Доброго дня, друзі!
Отже, На 17 грудня 2020 року
Призначена сессія Миколаївської обласної ради, на якій депутати повинні затвердити регламент обласної ради на 5 років.
Що таке регламент?
Регламент обласної ради – це затверджений рішенням ради документ нормативно-правового характеру, що встановлює порядок підготовки, скликання, проведення пленарних засідань обласної ради, роботи обласної ради та її органів у міжсесійний період, вирішення інших процедурних питань діяльності обласної ради, її органів.
Тобто по факту це документ, який регламентує процес, упорядковує його. Але ні в якому разі регламент не може обмежувати і порушувати права депутатів обласної ради!
Тому вчора за власної ініціативи прийняла участь в засіданні тимчасової комісії, яка розробляє і подає депутатам регламент на розгляд.
В результаті озвучила свою позицію, що запропонована редакція Регламенту грубо порушує Закон України «Про місцеве самоврядування»:
Депутат має право на депутаський запит, ніхто не може заборонити подати запит в інтересах своїх виборців! Таке право «тупо» хотіли обмежети таким реченням: «депутат може подати запиту тільки у виняткових випадках».
За моєю пропозицію цей пункт в регламенті був виключений!
Далі - пропозиція, що в порядок денний не включається питання, запропоновані депутатом обласної ради безпосередньо на пленарному засіданні.
З нею також не погодилась, так як це право депутата, закріплено в Законі!
Також, не погоджуюсь з тим, що виборці, громадяни, громадськість не можуть прийти на сесію і бути присутнім на пленарному засіданні!
За 5 років, наша каденція провела 39 сесій, всяке було, але на сессію вхід громадянам завжди був відкритим, окрім останніх сессіі, де були карантинні обмеження.
Також не погоджуюсь з пунктом, що в разі якщо фракція вирішила покинути сесійну залу з будь- яких причин, то по факту не може це зробити, тому що голова має право висвітлити про цю подію в ЗМІ. Ну що це за абсурд? Навіщо?
Також пункт, якщо депутат грубо порушує дисципліну, то у нього забирають картку для голосування та позбавляють право голоса!
Отже, що це: регламент чи «тепла ванна» для нового керівництва Миколаївської обласної ради?
Багато ше таких незаконних і абсурдних пропозиції. Якщо завтра ці пункти не будуть виключені, то залишаю За собою право голосувати «проти» і подати в суд позов про визнання незаконними деяких положень Регламенту!
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Виктория МоскаленкоБлоггер
|Глава Николаевского областного совета 7 созыва, депутат Николаевского областного совета 8 созыва
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Заява голови обласної ради
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Виктория МоскаленкоБлоггер
|Глава Николаевского областного совета 7 созыва, депутат Николаевского областного совета 8 созыва
Доброго дня, друзі!
Отже, На 17 грудня 2020 року
Призначена сессія Миколаївської обласної ради, на якій депутати повинні затвердити регламент обласної ради на 5 років.
Що таке регламент?
Регламент обласної ради – це затверджений рішенням ради документ нормативно-правового характеру, що встановлює порядок підготовки, скликання, проведення пленарних засідань обласної ради, роботи обласної ради та її органів у міжсесійний період, вирішення інших процедурних питань діяльності обласної ради, її органів.
Тобто по факту це документ, який регламентує процес, упорядковує його. Але ні в якому разі регламент не може обмежувати і порушувати права депутатів обласної ради!
Тому вчора за власної ініціативи прийняла участь в засіданні тимчасової комісії, яка розробляє і подає депутатам регламент на розгляд.
В результаті озвучила свою позицію, що запропонована редакція Регламенту грубо порушує Закон України «Про місцеве самоврядування»:
Депутат має право на депутаський запит, ніхто не може заборонити подати запит в інтересах своїх виборців! Таке право «тупо» хотіли обмежети таким реченням: «депутат може подати запиту тільки у виняткових випадках».
За моєю пропозицію цей пункт в регламенті був виключений!
Далі - пропозиція, що в порядок денний не включається питання, запропоновані депутатом обласної ради безпосередньо на пленарному засіданні.
З нею також не погодилась, так як це право депутата, закріплено в Законі!
Також, не погоджуюсь з тим, що виборці, громадяни, громадськість не можуть прийти на сесію і бути присутнім на пленарному засіданні!
За 5 років, наша каденція провела 39 сесій, всяке було, але на сессію вхід громадянам завжди був відкритим, окрім останніх сессіі, де були карантинні обмеження.
Також не погоджуюсь з пунктом, що в разі якщо фракція вирішила покинути сесійну залу з будь- яких причин, то по факту не може це зробити, тому що голова має право висвітлити про цю подію в ЗМІ. Ну що це за абсурд? Навіщо?
Також пункт, якщо депутат грубо порушує дисципліну, то у нього забирають картку для голосування та позбавляють право голоса!
Отже, що це: регламент чи «тепла ванна» для нового керівництва Миколаївської обласної ради?
Багато ше таких незаконних і абсурдних пропозиції. Якщо завтра ці пункти не будуть виключені, то залишаю За собою право голосувати «проти» і подати в суд позов про визнання незаконними деяких положень Регламенту!
|
Заява голови обласної ради
6891