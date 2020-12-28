Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Сєнкевич банкує! Саме такого висновку можна дійти, якщо проаналізувати результати другої частини другої сесії міської ради восьмого скликання. Взагалі, слово «банкує» прийшло до нас із гри в карти, буквально означає наступне: «Поставити гроші на кон, вести гру проти кожного з партнерів по грі, тримати банк». Але в нашому випадку ключове тут – не проти кого, а за кого йде гра. А гра тут йде виключно за себе. Олександр Федорович грає виключно за себе. Подивіться самі. У нього – цілком лояльний секретер ради, керівництво у ключових депутатських комісіях. Рада прийняла бюджет на 2021 рік той, який він хотів, майже без зауважень. Більше того – на останньому засіданні міська рада призначила заступників мера за бажанням мера, який не дуже й то обіймався питаннями процедури під час їх призначення, та затвердила склад виконкому, який він запропонував. І він вирішив збільшити свою, так би мовити, базу підтримки у депутатському середовищі за рахунок відверто колаборантської та проросійської Партії Шарія, бо у нас в країні… плюралізм та демократія а все інше – це відношення одних депутатів до інших і нічого більше. І протягнув норму у новий Регламент ради, згідно якої керівний склад постійних депутатських комісій може формуватися не лише в середині самих комісій, як було до цього, а і рішенням ради, якщо комісія на першому своєму засідання не змогла вирішити цього питання. І відразу ж, після голосування за цю норму регламенту було проголосовано керівний склад трьох комісій, в дві з яких увійшли представники вищеназваної колаборантської, проросійської політичної сили. Ну, у нас же плюралізм, демократія і все таке. А інше – просто ставлення одних депутатів до інших.
Що тут можна додати? Україна – безумовно демократична держава. Влада у ній визначається вільним волевяивленням її громадян – це правда. Так саме правдою є те, що проти України вже сьомий рік точиться російська агресія, у нас анексований Крим, та окупована частина Донбасу. І в середині України частина її громадян підтримує агресора, частина опирається агресії, а частині все по-барабану, аби був ввечері на ТВ 95-й квартал і хавчик у холодильнику. І це не просто відношення, не просто симпатія чи антипатія одних людей до інших. Бо росіяни та їх колаборанти сьомий рік вбивають українців за те, що вони українці. Незалежно від їх етнічного походження. Бо не визнають за ними права на існування. Іншої причини цієї війни не існує. І намагання знайти опору у партіях, одна з яких колаборує з агресором, а інша – висловлює настрої тих, хто опирається знищенню України та агресії – це означає сісти на такий глибокий та широкий шпагат, що все, вибачте за грубе слово, може порепається.
Щоб там не було, яка б влада не приходила, які б люди не мінялися у владі – а винні у всьому, як завжди, журналісти. Не ті теми обирають для висвітлення, шукають один лише негатив та й, взагалі. Це підтвердив на своєму брифінгу нещодавно призначений голова ОДА Віталій Кім. Як то кажуть – «наша пєсня хараша, начінай сначала». Люди, начебто, нові, а традиції старі. До речі, кадри управлінські ці нові люди залучають також старі. Старі, перевірені кадри Партії Регіонів, прости Господи, за згадування таке під новорічну ялиночку.
Тетяна Домровська пішла до регламентної комісії міської ради аби… краще контролювати депутатів власної фракції, як виявляється. Чесно кажучи, не знаю. Трохи дивує дивне уявлення щодо функцій цієї постійної комісії і що ж це за фракція така, яку треба так щільно контролювати? І це при тому, що у цієї партії є повна вертикаль влади. Корочє – глаз да глаз там потрібний. Побажаю успіхів Тетяні Миколаївні у цій нелегкій, але шляхетній справі.
Зрештою, мені хочеться поговорити про деякі підсумки 2020 року, року, який минає та який запам’ятають багато з нас. Як ми будемо згадувати 20-й рік 21 століття?
