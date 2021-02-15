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Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Як відомо, існує поділ історії людства за основним матеріалом, з якого вироблялись в той чи інший період знаряддя праці та зброя. Спочатку був кам’яний вік, потім бронзовий, а вже потім настав залізний, який триває і донині. Вважається, що за часів кам’яного віку люди були примітивними та всі протиріччя між собою вирішували виключно за рахунок грубої сили та насильства. Напевно, саме це – примітивність, аґресію та прагнення розв’язувати всі суперечливі питання грубою силою або загрозою її застосування, мала на увазі Тетяна Домбровська, лідерка фракції «Слуг народу», коли коментувала присутність ветеранів АТО та активістів Національного Корпусу на останній сесії Миколаївської міської ради на якій, нагадаю, розглядались питання звернення до Верховної Ради з закликом до якнайшвидшого прийняття «Закону про коллаборацію» та засудження колабарантської витівки одного з міських депутатів, мовляв, всі питання слід було приймати у тихій, спокійній, мирній обстановці. Що тут скажеш? В принципі, не можна не погодитися з тим, що ми живимо не в кам’яному віці. В цьому легко можна переконатися, якщо проїхати кілька сотень кілометрів на схід України та побачити, що кулі, снаряди та міни, якими росіяни та їх коллаборанти стріляють в українських солдатів, зроблені не з каміння, а зі сталі, алюмінію, свинцю та інших металів. Не камінь – це точно. Така собі «спокійна, мирна обстановка». І немає причин ветеранам АТО та іншим українським патріотам обурюватися. Не кам’яний же вік!
А ось в іншому питанні з Тетяною Миколаївною абсолютно згодний. Кажу це цілком серйозно. Йдеться про організацію харчування школярів молодшої школи. Питання це стало особливо актуальним після того, як наприкінці минулого року виконком прийняв рішення про те, що 50% його вартості з 2021 року буде оплачувати батьки. Деякі депутати запропонували покрити цей дефіцит за рахунок зарплат та премій міських чиновників. І без всіляких розрахунків. Просте рішення, а головне – дуже подобається частині електорату. Ну, така метода встановлення соціальної справедливості відома давно, запропонована неабияким економістом та філософом Поліграфом Поліграфовичем - «взять всьо і подєліть». В той самий час є питання неналежної якості харчування і абсолютно справедливо інші депутати, до я яких долучаюсь і я, говорять про необхідність зміни самої організації дитячого харчування, бо існуюча не влаштовує, здається, вже нікого і не виконує ані соціальної функції, ані економічної.
А на початку тижня на місто впала ожеледиця. І, якщо основні автомагістралі від криги було звільнено, то тротуари стали причиною великої кількості травм миколаївців. Мер Сєнкевич прокоментував таку подію в такому ключі – попереджали ж, не слід було виходити. Але, на мою думку, не всі можуть залишатися вдома і пішохідні зони від криги та снігу слід так само зачищати як і дороги.
Ще на нас чекає вакцинація від COVID - 19, але ніхто точно не знає коли, як, скільки та якою вакциною. «Європейська Солідарність» у міськраді запропонувала депутатам звернутися до Зеленського із пропозицією розповісти про конкретні плани щодо так багато обіцяної імунізації. Просто хочу нагадати, що Україна на сьогодні – єдина європейська країна, яка ще не почала не лише масової, а взагалі, ніякої вакцинації власного населення від цієї хвороби. Якщо, звичайно, не рахувати вакцинацію можновладців контрабандною вакциною за кілька тисяч євро за дозу.
А за «порєбріком» приготувались розривати стосунки із Євросоюзом. Напевно, на тлі явного прагнення Сполучених Штатів до повернення до своєї звичної та активної ролі у світовій політиці. Отже, найближчі місяці геополітики будуть цікавими та не простими. І вони обов’язково зачеплять Україну. І є надія, що зачеплять позитивно.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
5847
|
Об «императивном мандате»
4969
|
Зацентралили
4745
|
Страсти по декоммунизации
4606
|
Генетическая память
3518
|
Сварить лягушку
5847
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4638
|
Чума на ваши все дома!
