Когда я приехал в Актовский каньон в 2013 году, туристический поток в год был, как сейчас в неделю. И тогда для нас действительно было актуальной реклама, раскрутка, продвижение. Но сейчас, когда потоки увеличились, когда инфа стала доступнее для туристов через блогеров, гугл и так далее, у нас на местах совершенно другие проблемы и заботы.
Точно так же и в дискуссии относительно областной программы по развитию туризма, она все ещё осталась с рекламными целями и приоритетами, а нам нужны инфраструктурные преобразования.
Вот представьте, вы житель города Киева, запланировали отдых в Коблево в июне 2021 года на собственном авто и по дороге хотите посетить Мигию, Актовский каньон, Музей судостроения и флота, Ольвию и Кинбурнскую косу. Внимание, вопрос: Чем из запланированного программой по развитию туризма вы сможете воспользоваться:
• презентацией туристического потенциала Николаевщины на международных и национальных выставках;
• изготовлением видеоролика про туристический потенциал Николаевщины на нескольких языках;
• поддержкой туристических Магнитов Николаевщины;
• проведением Николаевского туристического форума, воркшопов, круглых столов и заседаний?
Программа оторвана от реальных проблем развития туризма, и ее нужно перенести из 2013 года в 2021, от рекламы к инфраструктурных проектам, таким как:
• новые дороги к туристическим объектам;
• маркированные туристические тропы, парковки, туалеты и урны в национальных парках и заповедниках (например проект реконструкции экологической тропы в Трикратском лесу уже второй год без финансирования);
• качественное экскурсионное сопровождение и безопасность;
• финансовая поддержка усадьб сельского зеленого туризма;
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Александр МаксименкоБлоггер
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Александр МаксименкоБлоггер
|ГО "Фонд оновлення села"
Когда я приехал в Актовский каньон в 2013 году, туристический поток в год был, как сейчас в неделю. И тогда для нас действительно было актуальной реклама, раскрутка, продвижение. Но сейчас, когда потоки увеличились, когда инфа стала доступнее для туристов через блогеров, гугл и так далее, у нас на местах совершенно другие проблемы и заботы.
Точно так же и в дискуссии относительно областной программы по развитию туризма, она все ещё осталась с рекламными целями и приоритетами, а нам нужны инфраструктурные преобразования.
Вот представьте, вы житель города Киева, запланировали отдых в Коблево в июне 2021 года на собственном авто и по дороге хотите посетить Мигию, Актовский каньон, Музей судостроения и флота, Ольвию и Кинбурнскую косу. Внимание, вопрос: Чем из запланированного программой по развитию туризма вы сможете воспользоваться:
• презентацией туристического потенциала Николаевщины на международных и национальных выставках;
• изготовлением видеоролика про туристический потенциал Николаевщины на нескольких языках;
• поддержкой туристических Магнитов Николаевщины;
• проведением Николаевского туристического форума, воркшопов, круглых столов и заседаний?
Программа оторвана от реальных проблем развития туризма, и ее нужно перенести из 2013 года в 2021, от рекламы к инфраструктурных проектам, таким как:
• новые дороги к туристическим объектам;
• маркированные туристические тропы, парковки, туалеты и урны в национальных парках и заповедниках (например проект реконструкции экологической тропы в Трикратском лесу уже второй год без финансирования);
• качественное экскурсионное сопровождение и безопасность;
• финансовая поддержка усадьб сельского зеленого туризма;
|
Селам — новую жизнь!
3611
|
С Днем Святого Николая! Работа над брендом продолжается
2942
|
Обратите внимание на досуг молодежи в селах
2630
|
Три года в селе: первый результат
3177
|
Про реалізацію молодіжної політики
2138
|
Маленький шаг в развитии туризма города лучше, чем никакого
2188
|
А если дороги сделают?
2982
|
Аудіогід «Слухай дорогою»
2705
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!
6138
|
Музей судостроения и флота глазами пацифистов
2023
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?
1108