Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
В України стартувала вакцинація від COVID – 19. Перша партія вакцини Ковішид індійського виробництва у кількості півмільйона прибула в Україну 23 лютого (). Вже наступного дня щеплення почали отримувати лікарі ковідних шпиталів найближчих до Києва областей. А вже 25 лютого вакцина доїхала до Миколаєва (). Відтепер – формально Україна перестала бути єдиною європейської країною, в якій не робиться організованою державою вакцинації. Нагадаю, що масове вакцинування власного населення – це певний маркер для держави, який говорить про її належність до цивілізації. Або – про її не належність до цивілізації. На сьогодні вакцина від коронавірусу – єдиний спосіб запобігти колапсу медичної системи, локдауну. Це єдиний спосіб відносно швидко та безболісно повернутися до звичного, доковідного життя. Країни Європейського Союзу почали вакцинацію власного населення організовано з початку цього року, Сполученні Штати – ще у минулому році. І всього кілька днів тому у США кількість вакцинованих досягла 50 мільйонів осіб. І цій події було присвячено цілий брифінг Президента США Джо Байдена, на якому він розповідав про хід вакцинації та активно за неї агітував, сам він, нагадаю, вакцинувався в числі перших. 50 мільйонів вакцинованих – це трохи більше 15% від всього населення Сполучених Штатів. А США – не світовий лідер за долею вакцинованої частини населення, Ізраїль, наприклад, значно випереджає Америку за цим показником. На момент, коли готувався цей матеріал, кількість вакцинованих в Україні становила близько 2 тисяч осіб, що не становить и п’ятої сотої частини відсотка українського населення. Власне, це все, що треба знати про ефективність влади Володимира Зеленського та перспектив України за його керування долучитися до клубу цивілізованих країн.
Як організувати харчування дітей в миколаївських дитячих садочках та школах? Питання, яке не дає спокою останнім часом всім небайдужим. Серед небайдужих виявився і Миколаївській міський голова. На цей момент його «раціоналізаторскоє преєдложєніє» - це скасування системи індивідуального харчування школярів, яка діє в обхід комунального підприємства, так званого «КОПа» у декількох миколаївських школах та дитячих садочках, все – аби заощадити кілька мільйонів гривень. Ця ідея відразу ж викликала активний опір батьків, чиї діти відвідують такі навчальні заклади. На думку більшості батьків індивідуальна система харчування якісніше та краща. Лідерка фракції Європейська Солідарність у Миколаївській раді Олена Кісєльова так саме ратує за збереження якісної системи харчування дітей. Система так званого КОПа у його нинішньому вигляді не є ефективною, хоча б через численні скандали з якістю харчів, та через його економічну не ефективність. Отже, систему треба міняти, КОП треба реформувати, а не підганяти всіх під одну гребінку та заганяти в старе, в минуле.
Проукраїнського одеського активіста Сергія Стерненка тамошній суд 23 лютого засудив до сьомі років ув’язнення за справою калькарічної давнини. Ця новина викликала спонтанні протести як у самому Києві, під Офісом Президента так і в інших містах, в тому числі і в Миколаєві. Неоднозначність доказів у справі, активна проукраїнська позиція Сергія, явна заангажованість у справі судді та акцентування на неї всього проросійського, так би мовити «бомонду» - все це викликало різку реакцію патріотичних українців.
Кожна людина має право на справедливе правосуддя, а нівелювання тих, хто опирався та опирається російській навалі в українській державі неприпустиме. І якщо Володимир Олександрович не зрозуміє цього, то він дуже швидко зійде з історичної сцени.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
5891
|
Об «императивном мандате»
4991
|
Зацентралили
4777
|
Страсти по декоммунизации
4637
|
Генетическая память
3573
|
Сварить лягушку
5886
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4679
|
Чума на ваши все дома!
4662
|
Синусоида
3638
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3831
|
Война миров
4383
|
Чего изволите?
3737
|
С праздником освобождения
4110
|
Николаевские провы
3544
|
Россотрудники
3945
|
О людях и собаках
4490
|
Все уже было и все еще будет
4628
|
Голубь сизокрылый
3810
|
О мухах
4497
|
Усатые — бородатым
3825
|
«Не смешите наши «Руты»
5158
|
Реванш под видом шизофрении
4315
|
Лучше бы пил и курил
5982
|
Гопота ты моя, гопота!
5151
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3784
|
Не молчание ягнят
3881
|
Недоразумение
4765
|
Не Майдан
3112
|
Про Zorro
2760
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3876
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3934
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4143
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5068
|
Петля времени
3262
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4134
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3431
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4890
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3240
|
Наш ответ Чемберлену
3392
|
Молчание ягнят
3383
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3398
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3490
|
Он хороший!