4628
|
Синусоида
3616
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3788
|
Война миров
4350
|
Чего изволите?
3715
|
С праздником освобождения
4080
|
Николаевские провы
3504
|
Россотрудники
3922
|
О людях и собаках
4466
|
Все уже было и все еще будет
4604
|
Голубь сизокрылый
3786
|
О мухах
4473
|
Усатые — бородатым
3792
|
«Не смешите наши «Руты»
5131
|
Реванш под видом шизофрении
4282
|
Лучше бы пил и курил
5960
|
Гопота ты моя, гопота!
5114
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3748
|
Не молчание ягнят
3858
|
Недоразумение
4734
|
Не Майдан
3087
|
Про Zorro
2734
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3847
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3902
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4117
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5035
|
Петля времени
3232
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4103
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3402
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4869
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3212
|
Наш ответ Чемберлену
3355
|
Молчание ягнят
3350
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3372
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3453
|
Он хороший!
3357
|
Богатства у них много, порядка только нет
2893
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2707
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3853
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3244
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2646
|
Дважды в одну реку
2750
|
Молоко
2245
|
Фронда принцев
2302
|
Взять свое любой ценой
1904
|
Очаровательные инопланетяне
2289
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2438
|
Бесовский полк
3277
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3563
|
«Мостровосхитители»
2552
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2803
|
Украсть своего Эйхмана
2644
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2673
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2805
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3329
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2595
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3065
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3216
|
И вновь продолжается бой!
3094
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2462
|
А Васька слушает…
2499
|
Не праздничные заметки…
2349
|
Горячее лето, переходящее в осень
2287
|
Слава котам!
2871
|
Змея, кусающая себя за хвост
2717
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2962
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2952
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3105
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2891
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2571
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2292
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2569
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2967
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2875
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1998
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2343
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2473
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2123
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2077
|
Встояти перед спокусами
2263
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2170
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1921
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2372
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2596
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3114
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3882
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4432
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3411
|
Це страшне слово – рейд!
3627
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3708
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3723
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3520
|
Позеленим країну!
3155
|
Янукович 2.0
2960
|
А як ви пісяєте?
2989
|
Парашутів на всіх немає
2469
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2487
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2250
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1900
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1548
|
День Победы?
1467
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1759
|
Час хаосу
2254
|
Генератор криз
1612
|
Не реванш, кажете…
1755
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1888
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1463
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1473
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1587
|
Таргани і без параду
1844
|
Зеленеє жито ще й овес
1860
|
Ветераны и Папа Римский
1279
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1722
|
Не Британія…
1202
|
Авторитаризм на марші
1361
|
Лохи всі ми
1586
|
Три варіанти та останній елемент
1634
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1567
|
Не переконали…
3656
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2186
|
Маппет – шоу
3330
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1823
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1791
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3016
|
Наш Вінні Гамбінні
1501
|
Безславні засранці
1683
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Найважливіший день
1284
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6465
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3325
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4731
|
Грьобаний Екібастуз!
2062
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3469
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4282
|
«Мюнхен» навиворіт
5191
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7620
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6500
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7614
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3022
|
Контрреволюція огидності
5967
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3226
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2392
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2165
|
Своєї зарази вистачає
1809
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1824
|
Нові випробування для всіх нас
1601
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1806
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1893
|
Феномен безпорадності
1519
|
Разброд и шатание
1567
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1573
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1741
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1988
|
Буде цікаво
2599
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1233
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2715
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1416
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1550
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1319
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Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2062
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2430
|
Порохобот Зеленський
2105
|
Унітаз для Зеленського
2296
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2011
|
Боротьба триває
1358
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1629
|
Люди не хочуть бути рабами
1515
|
А який ваш вибір?
