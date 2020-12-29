Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?

Выборы закончились, - тарифы ЖКХ предсказуемо пошли вверх.

Уже с 1 ноября ООО "Николаевгаз Сбыт" установил для жителей области новый тариф на газ - 8,94 грн за кубометр. Но с 1 января Так как «Нафтогаз» уже объявила о повышении с 1 января цены газа для населения до 7,22 гривны/кубометр, с Нового года нас ждет дальнейшее повышение цены на энергоресурсы. 28 декабря было опять объявлено о повышении тарифа "Николаевгаз Сбыта" - до 9,92 грн за кубометр В целом по Украине цены на газ для потребителей колеблются от 6,99 до 10,96 грн. за кубометр – дороже Николаева газ только в Черновцах и Львове. В августе этот же кубометр обходился николаевцам в 4,49 грн – т.е., вдвое дешевле. Николаевцы еще дополнительно платят 1,464 грн за доставку каждого кубометра – согласно решению, утвержденному НКРЭКУ 16 декабря, этот тариф также вырастет в 1,5-2 раза. Между тем, долги жителей области за газ достигли 440 млн грн., а ООО «Николаевгаз Сбыт» в 2020 году передало в суд на принудительное взыскание долга более 1500 дел должников. Напоминаю, что с 2010 года по 30 апреля 2014 года, при потреблении природного газа менее 2500 м³ в год украинцы платили за кубометр газа всего 72 копейки (см. https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2010-08-01/).

С 1 декабря компания "Николаевоблтеплоэнерго" повысила стоимость 1 Гкал тепла для населения с 1652,32 грн до 1999,08 грн. (на 20%). При этом компания сослалась на то, что если весной «Нафтогаз» продавал ей газ по цене 4886,50 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), то теперь она выросла на 35%.- до 6599,44 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). 24 декабря Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опять повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения и бюджетных организаций на 2021 год.

10 июня правительство приняло постановление №467, согласно которому теплокоммун-энерго должны были закладывать в тариф среднюю цену природного газа за предыдущий ото-пительный сезон. Для сезона 2019-2020 гг. средняя цена газа составляла 4048 грн за 1 тыс. куб. м, и именно ее "Николаевоблтеплоэнерго" следовало заложить в тариф на свои услуги в отопительный сезон 2020-2021 гг. Таким образом, нынешнее повышение тарифа является незаконным.

"Нафтогаз" объясняет рост цен тем, что стоимость газа рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина №867 от 19 октября 2018 г., с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах. То есть - растет цена на газ в Европе, повышается его цена и для теплокоммунэнерго. Но в конце ноября Антимонопольный комитет обвинил "Нафтогаз" в том, что, располагая ресурсом, который составляет около 70% газа собственной добычи, компания имеет признаки монополиста на рынке. Однако требование повысить цену на газ украинской добычи до уровня европейских выдвинуто МВФ и является частью международных обязательств Украины.

ГКП «Николаевводоканал» с 1 января 2021 года также на 25%.повышает свои тарифы – до 32,29 гривен за кубометр воды. Это вдвое дороже, чем в Германии, а в 2013 году тариф был 4 грн. После этого повышения в Николаеве будет одна из самых высоких в Украине цен также и на воду.

Но самая сложная ситуация - с электроэнергией. С 2015 года до настоящего времени в Украи-не действуют льготные цены на электроэнергию для населения - 0,9 грн/кВт.*час за первые 100 кВт.*час и 1,68 грн/кВт.*час за следующие. Среднемесячное потребление электроэнергии одним домохозяйством сегодня составляет около 167 кВт.*час, т.е. средневзвешенный тариф составляет 1,04 грн/кВт.*час. Однако, действующее ПСО по ценам на электроэнергию для населения истекает в этом году. 28 декабря было объявлено о продлении ПСО до 31 марта, но при этом был отменен льготный тариф за первые 100 киловатт. Таким образом, средневзвешенный тариф вырастет более, чем в 1,5 раза, причем больше всех пострадают домохозяйства с электроплитами и малоимущие с малым потреблением электроэнергии. На их субсидирование бюджету может понадобиться до 40 млрд. грн.

После 1 апреля цены для населения могут вырасти до 3 грн. за Квт*час. Проблема в том, что Украина обязалась выкупать электроэнергию солнечных и ветроэлектростанций по высоким тарифам. Выплаты по зеленой энергетике повесили на государство, которому в 2021 году нужно срочно взять для этого около 20 миллиардов грн. Приблизительно на такую же сумму потребляет электроэнергии население. Государство перекладывает долги на государственные предприятия, в частности “Укрэнерго”, повышая тариф на передачу электроэнергии, однако в него заложена лишь четверть необходимой суммы. Поэтому простейший выход правительство видит в повышении ценника «Энергоатома», который и обеспечивает поставку самой дешевой – атомной – электроэнергии для населения.

На выборах в 2019 году Владимир Зеленский возмущался действующими тарифами, сформи-ровав у избирателей ожидания их снижения. Но сразу же после выборов в Офисе президента вдруг заявили, что установление тарифов не входит в сферу ответственности, полномочий прези-дента, а повышение тарифов - это необходимое условие сохранения государства, согласованные с международными кредиторами. Однако, хочу напомнить, что именно Президент Украины лично настоял на назначении Юрия Витренко и.о. министра энергетики. Этим он взял на себя лич-ную ответственность за принятие решений в этой отрасли. Кроме того, я хотел бы спросить никола-евских народных депутатов - почему тарифы на воду, тепло, газ на Николаевщине самые высокие в Украине? Неужели николаевцы - самые богатые жители нашей страны? И что по этому поводу думают наши народные избранники? Или как говорят в народе - «Корову купил - про цену забыл»?