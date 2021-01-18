Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Не дивлячись на початок вакцинації у Європі та в деяких інших країнах світу (Україна не належить до цих країн), коронавірус і не думає відступати. Кількість захворівших на планеті Земля наближається до двохсот мільйонів, кількість померлих – до двох мільйонів. Україна, на жаль, не пасе задніх у цьому печальному процесі, кількість захворівших в нашій країні наближається до півтора мільйона, кількість померлих вже більше двадцяти тисяч. У цій ситуації і Європа, і України змушені запроваджувати жорсткі карантинні обмеження, локдауни. Закриваються ресторани, фітнеси, непродовольчі ринки, тощо. Бізнеси, через фактичну заборону на роботу, зазнають величезних збитків. Підприємцям не подобається ця ситуація, вони активно протестують проти неї. Але, ми маємо визнати – що локдаун, це єдиний, поки що, спосіб збити хвилю хвороби. Бо, насправді, кількість важких хворих, як говорять самі медики, не зменшується. Якщо їх кількість збільшиться на 10-15%, то наша медична система не витримає. І не через відсутність кисню або ліжок з ним – а через нестачу медиків. Лікарі та медсестри так само хворіють, вмирають та вигорають через надмірні навантаження. Кількість медичного персоналу з початку пандемії суттєво не збільшилась, а навпаки. Отже, карантинних обмежень мають дотримуватися всі, кого це стосується – інакше вони втрачають всілякий сенс. Але не у нашому місті.
Ковзанка на Соборній площі міста стала каменем спотикання під час останньої наради у очільника обласної державної адміністрації Віталія Кіма, до її роботи було висловлено чимало зауважень. Зауваження такі, що ковзанку треба закривати. Але Віталій Олександрович заступився за ковзарів, мовляв, дамо їм два дні, аби вони виправили ситуацію, а якщо не виправлять – мають закритися. Минуло і два, і три і чотири дні. Станом на четвер і п’ятницю ковзанка працювала, хоча про дотримання карантинних норм, там як не йшлось, так і не йдеться про що є чимало свідчень містян (). Питання Віталію Олександровичу – чому? Чому ковзанка ще й досі працює в той час, як інші змушені закритися?
Депутатська комісія Миколаївської міської ради з питань депутатської діяльності та етики не змогла засудити вчинок депутата Невінчаного, який, нагадаю, дуже шанує Володимира Путіна. Не змогла засудити, бо не вистачило голосів. Бо частина членів комісії – однопартійців Невінчаного вважає, що Невінчаний нічого такого не робив, а ветерани АТО, родичі загиблих українських воїнів просто піаряться на камери.
Просто хочеться сказати наступне. Російсько-українська війна триває. Частина української території ще й досі анексована та окупована. Загинуло десятки тисяч людей. Українців продовжують вбивати за те, що вони українці. Все це – факти.
В Україні є російські колаборанти – це теж факт. Деякі з них приховані, деякі – відкриті, нахабні та відверті. А деякі ще і депутати місцевих рад, і депутати Верховної Ради. І відсутність закону про колаборацію не позбавляє права інших депутатів та українських громадян не толерувати прояви колаборації та конкретних колаборантів. Створення атмосфери нетерпимості навколо таких людей та їх дій – на сьогодні це чи не єдиний ефективний спосіб опору російській агресії, оскільки СБУ, схоже, спить. І це не піар на камери, Артеме Олександровичу, і не можна залишати такі факти без уваги. Але, схоже на те, що неповага до української держави, зокрема, виконання вимог українських законів, зокрема – Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який прямо говорить – що мовою офіційних заходів, в тому числи, органів місцевого самоврядування, є державна, тобто, українська мова – це фірмова фішка депутатів від ОПЗЖ.
А ще – країною прокотилися протести проти підвищення тарифів на газ, воду та електрику і Зеленский терміново дав доручення тарифи зменшити. Давид Арахамія, повідомів всіх, що зелена влада готується боротися з наслідками підвищення тарифів не завчасно, а вже постфактум. Народ, переважно, посміявся такій «прозорливості». Але Кабмін трохи заворушився. Очевидно, на наступних тижнях тема тарифів буде головною і в країні, і в місті. Схоже, що Україна починає входити в активну фазу турбулентності імені Володимира Зеленського.
А тим часом, Трампу Конгрес вдруге оголосив імпічмент і він став першим президентом сполучених штатів, проти кого двічі за один термін його повноважень порушували процедуру імпічменту. Рекордсмен.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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4562
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Чума на ваши все дома!
4581
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Синусоида
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Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3711
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Война миров
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Чего изволите?
