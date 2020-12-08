Похоже, Адмиралтейство — всё. Больше не приходится надеятся на реконструкцию админздания верфи, с которой начинался наш город.
На заводе начата процедура банкротства госпредприятия. Судом уже назначен арбитражный управляющий Леонид Шалашный. Цель любого банкротства — инвентаризировать имущество и долговые обязательства, чтобы провести торги и попытаться покрыть долги вырученными деньгами. Ни о какой реконструкции или отчуждении Адмиралтейства в пользу города теперь не может быть и речи. Для кредиторов это не памятник архитектуры и истории города, это актив, который будут продавать, причем очень долго, наряду с другим имуществом - цехами, оборудованием, кранами и тд. Для примера, «Океан», будучи частным активом, проходил процедуру банкротства 7 лет. Но там было кому толкать, двигать этот процесс (Ирина Сербиy? Василий Капацына, Николай Капацына).
А вы представляете себе, сколько лет уйдет на банкротство государственного завода?
И что будет все эти годы происходить с Адмиралтейством? Летом можно было хотя бы минимально отремонтировать крышу. «Слуга народа» Давид Арахамия обещал указать на эту проблему тогдашнему руководителю Укроборонпрома Айварасу Абромавичусу, но результата не было. Сейчас оборонным концерном руководит Юрий Гусев. Интересно спросить у него, что будет с нашим Адмиралтейством, и кто будет нести ответственность, если памятник истории не доживёт до завершения стадии банкротства, ликвидации ГП и появления нового собственника? Какую позицию в этом процессе займут глава ОГА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич?
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Катерина СередаБлоггер
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Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
Похоже, Адмиралтейство — всё. Больше не приходится надеятся на реконструкцию админздания верфи, с которой начинался наш город.
На заводе начата процедура банкротства госпредприятия. Судом уже назначен арбитражный управляющий Леонид Шалашный. Цель любого банкротства — инвентаризировать имущество и долговые обязательства, чтобы провести торги и попытаться покрыть долги вырученными деньгами. Ни о какой реконструкции или отчуждении Адмиралтейства в пользу города теперь не может быть и речи. Для кредиторов это не памятник архитектуры и истории города, это актив, который будут продавать, причем очень долго, наряду с другим имуществом - цехами, оборудованием, кранами и тд. Для примера, «Океан», будучи частным активом, проходил процедуру банкротства 7 лет. Но там было кому толкать, двигать этот процесс (Ирина Сербиy? Василий Капацына, Николай Капацына).
А вы представляете себе, сколько лет уйдет на банкротство государственного завода?
И что будет все эти годы происходить с Адмиралтейством? Летом можно было хотя бы минимально отремонтировать крышу. «Слуга народа» Давид Арахамия обещал указать на эту проблему тогдашнему руководителю Укроборонпрома Айварасу Абромавичусу, но результата не было. Сейчас оборонным концерном руководит Юрий Гусев. Интересно спросить у него, что будет с нашим Адмиралтейством, и кто будет нести ответственность, если памятник истории не доживёт до завершения стадии банкротства, ликвидации ГП и появления нового собственника? Какую позицию в этом процессе займут глава ОГА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич?
|
Кандидаты так ничего и не поняли
6142
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
5336
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Почем опиум для народа?
5512
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
6928
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
6845
|
Гороно нечем заняться?
11478
|
7 советов, как поступить мэру
5759
|
Манипуляции с публичностью
5122
|
Почему я против субботника?
10956
|
«Оппозиционный склок»
5429
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
5796
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
5791
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
5602
|
Будкоград теперь в законе
4748
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
6156
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
3892
|
Варшава без будок
3902
|
Закошмарили
3213
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
3674
|
Его молчание ломает его историю
4477
|
Трагедия на коммунальном недострое
3627
|
Команда Сенкевича — профессионалы
4237
|
Хобби такое – коллекционировать партии
10255
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
7994
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
4026
|
Кто советует Сенкевичу?
7131
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
3663
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
4346
|
«Безопасный город», которого нет
4189
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
4167
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
4160
|
35 гектаров с легкой руки
3266
|
Кто продвигает Васюкова?
3647
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
2584
|
Новая команда от Казаковой?
3549
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
5066
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
2656
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
2302
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
2001
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
1702
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
1631
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
3453
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
10672
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
7589
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
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|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
1921
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину
1690
|
Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступі
1047
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ Миколаєва
1747
|
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2496
|
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1550
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?
2379
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»
2087
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинса
997