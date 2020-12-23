Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавить

21 декабря 2020 г. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и передал его на подпись Президенту Украины. Закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом еще 15 декабря. Так как именно Государственный бюджет является основным показателем, по которому оценивается деятельность народных депутатов, я решил сделать для наших избирателей краткий обзор этого капитального документа.

Согласно документу, доходы госбюджета-2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы предусмотрены в размере 1 трлн 347 млрд грн. Дефицит бюджета в 2021 г. прогнозируется на уровне 246, 6 млрд грн, или 5,5% ВВП

Общий объем заимствований для покрытия дефицита бюджета составляет почти 700 млрд грн., причем большую их часть планируется привлечь на внешних рынках. Только на обслуживание государственного долга (т.е. процентов по ранее взятым кредитам) планируется потратить почти 160 млрд грн., т.е. каждый украинец в 2021 году отдаст кредиторам 4 тысячи гривен.

Предельный объем государственного долга предусмотрен в сумме у 2544 млрд грн, а гарантированного государством долга - в размере 350,5 млрд грн. (7,8% ВВП). Граничный объем предоставляемых государством гарантий составляет 88 млрд. грн - 9,2% доходов общего фонда бюджета, в то время, как Бюджетный кодекс требует, чтобы государственные гарантии не превышали 3% плановых доходов общего фонда. Кроме того, также в нарушение Бюджетного кодекса, Минфин получил право проводить внеплановые выпуски ОВГЗ.

Ярким примером эффективности госгарантий, оплачиваемых из бюджета, стал "Укравтодор", получивший в 2020 году 19,3 млрд. грн., а в 2021 планирующий получить под госгарантии кредитов уже на 71 млрд. грн. Причем если в 2020 году на обслуживание долгов "Укравтодор" тратил 5,6 млрд. грн, то в 2021 году эта сумма вырастет до 13,54 млрд. грн.

ВВП Украины в 2021 г. ожидается на уровне 4,5 трлн грн, что означает его рост на 4,6% (в этом году он упал на 5% т.е. ВВП остается ниже уровня 2019 года). Потребительская инфляция достигнет 7,3%, средний курс доллара запланирован на уровне 29,1 грн.

Средняя зарплата ожидается на уровне 13 632 грн. в месяц, а безработица достигнет 9,2%.

Если с 1 декабря текущего года прожиточный минимум составляет 2189 грн, то с 1 июля 2021 г. он будет повышен до 2294 грн, а с 1 декабря 2021 г. — до 2393 грн.

Сегодня минимальная зарплата равна 5 тыс. грн (с 1 сентября). Бюджетом на 2021 г. предусмотрено ее повышение уже с 1 января до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - 6,5 тыс. грн.

Минимальная пенсия с 1 июля 2021 г. будет повышена с нынешних 1769 грн до 1854 грн в месяц, а с 1 декабря следующего года — до 1934 грн.

Львиную часть доходов бюджета обеспечат налоговые поступления – они в 2021 году увеличатся на 13,4% до 937 млрд грн. Более всего должны увеличится поступления от НДС с произведенных в Украине товаров и услуг. - на 58% до 136 млрд грн. В связи с увеличением минимальной зарплаты, вырастут на 23,6%, или 26,27 млрд грн., поступления от налога на доходы физических лиц. По этой же причине Единый социальный взнос для частных предпринимателей с 1 января вырастет с 1 100 грн до 1 320 грн в месяц, а с декабря 2021 г. - до 1 430 грн. Частично рост ЕСВ будет компенсирован освобождением на первые 5 месяцев 2021 года ФОП первой группы от оплаты единого налога.

Государственные компании должны будут выплатить в бюджет 90% своей прибыли, что должно пополнить бюджет на 4 млрд грн. Еще 12 млрд. грн. планируется получить от приватизации государственного имущества. 33 млрд. заплатит в бюджет Национальный Банк Украины.

