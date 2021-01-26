«Зоря» новой жизни – или конец эпохи николаевского газотурбостроения?

Последние несколько дней многие николаевские СМИ опубликовали сообщения о грядущей реорганизации ГП НВКГ "Зоря"-"Машпроект". Что же происходит на последнем крупном машиностроительном предприятии в Николаеве?

21 декабря прошлого года генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале реформы "Укроборонпрома", в результате которой уже в этом году 65 самых перспективных предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ОБЕ) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям, а их деятельность будут контролировать наблюдательные советы с участием иностранных специалистов. Николаевское государственное предприятие "Зоря"-"Машпроект" должно быть преобразовано в хозяйственное общество, которое станет головным предприятием холдинга "Морские системы".

18 января Генеральный директор ГП "Зоря"-"Машпроект" Денис Гордиенко подписал приказ о подготовке госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» к превращению в хозяйственное общество. Срок исполнения – до 1 апреля. На предприятии создаются комиссия по преобразованию госпредприятия в хозяйственное общество и инвентаризационная комиссия для взятия на аналитический учет всех активов предприятия, включая права землепользования. Самое интересное в приказе – пункт 8, требующий составить перечни имущества предприятия, в том числе – перечень имущества, не подлежащего передаче в хозобщество, а также подготовить предложения по передаче такого имущества Концерну "Укроборонпром" или «создания на базе этого имущества отдельного предприятия». Здесь не поясняется, будет ли такое отдельное предприятие частным, или государственным.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский недавно заявил, что Минстратегпром ставит перед собой задачу создать Государственный целевой фонд поддержки оборонной промышленности за счет части средств от продажи непрофильных и профильных активов отрасли, которые будут передаваться в Фонд госимущества. Он также подчеркнул необходимость срочного принятия Закона №3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности", однако намекнул, что вряд ли этот закон будет принят до окончания реструктуризации Концерна "Укроборонпром", т.е. до начала этого лета.

Сегодня законодательство никак не регулирует ни состава непрофильных активов, ни формата образуемых при реорганизации хозяйственных обществ, ни возможности участия в них частных инвесторов. Ситуация осложняется тем, что подача заявок на конкурс на должность генерального директора ГП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", объявленный в прошлом году, закончилась еще 12 ноября, а его результаты до сих пор не объявлены. Между тем, контракт нынешнего директора Дениса Гордиенко заканчивается уже 31 января. То есть пока не ясно, кто именно будет руководить преобразованиями на предприятии, и чем эти преобразования обернутся для рядовых работников и бюджета города Николаева. Тем более, что непростая рыночная ситуация может дополнительно осложнить создание упомянутого холдинга "Морские системы".

В 2019-2020 годах доля экспорта в общем объеме поставок предприятия составила 90%, предприятие не участвовало в государственном оборонном заказе, а основными заказчиками были Индия и Китай. Однако эти страны тесно сотрудничают с ВПК России, который в ближайшее время может стать прямым конкурентом на рынке для "Зори"-"Машпроект". В декабре 2020 года на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге была завершена погрузка первых газотурбинных двигателей и редукторов российского производства в трюм кормового машинного отделения строящегося для ВМФ России фрегата "Адмирал Головко" проекта 22350. На двух первых фрегатах этого проекта - "Адмирал Горшков" (сдан в 2018 году) и "Адмирал флота Касатонов" (сдан в 2020 году) - в качестве форсажных двигателей были применены газотурбинные установки украинского предприятия "Зоря - Машпроект". В случае успешных испытаний этой серийной морской газотурбинной установки, НПО «Сатурн» намерено активно предлагать ее для зарубежных покупателей российских боевых кораблей.

Учитывая риски на внешнем рынке, по словам Дениса Гордиенко, в 2021 году предприятие надеется увеличить долю внутреннего рынка в продажах до 30% за счет сотрудничества с оператором ГТС Украины и Одесским припортовым заводом. Еще 80-100 млн грн. предприятие надеется получить от участия в капитальном ремонте энергетической установки единственного украинского фрегата «Гетьман Сагайдачний». Еще около 200 млн. грн. предприятие могло бы получить в случае продолжения финансирования изготовления энергетической установки украинского корвета проекта 58250, но, по мнению Украинского союза промышленников и предпринимателей, соглашение с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов для нужд украинской армии, подписанное Украиной, несет в себе угрозу окончательного отказа от строительства собственных корветов. С 2011 года готовность корвета проекта 58250 (серия "Владимир Великий") составила только 32%. Между тем, в Украинском союзе промышленников и предпринимателей считают, что производство первых четырех кораблей по этой программе позволило бы привлечь к работе более 10 000 работников в различных отраслях ОПК на 8-9 лет.

В целом, как и в ситуации с Николаевским судостроительным заводом, ни жители Николаева, ни наша местная власть не имеют никакой информации и никаких рычагов воздействия на преобразование важнейших для города стратегических предприятий. Учитывая, что наш новый губернатор является также депутатом Николаевского городского совета, я полагаю, что депутаты могли бы попросить его осветить вопросы дальнейшей судьбы ГП "Зоря - Машпроект" для своих избирателей. Все-таки речь идет об уникальном высокотехнологичном предприятии на котором работают тысячи квалифицированных специалистов. А то ведь, как говорят в народе, скоро проживается, не скоро наживается. Нынешние такой завод уж точно не наживут…