Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…

Как сообщили николаевские СМИ, депутат облсовета от партии «Европейская Солидарность», бывшая председатель Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева направила на имя Николаевского городского головы Александра Сенкевича письмо, в котором предложила городу инициировать перед Николаевским райсоветом вопрос передачи в собственность громады Николаева трех полуразрушенных зданий в Варваровке. для строительства детсада. Сейчас здания являются общей собственностью громад нового Николаевского района, в который входит и областной центр.

Население Варваровки - 11 тысяч, из которых почти семь сотен - это дети до 6 лет. До 1997-го года в микрорайоне работало 3 детских сада. Сейчас остался только один - №92 - «Светлячок», рассчитанный на 87 мест. Фактически он принимает 171 воспитанника, в очереди на зачисление находится 107 детей. Проблема устройства детей в садик давно перезрела, поэтому я еще с 2014 года начал поднимать вопрос о строительстве в микрорайоне Варваровка нового детского сада. В 2016-ом, уже будучи в статусе народного депутата, я нашел на ул. Черноморской 6,8,10, рядом со школой №60, место для строительства ДНЗ – практически не используемое здание дома творчества учеников и по соседству несколько полуразрушенных зданий. Общая площадь территории - чуть более 3 тысяч квадратных метров. Совместно с городским управлением образования мною было подготовлено письмо на председателя Николаевской районной администрации с просьбой о передаче в коммунальную собственность города вышеуказанных зданий под строительство нового детского сада. Однако тогдашняя председательНиколаевской районной администрации Алла Воробьева всячески уклонялась от решения этого вопроса. Не помогли ни обращения к руководителю Николаевской облгосадминистрации Савченко, ни готовность города выделить приемлемую компенсацию за передаваемое имущество.И да, это та самая Алла Воробьева, которая через пять лет, уже в статусе депутата областного совета предложила городу инициировать перед Николаевским райсоветам вопрос передачи трех полуразрушенных зданий в Варваровке для строительства детсада. То есть, председателю Николаевской районной администрации Алле Воробьёвой детский садик в Варваровке был не нужен, а депутату областного совета Алле Воробьёвой он оказался необходим? Она теперь смотрит на реальность нашего города под другим углом? Или она уже что-то знает, что неизвестно нам? Но ведь если бы не тогдашняя позиция препятствования Аллы Воробьёвой новый детсад в Варваровке уже был бы построен!

Впрочем, земельные вопросы в Николаеве – самые запутанные. Убедившись, что госадминистрация Николаевского района не желает сотрудничать с городом, я нашел новый участок, пригодный для строительства детского сада - недостроенный медико-реабилитационный центр государственного предприятия «Коневодство Украины» на Одесском шоссе. Но это предприятие в тот момент находилось в процедуре банкротства и тогда я нашел третье место, по соседству с предыдущим – Одесское шоссе, 88. Этот участок находился в городской собственности, так что ничего не мешало Александру Сенкевичу запустить процесс строительства нового детского садика. Тем более, что Александр Фёдорович сам это обещал.

По оценкам экспертов, строительство нового детского сада обойдется почти в 50 миллионов гривен. С учетом со-финансирования Государственного фонда регионального развития и из других источников, городу это строительство обошлось бы максимум в 20 миллионов гривен и заняло бы не более двух лет. Между тем, я два года выслушивал от городского головы обещания, что «вот-вот -и всё будет». Пока не узнал, что 15 января 2020-го года Департамент архитектуры и градостроительства николаевского городского совета разрешил «НИК ИНВЕСТБУД» реконструкцию нежилых помещений по Одесскому шоссе, 88 в заведения общепита и магазины. И, вместо детского сада, на этом месте чудесным образом «вырос» супермаркет «АТБ» (!)

Про детский сад городская власть, конечно же, предпочла не вспоминать. И где гарантии того, что земельные участки по ул. Черноморская, 6,8,10 потом тоже не передадут за копейки «своей» коммерческой структуре, ссылаясь на то что на строительство детского сада якобы снова не хватает денег? А то ведь, как в народе говорят: - «Сто рублей давали, да из кармана не вынимали».