Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?

Еще до Новогодних праздников я в своем блоге проанализировал ситуацию с повышением тарифов на ЖКХ в Николаеве и на Украине в целом https://nikvesti.com/blogs/show/11416.

Как и прогнозировалось, последствия не заставили себя ждать. Уже 31 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль поручил и.о. министра энергетики Ю.Витренко вместе с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ. 4 января протесты против высоких тарифов на газ начались в Полтавской области, к 11 января они охватили Харьков, Львов, Николаев, Херсон, Черновцы, Одессу и другие города. В воскресенье около сотни жителей Николаева возле здания мэрии протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги. Также подобные митинги прошли в Первомайске, Баштанке, Новом Буге.

Власть была вынуждена отреагировать. Николаевская ОГА попросила НКРЭКУ проверить и разъяснить обоснованность тарифа на газ в Николаевской области, который является одним из самых высоких в стране. Народный депутат Украины Игорь Негулевский также заявил, что будет разбираться в вопросе, почему в Николаевскую область подают самый низкокачественный газ по всей Украине – в декабре 2020 года в Николаеве и области зафиксированная теплота сгорания газа составила всего 7 тысяч 952 ккал/м³, при среднем показателе по стране 8 тысяч 200 ккал/м³.

11 января было проведено срочное совещание по вопросу тарифов с участием президента Украины, премьер-министра Дениса Шмыгаля, временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, министра финансов Сергея Марченко и министра социальной политики Марины Лазебной. Президент поставил перед правительством задачу безотлагательно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и по другим причинам, сложившимся в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

12 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что во исполнение поручения Президента Украины, во время совещания с руководством Минэнерго, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, Оператором ГТС и представителями Офиса Президента был наработано два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле «цена на европейских хабах «минус» транспортировка газа в Украину», который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для поставщиков газа. Второй подход, который предлагает государственная компания «Нафтогаз», - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает «Нафтогаз». Компании начнут активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат:

Также с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа. Шмыгаль добавил, что НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех поставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу. Например, тариф за услуги распределения природного газа АО «Николаевгаз» с 1 января вырос на 60% и составляет теперь 2,34 гривен за кубический метр.

В чем отличия предлагаемых подходов, и какой из них примет правительство?

По сути, «Нафтогаз» предлагает ничего не менять, а только понизить маржу независимых поставщиков и стимулировать население переходить по несколько раз за сезон к компаниям с лучшей ценой. Собственно, вы это можете сделать уже сегодня – подробные пояснения, например, можно посмотреть по ссылке (https://news.pn/ru/blogs/247690). Так как на украинском розничном рынке действуют месячные газовые контракты, потребителю предлагается каждый месяц следить за объявленной цене поставщика, сравнивать ее с ценами других поставщиков, и быть готовым за несколько дней сменить поставщика, если текущий поставщик поставил слишком высокую цену на следующий месяц. Реально ли это для обычного домохозяйства? Сможет ли это привести, как утверждает премьер-министр «к усилению конкуренции и, как следствие, существенному уменьшению платежек для украинцев»? Полагаю, что наоборот – это приведет к усилению монопольного положения НАК «Нафтогаз» и дальнейшем росту цен на газ.

Сегодня фактически единственным провайдером газа, который добывается в Украине, является "Нефтегаз". Поскольку другие газоснабжающие компании не имеют доступа к ресурсу отечественной добычи, это приводит к тому, что они вынуждены продавать населению газ, который был получен или с европейского газового рынка, или куплен у отечественных газодобывающих компаний по остаточному принципу, либо же несколько раз перепроданный газ "Укргаздобычи".

Государственная добыча и трейдинг газа могли бы быть конкурентными при условии, что ресурс "Укргаздобычи" продавался бы свободно на бирже и все участники рынка имели бы возможность его приобрести. Существующее положение дел приносит пользу только НАК "Нафтогаз Украины" и укрепляет только его позиции на рынке. По этой причине говорить о "рыночности" газового сектора экономики Украины пока что не приходится.

И.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко предлагает с 1 февраля рассчитывать стоимость газа для «уязвимых» потребителей по формуле «цена на европейских хабах минус транспортировки в Украину» с добавлением определенной предельной наценки поставщиков. Причем цена будет зафиксирована на год и будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре. Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются «уязвимыми» потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты.

В проекте постановления «уязвимыми» потребителями природного газа признаются все бытовые потребители, а к цене газа для них применяется определение "предельная", хотя учитывая порядок формирования, ее можно назвать скорее фиксированной. Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нафтогаз Украины". Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на год. За основу предлагается взять среднеарифметическую фактическую цену (End of Day) газа на 2021 год (Year-Ahead) на немецком хабе (NCG) (по информации биржи Powernext/EEX за ноябрь 2020 года), без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины.

«По нашим подсчетам речь идет об уровне цены 5356 грн, на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, цена в феврале вырастет еще на 15%», - написал Витренко

Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения. “Могут быть “подводные камни”, в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на “Газпром” и др.”, — описал ситуацию и.о. министра.

Тарифы на газ привязаны к цене газа в Европе, и они, по договоренности с МВФ, еще с прошлого года отпущены в свободное плавание. В Европе сейчас холодно, растет спрос на газ, а следовательно и его стоимость. Согласно опросам годичной давности, более 70% украинцев считают необоснованными рост тарифов в стране. Президент Зеленский тогда обещал в два раза снизить цены на коммунальные услуги. Министерство энергетики предлагает фактически заморозить стоимость газа для населения, объяснив это тем, что на эти нужны идет газ украинской добычи. Но это означает окончательный срыв договоренностей с МВФ – смогут ли на это пойти наши власти? Этот вопрос остается открытым. Но уже ясно, что альтернативой фиксированным ценам на газ для населения является не свободный рынок газа, а окончательная монополия НАК «Нафтогаз». Как говорят у нас в народе, нажитки жидки, а прибытки не прытки.

P.S. 13 января Кабинет министров ввел госрегулирование цены на газ с 1 февраля до конца отопительного сезона, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривен за кубометр, что только на 23 копейки ниже январской цены на газ НАК "Нефтегаза" и на 1,64 грн больше, чем предлагалось Министерством энергетики. Таким образом, правительство решило «и капитал приобрести, и невинность соблюсти». То есть газовики не готовы отказаться от суперприбылей, а правительство не готово выступить против требований МВФ. Поэтому просто решили навесить лапши на уши населению про 30% скидку на газ. 23 копейки от 7 гривень - и вот на эти 30% «Нафтогаз» и полинял… А из каких доходов мы будем платить по платежкам за январь? И что мы будем делать в следующий отопительный сезон? Опять греться горящими шинами на площади Независимости? Или все-таки власти озаботятся сугревом населения непосредственно по месту жительства?