Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Друга сесія обласної ради як і підготовка до неї минула під гаслом: «Хай живе невігластво та свавілля!». Ну, чесно, колеги з обласної ради, важко якось інакше прокоментувати те, що ви пропонували у свій регламент.
Нагадаю, що регламент будь якої ради – це своєрідна конституція відповідної ради, зведенні правила, за якими кожна з рад житиме всю наступну каденцію. Є закони, які визначають загальні правила, але закони не всеосяжні, часто-густо не детальні і саме регламенти покликані все осягнути та деталізувати. І ось тут іноді трапляються цікаві казуси. Не оминули вони і нашої обласної ради.
З самих цікавих – це можливість позбавляти депутата права голосу за не етичну поведінку. При чому, що таке не етична поведінка обласні депутати не визначили, а лише збираються це зробити. Ця норма, про позбавлення депутата права голосу, невідомо за що, настільки, скажемо так протирічить закону, що деякі депутати прямо говорили про це і анонсували судове оскарження. На щастя, у депутатів обласної ради вистачило здорового глузду, аби вилучити скандальну норму з документу в останній момент, але вони були, як то кажуть «на грані». Але обласні обранці похвалилися, що зробили це раніше за депутатів міської ради.
Ну, що тут додати? Якщо прийняття регламенту ради – це змагання на те, хто швидше ледь не потрапить у халепу та ледь не напорить боків – вітаю вас колеги з обласної ради, ви перемогли! Так тримати! Головне наступного разу – не зупинятися за півкроку від прірви.
А днем пізніше на свою другу сесію зібралась Миколаївська міська рада. Новий регламент не затверджували, аби пальма першості лишилася у депутатів обласної ради, вирішили, все ж таки, його краще доопрацювати. Натомість, обрали секретаря ради. Ним став Дмитро Фалько, депутат із мерської фракції «Пропозиція». Він говорив про час, як про найцінніший ресурс, який депутати інвестують у місто. За його кандидатуру проголосувало 35 депутатів при одному, що утримався. Фракція ОПЗЖ не брала участі у голосуванні з цього питання. Фалько обрали секретарем попри те, що міський голова помилився та зіпсував свій бюлетень. Депутати, також, затвердили положення про постійні депутатські комісії та затвердили їх персональний та кількісний склад. На відміну від минулого скликання, у міській раді восьмого скликання комісій буде п’ять проти шести. Серед голів постійних комісій – представники Європейської Солідарності, Пропозиції, Слуг Народу та Нашого Краю. Крім того, депутати перерозподілили бюджет 2020 року.
Отже, констатуємо наступне: Найбільше від того, що сталося виграв міській голова Олександр Сєнкевич. Такою сильною позицією як у нього зараз похвалитися може далеко не кожний український мер. У нього – свій секретар ради, та керівництво у ключових депутатських комісіях. Але він має пам’ятати, що такий величезний вплив тягне за себе величезну відповідальність.
Серед аутсайдеров процесу – ОПЗЖ.
Помер Геннадій Кернес – багаторічний мер Харкова. Нещодавно обраний на цю посаду знову. Приведений до присяги за своєї фактичної відсутності на неї. Все – через важке захворювання. Кернес помер через ускладнення після короновірусу. Як на мене – страшна смерть. Не тому, що від хвороби. А тому, що тебе підтримують у стані овоча твої спільники, аби лише отримати владу. Тому, що тебе тримають у вегетативному стані, замість відпустити і даті спокій душі, а самі в цей час змагаються за потоки та ту ж саму владу. А потім вимикають апаратуру, яка підтримує твоє тіло, коли вже немає потреби навіть у твоєму тілі.
Але, найстрашніше інше. Найстрашніше це те, що переважна більшість харків’ян проголосувала за живий труп, за привід. Як у якомусь середньовіччі. Ось це – справжня смерть цивілізації, демократії та місцевого самоврядування. Принаймні, у окремому Харкові. Який лише на вигляд – сучасний мегаполіс – а насправді – середньовічне захолусття.
