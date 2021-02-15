Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Як відомо, існує поділ історії людства за основним матеріалом, з якого вироблялись в той чи інший період знаряддя праці та зброя. Спочатку був кам’яний вік, потім бронзовий, а вже потім настав залізний, який триває і донині. Вважається, що за часів кам’яного віку люди були примітивними та всі протиріччя між собою вирішували виключно за рахунок грубої сили та насильства. Напевно, саме це – примітивність, аґресію та прагнення розв’язувати всі суперечливі питання грубою силою або загрозою її застосування, мала на увазі Тетяна Домбровська, лідерка фракції «Слуг народу», коли коментувала присутність ветеранів АТО та активістів Національного Корпусу на останній сесії Миколаївської міської ради на якій, нагадаю, розглядались питання звернення до Верховної Ради з закликом до якнайшвидшого прийняття «Закону про коллаборацію» та засудження колабарантської витівки одного з міських депутатів, мовляв, всі питання слід було приймати у тихій, спокійній, мирній обстановці. Що тут скажеш? В принципі, не можна не погодитися з тим, що ми живимо не в кам’яному віці. В цьому легко можна переконатися, якщо проїхати кілька сотень кілометрів на схід України та побачити, що кулі, снаряди та міни, якими росіяни та їх коллаборанти стріляють в українських солдатів, зроблені не з каміння, а зі сталі, алюмінію, свинцю та інших металів. Не камінь – це точно. Така собі «спокійна, мирна обстановка». І немає причин ветеранам АТО та іншим українським патріотам обурюватися. Не кам’яний же вік!

А ось в іншому питанні з Тетяною Миколаївною абсолютно згодний. Кажу це цілком серйозно. Йдеться про організацію харчування школярів молодшої школи. Питання це стало особливо актуальним після того, як наприкінці минулого року виконком прийняв рішення про те, що 50% його вартості з 2021 року буде оплачувати батьки. Деякі депутати запропонували покрити цей дефіцит за рахунок зарплат та премій міських чиновників. І без всіляких розрахунків. Просте рішення, а головне – дуже подобається частині електорату. Ну, така метода встановлення соціальної справедливості відома давно, запропонована неабияким економістом та філософом Поліграфом Поліграфовичем - «взять всьо і подєліть». В той самий час є питання неналежної якості харчування і абсолютно справедливо інші депутати, до я яких долучаюсь і я, говорять про необхідність зміни самої організації дитячого харчування, бо існуюча не влаштовує, здається, вже нікого і не виконує ані соціальної функції, ані економічної.

А на початку тижня на місто впала ожеледиця. І, якщо основні автомагістралі від криги було звільнено, то тротуари стали причиною великої кількості травм миколаївців. Мер Сєнкевич прокоментував таку подію в такому ключі – попереджали ж, не слід було виходити. Але, на мою думку, не всі можуть залишатися вдома і пішохідні зони від криги та снігу слід так само зачищати як і дороги.

Ще на нас чекає вакцинація від COVID - 19, але ніхто точно не знає коли, як, скільки та якою вакциною. «Європейська Солідарність» у міськраді запропонувала депутатам звернутися до Зеленського із пропозицією розповісти про конкретні плани щодо так багато обіцяної імунізації. Просто хочу нагадати, що Україна на сьогодні – єдина європейська країна, яка ще не почала не лише масової, а взагалі, ніякої вакцинації власного населення від цієї хвороби. Якщо, звичайно, не рахувати вакцинацію можновладців контрабандною вакциною за кілька тисяч євро за дозу.

А за «порєбріком» приготувались розривати стосунки із Євросоюзом. Напевно, на тлі явного прагнення Сполучених Штатів до повернення до своєї звичної та активної ролі у світовій політиці. Отже, найближчі місяці геополітики будуть цікавими та не простими. І вони обов’язково зачеплять Україну. І є надія, що зачеплять позитивно.

За цим кланяюся – побачимось!