У 1,5% новин в медіа Миколаєва наявні маніпуляції або фейки. Основними темами таких публікацій є політика, COVID-19 та тарифи.
Такими є результати проведеного Інститутом Масової Інформації моніторингу онлайн-ЗМІ Миколаєва у січні. Аналізувались новинні стрічки сайтів «Преступности.НЕТ», «Новости N», «Мой город», «Інше.TV», 0512 у період з 11 по 15 січня. Метою моніторингу було дослідити, яку частку новин складають новини з маніпуляціями та фейками, визначити основні типи маніпуляцій та фейків та топ-3 тем, де використовуються маніпуляції і фейки. Загалом була проаналізована 1141 новина. Було виявлено 14 матеріалів (1,2% від загальної кількості новин) з маніпуляціями та 4 матеріали з фейками (0,4%).
За результатами моніторингу, в онлайн-медіа Миколаєва публікувалися новини з двома видами маніпуляцій. Зокрема, судження, які подаються як факт, - два матеріали (14,3% від загальної кількості публікацій з маніпуляціями). Один такий матеріал опублікувало «Новости-N»: «Мужчинам, перенесшим коронавирус, грозит импотенция». У публікації йдеться про думку російського вірусолога, який зробив припущення щодо впливу коронавірусної інфекції на різні органи людини, у тому числі і статеві. При цьому, у матеріалі відсутні будь-які статистичні дані, які б підтвердили загрозу таких наслідків від перенесеного вірусу, а тому, по суті, це є лише точкою зору окремої людини, а не реальною загрозою захворювання.
Іншим матеріалом із маніпуляцією такого типу стала публікація на «Інше.TV»: «Гиркин: Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, до этого деньги “пилились” в Осетии и Абхазии». У матеріалі стверджується, що «на окупованому Донбасі російські генерали нажили собі статків», хоча це лише особиста думка російського терориста Ігоря Гіркіна, яку він не підтвердив жодним фактом.
Ще одним та найбільш поширеним типом маніпуляції у онлайн-ЗМІ Миколаєва у січні стала джинса - загалом зафіксовано 12 матеріалів (85,7% від загальної кількості новин з маніпуляціями). Більшу частину, 10 новин, або 83% від загальної кількості джинси, опубліковано виданням «Преступности.НЕТ». Ще по одній публікації з ознаками замовності з'явилися у стрічках новин сайтів «Новости-N» та «Інше.TV». При цьому дев’ять (або 75% матеріалів із ознаками замовності) стосувались політичної тематики. Зокрема, джинсували представники «ОПЗЖ» в Миколаєві, депутати Артем Ільюк, Владислав Чайка, народний депутат від «Слуги народу» Ігор Негулевський та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Зокрема, депутат-“опозиціонер” Владислав Чайка обурювався, що міська влада в Миколаєві не зробила нічого для зменшення тарифів на газ, електроенергію та водопостачання. Видання «Преступности.НЕТ» та «Інше.TV» опублікували фактично ідентичні матеріали про те, що депутат Владислав Чайка провів перший прийом громадян. Народний депутат Ігор Негулевський виступав за ліквідацію Національної комісії з регулювання тарифів, а депутат Миколаївської міськради Артем Ільюк шукав винних у спилі дерев у місцевому сквері та вимагав від мера міста покарати відповідальних посадовців.
Народний депутат Артем Чорноморов робив заяви про те, що Кабмін незаконно скасував пільги на електроенергію для тих, хто живе поряд з АЕС, а депутат Артем Ільюк вимагав, щоб влада ввела мораторій на зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.
Публікували онлайн-медіа і комерційну джинсу: видання «Новости-N» розмістило матеріал «Ритейл против коронавируса: украинские больницы получили от «АТБ» сотню новейших кислородных концентраторов», у якому розповідається, як компанія «АТБ» підтримує населення та медицину, купуючи для лікарень медобладнання для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Розповідається в матеріалі і про іншу благодійність компанії.
А голова Миколаївської облдержадміністрації на сторінках видання «Преступности.НЕТ» звітував про те, яка кількість людей отримала фінансову допомогу від держави у зв’язку зі складнощами, викликаними пандемією.
За час моніторингу не зафіксовано жодної новини з перебільшенням чи применшенням реальних даних, поданням фрагментованої (неповної) інформації, матеріалів, де заголовок не відповідає змісту тексту, новин з бекграундом, що містить маніпуляцію та не відповідає суті новини, новин з використанням мемів для позначення явищ, учасників політичних процесів та матеріалів із посиланням на псевдо- та заангажованих експертів.