А потім ми дивуємось що телевізійного коміка обирають президентом.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
5640
|
Об «императивном мандате»
4869
|
Зацентралили
4670
|
Страсти по декоммунизации
4502
|
Генетическая память
3435
|
Сварить лягушку
5749
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4509
|
Чума на ваши все дома!
4547
|
Синусоида
3535
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3655
|
Война миров
4270
|
Чего изволите?
3648
|
С праздником освобождения
3978
|
Николаевские провы
3427
|
Россотрудники
3847
|
О людях и собаках
4379
|
Все уже было и все еще будет
4518
|
Голубь сизокрылый
3714
|
О мухах
4388
|
Усатые — бородатым
3720
|
«Не смешите наши «Руты»
5046
|
Реванш под видом шизофрении
4182
|
Лучше бы пил и курил
5867
|
Гопота ты моя, гопота!
5018
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3647
|
Не молчание ягнят
3782
|
Недоразумение
4650
|
Не Майдан
3012
|
Про Zorro
2656
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3753
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3799
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4025
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4927
|
Петля времени
3163
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4019
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3306
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4776
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3105
|
Наш ответ Чемберлену
3283
|
Молчание ягнят
3278
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3278
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3358
|
Он хороший!
3289
|
Богатства у них много, порядка только нет
2812
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2619
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3744
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3154
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2541
|
Дважды в одну реку
2681
|
Молоко
2163
|
Фронда принцев
2228
|
Взять свое любой ценой
1833
|
Очаровательные инопланетяне
2204
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2356
|
Бесовский полк
3195
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3460
|
«Мостровосхитители»
2465
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2705
|
Украсть своего Эйхмана
2573
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2582
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2726
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3244
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2507
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2977
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3134
|
И вновь продолжается бой!
3013
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2377
|
А Васька слушает…
2419
|
Не праздничные заметки…
2273
|
Горячее лето, переходящее в осень
2202
|
Слава котам!
2804
|
Змея, кусающая себя за хвост
2614
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2885
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2867
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3018
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2814
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2491
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2195
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2474
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2881
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2773
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1920
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2235
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2388
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2025
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1968
|
Встояти перед спокусами
2192
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2082
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1834
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2290
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2480
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3017
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3774
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4290
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3323
|
Це страшне слово – рейд!
3531
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3606
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3633
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3422
|
Позеленим країну!
3062
|
Янукович 2.0
2884
|
А як ви пісяєте?
2897
|
Парашутів на всіх немає
2391
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2396
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2137
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1801
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1468
|
День Победы?
1394
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1680
|
Час хаосу
2163
|
Генератор криз
1537
|
Не реванш, кажете…
1685
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1804
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1379
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1391
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1501
|
Таргани і без параду
1761
|
Зеленеє жито ще й овес
1779
|
Ветераны и Папа Римский
1207
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1620
|
Не Британія…
1129
|
Авторитаризм на марші
1290
|
Лохи всі ми
1518
|
Три варіанти та останній елемент
1550
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1487
|
Не переконали…
3574
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2104
|
Маппет – шоу
3260
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1702
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1697
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2905
|
Наш Вінні Гамбінні
1425
|
Безславні засранці
1595
|
Найважливіший день
1212
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6360
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3242
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4627
|
Грьобаний Екібастуз!
1976
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3389
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4188
|
«Мюнхен» навиворіт
5122
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7506
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6384
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7511
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2922
|
Контрреволюція огидності
5882
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3112
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2268
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2075
|
Своєї зарази вистачає
1720
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1733
|
Нові випробування для всіх нас
1479
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1677
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1786
|
Феномен безпорадності
1424
|
Разброд и шатание
1455
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1447
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1629
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1858
|
Буде цікаво
2460
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1103
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2589
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1283
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1415
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1151
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
1863
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2277
|
Порохобот Зеленський
1929
|
Унітаз для Зеленського
2170
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
1827
|
Боротьба триває
1201
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1475
|
Люди не хочуть бути рабами
1351
|
А який ваш вибір?
1199
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1165
|
Ми пам’ятаємо
1189
|
Про шкарпетки
1150
|
О ситуации в городской ТВК
1860
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2176
|
Не адекватний
985
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2047
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
998
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1054
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
941
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Друга сесія обласної ради як і підготовка до неї минула під гаслом: «Хай живе невігластво та свавілля!». Ну, чесно, колеги з обласної ради, важко якось інакше прокоментувати те, що ви пропонували у свій регламент.
