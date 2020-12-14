Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Нарешті відбулись перші сесії новообраних обласної та міської рад.

Щодо ситуації у Миколаївській обласній раді. Очевидно, що у ньому склалася неформальна коаліція Слуг народу та Опозиційної платформи за життя. Про що свідчить злагоджене голосування майже всіх депутатів за кандидатуру голови обласної ради від Слуг народу Анни Замазєєвої та за кандидатуру першого заступника голови від ОПЗЖ Володимира Фроленка. І очевидна явна підтримка цієї нехитрої комбінації з боку нещодавно призначеного голови обласної державної адміністрації Віталія Кіма. Який на словах заявив про те, що не хоче бути головним у обласній раді і ОДА збирається працювати з обласною радою відкрито та прозоро, як партнери. Отже, зі сказаних ним слів можна зробити висновок, що Віталій Олександрович відноситься з цілковитою повагою до місцевого самоврядування. Запам’ятаємо ці його слова. Про них ми згадаємо згадаємо пізніше.

Але маємо констатувати факт – на сьомому році російсько-української війни у Миколаївській обласній раді де-факто склався союз проросійських колаборантів та пропрезединтської політичної сили. З очевидного благословіння Зеленського та його представника у регіоні. Про що свідчить переписка останнього із головою та куратором миколаївської ОПЗЖ, народним депутатом Юрієм Загороднім. І в той самий час, буквально в той самий час, представників чи не єдиної проукраїнської сили у обласній раді починають переслідувати, вигадуючи кримінальні справи просто на рівному місці. Про що свідчить вручення повісток колишній голові обласної ради від Європейської Солідарності за, начебто, причетність до хибного мінування будівлі обласної ради рік тому і що вона розцінює як політичний тиск та політично обумовлене переслідування. З чим всіх вас, нас, Віталія Кіма, Володимира Зеленського, Віктора Медведчука та Володимира Путіна гаряче «вітаю»!

Тепер про міську раду. Там, принаймні, поки що, все не так драматично. У четвер відбулось прийняття присяги новообраними депутатами, та новим «старим» міським головою Олександром Сєнкевичем. Крім того, депутати створили тимчасову комісію для розробки Регламенту ради нового скликання, положення про депутатські комісії узгодження кількісного та якісного складу цих комісій. Із примітного. Спіч Сєнкевича. Олександр Федорович сказав, що він за мир, але, якщо треба, то може і повоювати. І друге примітне – це бажання губернатора Віталія Кіма мати свого прямого представника у складі виконавчого комітету ради. Пам’ятаєте, як Віталій Олександрович на сесії обласної ради розповідав про партнерство ОДА та обласної ради? А тут – хочу, каже, прямого представника у виконком. Такого, собі, «смотрящєго». Якщо чесно, такої безпардоного та неприхованого втручання у діяльність місцевого самоврядування у нас я не пам’ятаю. Ні, звісно, губернатори впливали на владу обласного центру, але це завжди було, як це сказати – пристойно, так, напевно. Але щоб так – неприховано, відкрито, без «будь ласка», а просто – хочу і все. Такого не згадаю. Ось відразу ж скажу – особисто я категорично проти такого грубого втручання з боку державної влади у діяльність місцевого самоврядування. Самоврядування на те і самоврядування, що воно самоврядування. Без вказівок та зовнішнього втручання. Особливо такого.

І про короновірус. З 8 по 24 січня Уряд оголосив локдаун.

На період локдауну заборонено відвідування усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку.

Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.

Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності.

Заборонена робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині. Закриються всі заклади розміщення, крім готелів та закладів реабілітації.

У новорічну ніч пропонують дозволити працювати закладам харчування до першої години ночі.

Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори, АЗС, СТО. Можна буде купити корм для тварин, відремонтувати автівку.

Отже, шановні, готуйтеся.

Але, у будь якому разі, не забуваємо про маски, дистанцію та антисептики. І бажаю всім не хворіти, бо дали буде цікаво, а як ви, хворі, почуєте та побачите, як я вам про це розповім?

За цим кланяюся – побачимось!