Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Нарешті відбулись перші сесії новообраних обласної та міської рад.
Щодо ситуації у Миколаївській обласній раді. Очевидно, що у ньому склалася неформальна коаліція Слуг народу та Опозиційної платформи за життя. Про що свідчить злагоджене голосування майже всіх депутатів за кандидатуру голови обласної ради від Слуг народу Анни Замазєєвої та за кандидатуру першого заступника голови від ОПЗЖ Володимира Фроленка. І очевидна явна підтримка цієї нехитрої комбінації з боку нещодавно призначеного голови обласної державної адміністрації Віталія Кіма. Який на словах заявив про те, що не хоче бути головним у обласній раді і ОДА збирається працювати з обласною радою відкрито та прозоро, як партнери. Отже, зі сказаних ним слів можна зробити висновок, що Віталій Олександрович відноситься з цілковитою повагою до місцевого самоврядування. Запам’ятаємо ці його слова. Про них ми згадаємо згадаємо пізніше.
Але маємо констатувати факт – на сьомому році російсько-української війни у Миколаївській обласній раді де-факто склався союз проросійських колаборантів та пропрезединтської політичної сили. З очевидного благословіння Зеленського та його представника у регіоні. Про що свідчить переписка останнього із головою та куратором миколаївської ОПЗЖ, народним депутатом Юрієм Загороднім. І в той самий час, буквально в той самий час, представників чи не єдиної проукраїнської сили у обласній раді починають переслідувати, вигадуючи кримінальні справи просто на рівному місці. Про що свідчить вручення повісток колишній голові обласної ради від Європейської Солідарності за, начебто, причетність до хибного мінування будівлі обласної ради рік тому і що вона розцінює як політичний тиск та політично обумовлене переслідування. З чим всіх вас, нас, Віталія Кіма, Володимира Зеленського, Віктора Медведчука та Володимира Путіна гаряче «вітаю»!
Тепер про міську раду. Там, принаймні, поки що, все не так драматично. У четвер відбулось прийняття присяги новообраними депутатами, та новим «старим» міським головою Олександром Сєнкевичем. Крім того, депутати створили тимчасову комісію для розробки Регламенту ради нового скликання, положення про депутатські комісії узгодження кількісного та якісного складу цих комісій. Із примітного. Спіч Сєнкевича. Олександр Федорович сказав, що він за мир, але, якщо треба, то може і повоювати. І друге примітне – це бажання губернатора Віталія Кіма мати свого прямого представника у складі виконавчого комітету ради. Пам’ятаєте, як Віталій Олександрович на сесії обласної ради розповідав про партнерство ОДА та обласної ради? А тут – хочу, каже, прямого представника у виконком. Такого, собі, «смотрящєго». Якщо чесно, такої безпардоного та неприхованого втручання у діяльність місцевого самоврядування у нас я не пам’ятаю. Ні, звісно, губернатори впливали на владу обласного центру, але це завжди було, як це сказати – пристойно, так, напевно. Але щоб так – неприховано, відкрито, без «будь ласка», а просто – хочу і все. Такого не згадаю. Ось відразу ж скажу – особисто я категорично проти такого грубого втручання з боку державної влади у діяльність місцевого самоврядування. Самоврядування на те і самоврядування, що воно самоврядування. Без вказівок та зовнішнього втручання. Особливо такого.
І про короновірус. З 8 по 24 січня Уряд оголосив локдаун.
На період локдауну заборонено відвідування усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.
Заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку.
Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.
Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності.
Заборонена робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.
Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині. Закриються всі заклади розміщення, крім готелів та закладів реабілітації.
У новорічну ніч пропонують дозволити працювати закладам харчування до першої години ночі.
Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори, АЗС, СТО. Можна буде купити корм для тварин, відремонтувати автівку.
Отже, шановні, готуйтеся.
Але, у будь якому разі, не забуваємо про маски, дистанцію та антисептики. І бажаю всім не хворіти, бо дали буде цікаво, а як ви, хворі, почуєте та побачите, як я вам про це розповім?
За цим кланяюся – побачимось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Нарешті відбулись перші сесії новообраних обласної та міської рад.
