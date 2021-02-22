Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Як би там не було, - а винних ми завжди знайдемо! Саме такого висновку можна дійти, коли послухаєш коментар Миколаївського міського голови щодо дерев з Соборної площі, які передбачалось на зимовий період зберігати у захищеному місці, але виявилось… що такої можливості немає, але, якщо дерева не переживуть зими, то винного буде знайдено. На мою думку, все ж такі, якщо рослини потребують особливого догляду під час холодів, слід передбачати та прораховувати можливість такого догляду. Винних може ми і знайдемо, але хто компенсує бюджетні кошти, втрачені внаслідок недбалого розрахунку, якщо дерева загинуть?
А зменшення, скажемо так, безкоштовного харчування у міських школах, про що зараз говорять чимало, це – загальноукраїнська тенденція, і, взагалі – спрямовувати гроші громади на компенсацію харчування дітей – це не цільове використання бюджетних коштів, а якість будемо перевіряти. Як на мене – щодо нецільового використання коштів – дуже суперечлива теза. А щодо перевірки якості – єдиний, хто може дати максимально об’єктивну оцінку якості послуги – кінцевий споживач. Без докорінної зміни системи харчування дітей у школах та дитячих садочках ніякі заміни керівників комунальних підприємств нічого не вирішать.
Миколаїв є містом в якому присутня ціла низка перевалочних портових пунктів. На морський транспорт перевантажують все – зерно, метал, олію. Все це викликає екологічні та логістичні проблеми, які потребують свого рішення. Альтернативний варіант дороги для вантажного транспорту, що прямує до миколаївських портів пропонує Василь Капацина – почесний Президент Миколаївського морського торгового порту, також, він обіймається проблемами промислових атмосферних викидів, які останнім часом викликають неабияке нарікання з боку миколаївців. Проблеми актуальні та вимагають адекватного реагування. Надихає те, що є небайдужі люди, які зацікавлені в їх вирішенні. Будемо слідкувати за розвитком подій.
А в той самий час, як одні містяни пропонують вирішення проблем міста, інші продовжують «облагоражівать» Миколаїв секонд-хендамі в самому центрі, на самій центральній вулиці обласного центру, поруч із міським виставковим центром. Хоча, насправді, Владислав Чайка, про якого йдеться, ні в чому не винуватий, а винувата… тьотя Олександра Сєнкевича, яка свого часу просила Владислава Володимировича затулити вікна виставкового центру. І, будь ласка, ніхто, чуєте мене, - ніхто не смійтеся!
Ще не вчухли пристрасті навколо заборони трьох проросійських каналів, як СБУ оголосила підозру Анатолію Шарію – людині, яка має іменну політичну партію в Україні, але яка сама в Україні давно не з’являється. Служба безпеки України підозрює Анатолія у державній зраді та порушені рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. А в Миколаївський області людина підписує листи як голова неіснуючої сільської ради. Кажуть, поліція почала перевірку такої самодіяльності пана Корнацького. Дивно, що поліція, а не СБУ. Бо, як на мене, - вибори до неіснуючої сільради, потім листі від неї – хіба це не зародок чергової «народної республіки», як це було у 2014 році?
Тим часом, за «порєбріком» назвали Україну «геополітичним проектом Заходу». І визнання це зробив ніхто інший, як сам Володимир Володимирович Путін. Мовляв, заборонили три потужні телеканали аби захистити цей свій клятий проект. В принципі, те, що Путін та росіяни не визнають суб’єктності України та права на її існування – не новина. Вони вперто вважають Україну чиїмось проектом. Лише раніше то був проект Австро-Угорського штабу, а зараз – Америки та колективного «Заходу». А цей останній виступ – просто ще одне підтвердження тому.
А марсохід NASA Perseverance, що перекладається як Наполегливість, успішно приземлився або, вірніше казати, примарсився на Марс. І передав перші зображення червоної планети. А у нас міністр Степанов приземлився в Індії. Ви спитаєте, який зв’язок між цими двома подіями? Немає між ними ніякого зв’язку, між ними нездолана прірва. Вітаємо NASA та співчуваємо нам.
Наостанок хочеться всім хорошим людям побажати наполегливо, як марсохід NASA, прямувати до своєї мети, відстоюючи власні кордони та ідентичність і тоді вам підкориться і Марс, і інші планети, а може, навіть, і нові зірки.