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С праздником освобождения
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Николаевские провы
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Россотрудники
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О людях и собаках
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Все уже было и все еще будет
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Голубь сизокрылый
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О мухах
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Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
5087
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Реванш под видом шизофрении
4223
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
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Не молчание ягнят
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
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Петля времени
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
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А Васька слушает…
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Горячее лето, переходящее в осень
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
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Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1197
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Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1144
|
Перші – не завжди найкращі
940
|
Шпагат Сєнкевича
929
|
Шок, цирк та Невінчанний
703
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Не дивлячись на початок вакцинації у Європі та в деяких інших країнах світу (Україна не належить до цих країн), коронавірус і не думає відступати. Кількість захворівших на планеті Земля наближається до двохсот мільйонів, кількість померлих – до двох мільйонів. Україна, на жаль, не пасе задніх у цьому печальному процесі, кількість захворівших в нашій країні наближається до півтора мільйона, кількість померлих вже більше двадцяти тисяч. У цій ситуації і Європа, і України змушені запроваджувати жорсткі карантинні обмеження, локдауни. Закриваються ресторани, фітнеси, непродовольчі ринки, тощо. Бізнеси, через фактичну заборону на роботу, зазнають величезних збитків. Підприємцям не подобається ця ситуація, вони активно протестують проти неї. Але, ми маємо визнати – що локдаун, це єдиний, поки що, спосіб збити хвилю хвороби. Бо, насправді, кількість важких хворих, як говорять самі медики, не зменшується. Якщо їх кількість збільшиться на 10-15%, то наша медична система не витримає. І не через відсутність кисню або ліжок з ним – а через нестачу медиків. Лікарі та медсестри так само хворіють, вмирають та вигорають через надмірні навантаження. Кількість медичного персоналу з початку пандемії суттєво не збільшилась, а навпаки. Отже, карантинних обмежень мають дотримуватися всі, кого це стосується – інакше вони втрачають всілякий сенс. Але не у нашому місті.
Ковзанка на Соборній площі міста стала каменем спотикання під час останньої наради у очільника обласної державної адміністрації Віталія Кіма, до її роботи було висловлено чимало зауважень. Зауваження такі, що ковзанку треба закривати. Але Віталій Олександрович заступився за ковзарів, мовляв, дамо їм два дні, аби вони виправили ситуацію, а якщо не виправлять – мають закритися. Минуло і два, і три і чотири дні. Станом на четвер і п’ятницю ковзанка працювала, хоча про дотримання карантинних норм, там як не йшлось, так і не йдеться про що є чимало свідчень містян (). Питання Віталію Олександровичу – чому? Чому ковзанка ще й досі працює в той час, як інші змушені закритися?
Депутатська комісія Миколаївської міської ради з питань депутатської діяльності та етики не змогла засудити вчинок депутата Невінчаного, який, нагадаю, дуже шанує Володимира Путіна. Не змогла засудити, бо не вистачило голосів. Бо частина членів комісії – однопартійців Невінчаного вважає, що Невінчаний нічого такого не робив, а ветерани АТО, родичі загиблих українських воїнів просто піаряться на камери.
Просто хочеться сказати наступне. Російсько-українська війна триває. Частина української території ще й досі анексована та окупована. Загинуло десятки тисяч людей. Українців продовжують вбивати за те, що вони українці. Все це – факти.
В Україні є російські колаборанти – це теж факт. Деякі з них приховані, деякі – відкриті, нахабні та відверті. А деякі ще і депутати місцевих рад, і депутати Верховної Ради. І відсутність закону про колаборацію не позбавляє права інших депутатів та українських громадян не толерувати прояви колаборації та конкретних колаборантів. Створення атмосфери нетерпимості навколо таких людей та їх дій – на сьогодні це чи не єдиний ефективний спосіб опору російській агресії, оскільки СБУ, схоже, спить. І це не піар на камери, Артеме Олександровичу, і не можна залишати такі факти без уваги. Але, схоже на те, що неповага до української держави, зокрема, виконання вимог українських законів, зокрема – Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який прямо говорить – що мовою офіційних заходів, в тому числи, органів місцевого самоврядування, є державна, тобто, українська мова – це фірмова фішка депутатів від ОПЗЖ.
А ще – країною прокотилися протести проти підвищення тарифів на газ, воду та електрику і Зеленский терміново дав доручення тарифи зменшити. Давид Арахамія, повідомів всіх, що зелена влада готується боротися з наслідками підвищення тарифів не завчасно, а вже постфактум. Народ, переважно, посміявся такій «прозорливості». Але Кабмін трохи заворушився. Очевидно, на наступних тижнях тема тарифів буде головною і в країні, і в місті. Схоже, що Україна починає входити в активну фазу турбулентності імені Володимира Зеленського.
