Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Я маю зізнатися – я розгублений. Я чесно не можу зрозуміти – хто такий Володимир Зеленський, хто він такий? Він проросійський, чи проукраїнський політик? Він за мир із Росією на умовах «астановіться гдє-то посєередінє», чи він за опір російській агресії до української перемоги, яка означитиме повернення всіх окупованих та анексованих територій із вибаченнями та компенсаціями як українській державі, так і окремим її громадянам? Ну, справді, якщо загадати передвиборчу риторику Зеленського, його перші дії, і всі його нещодавні дії та оголошенні наміри, я не можу зрозуміти - людину якої спрямованості обрав на посаду Президента України у 2019 році мудрий український народ? Посудіть самі.

Спочатку Володимир Олександрович намагається заглянути в очі Путіну, за будь яку ціну добивається зустрічі з ним у Парижі у так званому «нормандському форматі», яка, зрештою, нічого принципово не змінює – Крим і досі, де-факто, російський, частина Донбасу і досі окупована, а всеосяжне перемір’я на наших очах стає примарним. Потім влаштовує цілу низку кримінальних справ проти свого попередника Петра Порошенка, чим викликає обурення патріотично налаштованої проукраїнської частини суспільства та її згуртування навколо фігури п’ятого Президента та його політичної сили, про що красномовно свідчать останні рейтинги Європейської Солідарності. Потім впроваджуються санкції проти кума Путіна, а потім виноситься очевидно політично вмотивований вирок проти проукраїнського активіста. А тепер Офіс Президента хоче, аби на тридцятиріччя Незалежності України у кожному обласному центрі було встановлено найбільший в області Державний Прапор бо це є частиною «Великого Будівництва» Зеленського і так вирішили під час селекторної наради у заступника керівника офісу Кирила Тимошенка. А сам прапор та сквер навколо нього планують зробити коштом обласного та міського бюджетів, загалом 14 мільйонів, з яких 9 – це бюджет Миколаєва, та, взагалі, все це – арт-об’єкт. Відразу ж скажу – українська державна символіка, велика українська державна символіка, багато української державної символіки – це добре. В Україні домінувати має українське. Це нормально, як у Франції домінує французьке, а в Ізраїлі – єврейське. Але я не про це. Я – про моє і, гадаю, не лише моє нерозуміння Зеленського. Справа в тому, що сам Володимир Олександрович ще зовсім недавно стверджував що немає ніякої різниці як звуться вулиці та кому стоять пам’ятники, по яких та під якими ходять та кохаються українці. А тепер, виявляється – є різниця? Бо встановлення величезного державного прапора – це притаманне більше Петру Порошенку, ніж Володимиру Зеленському. Бо значна частина людей, які голосували за Зеленського чекають від нього конкретного, матеріального і їм, насправді, байдуже, який прапор майорить над їх містами, містечками та селами і вони точно не розуміють таких кроків вже вчорашнього свого кумира, для них це – «фігня какая-та». Отже, я знову задаюся питанням – хто такий Володимир Зеленський? Втім, не лише я один.

Директори комунальних підприємств мають бути брутальними. І ніяк інакше. Так вважають певні депутати міської ради. Зокрема – голова постійної комісії з питань ЖКГ та комунального майна Дмитро Іванов коли говорить про в.о. директора «Миколаївелектротрансу» Володимира Євтушенка, бо там майже все чисто та вимите. Особисто я вважаю, що коли чисто, вимито та все «положено» - це добре. Але, коли за привабливим зовнішнім виглядом ховається не зовсім приваблива сутність, коли є свідчення того, що комунальним підприємством користуються як своїм – це погано. Дмитро Степанович, чому ви лише красиву картинку помічаєте, а цього не помічаєте. Ви ж напевно знайомі із таким словом та поняттям як «показуха»? Невже вас так легко ввести в оману?

Казкова «Казка» чекає на нас незабаром. Саме так можна оцінити результати конкурсу на право займатися підприємницькою діяльністю на території цього знакового для Миколаєва об’єкту. Таке рішення було прийнято комісією з п’яти чиновників. Цю комісію було створено ще у 2019 році. Як мені відомо, фінансових надходжень місту буде 51 тисяча гривень на місяць. До цього ще слід додати, що коштом переможця конкурсу буде здійснюватися охорона дитячого містечка, що дасть змогу заощадити місту близько мільйона гривень на рік. Всі інші витрати щодо ремонтів та реконструкцій «Казки» залишаться витратними статтями міського бюджету, вхід до неї залишиться безкоштовним. Як вам такі зміни?

А тим часом, коли весь цивілізований світ накриває хвиля вакцинації від короновірусу, Україну накриває третя хвиля пандемії, знову кожного дня починають реєструвати понад 10 тисяч хворих на добу, кількість одужавших значно менша. Знову на обрії з’явилась перспектива локдауну та його наслідків для української економіки. А в той самий час, Ізраїль, який провакцинував понад 55% дорослого населення, збирається повертатися до доковідного способу життя вже у квітні. А Держдеп оголосив санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини через, початок цитати: «…його причетність до значної корупції» - кінець цитати. В заяві посольства США в Україні також говориться про, знову цитата: «…занепокоєння поточними безнастанними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього» – кінець цитування. А всім нам відтепер зі всім цим жити.

За цим кланяюся – побачимось!