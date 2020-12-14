Бюджет под елочку

В пятницу, 11 декабря, на официальном сайте Николаевской областной государственной администрации был обнародован проект решения об утверждении бюджета Николаевской области, в котором прогнозируются доходы бюджета области в 2021 году в размере 2 миллиарда 700 миллионов 505 тысяч гривен.

Следует отметить, что в этом году запланированные доходы бюджета Николаевской области составляли 2,9 миллиарда гривен, а в 2019 году доходная часть областного бюджета составляла 6 миллиардов 135,9 миллиона гривен. Таким образом, в процессе децентрализации, из-за изменения подходов формирования субвенций из госбюджета, доходная часть бюджета Николаевской области упала более, чем в два раза. Самое печальное, что прогнозируемые доходы бюджета 2021 года опять снизились, несмотря на эпидемию коронавируса.

На данный момент в парламенте рассматривается законопроект №4100, в соответствии с которым бюджетные ресурсы районов будут существенно урезаны в пользу ОТГ. В результате доходы от планируемой продажи земель сельхозназначения и регулирования земельного оборота, так же, как и большая часть местных налогов и сборов, будут оседать в территориальных громадах (ОТГ). А областные органы власти в качестве компенсации получают возможность по-прежнему распоряжаться на региональном уровне госпрограммами, например, местного дорожного строительства и т.п. А здесь будут рулить вовсе не депутаты, а главы облгосадминистраций.

Фактически, под лозунгами децентрализации произошел переход к ручному управлению областными финансами через областные государственные администрации или непосредственно Министерство финансов. В результате средствами местного бюджета приходится добюджетировать делегированные полномочия, которые правительство закрепило за местными общинами. В частности – расходы на доплату врачам, занятым в лечении больных коронавируса.

Хотелось бы, чтобы вновь избранные депутаты Николаевского областного Совета внимательно проанализировали выполнение бюджета 2020 года перед принятием бюджета на следующий год, чтобы четко понять сколько средств им понадобится на реализацию своих полномочий. Без этого они не смогут эффективно использовать на благо своих избирателей даже те небольшие средства, которые область зарабатывает сама.

Как говорится в известном фильме «торопиться не надо…». Надо медленно и внимательно читать бюджетные документы, что собственно и является работой депутата местного Совета…