1415
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
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|
Ми пам’ятаємо
1395
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Про шкарпетки
1406
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О ситуации в городской ТВК
2125
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2443
|
Не адекватний
1220
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2263
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
1245
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1320
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1291
|
Перші – не завжди найкращі
1099
|
Шпагат Сєнкевича
1163
|
Шок, цирк та Невінчанний
979
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
1320
|
Очі мають повилазити
1612
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
995
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
1448
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Як відомо, існує поділ історії людства за основним матеріалом, з якого вироблялись в той чи інший період знаряддя праці та зброя. Спочатку був кам’яний вік, потім бронзовий, а вже потім настав залізний, який триває і донині. Вважається, що за часів кам’яного віку люди були примітивними та всі протиріччя між собою вирішували виключно за рахунок грубої сили та насильства. Напевно, саме це – примітивність, аґресію та прагнення розв’язувати всі суперечливі питання грубою силою або загрозою її застосування, мала на увазі Тетяна Домбровська, лідерка фракції «Слуг народу», коли коментувала присутність ветеранів АТО та активістів Національного Корпусу на останній сесії Миколаївської міської ради на якій, нагадаю, розглядались питання звернення до Верховної Ради з закликом до якнайшвидшого прийняття «Закону про коллаборацію» та засудження колабарантської витівки одного з міських депутатів, мовляв, всі питання слід було приймати у тихій, спокійній, мирній обстановці. Що тут скажеш? В принципі, не можна не погодитися з тим, що ми живимо не в кам’яному віці. В цьому легко можна переконатися, якщо проїхати кілька сотень кілометрів на схід України та побачити, що кулі, снаряди та міни, якими росіяни та їх коллаборанти стріляють в українських солдатів, зроблені не з каміння, а зі сталі, алюмінію, свинцю та інших металів. Не камінь – це точно. Така собі «спокійна, мирна обстановка». І немає причин ветеранам АТО та іншим українським патріотам обурюватися. Не кам’яний же вік!
А ось в іншому питанні з Тетяною Миколаївною абсолютно згодний. Кажу це цілком серйозно. Йдеться про організацію харчування школярів молодшої школи. Питання це стало особливо актуальним після того, як наприкінці минулого року виконком прийняв рішення про те, що 50% його вартості з 2021 року буде оплачувати батьки. Деякі депутати запропонували покрити цей дефіцит за рахунок зарплат та премій міських чиновників. І без всіляких розрахунків. Просте рішення, а головне – дуже подобається частині електорату. Ну, така метода встановлення соціальної справедливості відома давно, запропонована неабияким економістом та філософом Поліграфом Поліграфовичем - «взять всьо і подєліть». В той самий час є питання неналежної якості харчування і абсолютно справедливо інші депутати, до я яких долучаюсь і я, говорять про необхідність зміни самої організації дитячого харчування, бо існуюча не влаштовує, здається, вже нікого і не виконує ані соціальної функції, ані економічної.
А на початку тижня на місто впала ожеледиця. І, якщо основні автомагістралі від криги було звільнено, то тротуари стали причиною великої кількості травм миколаївців. Мер Сєнкевич прокоментував таку подію в такому ключі – попереджали ж, не слід було виходити. Але, на мою думку, не всі можуть залишатися вдома і пішохідні зони від криги та снігу слід так само зачищати як і дороги.
Ще на нас чекає вакцинація від COVID - 19, але ніхто точно не знає коли, як, скільки та якою вакциною. «Європейська Солідарність» у міськраді запропонувала депутатам звернутися до Зеленського із пропозицією розповісти про конкретні плани щодо так багато обіцяної імунізації. Просто хочу нагадати, що Україна на сьогодні – єдина європейська країна, яка ще не почала не лише масової, а взагалі, ніякої вакцинації власного населення від цієї хвороби. Якщо, звичайно, не рахувати вакцинацію можновладців контрабандною вакциною за кілька тисяч євро за дозу.
А за «порєбріком» приготувались розривати стосунки із Євросоюзом. Напевно, на тлі явного прагнення Сполучених Штатів до повернення до своєї звичної та активної ролі у світовій політиці. Отже, найближчі місяці геополітики будуть цікавими та не простими. І вони обов’язково зачеплять Україну. І є надія, що зачеплять позитивно.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Закошмарить Сенкевича
5847
|
Об «императивном мандате»
4969
|
Зацентралили
4745
|
Страсти по декоммунизации
4606
|
Генетическая память
3518
|
Сварить лягушку
5847
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4638
|
Чума на ваши все дома!
