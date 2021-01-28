Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ Миколаєва

У 1,5% новин в медіа Миколаєва наявні маніпуляції або фейки. Основними темами таких публікацій є політика, COVID-19 та тарифи.

Такими є результати проведеного Інститутом Масової Інформації моніторингу онлайн-ЗМІ Миколаєва у січні. Аналізувались новинні стрічки сайтів «Преступности.НЕТ», «Новости N», «Мой город», «Інше.TV», 0512 у період з 11 по 15 січня. Метою моніторингу було дослідити, яку частку новин складають новини з маніпуляціями та фейками, визначити основні типи маніпуляцій та фейків та топ-3 тем, де використовуються маніпуляції і фейки. Загалом була проаналізована 1141 новина. Було виявлено 14 матеріалів (1,2% від загальної кількості новин) з маніпуляціями та 4 матеріали з фейками (0,4%).

За результатами моніторингу, в онлайн-медіа Миколаєва публікувалися новини з двома видами маніпуляцій. Зокрема, судження, які подаються як факт, - два матеріали (14,3% від загальної кількості публікацій з маніпуляціями). Один такий матеріал опублікувало «Новости-N»: «Мужчинам, перенесшим коронавирус, грозит импотенция». У публікації йдеться про думку російського вірусолога, який зробив припущення щодо впливу коронавірусної інфекції на різні органи людини, у тому числі і статеві. При цьому, у матеріалі відсутні будь-які статистичні дані, які б підтвердили загрозу таких наслідків від перенесеного вірусу, а тому, по суті, це є лише точкою зору окремої людини, а не реальною загрозою захворювання.

Іншим матеріалом із маніпуляцією такого типу стала публікація на «Інше.TV»: «Гиркин: Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, до этого деньги “пилились” в Осетии и Абхазии». У матеріалі стверджується, що «на окупованому Донбасі російські генерали нажили собі статків», хоча це лише особиста думка російського терориста Ігоря Гіркіна, яку він не підтвердив жодним фактом.

Ще одним та найбільш поширеним типом маніпуляції у онлайн-ЗМІ Миколаєва у січні стала джинса - загалом зафіксовано 12 матеріалів (85,7% від загальної кількості новин з маніпуляціями). Більшу частину, 10 новин, або 83% від загальної кількості джинси, опубліковано виданням «Преступности.НЕТ». Ще по одній публікації з ознаками замовності з'явилися у стрічках новин сайтів «Новости-N» та «Інше.TV». При цьому дев’ять (або 75% матеріалів із ознаками замовності) стосувались політичної тематики. Зокрема, джинсували представники «ОПЗЖ» в Миколаєві, депутати Артем Ільюк, Владислав Чайка, народний депутат від «Слуги народу» Ігор Негулевський та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Зокрема, депутат-“опозиціонер” Владислав Чайка обурювався, що міська влада в Миколаєві не зробила нічого для зменшення тарифів на газ, електроенергію та водопостачання. Видання «Преступности.НЕТ» та «Інше.TV» опублікували фактично ідентичні матеріали про те, що депутат Владислав Чайка провів перший прийом громадян. Народний депутат Ігор Негулевський виступав за ліквідацію Національної комісії з регулювання тарифів, а депутат Миколаївської міськради Артем Ільюк шукав винних у спилі дерев у місцевому сквері та вимагав від мера міста покарати відповідальних посадовців.

Народний депутат Артем Чорноморов робив заяви про те, що Кабмін незаконно скасував пільги на електроенергію для тих, хто живе поряд з АЕС, а депутат Артем Ільюк вимагав, щоб влада ввела мораторій на зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.

Публікували онлайн-медіа і комерційну джинсу: видання «Новости-N» розмістило матеріал «Ритейл против коронавируса: украинские больницы получили от «АТБ» сотню новейших кислородных концентраторов», у якому розповідається, як компанія «АТБ» підтримує населення та медицину, купуючи для лікарень медобладнання для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Розповідається в матеріалі і про іншу благодійність компанії.

А голова Миколаївської облдержадміністрації на сторінках видання «Преступности.НЕТ» звітував про те, яка кількість людей отримала фінансову допомогу від держави у зв’язку зі складнощами, викликаними пандемією.

За час моніторингу не зафіксовано жодної новини з перебільшенням чи применшенням реальних даних, поданням фрагментованої (неповної) інформації, матеріалів, де заголовок не відповідає змісту тексту, новин з бекграундом, що містить маніпуляцію та не відповідає суті новини, новин з використанням мемів для позначення явищ, учасників політичних процесів та матеріалів із посиланням на псевдо- та заангажованих експертів.

Що стосується фейків у новинах миколаївських ЗМІ, то за час проведення моніторингу загалом таких публікацій виявлено чотири( або 0,4% від загальної кількості матеріалів у стрічках новин). Усі вони мають сумнівні або анонімні джерела та опубліковані сайтом «Новости-N». Наприклад, новина про те, що в Миколаєві начебто побудуть ще один McDonalds, у якій автор посилається на анонімне джерело у Миколаївській міськраді, а інформацію досі ніхто не підтвердив офіційно. Або «Врачи назвали симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей», у якомі видання посилається на невідомих «експертів» та «медиків».

Трьома основними темами, в яких використовуються маніпуляції та фейки, стали політика - 50% від загальної кількості маніпуляцій та фейків, COVID-19 - 22% та тарифи (11%).

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