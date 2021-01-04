2020 год многому научил

Никогда не думал, что китайская летучая мышь станет причиной отмены моего отпуска в Италии.

Не думал, что я так редко буду видеть улыбки на лицах людей, которые теперь скрываются за масками.

Теперь улыбки живут в Фейсбуке, мы находим их в ленте на лицах любимых друзей.

Мы начали ценить школу и работу учителей, потому что никакой дом не выдерживает школьников, запертых в 4-х стенах. Благодарны учителям за их труд, ощутивши их роль на себе.

Мы скучаем за тесным офисом, за людьми в нем и рабочей обстановкой, так как рабочий уголок в гостиной с собакой точно не располагает к работе. Мы научились одевать пиджак и рубашку на пижаму, сидя в одних трусах на зум-совещании. Мы умеем "начинать" работу в 8-55, включая компьютер и фиксируем начало рабочего дня, после чего можем позволить себе выпить кофе, позавтракать, поваляться в постели и часам к 10 все-таки начать работу.

Теперь мы ценим жизнь за городом, в доме или на даче, потому что так безопаснее и точно соблюдается дистанция в 1,5 метра. Здесь нет лифтов и узких коридоров.

Мы вспомнили детство и о том, как нас учили быть чистыми и опрятными, теперь моем руки по 10 раз в день.

Мы стали устойчивы к запаху спирта от антисептика, более того - даже полюбили этот запах и теперь люди с спиртовым душком даже вызывают доверие.

Мы научились лечиться дома, планировать профилактику, закупать витамины D и С на полгода вперёд. Теперь мы знаем что такое домашний ингалятор и как он помогает всей семье.

А в США, оказывается, может быть не спокойно и небезопасно по сравнению с родной Украиной.

А нефть оказывается может стоить меньше 1 цента, и фондовый рынок управляем.

Медицинская маска может быть чёрной, иногда даже с веселым принтом. А индустрию туризма и мероприятий может убить какой-то китайский (хотя не факт) вирус.

Даже биткоин не стоило списывать в пенсионеры, а 1 кг имбиря может стоить 400 грн.

Ближайший друг может стать депутатом. А онлайн образование доступно и часто не так эффективно, как обещают.

Без прививок не пускали в Африку, теперь частично не будут пускать и в европейские страны.

И я еще раз убедился, что надежный бизнес строят в первую очередь люди смелые и устремленные, редко посещающие тренинги и обучающие курсы.

Мы точно стали сильнее, выносливее и более приспособленными. Мы точно справимся теперь и 20-м и с 21-м ковидом. Нужно только помогать друг другу, верить в себя, быть смелым в своих решениях и не подвергаться общей панике. С Новым Годом, друзья!