Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)

На этой неделе николаевские правоохранительные органы провели несколько громких операций. В частности, вечером в среду, 3 февраля, на пересечении ул. Большой Морской и Пушкинской в Николаеве сотрудники СБУ остановили автомобиль Hyundai, в котором находились трое руководящих работников Южного межрегионального управления Министерства юстиции. Задержание производилось с привлечением спецподразделения СБУ «Альфа»: - тремя джипами правоохранители заблокировали все движение по Большой Морской и создали немаленькую пробку. В результате при получении от посредника взятки в размере трех тысяч долларов была задержана начальник Центрального отдела Государственной исполнительной службы в городе Николаеве. Ее обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на результаты проводимых аукционов по продаже арестованного имущества через площадку открытых торгов СЕТАМ. Кроме взятки правоохранители изъяли компьютер с кодами доступа к различным пользователям - участников электронных торгов. Двух руководителей из Южного межрегионального управления ГИС из Одессы отпустили за недостаточностью улик.

На следующий день на имя президента, министра юстиции, генпрокурора и главы СБУ от имени «неравнодушных сотрудников Государственной исполнительной службы Минюста в Николаевской области» было разослано заявление о том, что их начальник была вынуждена брать взятки, поскольку руководство департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины в Киеве требовало от нее ежемесячную дань. По их словам, непосредственным сбором средств у руководителей региональных подразделений ГИС занимается начальник Управления контроля за деятельностью органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение решений Вишневский Ю.А. А сами работники являются жертвами вымогательства.

Между тем, 2 февраля сотрудниками внутренней безопасности национальной полиции были задержаны начальник управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Николаевской области и кассир этого же управления за махинации с премиями полицейских. Как сообщают в Государственном бюро расследований, 5 января 2021 года следователи Госбюро задокументировали факты передачи 38 тысяч гривен кассиру, который в тот же день передал их начальнице, она вернула ему 10 тысяч гривен. Кроме того, 2 февраля 2021 следователи также задокументировали факт передачи кассиру 39 тысяч гривен, которые в тот же день он передал чиновнице.

По словам работников ГБР, ряд офицеров полиции, так называемые «кони», в разных отделениях полиции искали среди своих коллег тех, кто согласится отдавать большую часть начисленной премии. При этом эти доплаты должны были выдаваться полицейским и без вмешательства финансистов ГУНП и их сообщников, то есть полицейских обманывали, когда говорили, что без внесения части денег они не получат свои премии. По оперативным данным, группа таким образом работала не менее года и в результате схемы пострадали десятки сотрудников полиции. Ежемесячно злоумышленники могли получать приблизительно 200 тысяч гривен. Им готовится объявление о подозрении по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

Что общего в этих двух историях? Работники исполнительной службы и работники полиции, дававшие взятки своим начальникам, считают себя потерпевшими. Между тем, офицеры полиции и госслужащие Министерства юстиции не могут не знать, что дающий взятку несет ту же ответственность, что и ее получатель, если он не обратился после получения предложения о даче взятки в органы собственной безопасности. И десятки работников правоохранительных органов, в течении года безропотно делившиеся с руководством своими премиями, согласно украинскому законодательству, являются преступниками.

Статья 368 Уголовного кодекса - это получение взятки должностным лицом, а в совершении взяточничества участвуют по крайней мере двое: тот, кто берет, и тот, кто дает взятку. И оценка взяткодателей, как пострадавших – это и есть наше реальное отношение к коррупции, которая действительно разлагает наше общество. Ибо, строго говоря, коррупция – это не получение денежной «благодарности» хирургом за операцию, коррупция – это именно дача взятки чиновникам. И, как мы видим на примере приведенных случаев, – борьба с коррупцией в правоохранительных органах полностью провалена. Чего ж тогда мы хотим от простых обывателей?