Що стосується фейків у новинах миколаївських ЗМІ, то за час проведення моніторингу загалом таких публікацій виявлено чотири( або 0,4% від загальної кількості матеріалів у стрічках новин). Усі вони мають сумнівні або анонімні джерела та опубліковані сайтом «Новости-N». Наприклад, новина про те, що в Миколаєві начебто побудуть ще один McDonalds, у якій автор посилається на анонімне джерело у Миколаївській міськраді, а інформацію досі ніхто не підтвердив офіційно. Або «Врачи назвали симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей», у якомі видання посилається на невідомих «експертів» та «медиків».
Трьома основними темами, в яких використовуються маніпуляції та фейки, стали політика - 50% від загальної кількості маніпуляцій та фейків, COVID-19 - 22% та тарифи (11%).
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відбиває думку USAID, уряду США та Internews.
|
Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
|
Кандидаты так ничего и не поняли
6307
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
5432
|
Почем опиум для народа?
5581
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
7020
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
6994
|
Гороно нечем заняться?
11627
|
7 советов, как поступить мэру
5826
|
Манипуляции с публичностью
5259
|
Почему я против субботника?
11084
|
«Оппозиционный склок»
5571
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
5890
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
5882
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
5699
|
Будкоград теперь в законе
4890
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
6319
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
3973
|
Варшава без будок
3958
|
Закошмарили
3278
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
3762
|
Его молчание ломает его историю
4546
|
Трагедия на коммунальном недострое
3699
|
Команда Сенкевича — профессионалы
4380
|
Хобби такое – коллекционировать партии
10441
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
8117
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
4095
|
Кто советует Сенкевичу?
7355
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
3744
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
4512
|
«Безопасный город», которого нет
4257
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
4228
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
4226
|
35 гектаров с легкой руки
3399
|
Кто продвигает Васюкова?
3711
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
2721
|
Новая команда от Казаковой?
3689
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
5146
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
2732
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
2369
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
2081
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
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Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
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Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
У 1,5% новин в медіа Миколаєва наявні маніпуляції або фейки. Основними темами таких публікацій є політика, COVID-19 та тарифи.
Такими є результати проведеного Інститутом Масової Інформації моніторингу онлайн-ЗМІ Миколаєва у січні. Аналізувались новинні стрічки сайтів «Преступности.НЕТ», «Новости N», «Мой город», «Інше.TV», 0512 у період з 11 по 15 січня. Метою моніторингу було дослідити, яку частку новин складають новини з маніпуляціями та фейками, визначити основні типи маніпуляцій та фейків та топ-3 тем, де використовуються маніпуляції і фейки. Загалом була проаналізована 1141 новина. Було виявлено 14 матеріалів (1,2% від загальної кількості новин) з маніпуляціями та 4 матеріали з фейками (0,4%).
За результатами моніторингу, в онлайн-медіа Миколаєва публікувалися новини з двома видами маніпуляцій. Зокрема, судження, які подаються як факт, - два матеріали (14,3% від загальної кількості публікацій з маніпуляціями). Один такий матеріал опублікувало «Новости-N»: «Мужчинам, перенесшим коронавирус, грозит импотенция». У публікації йдеться про думку російського вірусолога, який зробив припущення щодо впливу коронавірусної інфекції на різні органи людини, у тому числі і статеві. При цьому, у матеріалі відсутні будь-які статистичні дані, які б підтвердили загрозу таких наслідків від перенесеного вірусу, а тому, по суті, це є лише точкою зору окремої людини, а не реальною загрозою захворювання.
Іншим матеріалом із маніпуляцією такого типу стала публікація на «Інше.TV»: «Гиркин: Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, до этого деньги “пилились” в Осетии и Абхазии». У матеріалі стверджується, що «на окупованому Донбасі російські генерали нажили собі статків», хоча це лише особиста думка російського терориста Ігоря Гіркіна, яку він не підтвердив жодним фактом.