За цим кланяюся – побачимось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Все уже было и все еще будет
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Слава котам!
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Змея, кусающая себя за хвост
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Чи матиме ми силу це слухати?...
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Як би там не було, - а винних ми завжди знайдемо! Саме такого висновку можна дійти, коли послухаєш коментар Миколаївського міського голови щодо дерев з Соборної площі, які передбачалось на зимовий період зберігати у захищеному місці, але виявилось… що такої можливості немає, але, якщо дерева не переживуть зими, то винного буде знайдено. На мою думку, все ж такі, якщо рослини потребують особливого догляду під час холодів, слід передбачати та прораховувати можливість такого догляду. Винних може ми і знайдемо, але хто компенсує бюджетні кошти, втрачені внаслідок недбалого розрахунку, якщо дерева загинуть?
А зменшення, скажемо так, безкоштовного харчування у міських школах, про що зараз говорять чимало, це – загальноукраїнська тенденція, і, взагалі – спрямовувати гроші громади на компенсацію харчування дітей – це не цільове використання бюджетних коштів, а якість будемо перевіряти. Як на мене – щодо нецільового використання коштів – дуже суперечлива теза. А щодо перевірки якості – єдиний, хто може дати максимально об’єктивну оцінку якості послуги – кінцевий споживач. Без докорінної зміни системи харчування дітей у школах та дитячих садочках ніякі заміни керівників комунальних підприємств нічого не вирішать.
Миколаїв є містом в якому присутня ціла низка перевалочних портових пунктів. На морський транспорт перевантажують все – зерно, метал, олію. Все це викликає екологічні та логістичні проблеми, які потребують свого рішення. Альтернативний варіант дороги для вантажного транспорту, що прямує до миколаївських портів пропонує Василь Капацина – почесний Президент Миколаївського морського торгового порту, також, він обіймається проблемами промислових атмосферних викидів, які останнім часом викликають неабияке нарікання з боку миколаївців. Проблеми актуальні та вимагають адекватного реагування. Надихає те, що є небайдужі люди, які зацікавлені в їх вирішенні. Будемо слідкувати за розвитком подій.
А в той самий час, як одні містяни пропонують вирішення проблем міста, інші продовжують «облагоражівать» Миколаїв секонд-хендамі в самому центрі, на самій центральній вулиці обласного центру, поруч із міським виставковим центром. Хоча, насправді, Владислав Чайка, про якого йдеться, ні в чому не винуватий, а винувата… тьотя Олександра Сєнкевича, яка свого часу просила Владислава Володимировича затулити вікна виставкового центру. І, будь ласка, ніхто, чуєте мене, - ніхто не смійтеся!
Ще не вчухли пристрасті навколо заборони трьох проросійських каналів, як СБУ оголосила підозру Анатолію Шарію – людині, яка має іменну політичну партію в Україні, але яка сама в Україні давно не з’являється. Служба безпеки України підозрює Анатолія у державній зраді та порушені рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. А в Миколаївський області людина підписує листи як голова неіснуючої сільської ради. Кажуть, поліція почала перевірку такої самодіяльності пана Корнацького. Дивно, що поліція, а не СБУ. Бо, як на мене, - вибори до неіснуючої сільради, потім листі від неї – хіба це не зародок чергової «народної республіки», як це було у 2014 році?
Тим часом, за «порєбріком» назвали Україну «геополітичним проектом Заходу». І визнання це зробив ніхто інший, як сам Володимир Володимирович Путін. Мовляв, заборонили три потужні телеканали аби захистити цей свій клятий проект. В принципі, те, що Путін та росіяни не визнають суб’єктності України та права на її існування – не новина. Вони вперто вважають Україну чиїмось проектом. Лише раніше то був проект Австро-Угорського штабу, а зараз – Америки та колективного «Заходу». А цей останній виступ – просто ще одне підтвердження тому.
А марсохід NASA Perseverance, що перекладається як Наполегливість, успішно приземлився або, вірніше казати, примарсився на Марс. І передав перші зображення червоної планети. А у нас міністр Степанов приземлився в Індії. Ви спитаєте, який зв’язок між цими двома подіями? Немає між ними ніякого зв’язку, між ними нездолана прірва. Вітаємо NASA та співчуваємо нам.
