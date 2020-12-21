Перші – не завжди найкращі

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Друга сесія обласної ради як і підготовка до неї минула під гаслом: «Хай живе невігластво та свавілля!». Ну, чесно, колеги з обласної ради, важко якось інакше прокоментувати те, що ви пропонували у свій регламент.

Нагадаю, що регламент будь якої ради – це своєрідна конституція відповідної ради, зведенні правила, за якими кожна з рад житиме всю наступну каденцію. Є закони, які визначають загальні правила, але закони не всеосяжні, часто-густо не детальні і саме регламенти покликані все осягнути та деталізувати. І ось тут іноді трапляються цікаві казуси. Не оминули вони і нашої обласної ради.

З самих цікавих – це можливість позбавляти депутата права голосу за не етичну поведінку. При чому, що таке не етична поведінка обласні депутати не визначили, а лише збираються це зробити. Ця норма, про позбавлення депутата права голосу, невідомо за що, настільки, скажемо так протирічить закону, що деякі депутати прямо говорили про це і анонсували судове оскарження. На щастя, у депутатів обласної ради вистачило здорового глузду, аби вилучити скандальну норму з документу в останній момент, але вони були, як то кажуть «на грані». Але обласні обранці похвалилися, що зробили це раніше за депутатів міської ради.

Ну, що тут додати? Якщо прийняття регламенту ради – це змагання на те, хто швидше ледь не потрапить у халепу та ледь не напорить боків – вітаю вас колеги з обласної ради, ви перемогли! Так тримати! Головне наступного разу – не зупинятися за півкроку від прірви.

А днем пізніше на свою другу сесію зібралась Миколаївська міська рада. Новий регламент не затверджували, аби пальма першості лишилася у депутатів обласної ради, вирішили, все ж таки, його краще доопрацювати. Натомість, обрали секретаря ради. Ним став Дмитро Фалько, депутат із мерської фракції «Пропозиція». Він говорив про час, як про найцінніший ресурс, який депутати інвестують у місто. За його кандидатуру проголосувало 35 депутатів при одному, що утримався. Фракція ОПЗЖ не брала участі у голосуванні з цього питання. Фалько обрали секретарем попри те, що міський голова помилився та зіпсував свій бюлетень. Депутати, також, затвердили положення про постійні депутатські комісії та затвердили їх персональний та кількісний склад. На відміну від минулого скликання, у міській раді восьмого скликання комісій буде п’ять проти шести. Серед голів постійних комісій – представники Європейської Солідарності, Пропозиції, Слуг Народу та Нашого Краю. Крім того, депутати перерозподілили бюджет 2020 року.

Отже, констатуємо наступне: Найбільше від того, що сталося виграв міській голова Олександр Сєнкевич. Такою сильною позицією як у нього зараз похвалитися може далеко не кожний український мер. У нього – свій секретар ради, та керівництво у ключових депутатських комісіях. Але він має пам’ятати, що такий величезний вплив тягне за себе величезну відповідальність.

Серед аутсайдеров процесу – ОПЗЖ.

Помер Геннадій Кернес – багаторічний мер Харкова. Нещодавно обраний на цю посаду знову. Приведений до присяги за своєї фактичної відсутності на неї. Все – через важке захворювання. Кернес помер через ускладнення після короновірусу. Як на мене – страшна смерть. Не тому, що від хвороби. А тому, що тебе підтримують у стані овоча твої спільники, аби лише отримати владу. Тому, що тебе тримають у вегетативному стані, замість відпустити і даті спокій душі, а самі в цей час змагаються за потоки та ту ж саму владу. А потім вимикають апаратуру, яка підтримує твоє тіло, коли вже немає потреби навіть у твоєму тілі.

Але, найстрашніше інше. Найстрашніше це те, що переважна більшість харків’ян проголосувала за живий труп, за привід. Як у якомусь середньовіччі. Ось це – справжня смерть цивілізації, демократії та місцевого самоврядування. Принаймні, у окремому Харкові. Який лише на вигляд – сучасний мегаполіс – а насправді – середньовічне захолусття.

А потім ми дивуємось що телевізійного коміка обирають президентом.

За цим кланяюся – побачимось!