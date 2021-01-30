Утилизация «Украины» неизбежна?

Сегодня я особенно чувствую боль и безнадежность от тщетности своих усилий. Несколько дней назад в своем интервью изданию "День" вице-премьер-министр Украины Олег Уруский заявил, что Кабинет министров Украины принял решение демонтировать вооружение с недостроенного ракетного крейсера "Украина". После демонтажа вооружения корабль будет продан либо утилизирован.

Спущенный на воду в 1990 году, четвертый ракетный крейсер проекта «Атлант», находящийся на стадии готовности 95 процентов на судостроительном заводе в Николаеве, получил гордое имя «Украина» постановлением Верховной Рады от 17 декабря 1993 года. Очевидно, в пику "москалям", так как головной корабль серии, крейсер «Москва», был и остается флагманом Черноморского флота России. Но за прошедшие почти тридцать лет, мы так и не решили, нужен ли нам флот - в общей сложности, команда на крейсере формировалась и снималась с него трижды. В 2010 году решили продать крейсер России, и 6 июля 2010 года Верховная Рада отменила свое решение о наименовании крейсера. Как-то неудобно было продавать Украину москалям. Но название уже укоренилось.

В 2014 году в Севастополе и Евпатории наш флот пережил свою Цусиму и фактически, прекратил существование. Однако, несмотря на войну, денег власть ни на «Украину», ни на «Владимира Великого» так и не нашла. 5 декабря 2017 года Министерство обороны Украины письмом № 220/8483 сообщило, что отказывается от крейсера - украинскому флоту он оказался не нужен. Я тогда ходил на личный прием к Порошенко, неоднократно, а если быть совсем точным, то 13 (!) раз встречался с Премьер-министром Украины и руководством ГК «Укроборонпром» - в общем, стучался во все двери. Премьер-министр Владимир Гройсман тогда озвучил собственное мнение по этому вопросу, заявив о коррупционных схемах в «Укроборонпроме»: - «Еще неизвестно, куда его хотят реализовать, через каких посредников, где он потом будет, по каким водам ходить» (http://krpress.ru/2017/11/18/groysman-soobschil-zholobeckomu-chto-prodazha-kreysera.html).

В марте 2018 года, после моего выступления с трибуны Верховной Рады, Кабинет Министров поручил Укроборонпрому погасить задолженность перед работникам Николаевского судостроительного завода. Этот вопрос решался более года, и только после президентских выборов 2019 года завод смог погасить многолетние задолженности по заработной плате. 21 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Николаев и посещения крейсера заявил: - «Мы распиливать не дадим. Это невозможно». И что теперь?

16 октября прошлого года Николаевский Хозяйственный суд открыл производство по делу о банкротстве Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара) по инициативе самого же завода в порядке ч. 6 ст. 34 КУ по процедурам банкротства. В состоянии банкротства находится и Черноморский судостроительный завод.

Тридцать лет мы находили деньги на стадионы и казино, но не построили ни одного корабля. А крейсер «Москва» все эти тридцать лет был на боевой службе и недавно проводил ракетные стрельбы по Сирии. И чем мы его, в случае чего, будем встречать в родной гавани? Гребными яликами в составе «москитного флота»? Даже тот позор, который наш флот пережил в ноябре 2018 года в Керченском проливе, ни на что не повлиял – нам все «божья роса».

У нас миллиардеров больше, чем во всей остальной Восточной Европе, вместе взятой, но на «Украину» мы денег так и не нашли. Практически все Президенты Украины побывали на ее мостике, но что они с него увидели?

Неужели, действительно, Украина уже никому из власть имущих не нужна и ее пора утилизировать?