А тим часом, Трампу Конгрес вдруге оголосив імпічмент і він став першим президентом сполучених штатів, проти кого двічі за один термін його повноважень порушували процедуру імпічменту. Рекордсмен.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Закошмарить Сенкевича
5731
|
Об «императивном мандате»
4917
|
Зацентралили
4704
|
Страсти по декоммунизации
4541
|
Генетическая память
3469
|
Сварить лягушку
5795
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4562
|
Чума на ваши все дома!
4581
|
Синусоида
3567
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3711
|
Война миров
4309
|
Чего изволите?
3677
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С праздником освобождения
4025
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Николаевские провы
3462
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Россотрудники
3880
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О людях и собаках
4412
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Все уже было и все еще будет
4558
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Голубь сизокрылый
3744
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О мухах
4424
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Усатые — бородатым
3754
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«Не смешите наши «Руты»
5087
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Реванш под видом шизофрении
4223
|
Лучше бы пил и курил
5909
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Гопота ты моя, гопота!
5057
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Не ходите дети в Африку гулять!
3693
|
Не молчание ягнят
3810
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Недоразумение
4686
|
Не Майдан
3048
|
Про Zorro
2690
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3796
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3852
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4068
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4978
|
Петля времени
3198
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4063
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3349
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4820
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3161
|
Наш ответ Чемберлену
3315
|
Молчание ягнят
3315
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3321
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3401
|
Он хороший!
3321
|
Богатства у них много, порядка только нет
2851
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2664
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3795
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3196
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2592
|
Дважды в одну реку
2713
|
Молоко
2201
|
Фронда принцев
2264
|
Взять свое любой ценой
1867
|
Очаровательные инопланетяне
2240
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2396
|
Бесовский полк
3235
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3502
|
«Мостровосхитители»
2507
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2745
|
Украсть своего Эйхмана
2606
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2622
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2760
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3281
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2550
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3020
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3174
|
И вновь продолжается бой!
3058
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2411
|
А Васька слушает…
2462
|
Не праздничные заметки…
2307
|
Горячее лето, переходящее в осень
2247
|
Слава котам!
2837
|
Змея, кусающая себя за хвост
2663
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2921
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2906
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3060
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2848
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2527
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2234
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2517
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2927
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2822
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1961
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2278
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2429
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2064
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2019
|
Встояти перед спокусами
2224
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2125
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1873
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2329
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2531
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3060
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3823
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4357
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3363
|
Це страшне слово – рейд!
3574
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3652
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3675
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3470
|
Позеленим країну!
3100
|
Янукович 2.0
2921
|
А як ви пісяєте?
2937
|
Парашутів на всіх немає
2425
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2443
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2189
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1843
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1502
|
День Победы?
1425
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1718
|
Час хаосу
2206
|
Генератор криз
1574
|
Не реванш, кажете…
1716
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1847
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1418
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1425
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1540
|
Таргани і без параду
1797
|
Зеленеє жито ще й овес
1806
|
Ветераны и Папа Римский
1244
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1662
|
Не Британія…
1162
|
Авторитаризм на марші
1322
|
Лохи всі ми
1549
|
Три варіанти та останній елемент
1594
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1526
|
Не переконали…
3609
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2142
|
Маппет – шоу
3294
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1758
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1745
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
2960
|
Наш Вінні Гамбінні
1458
|
Безславні засранці
1640
|
Найважливіший день
1247
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6403
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3284
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4675
|
Грьобаний Екібастуз!
2016
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3424
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4232
|
«Мюнхен» навиворіт
5157
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7557
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6439
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7565
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
2970
|
Контрреволюція огидності
5929
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3173
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2329
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2119
|
Своєї зарази вистачає
1755
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1775
|
Нові випробування для всіх нас
1536
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1740
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1837
|
Феномен безпорадності
1468
|
Разброд и шатание
1505
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1521
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1700
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1937
|
Буде цікаво
2528
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1168
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2655
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1352
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1488
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1243
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
1955
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2350
|
Порохобот Зеленський
2016
|
Унітаз для Зеленського
2229
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
1918
|
Боротьба триває
1269
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1547
|
Люди не хочуть бути рабами
1424
|
А який ваш вибір?
1298
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1287
|
Ми пам’ятаємо
1294
|
Про шкарпетки
1266
|
О ситуации в городской ТВК
1994
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2311
|
Не адекватний
1102
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2164
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
1143
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1197
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1144
|
Перші – не завжди найкращі
940
|
Шпагат Сєнкевича
929
|
Шок, цирк та Невінчанний
703