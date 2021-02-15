Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?

В январе этого года я уже касался темы грядущей реорганизации ГП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" (https://news.pn/ru/blogs/248401)

10 февраля генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что до конца июня планируется обеспечить трансформацию и ликвидацию «Укроборонпрома» и создание нового оборонного холдинга под названием «Оборонительные системы Украины». Для этого, до конца апреля Верховная Рада должна принять законопроект №3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», который и установит правила этой трансформации. В «Оборонительные системы Украины» войдут шесть подхолдингов, в том числе холдинг «Морские системы», головным предприятием которого станет новое хозяйственное общество, созданное на базе Николаевского государственного предприятия "Зоря"-"Машпроект". Трансформация предприятий, которые войдут в холдинг «Оборонительные системы Украины», продолжится от шести до 12 месяцев.

В то же время, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в недавнем интервью изданию «Укринформ» заявил, что «речь идет об оптимизации мощностей, которая должна привести к тому, что завод будет эффективнее работать и станет более конкурентоспособным» https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3188016-vitalij-kim-predsedatel-nikolaevskoj-oga.html. Вопрос о массовом сокращении работников он переадресовал руководству предприятия, добавив, что не имеет права влиять на происходящие на предприятии процессы, «потому что это хозяйственная деятельность». Он также подчеркнул: - «Конечно, я не хочу, чтобы сокращались рабочие места, потому что это, кроме всего прочего, еще и налоги. Но завод должен быть прибыльным. Насколько мне известно, в отношении этого предприятия у государства большие планы. Если их удастся реализовать, то, наоборот, там будут создаваться новые рабочие места. Вообще, насчет "Зори" у меня оптимистичные прогнозы».

Между тем, на проходившем 29 января в Киеве круглом столе на тему ′′ Угрозы и вызовы: реформам обороны Украины ", николаевский депутат по 129 округу, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Игорь Копытин презентовал законопроект №3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», одним из авторов которого он является. В частности, Игорь Копытин подчеркнул, что законопроект предусматривает использование всех средств от реализации крупного и не профильного имущества госпредприятий исключительно для нужд этих предприятий, в то время, как вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский ранее предлагал передавать эти средства через Фонд государственного имущества в специально создаваемый Государственный целевой фонд поддержки оборонной промышленности. Так что полной ясности по конечному варианту закона еще нет.

Более подробный анализ упомянутого законопроекта провел член политсовета партии «Демократическая Секира» Тарас Котов в своем материале «Оборонпром» - реформа или распил?» (https://tverezo.info/post/130310). Этот анализ никак нельзя назвать непредвзятым, но он поднимает вопросы, которые волнуют десятки тысяч николаевцев. Например, Котов говорит о том, что предлагаемый механизм передачи имущества оборонных госпредприятий в новосозданные хозобщества, вместе с разрешенным отчуждением 25%+ имущества без должной оценки его стоимости, позволит конкретным покупателям фактически выкупить ценную недвижимость «Укроборонпрома» по низким ценам. То есть, по его мнению, законопроект легализует скрытую приватизацию оборонного комплекса.

Полагаю, что в создавшейся ситуации, Виталию Киму было бы целесообразно пригласить своего однопартийца Игоря Копытина выступить на ГП "Зоря"-"Машпроект" перед избирателями и журналистами с презентацией упомянутого законопроекта. Кто, как не автор, сможет лучше всех разъяснить работникам тонкости предлагаемого закона относительно корпоратизации и трансформации конкретного предприятия? Также напоминаю, что на территории 129 округа, от которого Игорь Копытин выбран в Верховную Раду, находится еще одно предприятие, подлежащее трансформации согласно данному законопроекту – это Николаевский судостроительный завод (бывший завод имени 61 коммунара). И, наверное, николаевским избирателям интересно будет узнать, какая судьба ждет самое старое николаевское предприятие? Конечно, я согласен с губернатором, что завод должен быть прибыльным, но если мы позволим его загубить, придется вспомнить народное: - «И нас-то продать, так этого не купить».