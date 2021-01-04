Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра Кремко

4 января исполнилось девять дней с момента смерти заслуженного журналиста Украины, почетного гражданина г. Николаева, кавалера ордена «За заслуги» ІІІ степени, многолетнего фотокорреспондента информационных агентств и ряда николаевских газет, включая мою любимую газету «Вечерний Николаев», Александра Александровича Кремко.

С этим, без преувеличения уникальным человеком я познакомился в самом начале 2000-х годов. Тогдашний созыв Николаевского городского совета отличался разношерстностью, основную его массу составляли депутаты-коммунисты, а также бюджетники – врачи и учителя.

Экономическая ситуация в городе была куда хуже нынешней, и мы, успешные предприниматели, сделали все возможное, чтобы её удержать, чтобы Николаев не свалился в пучину экономического хаоса и коллапса всей городской жизни. Я развивал и диверсифицировал свой бизнес для того, чтобы создать николаевцам, в одночасье оставшимся без работы (в первую очередь безработица поразила работников остановившихся промышленных предприятий, НИИ и КБ судостроительной направленности, предприятий легкой и пищевой промышленности, которые к началу 2000-х рухнули в экономическую пропасть), тысячи новых рабочих мест.

Мои усилия по развитию городской экономики были оценены городской общиной по достоинству: в 2001 году горсовет решил присвоить мне звание почетного гражданина г. Николаева. Кстати, узнал я об этом совершенно случайно: о подготовке такого проекта решения горсовета мне сообщил один из депутатов, главврач поликлиники №2, которая находится на ул. Космонавтов, Анатолий Односумов.

И вот, вскоре после этого ко мне в офис приехал высокий, статный моложавый человек с громким, хорошо поставленным, выразительным голосом. И представился: Александр Кремко, фотожурналист. Оказалось, тогдашнее руководство города поручило ему сделать парадный фотопортрет нового почетного гражданина. Это было мое первое знакомство с Александром Александровичем.

Он оказался балакучим, веселым и непосредственным. Но при этом чувствовалось, что это Профессионал своего дела с большой буквы. Он знал, как расположить к себе собеседника, сделать так, чтобы тот расслабился, заулыбался. Ведь зачастую, когда делают постановочное фото, люди бывают напряжены, скованы. А тут – всё наоборот! Вроде бы всё просто: шутки, анекдоты. Но при этом ни одного лишнего жеста или движения, четко выставленный кадр, а сама работа занимает минимум времени. Словом, я сразу оценил и талант, и большой опыт настоящего мастера.

Мы разговорились, и я удивился ещё сильнее, даже больше скажу, – был озадачен и где-то обескуражен. Дело в том, что я коренной николаевец в шестом поколении и меня трудно удивить чем-то новым и неожиданным из истории Николаева, которую я знаю, как свои пять пальцев. Но он удивил! Он знал столько интересных фактов, что мне и в голову не могло бы прийти.

Таким мне запомнилось наше первое знакомство.

Да, мы не были с ним очень близкими друзьями, не встречались каждый день. Но при любой, пусть даже мимолетной встрече, мне было с ним интересно, я обязательно узнавал что-то новое. Я узнавал маленькие хитрости фотодела, например, как правильно выбрать точку съемки и как сделать так, чтобы твой снимок кардинально отличался от других в лучшую сторону. Здесь фотографу нужен и зоркий глаз, и опыт, и мастерство. И всеми этими достоинствами Александр Александрович владел в высшей степени.

Положите передо мной стопку снимков разных людей, и я с большой долей уверенности тут же смогу отличить какие из них принадлежат Кремко. У него был свой неповторимый авторский стиль, который невозможно скопировать, сымитировать. Подражать Александру Кремко, конечно, можно, но вот повторить его никому не под силу. В этом и заключается его неповторимая уникальность!

Место и точка фотосъемки – важная составляющая успеха. И в этом отношении Кремко был незауряден. Он фотографировал отовсюду: с вертолета, из кабины крана и с автовышки, с палуб кораблей, с верхних точек стапелей николаевских верфей, с крыш многоэтажных домов.

Он прославлял наш город и был летописцем новейшей николаевской истории, начиная с 60-х годов прошлого века. Он обладал ценнейшим фотоархивом, где были запечатлены спуски каждого сухогруза, нефтерудовоза, газотурбохода, танкера, рефрижераторного судна и, разумеется, знаменитые николаевские авианосцы. Он снимал заповедные уголки Николаевщины, мою любимую Кинбурнскую косу, наши природные красоты и исторические места, которые теперь модно называть «туристическими магнитами», наши промышленные и аграрные предприятия.

Традиционный слоган его фотовыставок «Я люблю этот город!» - говорит о многом. Он действительно любил свой город и прославлял его. Его фотоальбомы расходились по странам и континентам, популяризовали Николаев, который до этого на протяжении многих десятилетий был городом закрытым, известным не столько широкому кругу обывателей в разных странах, сколько представителям иностранных спецслужб, тщательно выведывавшим наши корабельные секреты и во времена существования Советского Союза, и после его развала.

Для Николаева Александр Кремко – это широко раскрытое окно в мир, это помощь в дипломатическом и бизнесовом становлении нашего города, в формировании его инвестиционной привлекательности. Каждый раз, когда многолетний мэр города Владимир Чайка отправлялся в загранкомандировку, он брал собой фотоальбомы Кремко. Да и не только в командировку. Помню, мы как-то вместе отдыхали в чешских Карловых Варах. Так и здесь В.Чайка налаживал контакты, встречался с местными чиновниками, политиками, бизнесменами. И каждому непременно вручал альбом с фотографиями Кремко.

Николаевский мэтр фотодела был настроен исключительно на позитив. Поэтому были вещи, которых он никогда не снимал. Например, ямы, разбитые дороги, стихийные свалки мусора, – то, что так привлекает интернет-журналистов и блогеров. Он искренне любил Николаев и потому не позволял себе ковыряться в грязном городском белье. Как говорится, один видит в луже только грязь, а другой – отражение луны и звезд в водной глади. Кремко относился к числу людей второго типа. Он не критиковал, он искал только хорошее, доброе, позитивное. Он был сконцентрирован на фиксации и демонстрации конкурентных преимуществ Николаева, его богатого и разностороннего потенциала. За это я его уважал и уважаю.

Сегодня таких позитивных людей почти не осталось. Мир перевернулся и все предпочитают видеть плохое, а о хорошем пишут и говорят мало. Но ведь и хорошее никуда не делось, не сгинуло, оно есть, оно окружает нас повсюду. Нужно просто обернуться вокруг и увидеть это хорошее, а не концентрироваться только на бедах и проблемах, вгоняя себя в тоску, депрессию и уныние. И в этом нам нужно брать пример с Александра Кремко!

Он не запоминал предательства, злости и чванства, он был заражен оптимизмом и заражал им окружающих. А ещё он был верным другом и прекрасным семьянином. Я, как мог, старался поддержать этого человека, дарил ему современные фотокамеры, и, став депутатом горсовета, инициировал присвоение ему звания почетного гражданина г. Николаева. И он стал почетным горожанином – примерно через год после того, как аналогичное звание было присвоено мне.

Это звание он пронес по жизни – и в Николаеве, и в далекой американской Калифорнии, где он провел последние годы жизни рядом со своей семьей – самыми дороги для него людьми.

Вечная память Александру Александровичу, земля ему пухом! А его родным и близким – мои искренние соболезнования.