Наостанок хочеться всім хорошим людям побажати наполегливо, як марсохід NASA, прямувати до своєї мети, відстоюючи власні кордони та ідентичність і тоді вам підкориться і Марс, і інші планети, а може, навіть, і нові зірки.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Закошмарить Сенкевича
5869
|
Об «императивном мандате»
4979
|
Зацентралили
4762
|
Страсти по декоммунизации
4623
|
Генетическая память
3538
|
Сварить лягушку
5870
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
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Чума на ваши все дома!
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Синусоида
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Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3811
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Война миров
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Чего изволите?
3728
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С праздником освобождения
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Николаевские провы
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Россотрудники
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О людях и собаках
4477
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Все уже было и все еще будет
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Голубь сизокрылый
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О мухах
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Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
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Не молчание ягнят
3870
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3919
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4132
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5054
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Петля времени
3247
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4120
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3420
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4878
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3226
|
Наш ответ Чемберлену
3373
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Молчание ягнят
3369
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3385
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3472
|
Он хороший!
3373
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Богатства у них много, порядка только нет
2906
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2723
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3873
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3256
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2656
|
Дважды в одну реку
2766
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Молоко
2263
|
Фронда принцев
2313
|
Взять свое любой ценой
1917
|
Очаровательные инопланетяне
2301
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2453
|
Бесовский полк
3295
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3577
|
«Мостровосхитители»
2562
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2815
|
Украсть своего Эйхмана
2660
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2683
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2827
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3340
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2606
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3077
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3231
|
И вновь продолжается бой!
3109
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2479
|
А Васька слушает…
2513
|
Не праздничные заметки…
2366
|
Горячее лето, переходящее в осень
2299
|
Слава котам!
2882
|
Змея, кусающая себя за хвост
2733
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2974
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2962
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3120
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2904
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2585
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2306
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2584
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2981
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2886
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
2013
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2355
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2481
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2138
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2089
|
Встояти перед спокусами
2277
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2189
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1935
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2389
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2612
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3125
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3891
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4447
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3427
|
Це страшне слово – рейд!
3641
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3723
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3730
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3537
|
Позеленим країну!
3170
|
Янукович 2.0
2972
|
А як ви пісяєте?
3004
|
Парашутів на всіх немає
2482
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2502
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2260
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1913
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1564
|
День Победы?
1481
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1779
|
Час хаосу
2266
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Генератор криз
1633
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Не реванш, кажете…
1768
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1901
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1476
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1484
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1601
|
Таргани і без параду
1857
|
Зеленеє жито ще й овес
1871
|
Ветераны и Папа Римский
1297
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1734
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Не Британія…
1213
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Авторитаризм на марші
1374
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Лохи всі ми
1598
|
Три варіанти та останній елемент
1645
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1583
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Не переконали…
3670
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2201
|
Маппет – шоу
3348
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1837
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1806
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3031
|
Наш Вінні Гамбінні
1512
|
Безславні засранці
1698
|
Найважливіший день
1298
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6481
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3342
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4744
|
Грьобаний Екібастуз!
2078
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3483
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4295
|
«Мюнхен» навиворіт
5203
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7654
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6528
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7629
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3038
|
Контрреволюція огидності
5981
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
3248
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2407
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2173
|
Своєї зарази вистачає
1826
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1834
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Нові випробування для всіх нас
1620
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1831
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1905
|
Феномен безпорадності
1533
|
Разброд и шатание
1581
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1585
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1754
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2003
|
Буде цікаво
2624
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1245
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2727
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1430
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1568
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1335
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2093
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2452
|
Порохобот Зеленський
2136
|
Унітаз для Зеленського
2314
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2030
|
Боротьба триває
1382
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1648
|
Люди не хочуть бути рабами
1540
|
А який ваш вибір?
1440
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1458
|
Ми пам’ятаємо
1423
|
Про шкарпетки
1453
|
О ситуации в городской ТВК
2170
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2467
|
Не адекватний
1243
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2280
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
1277
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1350
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1322
|
Перші – не завжди найкращі
1136
|
Шпагат Сєнкевича
1235
|
Шок, цирк та Невінчанний
1047
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
1356
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Очі мають повилазити
1666
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Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
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Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
1601
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
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