Ще одним та найбільш поширеним типом маніпуляції у онлайн-ЗМІ Миколаєва у січні стала джинса - загалом зафіксовано 12 матеріалів (85,7% від загальної кількості новин з маніпуляціями). Більшу частину, 10 новин, або 83% від загальної кількості джинси, опубліковано виданням «Преступности.НЕТ». Ще по одній публікації з ознаками замовності з'явилися у стрічках новин сайтів «Новости-N» та «Інше.TV». При цьому дев’ять (або 75% матеріалів із ознаками замовності) стосувались політичної тематики. Зокрема, джинсували представники «ОПЗЖ» в Миколаєві, депутати Артем Ільюк, Владислав Чайка, народний депутат від «Слуги народу» Ігор Негулевський та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Зокрема, депутат-“опозиціонер” Владислав Чайка обурювався, що міська влада в Миколаєві не зробила нічого для зменшення тарифів на газ, електроенергію та водопостачання. Видання «Преступности.НЕТ» та «Інше.TV» опублікували фактично ідентичні матеріали про те, що депутат Владислав Чайка провів перший прийом громадян. Народний депутат Ігор Негулевський виступав за ліквідацію Національної комісії з регулювання тарифів, а депутат Миколаївської міськради Артем Ільюк шукав винних у спилі дерев у місцевому сквері та вимагав від мера міста покарати відповідальних посадовців.
Народний депутат Артем Чорноморов робив заяви про те, що Кабмін незаконно скасував пільги на електроенергію для тих, хто живе поряд з АЕС, а депутат Артем Ільюк вимагав, щоб влада ввела мораторій на зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.
Публікували онлайн-медіа і комерційну джинсу: видання «Новости-N» розмістило матеріал «Ритейл против коронавируса: украинские больницы получили от «АТБ» сотню новейших кислородных концентраторов», у якому розповідається, як компанія «АТБ» підтримує населення та медицину, купуючи для лікарень медобладнання для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Розповідається в матеріалі і про іншу благодійність компанії.
А голова Миколаївської облдержадміністрації на сторінках видання «Преступности.НЕТ» звітував про те, яка кількість людей отримала фінансову допомогу від держави у зв’язку зі складнощами, викликаними пандемією.
За час моніторингу не зафіксовано жодної новини з перебільшенням чи применшенням реальних даних, поданням фрагментованої (неповної) інформації, матеріалів, де заголовок не відповідає змісту тексту, новин з бекграундом, що містить маніпуляцію та не відповідає суті новини, новин з використанням мемів для позначення явищ, учасників політичних процесів та матеріалів із посиланням на псевдо- та заангажованих експертів.
Що стосується фейків у новинах миколаївських ЗМІ, то за час проведення моніторингу загалом таких публікацій виявлено чотири( або 0,4% від загальної кількості матеріалів у стрічках новин). Усі вони мають сумнівні або анонімні джерела та опубліковані сайтом «Новости-N». Наприклад, новина про те, що в Миколаєві начебто побудуть ще один McDonalds, у якій автор посилається на анонімне джерело у Миколаївській міськраді, а інформацію досі ніхто не підтвердив офіційно. Або «Врачи назвали симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей», у якомі видання посилається на невідомих «експертів» та «медиків».
Трьома основними темами, в яких використовуються маніпуляції та фейки, стали політика - 50% від загальної кількості маніпуляцій та фейків, COVID-19 - 22% та тарифи (11%).
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відбиває думку USAID, уряду США та Internews.
|
Кандидаты так ничего и не поняли
6307
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
5432
|
Почем опиум для народа?
5581
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
7020
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
6994
|
Гороно нечем заняться?
11627
|
7 советов, как поступить мэру
5826
|
Манипуляции с публичностью
5259
|
Почему я против субботника?
11084
|
«Оппозиционный склок»
5571
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
5890
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
5882
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
5699
|
Будкоград теперь в законе
4890
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
6319
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
3973
|
Варшава без будок
3958
|
Закошмарили
3278
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
3762
|
Его молчание ломает его историю
4546
|
Трагедия на коммунальном недострое
3699
|
Команда Сенкевича — профессионалы
4380
|
Хобби такое – коллекционировать партии
10441
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
8117
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
4095
|
Кто советует Сенкевичу?
7355
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
3744
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
4512
|
«Безопасный город», которого нет
4257
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
4228
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
4226
|
35 гектаров с легкой руки
3399
|
Кто продвигает Васюкова?
3711
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
2721
|
Новая команда от Казаковой?
3689
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
5146
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
2732
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
2369
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
2081
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
1774
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
1712
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
3548
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
10753
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
7803
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
2295
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус
2641
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
2049
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину
1841
|
Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступі
1189
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ Миколаєва
1963
|
Зе Команда та ОПЗЖ - основні замовники джинси в онлайн-медіа Миколаєва
2673
|
Миколаївські онлайн-медіа у фейсбуці: кримінальні хроніки та коронавірусна статистика
1808
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?
2573
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»
2333
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинса
1268
|
Похоже, Адмиралтейство — всё
1426
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибори
878