Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020

Традиційно, дев'ятий рік поспіль, з нагоди Дня прав людини вручена відзнака «Юрист року Миколаївщини», яка заснована у 2012 р. ГО «Союз юристів Миколаївщини» (Максим Коваль) за підтримки Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області (Сергій Шаталюк, Роман Возняк).

Свої привітання лауреатам надіслали міністр юстиції України Денис Малюська, голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, керівник Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Одеса) Тимофій Дудін.

Вручення нагород відбулося в телевізійному прес-клубі (ТАК ТВ, ведучий Гліб Головченко) у прямому ефірі, в якому виступили Голова Миколаївського апеляційного суду Микола Міняйло, перший заступник Голови Миколаївської обласної державної адміністрації Георгій Решетілов, в.о. начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Роман Возняк, Голова ради відзнаки Юрист року Миколаївщини заслужений юрист України Сергій Шаталюк, Голова ради адвокатів Миколаївської області В’ячеслав Антипченко, Голова Союзу юристів Миколаївщини Максим Коваль, які зазначили важливість цієї нагороди для Миколаївської області.

Це програма, яка покращує імідж області, сприяє зміцненню зв’язків між юристами державного і громадського секторів, органів місцевого самоврядування. Вручення відзнаки відбувається під час Всеукраїнського тижня права.

«Юрист року Миколаївщини» – засіб для визнання заслуг висококваліфікованих юристів перед Миколаївщиною, популяризації професії юриста, відзначення засобів масової інформації за вагомий внесок в розвиток правової культури суспільства, підвищення рівня довіри громадян до спеціалістів правової сфери. Це перший та єдиний регіональний проект в Україні, який об'єднав юристів державної сфери, громадського та приватного секторів.

У 2012 р. створена Рада відзнаки, до якої увійшли представники Миколаївської ОДА, Миколаївської міської ради, Прокуратури Миколаївської області, УСБУ, ГУНП в Миколаївській області, ГУ Державної податкової служби України в Миколаївській області, Апеляційного суду Миколаївської області, Миколаївського окружного адміністративного суду, Господарського суду Миколаївської області, ЗМІ, МОГО «Миколаївський прес-клуб», громадських організацій.

За 2012-2020 рр. на відзнаку було номіновано більше 450 осіб, 145 з яких стали лауреатами відзнаки. Відзначені юристи з Миколаєва, Первомайська, Вознесенська, Баштанки, Снігурівки, Нового Бугу, Южноукраїнська.

Вручені медалі в наступних номінаціях:

Юрист органів державної судової адміністрації - Сальніков Олексій Олександрович, начальник територіального управління Державної судової адміністрації України.

Юрист органів виконавчої влади - Войтенкова Ірина Олександрівна, головний спеціаліст юридичного відділу Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Юрист органів Державної податкової служби України - Скляров Дмитро В’ячеславович, начальник відділу супроводження судових спорів Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Юрист органів місцевого самоврядування - Бочарова Інна Валеріївна, директор юридичного департаменту Миколаївської міської ради.

Працівник апеляційного суду - Гапєєва Тетяна Володимирівна, начальник відділу з питань персоналу та організаційної роботи Миколаївського апеляційного суду.

Працівник місцевого загального суду - Настенко Світлана Вадимівна, помічник судді Ленінського районного суду м. Миколаєва.

Працівник господарського суду - Прокопцова Маргарита Андріївна, помічник судді Господарського суду Миколаївської області.

Адвокат - Гудзловенко Світлана Павлівна

Юрист органів юстиції - Скакунова Вікторія Володимирівна, заступник начальника Управління - начальник Центрального відділу з питань нотаріату Управління нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Юрист року Миколаївщини - Гнатуша Наталія Вікторівна, керівник Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області.

Нотаріус - Міщенко Марія Володимирівна

Юрист-науковець, викладач - Фасій Богдан Володимирович, директор Миколаївського інституту права НУ “Одеська юридична академія”.

Студент-юрист - Заінчковська Валентина Миколаївна, студент Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Юрист органів Національної поліції - Чуприна Олександр Олександрович, начальник відділу правового забезпечення Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Працівник адміністративного суду - Гурова Юлія Геннадіївна, заступник керівника апарату Миколаївського окружного адміністративного суду.

Юрист-співробітник органів Державного бюро розслідувань - Белза Анатолій Костянтинович, слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Юрист збройних сил України - Кійко Тетяна Олексіївна, в.о.помічника військового комісара з правової роботи - начальник юридичної групи Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Проект здійснюється за фінансової та організаційної підтримки компанії Максима Коваля «Оперативна юридична допомога».

Посилання на відео та фото урочистого вручення: https://yurpom.net/yurist-goda-nikolaevshhiny/