйонів офіційно підтверджених випадків у всьому світі, і близько восьми сотень тисяч в Україні. І ці цифри стрімко збільшуються щодня. В українському уряді панує повний хаос – прем’єр говорить про масове тестування українців, міністр охорони здоров’я заперечує це. Всі міністри говорять про локдаун, але ніхто не може сказати коли та в якому вигляді. Начебто – з 24 грудня. Або – з 2 січня. Ніхто не знає. Але я знаю – локдауна не буде.

Судить самі.

Пам’ятаєте кадри, на яких італійці в березні виходили на балкони своїх квартир та співали? Чому вони так вчиняли? Аби якось розважити та підтримати один одного, бо їм було фактично заборонено залишати власні домівки. За появу на відстані понад 100 метрів від місця проживання без дуже поважної причини, та й ще у групах, італійців карали дуже великими штрафами, або, навіть і більш жорстким покаранням. Оце і був справжній локдаун. Бо таким чином радикально розривалися ланцюги передавання хвороби від однієї людини до інших. Те, що було у нас, і що пропонують вчинити нам у грудні-січні – це фактична заборона на роботу певних бізнесів.

І все.

Ніхто не слідкував і не слідкуватиме за пересуванням людей, особливо легкохворих та контактних. Ніхто не картатиме за порушення карантину. А після історії з «Велюром» ніхто особливо не буде дотримуватися карантинних обмежень. Локдаун від Зеленського та Шмигаля з Арахімєю принесе лише ще більше вбивання бізнесу.

І все.

Бо це – не справжній локдаун, а імітація. Власне, як і все, що робить Володимир Олександрович. Наслідком цього локдауну стане ще більше падіння економіки, ще більша діра в бюджеті, НЕ зменшення рівня захворюванності на ковід – коли всі перехворіють та настане тепло, тоді і буде зменшення та - зміна Уряду.

Жити нам за прем’ера Авакова.

А всім бажаю не хворіти, одягати маски у людних місцях, користуватися антисептиками та поводитися відповідально – хворієте, навіть легко – намагайтеся не контактувати з людьми. Бо наше здоров’я та життя, життя наших близьких, перед усім, від нас і залежить. Іншого способу вижити під час «інтелектуального локдауну» просто не існує.

За цим кланяюся – побачимось!