Опять про газ, или «Плох базар, когда и хлеба купить не на что» (народ.)

Тарифная тема, которую я попытался ранее проанализировать в своем блоге, остается самой злободневной в наступившем морозном локдауне.

В понедельник, 18 января, на главную площадь Николаева при морозе в -14°С снова вышли десятки людей на митинг против повышения тарифов. Протестующие считают, что власть их обманывает, сначала поднимая тарифы в разы, а потом снижая на 5%. Они заявляют также о том, что тарифы растут, а благосостояние ухудшается, и скоро людям просто нечем будет платить за ЖКХ.

В тот же день Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр. (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре. На следующий день Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена одобрить решение о снижении тарифов на распределение газа для ряда операторов газораспределительных сетей. В случае утверждения проекта постановления, тарифы на 2021 год для АО «Николаевгаз» снизятся на 8,2% - до 1,79 грн/куб. м. Кстати, с 1 июля 2020 года в структуру этого тарифа включена т.н. «компенсация затрат предыдущих периодов», которая подразумевает погашение долгов облгазов перед государством в лице госкомпании “Укртрансгаз”. Всего за период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года мы заплатим только по этой статье 2,37 млрд. грн. Общая задолженность облгазов по стране превышает 40 млрд грн – и не сомневайтесь, все эти деньги государство через тарифы рано или поздно вытряхнет с граждан.

Каковы реальные цены на газ косвенно можно оценить из отчета нефтегазовой компании JKX Oil&Gas с активами в Украине и России (https://ukrrudprom.ua/news/ Gazovaya_kompaniya_JKX_Igorya_Kolomoyskogo_sokratila_dobichu_na_.html). Принадлежащая JKX “Полтавская газонефтяная компания” является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. JKX Oil&Gas сообщила, что по сравнению с 2019 годом средняя цена на газ, добываемый ею в Украине в 2020 году обрушилась на 36% - до $132 за 1000 куб. м (хотя в четвертом квартале она выросла до $168 со $105 за 1000 куб. м кварталом ранее), но у JKX в России падение цен на газ составило 9%, до $52 за 1000 куб. м (в четвертом квартале цена снизилась на 4% до $50 за 1000 куб. м). Т.е. цена на газ упала на 36%, а тарифы для населения выросли на 70% в результате отмены режима спецобязательств в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand by.

С 11 января в Украине работает миссия Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м ($250 за 1000 куб. м) вводится временно - на два месяца - в связи с существующими перекосами на рынке, и не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand by. Фонд 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около 5 млрд долл.), но до настоящего времени выделен только первый транш 2,1 млрд долл.

Между тем, 14 января Комиссия Николаевского горсовета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта даже не стала рассматривать обращение фракции «Партия Шария» по поводу повышения тарифов. Глава комиссии отметила, что еще 26 декабря ее фракция, «Наш край», уже вносила такие предложения, вопрос был рассмотрен и тарифы были уменьшены. С ней согласились и другие члены комиссии по вопросам, в частности, социальной защиты населения. То есть депутаты городского совета уверены, что вопрос решен, и население социально защищено. У населения – другое мнение. Ну а я только могу, вслед за одной знаменитой рок-группой, предупредить: -«Не зарекайтесь люди от чумы, тюрьмы, сумы и участи Мумы»