Щодо ситуації у Миколаївській обласній раді. Очевидно, що у ньому склалася неформальна коаліція Слуг народу та Опозиційної платформи за життя. Про що свідчить злагоджене голосування майже всіх депутатів за кандидатуру голови обласної ради від Слуг народу Анни Замазєєвої та за кандидатуру першого заступника голови від ОПЗЖ Володимира Фроленка. І очевидна явна підтримка цієї нехитрої комбінації з боку нещодавно призначеного голови обласної державної адміністрації Віталія Кіма. Який на словах заявив про те, що не хоче бути головним у обласній раді і ОДА збирається працювати з обласною радою відкрито та прозоро, як партнери. Отже, зі сказаних ним слів можна зробити висновок, що Віталій Олександрович відноситься з цілковитою повагою до місцевого самоврядування. Запам’ятаємо ці його слова. Про них ми згадаємо згадаємо пізніше.
Але маємо констатувати факт – на сьомому році російсько-української війни у Миколаївській обласній раді де-факто склався союз проросійських колаборантів та пропрезединтської політичної сили. З очевидного благословіння Зеленського та його представника у регіоні. Про що свідчить переписка останнього із головою та куратором миколаївської ОПЗЖ, народним депутатом Юрієм Загороднім. І в той самий час, буквально в той самий час, представників чи не єдиної проукраїнської сили у обласній раді починають переслідувати, вигадуючи кримінальні справи просто на рівному місці. Про що свідчить вручення повісток колишній голові обласної ради від Європейської Солідарності за, начебто, причетність до хибного мінування будівлі обласної ради рік тому і що вона розцінює як політичний тиск та політично обумовлене переслідування. З чим всіх вас, нас, Віталія Кіма, Володимира Зеленського, Віктора Медведчука та Володимира Путіна гаряче «вітаю»!
Тепер про міську раду. Там, принаймні, поки що, все не так драматично. У четвер відбулось прийняття присяги новообраними депутатами, та новим «старим» міським головою Олександром Сєнкевичем. Крім того, депутати створили тимчасову комісію для розробки Регламенту ради нового скликання, положення про депутатські комісії узгодження кількісного та якісного складу цих комісій. Із примітного. Спіч Сєнкевича. Олександр Федорович сказав, що він за мир, але, якщо треба, то може і повоювати. І друге примітне – це бажання губернатора Віталія Кіма мати свого прямого представника у складі виконавчого комітету ради. Пам’ятаєте, як Віталій Олександрович на сесії обласної ради розповідав про партнерство ОДА та обласної ради? А тут – хочу, каже, прямого представника у виконком. Такого, собі, «смотрящєго». Якщо чесно, такої безпардоного та неприхованого втручання у діяльність місцевого самоврядування у нас я не пам’ятаю. Ні, звісно, губернатори впливали на владу обласного центру, але це завжди було, як це сказати – пристойно, так, напевно. Але щоб так – неприховано, відкрито, без «будь ласка», а просто – хочу і все. Такого не згадаю. Ось відразу ж скажу – особисто я категорично проти такого грубого втручання з боку державної влади у діяльність місцевого самоврядування. Самоврядування на те і самоврядування, що воно самоврядування. Без вказівок та зовнішнього втручання. Особливо такого.
І про короновірус. З 8 по 24 січня Уряд оголосив локдаун.
На період локдауну заборонено відвідування усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.
Заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку.
Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.
Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності.
Заборонена робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.
Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині. Закриються всі заклади розміщення, крім готелів та закладів реабілітації.
У новорічну ніч пропонують дозволити працювати закладам харчування до першої години ночі.
Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори, АЗС, СТО. Можна буде купити корм для тварин, відремонтувати автівку.
Отже, шановні, готуйтеся.
Але, у будь якому разі, не забуваємо про маски, дистанцію та антисептики. І бажаю всім не хворіти, бо дали буде цікаво, а як ви, хворі, почуєте та побачите, як я вам про це розповім?
За цим кланяюся – побачимось!
|
Закошмарить Сенкевича
5597
|
Об «императивном мандате»
4857
|
Зацентралили
4662
|
Страсти по декоммунизации
4491
|
Генетическая память
3427
|
Сварить лягушку
5736
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4492
|
Чума на ваши все дома!