Нагадаю, що регламент будь якої ради – це своєрідна конституція відповідної ради, зведенні правила, за якими кожна з рад житиме всю наступну каденцію. Є закони, які визначають загальні правила, але закони не всеосяжні, часто-густо не детальні і саме регламенти покликані все осягнути та деталізувати. І ось тут іноді трапляються цікаві казуси. Не оминули вони і нашої обласної ради.
З самих цікавих – це можливість позбавляти депутата права голосу за не етичну поведінку. При чому, що таке не етична поведінка обласні депутати не визначили, а лише збираються це зробити. Ця норма, про позбавлення депутата права голосу, невідомо за що, настільки, скажемо так протирічить закону, що деякі депутати прямо говорили про це і анонсували судове оскарження. На щастя, у депутатів обласної ради вистачило здорового глузду, аби вилучити скандальну норму з документу в останній момент, але вони були, як то кажуть «на грані». Але обласні обранці похвалилися, що зробили це раніше за депутатів міської ради.
Ну, що тут додати? Якщо прийняття регламенту ради – це змагання на те, хто швидше ледь не потрапить у халепу та ледь не напорить боків – вітаю вас колеги з обласної ради, ви перемогли! Так тримати! Головне наступного разу – не зупинятися за півкроку від прірви.
А днем пізніше на свою другу сесію зібралась Миколаївська міська рада. Новий регламент не затверджували, аби пальма першості лишилася у депутатів обласної ради, вирішили, все ж таки, його краще доопрацювати. Натомість, обрали секретаря ради. Ним став Дмитро Фалько, депутат із мерської фракції «Пропозиція». Він говорив про час, як про найцінніший ресурс, який депутати інвестують у місто. За його кандидатуру проголосувало 35 депутатів при одному, що утримався. Фракція ОПЗЖ не брала участі у голосуванні з цього питання. Фалько обрали секретарем попри те, що міський голова помилився та зіпсував свій бюлетень. Депутати, також, затвердили положення про постійні депутатські комісії та затвердили їх персональний та кількісний склад. На відміну від минулого скликання, у міській раді восьмого скликання комісій буде п’ять проти шести. Серед голів постійних комісій – представники Європейської Солідарності, Пропозиції, Слуг Народу та Нашого Краю. Крім того, депутати перерозподілили бюджет 2020 року.
Отже, констатуємо наступне: Найбільше від того, що сталося виграв міській голова Олександр Сєнкевич. Такою сильною позицією як у нього зараз похвалитися може далеко не кожний український мер. У нього – свій секретар ради, та керівництво у ключових депутатських комісіях. Але він має пам’ятати, що такий величезний вплив тягне за себе величезну відповідальність.
Серед аутсайдеров процесу – ОПЗЖ.
Помер Геннадій Кернес – багаторічний мер Харкова. Нещодавно обраний на цю посаду знову. Приведений до присяги за своєї фактичної відсутності на неї. Все – через важке захворювання. Кернес помер через ускладнення після короновірусу. Як на мене – страшна смерть. Не тому, що від хвороби. А тому, що тебе підтримують у стані овоча твої спільники, аби лише отримати владу. Тому, що тебе тримають у вегетативному стані, замість відпустити і даті спокій душі, а самі в цей час змагаються за потоки та ту ж саму владу. А потім вимикають апаратуру, яка підтримує твоє тіло, коли вже немає потреби навіть у твоєму тілі.
Але, найстрашніше інше. Найстрашніше це те, що переважна більшість харків’ян проголосувала за живий труп, за привід. Як у якомусь середньовіччі. Ось це – справжня смерть цивілізації, демократії та місцевого самоврядування. Принаймні, у окремому Харкові. Який лише на вигляд – сучасний мегаполіс – а насправді – середньовічне захолусття.