От платы за лицензии на азартные игры правительство планирует получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета - в частности, на 3,3 млрд грн планируют профинансировать субвенцию местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию. Эта субвенция, общим объемом в 6 млрд. грн. должна компенсировать двукратное (на 4,86 млрд. грн) сокращение финансирование Государственного фонда регионального развития. То есть финансирование регионального развития в Украине теперь по большей части взвалено на плечи нашего игорного бизнеса…

Рост общего фонда бюджета также должны обеспечить поступление дополнительно 9 млрд.грн. от повышения эффективности работы налоговых органов, 6,4 млрд. грн от ликвидации схем при оплате НДС и 2,4 млрд.грн. от импортного сбора. Еще 1 млрд.грн. дополнительно должно поступить от налога на прибыль предприятий.

В то же время в следующем году значительно вырастут расходы на содержание аппарата управления украинским государством: на Верховную Раду - до 2,536 млрд грн. (на 24%), на Офис президента – до 1,269 млрд грн. (рост на 39%), на содержание Кабинета Министров – до 2,532 млрд грн. (на 11%.), расходы Государственного управления делами - до 3,079 млрд грн. (на 27%). Расходы на электронное управление (т.н. «государство в смартфоне») вырастут с 30,8 млн грн до 317,85 млн грн., на доступ к Интернету в селах потратят 500 млн грн., и на национальную программу информатизации - еще 602 млн грн

Также налогоплательщики потратят гораздо больше средств на борьбу с коррупцией. В частности, содержание Офиса генерального прокурора подорожает почти наполовину - с 7,867 млрд грн до 11,540 млрд грн., Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК) – с 685,3 млн грн до 1,145 млрд грн., Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получит 1,066 млрд грн. (рост на 15%), содержание Высшего антикоррупционного суда будет увеличено с 291,4 до 510 млн грн. В то же время расходы на судебную ветвь власти останутся практически неизменными - на нужды Государственной судебной администрации будет выделено 15,65 млрд. грн. (в 2020 г. – 15,7 млрд. грн), 318,4 млн грн. получит Конституционный суд Украины.

В 2021 году появятся новые органы власти – вместо налоговой милиции создадут Бюро экономической безопасности, также будут созданы Государственная инспекция культурного наследия и Государственная служба охраны культурного наследия – на их деятельность выделено 590 млн. грн.

Общие расходы на национальную безопасность и оборону составят почти 268 млрд грн., или 5,93 % ВВП, что больше 5% ВВП, предусмотренных Бюджетным кодексом. Однако Министерству обороны достанется менее половины этой суммы – всего 117,626 млрд грн., 60% бюджета получат различные силовые органы.

Содержание Министерства образования и науки (МОН) в следующем году вырастет на 17% - до 50,8 млрд грн. Национальная академия наук Украины в 2021 г., которая не проходит в статьях на МОН, получит 6,2 млрд грн (в 2020 г. — 5,1 млрд грн).

Финансирование Министерства молодежи и спорта выросло более, чем в три раза - с 2,3 до 7,3 млрд грн, при этом субвенции из госбюджета местным бюджетам на потребности связанных со спортом программ останутся практически на уровне прошлого года - 500 млн грн. Также в 1,5 раза выросло финансирование Министерства культуры и информационной политики - с 8,3 млрд грн. до 12,5 млрд. грн.

Практически на уровне этого года сохранятся расходы на Министерство социальной политики - 311,3 млрд грн. Причем, расходы на субсидии и льготы уменьшатся на 1,5% - до 36 млрд. грн. Министр финансов объяснил это сокращение повышением минимальной заработной платы. Выплаты уязвимым слоям населения (инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям) вырастут на 10% - до 67,46 млрд грн.

Несмотря на 195 млрд. грн. дефицита Пенсионного фонда, на 2021 год запланировано пятиэтапное повышение пенсий. Кроме того, с 1 мая 2021 года запланирована ежегодная индексация пенсии, хотя ранее государство индексировало выплаты в марте.