4628
|
Синусоида
3616
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3788
|
Война миров
4350
|
Чего изволите?
3715
|
С праздником освобождения
4080
|
Николаевские провы
3504
|
Россотрудники
3922
|
О людях и собаках
4466
|
Все уже было и все еще будет
4604
|
Голубь сизокрылый
3786
|
О мухах
4473
|
Усатые — бородатым
3792
|
«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
4282
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
5114
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Не ходите дети в Африку гулять!
3748
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Не молчание ягнят
3858
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Недоразумение
4734
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Не Майдан
3087
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Про Zorro
2734
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3847
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3902
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5035
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Петля времени
3232
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4103
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3402
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4869
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3212
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Наш ответ Чемберлену
3355
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Молчание ягнят
3350
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3372
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3453
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Он хороший!
3357
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Богатства у них много, порядка только нет
2893
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2707
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3853
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3244
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2646
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Дважды в одну реку
2750
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Молоко
2245
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Фронда принцев
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Взять свое любой ценой
1904
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Очаровательные инопланетяне
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2438
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Бесовский полк
3277
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3563
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«Мостровосхитители»
2552
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2803
|
Украсть своего Эйхмана
2644
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2673
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2805
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3329
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2595
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3065
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3216
|
И вновь продолжается бой!
3094
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2462
|
А Васька слушает…
2499
|
Не праздничные заметки…
2349
|
Горячее лето, переходящее в осень
2287
|
Слава котам!
2871
|
Змея, кусающая себя за хвост
2717
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2962
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2952
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3105
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2891
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2571
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2292
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2569
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2967
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2875
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1998
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2343
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2473
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2123
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2077
|
Встояти перед спокусами
2263
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2170
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1921
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2372
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2596
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3114
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3882
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4432
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3411
|
Це страшне слово – рейд!
3627
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3708
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3723
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3520
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Позеленим країну!
3155
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Янукович 2.0
2960
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А як ви пісяєте?
2989
|
Парашутів на всіх немає
2469
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2487
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2250
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1900
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1548
|
День Победы?
1467
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1759
|
Час хаосу
2254
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Генератор криз
1612
|
Не реванш, кажете…
1755
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1888
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1463
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1473
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1587
|
Таргани і без параду
1844
|
Зеленеє жито ще й овес
1860
|
Ветераны и Папа Римский
1279
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1722
|
Не Британія…
1202
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Авторитаризм на марші
1361
|
Лохи всі ми
1586
|
Три варіанти та останній елемент
1634
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1567
|
Не переконали…
3656
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2186
|
Маппет – шоу
3330
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1823
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1791
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3016
|
Наш Вінні Гамбінні
1501
|
Безславні засранці
1683
|
Найважливіший день
1284
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6465
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3325
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4731
|
Грьобаний Екібастуз!
2062
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3469
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4282
|
«Мюнхен» навиворіт
5191
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7620
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6500
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7614
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3022
|
Контрреволюція огидності
5967
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
3226
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2392
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2165
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Своєї зарази вистачає
1809
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1824
|
Нові випробування для всіх нас
1601
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Чума обом домам! Або коронавірус…
1806
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1893
|
Феномен безпорадності
1519
|
Разброд и шатание
1567
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1573
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1741
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
1988
|
Буде цікаво
2599
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1233
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Нова сторінка в історії українських спецслужб
2715
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Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1416
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Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1550
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1319
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2062
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Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2430
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Порохобот Зеленський
2105
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Унітаз для Зеленського
2296
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2011
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Боротьба триває
1358
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Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1629
|
Люди не хочуть бути рабами
1515
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А який ваш вибір?
1415
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1429
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Ми пам’ятаємо
1395
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Про шкарпетки
1406
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О ситуации в городской ТВК
2125
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2443
|
Не адекватний
1220
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2263
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
1245
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1320
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1291
|
Перші – не завжди найкращі
1099
|
Шпагат Сєнкевича
1163
|
Шок, цирк та Невінчанний
979
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
1320
|
Очі мають повилазити
1612
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
995
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Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
1448