Ми не в клубі і скільки коштують діти?

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

В України стартувала вакцинація від COVID – 19. Перша партія вакцини Ковішид індійського виробництва у кількості півмільйона прибула в Україну 23 лютого (). Вже наступного дня щеплення почали отримувати лікарі ковідних шпиталів найближчих до Києва областей. А вже 25 лютого вакцина доїхала до Миколаєва (). Відтепер – формально Україна перестала бути єдиною європейської країною, в якій не робиться організованою державою вакцинації. Нагадаю, що масове вакцинування власного населення – це певний маркер для держави, який говорить про її належність до цивілізації. Або – про її не належність до цивілізації. На сьогодні вакцина від коронавірусу – єдиний спосіб запобігти колапсу медичної системи, локдауну. Це єдиний спосіб відносно швидко та безболісно повернутися до звичного, доковідного життя. Країни Європейського Союзу почали вакцинацію власного населення організовано з початку цього року, Сполученні Штати – ще у минулому році. І всього кілька днів тому у США кількість вакцинованих досягла 50 мільйонів осіб. І цій події було присвячено цілий брифінг Президента США Джо Байдена, на якому він розповідав про хід вакцинації та активно за неї агітував, сам він, нагадаю, вакцинувався в числі перших. 50 мільйонів вакцинованих – це трохи більше 15% від всього населення Сполучених Штатів. А США – не світовий лідер за долею вакцинованої частини населення, Ізраїль, наприклад, значно випереджає Америку за цим показником. На момент, коли готувався цей матеріал, кількість вакцинованих в Україні становила близько 2 тисяч осіб, що не становить и п’ятої сотої частини відсотка українського населення. Власне, це все, що треба знати про ефективність влади Володимира Зеленського та перспектив України за його керування долучитися до клубу цивілізованих країн.

Як організувати харчування дітей в миколаївських дитячих садочках та школах? Питання, яке не дає спокою останнім часом всім небайдужим. Серед небайдужих виявився і Миколаївській міський голова. На цей момент його «раціоналізаторскоє преєдложєніє» - це скасування системи індивідуального харчування школярів, яка діє в обхід комунального підприємства, так званого «КОПа» у декількох миколаївських школах та дитячих садочках, все – аби заощадити кілька мільйонів гривень. Ця ідея відразу ж викликала активний опір батьків, чиї діти відвідують такі навчальні заклади. На думку більшості батьків індивідуальна система харчування якісніше та краща. Лідерка фракції Європейська Солідарність у Миколаївській раді Олена Кісєльова так саме ратує за збереження якісної системи харчування дітей. Система так званого КОПа у його нинішньому вигляді не є ефективною, хоча б через численні скандали з якістю харчів, та через його економічну не ефективність. Отже, систему треба міняти, КОП треба реформувати, а не підганяти всіх під одну гребінку та заганяти в старе, в минуле.

Проукраїнського одеського активіста Сергія Стерненка тамошній суд 23 лютого засудив до сьомі років ув’язнення за справою калькарічної давнини. Ця новина викликала спонтанні протести як у самому Києві, під Офісом Президента так і в інших містах, в тому числі і в Миколаєві. Неоднозначність доказів у справі, активна проукраїнська позиція Сергія, явна заангажованість у справі судді та акцентування на неї всього проросійського, так би мовити «бомонду» - все це викликало різку реакцію патріотичних українців.

Кожна людина має право на справедливе правосуддя, а нівелювання тих, хто опирався та опирається російській навалі в українській державі неприпустиме. І якщо Володимир Олександрович не зрозуміє цього, то він дуже швидко зійде з історичної сцени.

За цим кланяюся – побачимось!