А потім ми дивуємось що телевізійного коміка обирають президентом.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Закошмарить Сенкевича
5640
|
Об «императивном мандате»
4869
|
Зацентралили
4670
|
Страсти по декоммунизации
4502
|
Генетическая память
3435
|
Сварить лягушку
5749
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4509
|
Чума на ваши все дома!
4547
|
Синусоида
3535
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3655
|
Война миров
4270
|
Чего изволите?
3648
|
С праздником освобождения
3978
|
Николаевские провы
3427
|
Россотрудники
3847
|
О людях и собаках
4379
|
Все уже было и все еще будет
4518
|
Голубь сизокрылый
3714
|
О мухах
4388
|
Усатые — бородатым
3720
|
«Не смешите наши «Руты»
5046
|
Реванш под видом шизофрении
4182
|
Лучше бы пил и курил
5867
|
Гопота ты моя, гопота!
5018
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3647
|
Не молчание ягнят
3782
|
Недоразумение
4650
|
Не Майдан
3012
|
Про Zorro
2656
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3753
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3799
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4025
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4927
|
Петля времени
3163
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4019
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3306
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4776
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3105
|
Наш ответ Чемберлену
3283
|
Молчание ягнят
3278
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3278
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3358
|
Он хороший!
3289
|
Богатства у них много, порядка только нет
2812
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2619
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3744
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3154
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2541
|
Дважды в одну реку
2681
|
Молоко
2163
|
Фронда принцев
2228
|
Взять свое любой ценой
1833
|
Очаровательные инопланетяне
2204
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2356
|
Бесовский полк
3195
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3460
|
«Мостровосхитители»
2465
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2705
|
Украсть своего Эйхмана
2573
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2582
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2726
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3244
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2507
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2977
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3134
|
И вновь продолжается бой!
3013
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2377
|
А Васька слушает…
2419
|
Не праздничные заметки…
2273
|
Горячее лето, переходящее в осень
2202
|
Слава котам!
2804
|
Змея, кусающая себя за хвост
2614
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2885
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2867
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3018
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2814
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2491
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2195
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2474
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2881
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2773
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1920
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2235
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2388
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2025
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1968
|
Встояти перед спокусами
2192
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2082
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1834
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2290
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2480
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3017
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3774
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4290
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3323
|
Це страшне слово – рейд!
3531
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3606
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3633
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3422
|
Позеленим країну!
3062
|
Янукович 2.0
2884
|
А як ви пісяєте?
2897
|
Парашутів на всіх немає
2391
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2396
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2137
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1801
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1468
|
День Победы?
1394
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1680
|
Час хаосу
2163
|
Генератор криз
1537
|
Не реванш, кажете…
1685
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1804
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1379
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1391
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1501
|
Таргани і без параду
1761
|
Зеленеє жито ще й овес
1779
|
Ветераны и Папа Римский
1207
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1620
|
Не Британія…
1129
|
Авторитаризм на марші
1290
|
Лохи всі ми
1518
|
Три варіанти та останній елемент
1550
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1487
|
Не переконали…
3574
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2104
|
Маппет – шоу
3260
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1702
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1697
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2905
|
Наш Вінні Гамбінні
1425
|
Безславні засранці
1595
|
Найважливіший день
1212
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6360
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3242
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4627
|
Грьобаний Екібастуз!
1976
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3389
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4188
|
«Мюнхен» навиворіт
5122
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7506
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6384
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7511
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2922
|
Контрреволюція огидності
5882
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3112
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2268
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2075
|
Своєї зарази вистачає
1720
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1733
|
Нові випробування для всіх нас
1479
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1677
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1786
|
Феномен безпорадності
1424
|
Разброд и шатание
1455
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1447
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1629
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1858
|
Буде цікаво
2460
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1103
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2589
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1283
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1415
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1151
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
1863
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2277
|
Порохобот Зеленський
1929
|
Унітаз для Зеленського
2170
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
1827
|
Боротьба триває
1201
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1475
|
Люди не хочуть бути рабами
1351
|
А який ваш вибір?
1199
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1165
|
Ми пам’ятаємо
1189
|
Про шкарпетки
1150
|
О ситуации в городской ТВК
1860
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2176
|
Не адекватний
985
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2047
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
998
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1054
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
941