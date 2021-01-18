Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Не дивлячись на початок вакцинації у Європі та в деяких інших країнах світу (Україна не належить до цих країн), коронавірус і не думає відступати. Кількість захворівших на планеті Земля наближається до двохсот мільйонів, кількість померлих – до двох мільйонів. Україна, на жаль, не пасе задніх у цьому печальному процесі, кількість захворівших в нашій країні наближається до півтора мільйона, кількість померлих вже більше двадцяти тисяч. У цій ситуації і Європа, і України змушені запроваджувати жорсткі карантинні обмеження, локдауни. Закриваються ресторани, фітнеси, непродовольчі ринки, тощо. Бізнеси, через фактичну заборону на роботу, зазнають величезних збитків. Підприємцям не подобається ця ситуація, вони активно протестують проти неї. Але, ми маємо визнати – що локдаун, це єдиний, поки що, спосіб збити хвилю хвороби. Бо, насправді, кількість важких хворих, як говорять самі медики, не зменшується. Якщо їх кількість збільшиться на 10-15%, то наша медична система не витримає. І не через відсутність кисню або ліжок з ним – а через нестачу медиків. Лікарі та медсестри так само хворіють, вмирають та вигорають через надмірні навантаження. Кількість медичного персоналу з початку пандемії суттєво не збільшилась, а навпаки. Отже, карантинних обмежень мають дотримуватися всі, кого це стосується – інакше вони втрачають всілякий сенс. Але не у нашому місті.

Ковзанка на Соборній площі міста стала каменем спотикання під час останньої наради у очільника обласної державної адміністрації Віталія Кіма, до її роботи було висловлено чимало зауважень. Зауваження такі, що ковзанку треба закривати. Але Віталій Олександрович заступився за ковзарів, мовляв, дамо їм два дні, аби вони виправили ситуацію, а якщо не виправлять – мають закритися. Минуло і два, і три і чотири дні. Станом на четвер і п’ятницю ковзанка працювала, хоча про дотримання карантинних норм, там як не йшлось, так і не йдеться про що є чимало свідчень містян (). Питання Віталію Олександровичу – чому? Чому ковзанка ще й досі працює в той час, як інші змушені закритися?

Депутатська комісія Миколаївської міської ради з питань депутатської діяльності та етики не змогла засудити вчинок депутата Невінчаного, який, нагадаю, дуже шанує Володимира Путіна. Не змогла засудити, бо не вистачило голосів. Бо частина членів комісії – однопартійців Невінчаного вважає, що Невінчаний нічого такого не робив, а ветерани АТО, родичі загиблих українських воїнів просто піаряться на камери.

Просто хочеться сказати наступне. Російсько-українська війна триває. Частина української території ще й досі анексована та окупована. Загинуло десятки тисяч людей. Українців продовжують вбивати за те, що вони українці. Все це – факти.

В Україні є російські колаборанти – це теж факт. Деякі з них приховані, деякі – відкриті, нахабні та відверті. А деякі ще і депутати місцевих рад, і депутати Верховної Ради. І відсутність закону про колаборацію не позбавляє права інших депутатів та українських громадян не толерувати прояви колаборації та конкретних колаборантів. Створення атмосфери нетерпимості навколо таких людей та їх дій – на сьогодні це чи не єдиний ефективний спосіб опору російській агресії, оскільки СБУ, схоже, спить. І це не піар на камери, Артеме Олександровичу, і не можна залишати такі факти без уваги. Але, схоже на те, що неповага до української держави, зокрема, виконання вимог українських законів, зокрема – Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який прямо говорить – що мовою офіційних заходів, в тому числи, органів місцевого самоврядування, є державна, тобто, українська мова – це фірмова фішка депутатів від ОПЗЖ.

А ще – країною прокотилися протести проти підвищення тарифів на газ, воду та електрику і Зеленский терміново дав доручення тарифи зменшити. Давид Арахамія, повідомів всіх, що зелена влада готується боротися з наслідками підвищення тарифів не завчасно, а вже постфактум. Народ, переважно, посміявся такій «прозорливості». Але Кабмін трохи заворушився. Очевидно, на наступних тижнях тема тарифів буде головною і в країні, і в місті. Схоже, що Україна починає входити в активну фазу турбулентності імені Володимира Зеленського.

А тим часом, Трампу Конгрес вдруге оголосив імпічмент і він став першим президентом сполучених штатів, проти кого двічі за один термін його повноважень порушували процедуру імпічменту. Рекордсмен.

За цим кланяюся – побачимось!