Перед усім – ми запам’ятаємо його через пандемію короновірусу. Ця нова інфекція спричинила глобальну кризу. Як у медицині, так і у економіці. Локдауни по всьому світові, обвальне зменшення авіоперевезень, зменшення туристичних потоків. Країни закриваються одна від одної. І лише наприкінці року з’явились перші вакцини. Власним прикладом лідери найбільш розвинутих держав мотивують своїх співгромадян до вакцинації. Адже світ ще не вигадав ліків від цієї напасті. А в Україні міністр охорони здоров’я не може точно сказати коли і як почнеться вакцинація, а в Офісі Президента говорять про перемовини із Польщею щодо постачання вакцин. А ми пам’ятаємо, що Польща сама не виробляє вакцини. В той же самий час, кількість офіційно захворівших на ковід в України вже перевалила за мільйон, а в самому Миколаєва майже 75% лікарняних ліжок передбачених для хворих короновірусом зайняті. Зрозуміло зараз одне – ми житиме з ковідом довго. І позбавимось його після інших країн.
Ще минули рік запам’ятається перемогою здорового глузду над дурнуватим популізмом – перемогою Байдена над Трампом. Україна, поки що, таким похвалитися не може.
Рік запам’ятався місцевими виборами, на яких пропрезидентська партія, та сама, депутатів якої треба міцно контролювати та в якої є вертикаль влади часто-густо не перемогли та посіли навіть не другі місця у багатьох радах.
Ще рік запам’ятався безглуздими кримінальними справами та судовими процесами проти п’ятого Президента України, деякі з них, ну просто написані в Кремлі, та які всі заразом були однією з причин фіаско партії Зеленського на місцевих виборах.
Не забуваємо й про спробу отруєння Олексія Навального, тобто, вбивства, без слідства, суду, вироку та всієї оттої демократичної лабуди. Ми говоримо про банальне вбивство, про яке його виконавці розповідають спокійно, як про… ремонт автівки, а сам Путін, як звичайно, про проїски американських спецслужб. Що раз демонструє людожерську сутність російської держави але ані скільки не засмучує місцевих шанувальників російського світу. Може тих, хто хоче співпрацювати з останніми засмутить, або змусить замислитися?
У будь якому разі, рік 2020-й відходить у минуле. І нехай відходить зі всіма своїми негараздами та проблемами. Для когось він став фатальним, та з ним пов’язані одні лише втрати. А для когось він став вдалим. Комусь він подарував вдачу, перспективу та, навіть, справжнє кохання.
Чого і вам бажаю у році, наступному.
За цим кланяюся – побачимось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Сєнкевич банкує! Саме такого висновку можна дійти, якщо проаналізувати результати другої частини другої сесії міської ради восьмого скликання. Взагалі, слово «банкує» прийшло до нас із гри в карти, буквально означає наступне: «Поставити гроші на кон, вести гру проти кожного з партнерів по грі, тримати банк». Але в нашому випадку ключове тут – не проти кого, а за кого йде гра. А гра тут йде виключно за себе. Олександр Федорович грає виключно за себе. Подивіться самі. У нього – цілком лояльний секретер ради, керівництво у ключових депутатських комісіях. Рада прийняла бюджет на 2021 рік той, який він хотів, майже без зауважень. Більше того – на останньому засіданні міська рада призначила заступників мера за бажанням мера, який не дуже й то обіймався питаннями процедури під час їх призначення, та затвердила склад виконкому, який він запропонував. І він вирішив збільшити свою, так би мовити, базу підтримки у депутатському середовищі за рахунок відверто колаборантської та проросійської Партії Шарія, бо у нас в країні… плюралізм та демократія а все інше – це відношення одних депутатів до інших і нічого більше. І протягнув норму у новий Регламент ради, згідно якої керівний склад постійних депутатських комісій може формуватися не лише в середині самих комісій, як було до цього, а і рішенням ради, якщо комісія на першому своєму засідання не змогла вирішити цього питання. І відразу ж, після голосування за цю норму регламенту було проголосовано керівний склад трьох комісій, в дві з яких увійшли представники вищеназваної колаборантської, проросійської політичної сили. Ну, у нас же плюралізм, демократія і все таке. А інше – просто ставлення одних депутатів до інших.
