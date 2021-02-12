Право на город: как жителям стать горожанами

Мой приятель живет в Барселоне. Он ведет довольно праздный образ жизни, любит выпить и даже балуется травкой. Кроме того он футбольный фанат и, кажется, сторонник отделения Каталонии от Испании. В нашей стране его сочли бы за подозрительного типа. Но есть особенность, которая отличает моего приятеля от наших "неформалов": раз в неделю он принимает участие в общественных работах для города. Это разные волонтерские задачи: смыть уродливые рисунки вроде "Леша и Анжела были здесь" с туристических достопримечательностей или выгулять собаку пожилому человеку. И когда этот мой приятель приезжал в Украину, он выделил один момент, который мы часто не замечаем. Он сказал: ваш дом заканчивается за дверью вашей квартиры. Поэтому у вас страшно зайти в подъезд, целые микрорайоны вызывают депрессию. Мой дом - это не только моя квартира, но и мой город. Что мне в нем было комфортно и безопасно, я тоже должен этим заниматься!

Разговор о городе – это не о футуристической архитектуре и не об инфраструктурных инновациях. Успех или упадок города зависит, прежде всего, от отношения людей, от открытости, готовности к вызовам и переменам.

Скажете, где Николаев, а где Барселона. Но он тоже может нравиться. Индустриальный "от рождения", город корабелов, мы гордимся этим. За ХХ век население выросло в пять раз, многие помнят многотысячные заводские смены, переполненные трамваи у заводских проходных, шумные рынки, строительство новых районов. Нет, вроде и заводы как-то работают, и торговые центры растут, и новые дома строят – но все это как-то "по накатанной", по привычке, без общего видения.

Многие не видят будущего города, а молодые люди не находят себе здесь места. Индустриальные профессии не престижны, хотя заказы у судостроителей есть (и, похоже, будут расти). Инфраструктура "устала".

Городами управляли "крепкие хозяйственники", но и городские администрации были по сути "большими ЖЭКами", а настоящую городскую политику формировали руководители крупных заводов. Это породило чувство отстраненности жителей от процессов управления и развития городов, усталость и апатию. Иначе говоря, мы жалуемся друг другу на кухнях, а решить проблему должна "власть". Она вообще все должна! Но "большого ЖЭКа" больше нет, индустриальное управление уже не работает – а люди, особенно молодежь, в отличие от советских времен, имеют выбор. Выбор уехать.

Общий дом, а не место жительства

Право жителей на город, на самоуправление, и одновременно ответственность за его будущее – естественно для доиндустриальных городов. То самое "рабочее движение", которое у нас со временем нивелировалось до "ручных" профсоюзов, в индустриальных городах демократических стран со временем породило городской активизм – борьбу жителей за свое право влиять на городские процессы.

Принято считать, что толчком для многих городских инициатив стал 2014-й год, хотя во тогдашний подъем общественных движений совпал и с другими процессами: в Украину пришла урбанистика – по своей сути общемировое движение за улучшение городского пространства, за "города для людей".

Зародилось оно во многом на волне борьбы жителей за свои права, его поддержали архитекторы, видевшие будущее городов не в обезличенных высотках и магистралях, а именно в успешной коммуникации между людьми. Какое-то время чиновники старой школы по привычке отмахивались от них – "Какая-то там общественность". Но уже не получается.

Из вчерашних студентов, активистов, "первооткрывателей" европейских городов выросли уже, нет, не "городские сумасшедшие" – а часто профессионалы в своей отрасли, люди, которые создали свой бизнес "с нуля", сумевшие изучить и применить мировой опыт.

Новое поколение уже не ждет чего-то "сверху", но именно от него идет все более массовый запрос на качественное городское управление. Многие из них уже как бы и не активисты, но со всей серьезностью решают, хочется им жить в этом городе, или нет. В отличие от предыдущих поколений, их возможности намного больше – в том числе и спаковать чемоданы и уехать с семьей туда, где жить комфортно и можно себя реализовать. Что мы можем им предложить?

Спрос на хороший город

Мир "большого ЖЭКа" ушел, его больше не будет. Формирование человеческих взаимосвязей в городе, привлечение жителей и местного бизнеса к его развитию, и самое главное – чувства доверия к городскому пространству и городским процессам – основные объекты управления муниципалитета.

Но вместе с тем не стоит ожидать, что активисты, урбанисты, новый бизнес сделают все за городскую администрацию. Они – только заказчики, да, они теперь формируют политику городского развития – но хотят не со студенческим задором бороться с "темной стороной силы", а хотят быть услышанными в серьезном взрослом разговоре.

Нам нужно научиться новому формату городской власти – не "решать вопросы", а быть модераторами дискуссии о городской среде. Возможность изменить будущее у себя дома - сильная мотивация. Именно так формируется самосознание горожанина. Нам пора осознать разницу между понятиями "житель города" и "горожанин". Для сравнения - как "коллектив" и "команда".

Для города это колоссальные возможности и ресурсы – жителей, местного бизнеса, тех, кто уехал – но с теплотой вспоминает родной город и готов что-то для него сделать. При одном условии – быть услышанными.

Много лет назад в Николаеве был создан удивительный детский городок – "Сказка". Пусть сейчас он выглядит немного наивным, в чем-то уже устаревшим, он не стал "украинским Диснейлендом", но это уникальный пример сотрудничества архитекторов, местных предприятий, городской администрации – для детей, для своих же жителей. Значит, на самом деле мы многое можем, просто нужно снова почувствовать себя горожанами.

Участие в переменах формирует настоящую городскую общину – и горожан, которым город не безразличен. Такие люди не уедут, а если и уедут, то с тем, чтобы вернуться.

"Я буду жить здесь всегда" – это очень мощная мотивация. Глобально это настоящая децентрализация страны, но для человека – большая ответственность выбрать свое место в этом мире. Настоящее "право на город" – это и есть город людей, которые творят будущее вместе.

Вы уже задумались об этом? Значит, Вы мыслите как горожанин.