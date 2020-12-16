Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облради

Доброго дня, друзі!

Отже, На 17 грудня 2020 року

Призначена сессія Миколаївської обласної ради, на якій депутати повинні затвердити регламент обласної ради на 5 років.

Що таке регламент?

Регламент обласної ради – це затверджений рішенням ради документ нормативно-правового характеру, що встановлює порядок підготовки, скликання, проведення пленарних засідань обласної ради, роботи обласної ради та її органів у міжсесійний період, вирішення інших процедурних питань діяльності обласної ради, її органів.

Тобто по факту це документ, який регламентує процес, упорядковує його. Але ні в якому разі регламент не може обмежувати і порушувати права депутатів обласної ради!

Тому вчора за власної ініціативи прийняла участь в засіданні тимчасової комісії, яка розробляє і подає депутатам регламент на розгляд.

В результаті озвучила свою позицію, що запропонована редакція Регламенту грубо порушує Закон України «Про місцеве самоврядування»:

Депутат має право на депутаський запит, ніхто не може заборонити подати запит в інтересах своїх виборців! Таке право «тупо» хотіли обмежети таким реченням: «депутат може подати запиту тільки у виняткових випадках».

За моєю пропозицію цей пункт в регламенті був виключений!

Далі - пропозиція, що в порядок денний не включається питання, запропоновані депутатом обласної ради безпосередньо на пленарному засіданні.

З нею також не погодилась, так як це право депутата, закріплено в Законі!

Також, не погоджуюсь з тим, що виборці, громадяни, громадськість не можуть прийти на сесію і бути присутнім на пленарному засіданні!

За 5 років, наша каденція провела 39 сесій, всяке було, але на сессію вхід громадянам завжди був відкритим, окрім останніх сессіі, де були карантинні обмеження.

Також не погоджуюсь з пунктом, що в разі якщо фракція вирішила покинути сесійну залу з будь- яких причин, то по факту не може це зробити, тому що голова має право висвітлити про цю подію в ЗМІ. Ну що це за абсурд? Навіщо?

Також пункт, якщо депутат грубо порушує дисципліну, то у нього забирають картку для голосування та позбавляють право голоса!

Отже, що це: регламент чи «тепла ванна» для нового керівництва Миколаївської обласної ради?

Багато ше таких незаконних і абсурдних пропозиції. Якщо завтра ці пункти не будуть виключені, то залишаю За собою право голосувати «проти» і подати в суд позов про визнання незаконними деяких положень Регламенту!