3387
|
Богатства у них много, порядка только нет
2920
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2738
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3888
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3268
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2672
|
Дважды в одну реку
2778
|
Молоко
2273
|
Фронда принцев
2323
|
Взять свое любой ценой
1931
|
Очаровательные инопланетяне
2313
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2467
|
Бесовский полк
3310
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3590
|
«Мостровосхитители»
2576
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2828
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Украсть своего Эйхмана
2671
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3356
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2619
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
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«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3245
|
И вновь продолжается бой!
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Предел терпения и предвыборный чёс
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А Васька слушает…
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Не праздничные заметки…
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Горячее лето, переходящее в осень
2309
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Слава котам!
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Змея, кусающая себя за хвост
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Не догнали, но хоть согрелись…
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Чи матиме ми силу це слухати?...
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Самоуправление, которое мы заслужили…
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Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
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Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
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Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
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Це страшне слово – рейд!
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3750
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Обирайте! Але – відповідайте!
3551
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Позеленим країну!
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Янукович 2.0
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А як ви пісяєте?
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Парашутів на всіх немає
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2516
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1926
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
1777
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1923
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1511
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1614
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Таргани і без параду
1874
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Зеленеє жито ще й овес
1892
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Ветераны и Папа Римский
1310
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«Скорострєли» чекають на пунш
1749
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Не Британія…
1220
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Авторитаризм на марші
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Лохи всі ми
1609
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Три варіанти та останній елемент
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
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Не переконали…
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
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Маппет – шоу
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Корисні ідіоти або агенти ворога
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
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Наш Вінні Гамбінні
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Безславні засранці
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Найважливіший день
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
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Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
702
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
В України стартувала вакцинація від COVID – 19. Перша партія вакцини Ковішид індійського виробництва у кількості півмільйона прибула в Україну 23 лютого (). Вже наступного дня щеплення почали отримувати лікарі ковідних шпиталів найближчих до Києва областей. А вже 25 лютого вакцина доїхала до Миколаєва (). Відтепер – формально Україна перестала бути єдиною європейської країною, в якій не робиться організованою державою вакцинації. Нагадаю, що масове вакцинування власного населення – це певний маркер для держави, який говорить про її належність до цивілізації. Або – про її не належність до цивілізації. На сьогодні вакцина від коронавірусу – єдиний спосіб запобігти колапсу медичної системи, локдауну. Це єдиний спосіб відносно швидко та безболісно повернутися до звичного, доковідного життя. Країни Європейського Союзу почали вакцинацію власного населення організовано з початку цього року, Сполученні Штати – ще у минулому році. І всього кілька днів тому у США кількість вакцинованих досягла 50 мільйонів осіб. І цій події було присвячено цілий брифінг Президента США Джо Байдена, на якому він розповідав про хід вакцинації та активно за неї агітував, сам він, нагадаю, вакцинувався в числі перших. 50 мільйонів вакцинованих – це трохи більше 15% від всього населення Сполучених Штатів. А США – не світовий лідер за долею вакцинованої частини населення, Ізраїль, наприклад, значно випереджає Америку за цим показником. На момент, коли готувався цей матеріал, кількість вакцинованих в Україні становила близько 2 тисяч осіб, що не становить и п’ятої сотої частини відсотка українського населення. Власне, це все, що треба знати про ефективність влади Володимира Зеленського та перспектив України за його керування долучитися до клубу цивілізованих країн.
Як організувати харчування дітей в миколаївських дитячих садочках та школах? Питання, яке не дає спокою останнім часом всім небайдужим. Серед небайдужих виявився і Миколаївській міський голова. На цей момент його «раціоналізаторскоє преєдложєніє» - це скасування системи індивідуального харчування школярів, яка діє в обхід комунального підприємства, так званого «КОПа» у декількох миколаївських школах та дитячих садочках, все – аби заощадити кілька мільйонів гривень. Ця ідея відразу ж викликала активний опір батьків, чиї діти відвідують такі навчальні заклади. На думку більшості батьків індивідуальна система харчування якісніше та краща. Лідерка фракції Європейська Солідарність у Миколаївській раді Олена Кісєльова так саме ратує за збереження якісної системи харчування дітей. Система так званого КОПа у його нинішньому вигляді не є ефективною, хоча б через численні скандали з якістю харчів, та через його економічну не ефективність. Отже, систему треба міняти, КОП треба реформувати, а не підганяти всіх під одну гребінку та заганяти в старе, в минуле.