Що тут можна додати? Україна – безумовно демократична держава. Влада у ній визначається вільним волевяивленням її громадян – це правда. Так саме правдою є те, що проти України вже сьомий рік точиться російська агресія, у нас анексований Крим, та окупована частина Донбасу. І в середині України частина її громадян підтримує агресора, частина опирається агресії, а частині все по-барабану, аби був ввечері на ТВ 95-й квартал і хавчик у холодильнику. І це не просто відношення, не просто симпатія чи антипатія одних людей до інших. Бо росіяни та їх колаборанти сьомий рік вбивають українців за те, що вони українці. Незалежно від їх етнічного походження. Бо не визнають за ними права на існування. Іншої причини цієї війни не існує. І намагання знайти опору у партіях, одна з яких колаборує з агресором, а інша – висловлює настрої тих, хто опирається знищенню України та агресії – це означає сісти на такий глибокий та широкий шпагат, що все, вибачте за грубе слово, може порепається.
Щоб там не було, яка б влада не приходила, які б люди не мінялися у владі – а винні у всьому, як завжди, журналісти. Не ті теми обирають для висвітлення, шукають один лише негатив та й, взагалі. Це підтвердив на своєму брифінгу нещодавно призначений голова ОДА Віталій Кім. Як то кажуть – «наша пєсня хараша, начінай сначала». Люди, начебто, нові, а традиції старі. До речі, кадри управлінські ці нові люди залучають також старі. Старі, перевірені кадри Партії Регіонів, прости Господи, за згадування таке під новорічну ялиночку.
Тетяна Домровська пішла до регламентної комісії міської ради аби… краще контролювати депутатів власної фракції, як виявляється. Чесно кажучи, не знаю. Трохи дивує дивне уявлення щодо функцій цієї постійної комісії і що ж це за фракція така, яку треба так щільно контролювати? І це при тому, що у цієї партії є повна вертикаль влади. Корочє – глаз да глаз там потрібний. Побажаю успіхів Тетяні Миколаївні у цій нелегкій, але шляхетній справі.
Зрештою, мені хочеться поговорити про деякі підсумки 2020 року, року, який минає та який запам’ятають багато з нас. Як ми будемо згадувати 20-й рік 21 століття?
Перед усім – ми запам’ятаємо його через пандемію короновірусу. Ця нова інфекція спричинила глобальну кризу. Як у медицині, так і у економіці. Локдауни по всьому світові, обвальне зменшення авіоперевезень, зменшення туристичних потоків. Країни закриваються одна від одної. І лише наприкінці року з’явились перші вакцини. Власним прикладом лідери найбільш розвинутих держав мотивують своїх співгромадян до вакцинації. Адже світ ще не вигадав ліків від цієї напасті. А в Україні міністр охорони здоров’я не може точно сказати коли і як почнеться вакцинація, а в Офісі Президента говорять про перемовини із Польщею щодо постачання вакцин. А ми пам’ятаємо, що Польща сама не виробляє вакцини. В той же самий час, кількість офіційно захворівших на ковід в України вже перевалила за мільйон, а в самому Миколаєва майже 75% лікарняних ліжок передбачених для хворих короновірусом зайняті. Зрозуміло зараз одне – ми житиме з ковідом довго. І позбавимось його після інших країн.
Ще минули рік запам’ятається перемогою здорового глузду над дурнуватим популізмом – перемогою Байдена над Трампом. Україна, поки що, таким похвалитися не може.
Рік запам’ятався місцевими виборами, на яких пропрезидентська партія, та сама, депутатів якої треба міцно контролювати та в якої є вертикаль влади часто-густо не перемогли та посіли навіть не другі місця у багатьох радах.
Ще рік запам’ятався безглуздими кримінальними справами та судовими процесами проти п’ятого Президента України, деякі з них, ну просто написані в Кремлі, та які всі заразом були однією з причин фіаско партії Зеленського на місцевих виборах.
