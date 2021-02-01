Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальности

Когда я приехал в Актовский каньон в 2013 году, туристический поток в год был, как сейчас в неделю. И тогда для нас действительно было актуальной реклама, раскрутка, продвижение. Но сейчас, когда потоки увеличились, когда инфа стала доступнее для туристов через блогеров, гугл и так далее, у нас на местах совершенно другие проблемы и заботы.

Точно так же и в дискуссии относительно областной программы по развитию туризма, она все ещё осталась с рекламными целями и приоритетами, а нам нужны инфраструктурные преобразования.

Вот представьте, вы житель города Киева, запланировали отдых в Коблево в июне 2021 года на собственном авто и по дороге хотите посетить Мигию, Актовский каньон, Музей судостроения и флота, Ольвию и Кинбурнскую косу. Внимание, вопрос: Чем из запланированного программой по развитию туризма вы сможете воспользоваться:

• презентацией туристического потенциала Николаевщины на международных и национальных выставках;

• изготовлением видеоролика про туристический потенциал Николаевщины на нескольких языках;

• поддержкой туристических Магнитов Николаевщины;

• проведением Николаевского туристического форума, воркшопов, круглых столов и заседаний?

Программа оторвана от реальных проблем развития туризма, и ее нужно перенести из 2013 года в 2021, от рекламы к инфраструктурных проектам, таким как:

• новые дороги к туристическим объектам;

• маркированные туристические тропы, парковки, туалеты и урны в национальных парках и заповедниках (например проект реконструкции экологической тропы в Трикратском лесу уже второй год без финансирования);

• качественное экскурсионное сопровождение и безопасность;

• финансовая поддержка усадьб сельского зеленого туризма;