Похоже, Адмиралтейство — всё

Похоже, Адмиралтейство — всё. Больше не приходится надеятся на реконструкцию админздания верфи, с которой начинался наш город.

На заводе начата процедура банкротства госпредприятия. Судом уже назначен арбитражный управляющий Леонид Шалашный. Цель любого банкротства — инвентаризировать имущество и долговые обязательства, чтобы провести торги и попытаться покрыть долги вырученными деньгами. Ни о какой реконструкции или отчуждении Адмиралтейства в пользу города теперь не может быть и речи. Для кредиторов это не памятник архитектуры и истории города, это актив, который будут продавать, причем очень долго, наряду с другим имуществом - цехами, оборудованием, кранами и тд. Для примера, «Океан», будучи частным активом, проходил процедуру банкротства 7 лет. Но там было кому толкать, двигать этот процесс (Ирина Сербиy? Василий Капацына, Николай Капацына).

А вы представляете себе, сколько лет уйдет на банкротство государственного завода?

И что будет все эти годы происходить с Адмиралтейством? Летом можно было хотя бы минимально отремонтировать крышу. «Слуга народа» Давид Арахамия обещал указать на эту проблему тогдашнему руководителю Укроборонпрома Айварасу Абромавичусу, но результата не было. Сейчас оборонным концерном руководит Юрий Гусев. Интересно спросить у него, что будет с нашим Адмиралтейством, и кто будет нести ответственность, если памятник истории не доживёт до завершения стадии банкротства, ликвидации ГП и появления нового собственника? Какую позицию в этом процессе займут глава ОГА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич?