Что это было?

В марте 2020-го департамент ЖКХ закончил служебное расследование по факту недостачи более 1000 кустов самшита в сквере имени Михаила Александрова.

Комиссия департамента пришла к заключению:

На момент подписания акта и производства оплаты выполненных работ (соответственно 2 и 4 декабря 2019 года) в сквере были высажены все 1827 кустов самшита. Их качественные и количественные показатели соответствовали условиям договора и проектной документации. Каких либо споров по поводу выполнения подрядчиком своих обязательств по договору на тот момент не было.

20 декабря того же года подрядчик письменно уведомил департамент ЖКХ о необходимости выкопать 1048 растений в связи с их “неприживанием”, отсутствием времени для дальнейшего наблюдения за их развитием и ухудшением погодных условий.

С целью предотвращения гибели, часть кустов самшита была выкопана и перенесена на временное хранение в теплицу подрядчика. Основанием для такого решения были договор об ответственном хранении и акт приема-передачи имущества от 21 декабря 2019-года.

Вердикт комиссии: в действиях должностных лиц департамента ЖКХ, подписавших 2 декабря 2019 года акт выполненных работ, отсутствуют факты несоответствующего выполнения ими служебных обязанностей и превышения полномочий.

Принимая такое решение, комиссия руководствовалась следующими документами:

Вроде бы все логично…

Но вопрос о том, что это было остался и вот почему.

Первое. По мнению комиссии, одной из причин перемещения части самшита в теплицу было ухудшение погодных условий. Однако в декабре 2019-го дневная температура воздуха ни разу не опускалась ниже нуля, а в период с 14 по 24 декабря колебалась в районе +10 (именно в эти дни якобы принималось решение о передаче самшита на хранение в теплицу).

Не было серьезных морозов ни в январе, ни в феврале 2020-го. К тому же самшит устойчив к зимним условиям Николаева, предел его морозостойкости от -12 до -29 градусов.

Не понятно, откуда комиссия вообще взяла версию о плохой погоде, ведь ни в гарантийном письме подрядчика, ни в договоре об ответственном хранении, ни в акте приема-передачи имущества - о погоде ни слова.

Второе. Если кусты самшита действительно выкапывали, то основанием для этого могло быть только их неудовлетворительное состояние, чего не скрывал и подрядчик. В своем гарантийном письме он сообщил заказчику, что перевез 1048 кустов самшита на хранение в теплицу: “у зв’язку з неприживанням…”.

Но в таком случае имеющиеся у растений недостатки необходимо было зафиксировать в двустороннем акте (см. пункт 11.1 основного договора), чего сделано не было. Не было ни комиссии департамента, ни заключения специалистов о состоянии растений и причинах их неудовлетворительного развития. Отсутствовали и посменные указания заказчика об условиях хранения самшита в теплице (см. пункт 2.1.3 договора от ответственном хранении).

Третье. Гарантийным письмом от 20 декабря 2019 года подрядчик поставил заказчика перед фактом - 1048 штук кустов самшита перевезены на хранение в теплицу. Выходит, что подрядчик самовольно распорядился чужим имуществом, увезя его к себе в теплицу. Реакция собственника имущества, департамента ЖКХ, на такое самоуправство удивила. Вместо того, чтобы забить тревогу, 21 декабря департамент оформляет подрядчиком договор об ответственном хранении имущества в котором ни слова об возникших проблемах и о том, что передаваемые на хранение 1048 кустов самшита ранее высаживались в грунт.

Четвертое. Не убедительно выглядит история с теплицей. По определению: «Тепли́ця — конструкція зі стінами та дахом, зроблена з прозорого матеріалу, такого як скло, в яких вирощують рослини, які потребують регульованих кліматичних умову».

В договоре об ответственном хранении определено место хранения имущества: ул. Проектная, 2-А. Однако, в описи объекта, расположенного по указанному адресу, теплица не значится.

А территория т.н. «тепличного» хозяйства больше напоминает склад стройматериалов, в глубине которого видны спиленные в сквере деревья и кусты.

С высоты «птичьего полета» не видно и прозрачной крыши над "теплицей".

Пятое. В выводах комиссии нет упоминания о важном документе, дополнительном соглашении №1 к основному договору, подписанном 24 декабря, через два дня после появления на свет договора об ответственном хранении и акта приема-передачи имущества. Стороны тогда договорились уменьшить сумму договора и ограничиться выполненными на тот момент работами.

В подписанном 24 декабря документе ни слова о находящемся на складе уже бывшего подрядчика самшите. В итоговой смете указано, что все 1827 саженцев кустарника самшита (буксуса) высажены в “живую однорядную изгородь”. В то же время, в сквере должно было находиться только 779 кустов самшита, ведь остальные 1048 растений подрядчик ранее выкопал и перевез в теплицу.

Шестое. Много вопросов и к документам, подтверждающим передачу имущества (1048 кустов самшита) на хранение подрядчику. В частности:

Почему в сомнительной ситуации договор подписал сам Коренев, ведь для таких случаев есть его надежный заместитель?

Почему акт приема-передачи имущества подписал сам Коренев, хотя в департаменте заведено, что акты подписывают начальники соответствующих управлений?

Почему в акте приема-передачи имущества нет обязательной отметки технадзора, подтверждающего качественные и количественные показатели передаваемого имущества?

Почему договор временного хранения и акт приема-передачи имущества были подписаны уже на следующий день после получения от подрядчика информации о неудовлетворительном состоянии 60% растений без изучения обстоятельств произошедшего, на которое обычно уходит не один день?

Почему в акте приема-передачи имущества указано, что товар находится в удовлетворительном состоянии и полностью соответствует условиям договора?

Зачем нужно было выкапывать кусты самшита, если они находились в удовлетворительном состоянии и полностью соответствовали условиям договора?

Почему одни кусты, находившиеся в удовлетворительном состоянии, выкопали и увезли в теплицу, а другие, не очень здоровые, остались зимовать в сквере?

Не много ли вопросов к выводам комиссии?

Невольно начинаешь думать, а не "спектакль" ли это, разыгранный на скорую руку для того, чтобы прикрыть должностных лиц, допустивших недостачу сквере имени Михаила Александрова?

Но если это не плоды больного воображения, то кому-то светит статья 366 Уголовного кодекса Украины - “Службове підроблення” (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).

Но пока это только мысли вслух...

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