4534
|
Синусоида
3526
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3645
|
Война миров
4260
|
Чего изволите?
3639
|
С праздником освобождения
3967
|
Николаевские провы
3416
|
Россотрудники
3835
|
О людях и собаках
4373
|
Все уже было и все еще будет
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Голубь сизокрылый
3706
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О мухах
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Усатые — бородатым
3713
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«Не смешите наши «Руты»
5039
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Реванш под видом шизофрении
4173
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Лучше бы пил и курил
5859
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Гопота ты моя, гопота!
5013
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Не ходите дети в Африку гулять!
3639
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Не молчание ягнят
3779
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Недоразумение
4641
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Не Майдан
3006
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3742
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3791
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4016
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4900
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Петля времени
3153
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4007
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3298
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4769
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3095
|
Наш ответ Чемберлену
3278
|
Молчание ягнят
3269
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3271
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3350
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Он хороший!
3278
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Богатства у них много, порядка только нет
2803
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2612
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3732
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3147
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2529
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Дважды в одну реку
2674
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Молоко
2155
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Фронда принцев
2221
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Взять свое любой ценой
1825
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Очаровательные инопланетяне
2198
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2350
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Бесовский полк
3185
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3453
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«Мостровосхитители»
2453
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2699
|
Украсть своего Эйхмана
2564
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2573
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2716
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3237
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2500
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2969
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3125
|
И вновь продолжается бой!
3006
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2365
|
А Васька слушает…
2410
|
Не праздничные заметки…
2265
|
Горячее лето, переходящее в осень
2195
|
Слава котам!
2799
|
Змея, кусающая себя за хвост
2605
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2877
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Чи матиме ми силу це слухати?...
2860
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3007
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2806
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2482
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2187
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2468
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2873
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2763
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1913
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2227
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2382
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2016
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1960
|
Встояти перед спокусами
2184
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2071
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1823
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2284
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2470
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3008
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3762
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4267
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3312
|
Це страшне слово – рейд!
3520
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3596
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3627
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3410
|
Позеленим країну!
3055
|
Янукович 2.0
2878
|
А як ви пісяєте?
2892
|
Парашутів на всіх немає
2386
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2383
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2130
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1789
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1463
|
День Победы?
1387
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1672
|
Час хаосу
2153
|
Генератор криз
1529
|
Не реванш, кажете…
1679
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1795
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1372
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1385
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1493
|
Таргани і без параду
1756
|
Зеленеє жито ще й овес
1769
|
Ветераны и Папа Римский
1198
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1614
|
Не Британія…
1125
|
Авторитаризм на марші
1281
|
Лохи всі ми
1514
|
Три варіанти та останній елемент
1541
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1481
|
Не переконали…
3570
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2096
|
Маппет – шоу
3256
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1687
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1688
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2892
|
Наш Вінні Гамбінні
1418
|
Безславні засранці
1587
|
Найважливіший день
1205
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6345
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3235
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4616
|
Грьобаний Екібастуз!
1967
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3381
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4179
|
«Мюнхен» навиворіт
5115
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7496
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6370
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7496
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2916
|
Контрреволюція огидності
5872
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
3101
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2256
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2065
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Своєї зарази вистачає
1702
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
1725
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Нові випробування для всіх нас
1469
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Чума обом домам! Або коронавірус…
1663
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1774
|
Феномен безпорадності
1405
|
Разброд и шатание
1433
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1426
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1611
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1838
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Буде цікаво
2438
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1083
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Нова сторінка в історії українських спецслужб
2570
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Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1267
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Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1390
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1125
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
1838
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2257
|
Порохобот Зеленський
1903
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Унітаз для Зеленського
2155
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
1810
|
Боротьба триває
1183
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1454
|
Люди не хочуть бути рабами
1332
|
А який ваш вибір?
1169
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1137
|
Ми пам’ятаємо
1163
|
Про шкарпетки
1126
|
О ситуации в городской ТВК
1822
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2132
|
Не адекватний
938
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2017
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
945
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
967