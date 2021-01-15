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Первая часть истории одного ремонта
Во время торжественного открытия сквера выяснилось, что объект был отремонтирован в рекордные сроки – всего за три недели. При том, что в проекте продолжительность работ даже с учетом их возможного совмещения - 4 месяца.
Из теории управления известна взаимосвязь между стоимостью, объемом и сроками выполнения работ, а также их качеством.
В случае со сквером стоимость и объемы ремонтных работ были зафиксированы в договоре, заключенном с победителем, компанией ТОВ «Благоустрій-НК», по результатам торгов на PROZORRO.
В таком случае добиться заметного сокращения сроков выполнения работ можно было, пожертвовав их качеством. Это классика!
Стандарты ISO определяют “качество” как “совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности”.
Характеристики сквера определены проектом, поэтому любые отклонения готового объекта от проекта - первый признак того, что с качеством не все в порядке.
Проверить на практике справедливость теории в отдельно взятом сквере взялась депутат горсовета Татьяна Суслова, для которой сквер имени Александрова не просто звук. Татьяна Михайловна много лет проработала в том самом корпусе НКИ, который граничит со сквером. К тому же, сохранение зеленых зон города всегда было и есть для нее главным приоритетом.
Но вот незадача, ранней весной определить характеристики посеянных поздней осенью цветов и газонов – невозможно. А определить численность и состояние кустов самшита, высаженных в сквере – без проблем!
Пересчет сразу же показал – чудес в теории управления не бывает. Оказалось, что характеристики посаженных в сквере кустов самшита существенно отличаются от проектных.
Информация об имеющихся несоответствиях была озвучена во время общественных слушаний по бюджету, состоявшихся 5 марта 2020 года.
«У людей возникли сомнения, мы пошли в сквер и все пересчитали. Оказалось, что вместо 1800 кустов там высажено порядка 769 кустов. То есть тысяча кустов самшита куда-то делись. И вообще, я хочу узнать, как так получилось, что тысячу кустов украли, а никто не заметил, а акты выполненных работ все подписаны», - заявила Татьяна Суслова.
Уже на следующий день в сквере собралась представительная делегация департамента ЖКХ (заказчика работ) во главе с его директором, Сергеем Кореневым. Обследование проходило под пристальным контролем Андрея Ермолаева, директора департамента по противодействию коррупции, в присутствии технадзора Муханова и не представившегося представителя подрядчика, компании ТОВ «Благоустрій-НК».
Пересчет проводился при непосредственном участии Татьяны Скибицкой, заместителя начальника управления экологии департамента ЖКХ. Именно она подписала акт приемки выполненных работ, в соответствии с которым все 1827 кустов самшита, предусмотренных проектом, были высажены в грунт.
Совместными усилиями было установлено – на момент проведения обследования в сквере находилось 756 кустов самшита, еще 58 кустов, похоже, ранее были выкопаны, свидетельством тому - характерные лунки в грунте. Следов посадки недостающей тысячи кустов, к сожалению, обнаружить не удалось.
Результаты пересчета нашли отображение в акте обследования, без каких-либо возражений или пояснений подписанном руководителями управления экологии департамента ЖКХ.
Свою позицию по поводу увиденного высказал директор департамента Коренев:
«Недостача, судя по всему действительно есть. Досадит подрядчик – деньги подрядчику на это выделялись», - сказал он.
Без каких-либо возражений подписал акт обследования и Андрей Ермолаев, лично убедившись в недостаче. Его комментарий был кратким:
«Очевидно, что их (кустов самшита) тут нет столько. Дай Бог, чтобы их тысяча была».
Делать нечего, в тот же день, 6 марта 2020 года, была создана авторитетная комиссия для проведения соответствующего служебного расследования.
Казалось бы, факт недостачи очевиден и найдет свое отражение в акте служебного расследования.
Но не тут то было!
Выводы комиссии повергли в шок!
Заключение комиссии - никакой недостачи кустов самшита нет и не было!
Качественные и количественные показатели работ полностью соответствовали условиям договора и проектной документации, что и позволило Муханову и Скибицкой их принять.
По утверждению комиссии к моменту подписания акта премки работ все 1827 кустов самшита в полном соответствии с проектом были высажены в грунт!
С отсутствующей тысячей все просто. После сдачи работ подрядчик почти месяц пристально наблюдал за состоянием самшита и к двадцатым числам декабря пришел к выводу, что часть растений «не приживается». Именно поэтому было принято «волевое» решение 1048 кустов выкопать и перевезти на зимнее хранение в теплицу, где они и находятся в ожидании весеннего тепла...
Game over? Отнюдь!
Telegram-канал «ИСАКОВ» (https://t.me/smisakov)
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Сергей ИсаковБлоггер
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Сергей ИсаковБлоггер
Первая часть истории одного ремонта
Во время торжественного открытия сквера выяснилось, что объект был отремонтирован в рекордные сроки – всего за три недели. При том, что в проекте продолжительность работ даже с учетом их возможного совмещения - 4 месяца.
Из теории управления известна взаимосвязь между стоимостью, объемом и сроками выполнения работ, а также их качеством.
В случае со сквером стоимость и объемы ремонтных работ были зафиксированы в договоре, заключенном с победителем, компанией ТОВ «Благоустрій-НК», по результатам торгов на PROZORRO.
В таком случае добиться заметного сокращения сроков выполнения работ можно было, пожертвовав их качеством. Это классика!
Стандарты ISO определяют “качество” как “совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности”.
Характеристики сквера определены проектом, поэтому любые отклонения готового объекта от проекта - первый признак того, что с качеством не все в порядке.