Не забуваємо й про спробу отруєння Олексія Навального, тобто, вбивства, без слідства, суду, вироку та всієї оттої демократичної лабуди. Ми говоримо про банальне вбивство, про яке його виконавці розповідають спокійно, як про… ремонт автівки, а сам Путін, як звичайно, про проїски американських спецслужб. Що раз демонструє людожерську сутність російської держави але ані скільки не засмучує місцевих шанувальників російського світу. Може тих, хто хоче співпрацювати з останніми засмутить, або змусить замислитися?
У будь якому разі, рік 2020-й відходить у минуле. І нехай відходить зі всіма своїми негараздами та проблемами. Для когось він став фатальним, та з ним пов’язані одні лише втрати. А для когось він став вдалим. Комусь він подарував вдачу, перспективу та, навіть, справжнє кохання.
Чого і вам бажаю у році, наступному.
За цим кланяюся – побачимось!
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Закошмарить Сенкевича
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Об «императивном мандате»
4880
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Зацентралили
4680
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Страсти по декоммунизации
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Генетическая память
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Сварить лягушку
5761
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При Викторе Федоровиче такого не было…
4523
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Чума на ваши все дома!
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Синусоида
3544
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Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3670
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Война миров
4281
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Чего изволите?
3656
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С праздником освобождения
3993
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Николаевские провы
3439
|
Россотрудники
3857
|
О людях и собаках
4392
|
Все уже было и все еще будет
4529
|
Голубь сизокрылый
3720
|
О мухах
4397
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Усатые — бородатым
3729
|
«Не смешите наши «Руты»
5059
|
Реванш под видом шизофрении
4195
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Лучше бы пил и курил
5879
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Гопота ты моя, гопота!
5027
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3662
|
Не молчание ягнят
3791
|
Недоразумение
4664
|
Не Майдан
3022
|
Про Zorro
2667
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3763
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3810
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4038
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4943
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Петля времени
3172
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4029
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3316
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4786
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3119
|
Наш ответ Чемберлену
3291
|
Молчание ягнят
3288
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3288
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3370
|
Он хороший!
3300
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Богатства у них много, порядка только нет
2821
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2633
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3164
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2553
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Дважды в одну реку
2692
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Молоко
2171
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Фронда принцев
2237
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Взять свое любой ценой
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Очаровательные инопланетяне
2215
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2369
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Бесовский полк
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
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«Мостровосхитители»
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2714
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Украсть своего Эйхмана
2582
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3255
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2520
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
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«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3144
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И вновь продолжается бой!
3027
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Предел терпения и предвыборный чёс
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А Васька слушает…
2430
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Не праздничные заметки…
2283
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Горячее лето, переходящее в осень
2213
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Слава котам!
2812
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Змея, кусающая себя за хвост
2628
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Не догнали, но хоть согрелись…
2893
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Чи матиме ми силу це слухати?...
2881
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Самоуправление, которое мы заслужили…
3026
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2821
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Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2501
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Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2205
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«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
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«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
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Встояти перед спокусами
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
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Це страшне слово – рейд!
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
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Позеленим країну!
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А як ви пісяєте?
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Парашутів на всіх немає
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
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Таргани і без параду
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Ветераны и Папа Римский
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«Скорострєли» чекають на пунш
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Не Британія…
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Лохи всі ми
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Безславні засранці
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Найважливіший день
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
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Грьобаний Екібастуз!
1988
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3398
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
4201
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«Мюнхен» навиворіт
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7520
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6402
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7524
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2933
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Контрреволюція огидності
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
3128
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2286
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2088
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Своєї зарази вистачає
1728
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
1744
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Нові випробування для всіх нас
1497
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Чума обом домам! Або коронавірус…
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1800
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Феномен безпорадності
1435
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Разброд и шатание
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«Океан» надії та нескінченний карантин?
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1881
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Буде цікаво
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
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Нова сторінка в історії українських спецслужб
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Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
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Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1431
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Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
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Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
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Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
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Порохобот Зеленський
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Унітаз для Зеленського
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Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
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Боротьба триває
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Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
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Люди не хочуть бути рабами
1376
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А який ваш вибір?
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Ковід, вибори та психічне здоров’я
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Ми пам’ятаємо
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Про шкарпетки
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О ситуации в городской ТВК
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2205
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Не адекватний
1020
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
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Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1097
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Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
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Перші – не завжди найкращі
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