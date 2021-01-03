Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!

В Новогоднюю ночь самое лучшее, как по мне, шоу прошло на николаевском коммунальном канале «Март» (его можно посмотреть на https://youtu.be/VyuN2X0EKUs).

И не в том цимес, что там сказал наш глубокоуважаемый пан голова, и тем более не важно, какую сказку малышам на ночь рассказал сразу после этого шоу Президент Голобородько, главное, – николаевские артисты показали настоящий характер нашего города – работящего и веселого, несмотря ни на что.

Несмотря на быкование властей всех уровней, несмотря на падающие мосты, разваленные заводы, самые высокие в Украине тарифы и переполненные больницы – наши люди не падают духом, берутся за любую работу и с песней преодолевают всяческие невзгоды.

Потому что лучшее в нашем городе – это наш народ, это – николаевцы. Я горжусь Вами, мои земляки! Мы не супергерои – мы обычные рабочие люди. Все вместе, в Новом 2021 году, мы запряжем быков и отстроим наш город заново. Николаевцам все по плечу!