Проверить на практике справедливость теории в отдельно взятом сквере взялась депутат горсовета Татьяна Суслова, для которой сквер имени Александрова не просто звук. Татьяна Михайловна много лет проработала в том самом корпусе НКИ, который граничит со сквером. К тому же, сохранение зеленых зон города всегда было и есть для нее главным приоритетом.
Но вот незадача, ранней весной определить характеристики посеянных поздней осенью цветов и газонов – невозможно. А определить численность и состояние кустов самшита, высаженных в сквере – без проблем!
Пересчет сразу же показал – чудес в теории управления не бывает. Оказалось, что характеристики посаженных в сквере кустов самшита существенно отличаются от проектных.
Информация об имеющихся несоответствиях была озвучена во время общественных слушаний по бюджету, состоявшихся 5 марта 2020 года.
«У людей возникли сомнения, мы пошли в сквер и все пересчитали. Оказалось, что вместо 1800 кустов там высажено порядка 769 кустов. То есть тысяча кустов самшита куда-то делись. И вообще, я хочу узнать, как так получилось, что тысячу кустов украли, а никто не заметил, а акты выполненных работ все подписаны», - заявила Татьяна Суслова.
Уже на следующий день в сквере собралась представительная делегация департамента ЖКХ (заказчика работ) во главе с его директором, Сергеем Кореневым. Обследование проходило под пристальным контролем Андрея Ермолаева, директора департамента по противодействию коррупции, в присутствии технадзора Муханова и не представившегося представителя подрядчика, компании ТОВ «Благоустрій-НК».
Пересчет проводился при непосредственном участии Татьяны Скибицкой, заместителя начальника управления экологии департамента ЖКХ. Именно она подписала акт приемки выполненных работ, в соответствии с которым все 1827 кустов самшита, предусмотренных проектом, были высажены в грунт.
Совместными усилиями было установлено – на момент проведения обследования в сквере находилось 756 кустов самшита, еще 58 кустов, похоже, ранее были выкопаны, свидетельством тому - характерные лунки в грунте. Следов посадки недостающей тысячи кустов, к сожалению, обнаружить не удалось.
Результаты пересчета нашли отображение в акте обследования, без каких-либо возражений или пояснений подписанном руководителями управления экологии департамента ЖКХ.
Свою позицию по поводу увиденного высказал директор департамента Коренев:
«Недостача, судя по всему действительно есть. Досадит подрядчик – деньги подрядчику на это выделялись», - сказал он.
Без каких-либо возражений подписал акт обследования и Андрей Ермолаев, лично убедившись в недостаче. Его комментарий был кратким:
«Очевидно, что их (кустов самшита) тут нет столько. Дай Бог, чтобы их тысяча была».
Делать нечего, в тот же день, 6 марта 2020 года, была создана авторитетная комиссия для проведения соответствующего служебного расследования.
Казалось бы, факт недостачи очевиден и найдет свое отражение в акте служебного расследования.
Но не тут то было!
Выводы комиссии повергли в шок!
Заключение комиссии - никакой недостачи кустов самшита нет и не было!
Качественные и количественные показатели работ полностью соответствовали условиям договора и проектной документации, что и позволило Муханову и Скибицкой их принять.
По утверждению комиссии к моменту подписания акта премки работ все 1827 кустов самшита в полном соответствии с проектом были высажены в грунт!
С отсутствующей тысячей все просто. После сдачи работ подрядчик почти месяц пристально наблюдал за состоянием самшита и к двадцатым числам декабря пришел к выводу, что часть растений «не приживается». Именно поэтому было принято «волевое» решение 1048 кустов выкопать и перевезти на зимнее хранение в теплицу, где они и находятся в ожидании весеннего тепла...
Game over? Отнюдь!
Telegram-канал «ИСАКОВ» (https://t.me/smisakov)
|
Городской бюджет – зеркало наших побед!
3460
|
Городской бюджет: картина маслом
4197
|
«Дорогие» дороги – наше все
3218
|
Про створення робочої групи…
2529
|
«Люди ждали 25 лет каких-то изменений..»
2738
|
Где деньги, Зин?
3406
|
Вы не знаете Паниковского?
2914
|
Опять через колено?
3236
|
Миссия невыполнима
3994
|
Страсти по программе
3083
|
Городской совет – «зона» беззакония
2998
|
Формула успеха
4027
|
Почему слова мэра Сенкевича так и останутся словами
3601
|
Кладбище раздора
5016
|
Дело «федоровича» живет и процветает!
3345
|
«Птичку» жалко
3266
|
Браво!
4028
|
Похоже, очередная профанация!
3176
|
В пустыню, на 40 лет!
3221
|
SOS!
3115
|
Записки депутата
3155
|
Человек с ведром и общественный транспорт в Николаеве
4784
|
Картина эта - николаевский трамвай: Часть 1
3544
|
Картина эта — николаевский трамвай: Часть 2
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|
Картина эта - николаевский трамвай: Часть 3
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|
Последний совет Сенкевичу
3333
|
Говорил же: «Не садись на пенек...»
3110
|
Мой голос - только за деньги
2703
|
Что это было?
3049
|
Сенкевич «продал» проходимцам половину города
3165
|
Тишком-нишком
2128
|
Правда, откуда у них стыд?
2381
|
Как делили “апельсин”...
2507
|
«Суслика видишь?»
1746
|
А по «Сеньке» ли шапка?
1579
|
Реконструкция Соборной площади в цифрах
1967
|
Борьба за живучесть
1750
|
Пятьдесят оттенков серого
1114
|
У него там не закрытый, а открытый перелом
1266
|
Отцвели уж давно хризантемы в саду...
540