Проукраїнського одеського активіста Сергія Стерненка тамошній суд 23 лютого засудив до сьомі років ув’язнення за справою калькарічної давнини. Ця новина викликала спонтанні протести як у самому Києві, під Офісом Президента так і в інших містах, в тому числі і в Миколаєві. Неоднозначність доказів у справі, активна проукраїнська позиція Сергія, явна заангажованість у справі судді та акцентування на неї всього проросійського, так би мовити «бомонду» - все це викликало різку реакцію патріотичних українців.
Кожна людина має право на справедливе правосуддя, а нівелювання тих, хто опирався та опирається російській навалі в українській державі неприпустиме. І якщо Володимир Олександрович не зрозуміє цього, то він дуже швидко зійде з історичної сцени.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Закошмарить Сенкевича
5891
|
Об «императивном мандате»
4991
|
Зацентралили
4777
|
Страсти по декоммунизации
4637
|
Генетическая память
3573
|
Сварить лягушку
5886
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4679
|
Чума на ваши все дома!
4662
|
Синусоида
3638
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3831
|
Война миров
4383
|
Чего изволите?
3737
|
С праздником освобождения
4110
|
Николаевские провы
3544
|
Россотрудники
3945
|
О людях и собаках
4490
|
Все уже было и все еще будет
4628
|
Голубь сизокрылый
3810
|
О мухах
4497
|
Усатые — бородатым
3825
|
«Не смешите наши «Руты»
5158
|
Реванш под видом шизофрении
4315
|
Лучше бы пил и курил
5982
|
Гопота ты моя, гопота!
5151
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3784
|
Не молчание ягнят
3881
|
Недоразумение
4765
|
Не Майдан
3112
|
Про Zorro
2760
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
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Петля времени
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
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Наш ответ Чемберлену
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Молчание ягнят
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
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Он хороший!
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Богатства у них много, порядка только нет
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
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Дважды в одну реку
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Молоко
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Фронда принцев
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Взять свое любой ценой
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Очаровательные инопланетяне
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
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Бесовский полк
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
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«Мостровосхитители»
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
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Украсть своего Эйхмана
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
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«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
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И вновь продолжается бой!
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Предел терпения и предвыборный чёс
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А Васька слушает…
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Не праздничные заметки…
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Горячее лето, переходящее в осень
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Слава котам!
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Змея, кусающая себя за хвост
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Не догнали, но хоть согрелись…
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Чи матиме ми силу це слухати?...
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Самоуправление, которое мы заслужили…
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Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
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Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
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Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
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«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
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«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2999
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2909
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2499
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2153
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2108
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Встояти перед спокусами
2295
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2199
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2628
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3146
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3905
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
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Це страшне слово – рейд!
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3743
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3750
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Обирайте! Але – відповідайте!
3551
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Позеленим країну!
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Янукович 2.0
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А як ви пісяєте?
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Парашутів на всіх немає
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1926
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
1491
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
1777
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1923
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1493
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1511
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1614
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Таргани і без параду
1874
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Зеленеє жито ще й овес
1892
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Ветераны и Папа Римский
1310
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«Скорострєли» чекають на пунш
1749
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Не Британія…
1220
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Авторитаризм на марші
1390
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Лохи всі ми
1609
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Три варіанти та останній елемент
1659
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1599
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Не переконали…
3698
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2217
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Маппет – шоу
3365
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Корисні ідіоти або агенти ворога
1856
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1823
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3056
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Наш Вінні Гамбінні
1523
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Безславні засранці
1719
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Найважливіший день
1307
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6494
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3357
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4762
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Грьобаний Екібастуз!
2092
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3500
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
4313
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«Мюнхен» навиворіт
5217
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7670
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7646
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3061
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Контрреволюція огидності
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
3267
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
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Своєї зарази вистачає
1839
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
1853
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Нові випробування для всіх нас
1646
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Чума обом домам! Або коронавірус…
1848
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1923
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Феномен безпорадності
1544
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Разброд и шатание
1601
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«Океан» надії та нескінченний карантин?
1604
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1770
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2015
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Буде цікаво
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
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Нова сторінка в історії українських спецслужб
2743
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Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1448
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Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
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Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1362
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Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2115
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Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2473
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Порохобот Зеленський
2158
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Унітаз для Зеленського
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Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2055
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Боротьба триває
1403
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Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1670
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Люди не хочуть бути рабами
1567
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А який ваш вибір?
1469
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Ковід, вибори та психічне здоров’я
1493
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Ми пам’ятаємо
1453
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Про шкарпетки
1499
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О ситуации в городской ТВК
2206
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2515
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Не адекватний
1271
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2309
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
1313
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Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1381
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Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1363
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Перші – не завжди найкращі
1169
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Шпагат Сєнкевича
1276
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Шок, цирк та Невінчанний
1108
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Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
1403
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Очі мають повилазити
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Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
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Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
1686
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
895
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Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
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