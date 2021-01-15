Учет и контроль – вот главное…

Первая часть истории одного ремонта

Во время торжественного открытия сквера выяснилось, что объект был отремонтирован в рекордные сроки – всего за три недели. При том, что в проекте продолжительность работ даже с учетом их возможного совмещения - 4 месяца.

Из теории управления известна взаимосвязь между стоимостью, объемом и сроками выполнения работ, а также их качеством.

В случае со сквером стоимость и объемы ремонтных работ были зафиксированы в договоре, заключенном с победителем, компанией ТОВ «Благоустрій-НК», по результатам торгов на PROZORRO.

В таком случае добиться заметного сокращения сроков выполнения работ можно было, пожертвовав их качеством. Это классика!

Стандарты ISO определяют “качество” как “совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности”.

Характеристики сквера определены проектом, поэтому любые отклонения готового объекта от проекта - первый признак того, что с качеством не все в порядке.

Проверить на практике справедливость теории в отдельно взятом сквере взялась депутат горсовета Татьяна Суслова, для которой сквер имени Александрова не просто звук. Татьяна Михайловна много лет проработала в том самом корпусе НКИ, который граничит со сквером. К тому же, сохранение зеленых зон города всегда было и есть для нее главным приоритетом.

Но вот незадача, ранней весной определить характеристики посеянных поздней осенью цветов и газонов – невозможно. А определить численность и состояние кустов самшита, высаженных в сквере – без проблем!

Пересчет сразу же показал – чудес в теории управления не бывает. Оказалось, что характеристики посаженных в сквере кустов самшита существенно отличаются от проектных.

Информация об имеющихся несоответствиях была озвучена во время общественных слушаний по бюджету, состоявшихся 5 марта 2020 года.

«У людей возникли сомнения, мы пошли в сквер и все пересчитали. Оказалось, что вместо 1800 кустов там высажено порядка 769 кустов. То есть тысяча кустов самшита куда-то делись. И вообще, я хочу узнать, как так получилось, что тысячу кустов украли, а никто не заметил, а акты выполненных работ все подписаны», - заявила Татьяна Суслова.

Уже на следующий день в сквере собралась представительная делегация департамента ЖКХ (заказчика работ) во главе с его директором, Сергеем Кореневым. Обследование проходило под пристальным контролем Андрея Ермолаева, директора департамента по противодействию коррупции, в присутствии технадзора Муханова и не представившегося представителя подрядчика, компании ТОВ «Благоустрій-НК».

Пересчет проводился при непосредственном участии Татьяны Скибицкой, заместителя начальника управления экологии департамента ЖКХ. Именно она подписала акт приемки выполненных работ, в соответствии с которым все 1827 кустов самшита, предусмотренных проектом, были высажены в грунт.

Совместными усилиями было установлено – на момент проведения обследования в сквере находилось 756 кустов самшита, еще 58 кустов, похоже, ранее были выкопаны, свидетельством тому - характерные лунки в грунте. Следов посадки недостающей тысячи кустов, к сожалению, обнаружить не удалось.

Результаты пересчета нашли отображение в акте обследования, без каких-либо возражений или пояснений подписанном руководителями управления экологии департамента ЖКХ.

Свою позицию по поводу увиденного высказал директор департамента Коренев:

«Недостача, судя по всему действительно есть. Досадит подрядчик – деньги подрядчику на это выделялись», - сказал он.

Без каких-либо возражений подписал акт обследования и Андрей Ермолаев, лично убедившись в недостаче. Его комментарий был кратким:

«Очевидно, что их (кустов самшита) тут нет столько. Дай Бог, чтобы их тысяча была».

Делать нечего, в тот же день, 6 марта 2020 года, была создана авторитетная комиссия для проведения соответствующего служебного расследования.

Казалось бы, факт недостачи очевиден и найдет свое отражение в акте служебного расследования.

Но не тут то было!

Выводы комиссии повергли в шок!

Заключение комиссии - никакой недостачи кустов самшита нет и не было!

Качественные и количественные показатели работ полностью соответствовали условиям договора и проектной документации, что и позволило Муханову и Скибицкой их принять.

По утверждению комиссии к моменту подписания акта премки работ все 1827 кустов самшита в полном соответствии с проектом были высажены в грунт!

С отсутствующей тысячей все просто. После сдачи работ подрядчик почти месяц пристально наблюдал за состоянием самшита и к двадцатым числам декабря пришел к выводу, что часть растений «не приживается». Именно поэтому было принято «волевое» решение 1048 кустов выкопать и перевезти на зимнее хранение в теплицу, где они и находятся в ожидании весеннего тепла...

Game over? Отнюдь!

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