На здравоохранение госбюджетом предусмотрено потратить 4,3% ВВП (Бюджетный кодекс требует тратить на медицину не менее 5% ВВП). С 1 января зарплаты медикам должны вырасти на 30%, однако это произойдет исключительно благодаря повышению минимальных зарплат бюджетных работников. При этом субвенции местным бюджетам на поддержку отдельных медицинских учреждений и реформу региональных систем здравоохранения будут снижены с 16,9 млрд грн в 2020 г. до всего лишь 3,5 млрд грн в 2021, а расходы непосредственно на Министерство здравоохранения и подчиненные ему структуры вырастут на 22% - до 159,2 млрд грн. На лечение граждан за границей выделено 700 млн. грн., на строительство “Охматдета”– еще 1,2 млрд грн. Кроме того, 250 млн. грн. на выплаты пострадавшим от коронавируса медикам получит Фонд социального страхования. Фактически, следует ожидать дальнейшего оттока медработников из страны и дальнейшего сокращения медучреждений на местах.

На проведение вакцинации от коронавируса в бюджете предусмотрено 2,6 млрд. грн., хотя Министерство охраны здоровья для формирования коллективного иммунитета от коронавируса у украинцев запросило вдвое больше. Кроме того, предусмотрено создание спецфонда для медицинских целей – но его наполнение зависит от того, погасит ли «Нафтогаз» свои долги перед государством, что сомнительно. То есть большинству населения придется вакцинироваться за свой счет.

В 2021 г. должен заработать рынок земли, поэтому на компенсацию процентов по кредитам фермерам на покупку земли выделено 4,5 млрд. грн.

Значительно меньше средств в 2021 году получит угольная отрасль, на реструктуризацию которой выделяется только 3,1 млрд грн. (в этом году было запланировано 3,6 млрд. грн).

Зато впервые в бюджете предусмотрено 4,49 млрд грн. на обновление пассажирских вагонов и развитие железнодорожной инфраструктуры. Еще 1 млрд. грн. пойдет на развитие аэропортов (кроме Днепра). Но эти деньги также завязаны на поступления от игорного бизнеса.

Благодаря успешному лоббированию днепропетровских депутатов и Юлии Тимошенко, на завершение строительства в Днепре в бюджет добавочно заложены 1,4 млрд грн.. Еще 1,25 млрд грн. выделены на завершение строительства метрополитена в том же Днепре.

Кроме того, уже в последнем чтении, этим депутатам удалось добиться выполнения требований Ассоциации городов Украины относительно поступлений в местные бюджеты - в 2021 г. продлена норма о получении местными бюджетами акцизов на топливо, которые будут расходоваться на строительство дорог. Также продлена норма о взымании с Укрзализницы в местные бюджеты налога на землю под ж/д полотном и акциза с топлива, которое используют тепловозы.

Однако всего этого удалось добиться немалой ценой:

- в связи с переносом срока повышения минимальной пенсии на 1 декабря финансирование Пенсионного фонда было уменьшено на 8,5 млрд грн

- в связи с переносом срока повышения минимальной зарплаты образовательная субвенция местным бюджетам сократилась на 2,3 млрд. грн

- На 4,9 млрд грн. был уменьшен Государственный фонд регионального развития.

В целом, местным бюджетам удалось сохранить большую часть поступлений от государства, за исключением медицинской и образовательной отраслей. Однако эти субсидии теперь сильно зависят от таких ненадежных поступлений, как долги Нафтогаза и поступления от лицензирования игорного бизнеса. Также в бюджете 2021 года значительно выросли расходы на госуправление, которое, однако, не показывает соответствующей эффективности – достаточно посмотреть на нарушения Бюджетного кодекса при утверждении бюджета. В целом, государственный бюджет можно признать сбалансированным, однако цена этому балансу – рост задолженности и понижение социальной защищенности населения. Но ведь еще Антон Павлович Чехов заметил: - “У бедных просить легче, чем у богатых.”