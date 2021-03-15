Вітаємо всіх президентів та всі сосни! Також, вітаємо всіх християн та всіх католиків!
Можливо, вас здивувало те, що я відокремив християн від католиків. Що він верзе, подумали ви, католики – це теж християни, їх, християнських конфесій та течій дуже багато і католики, - одна з найбільших серед них. Але я кажу у дусі останніх тенденцій – як вважає обласне начальство, так воно і є. Бо саме голова Миколаївської обласної ради від Слуг Народу Ганна Замазєєва вважає що християни та католики – то різні речі, принаймні саме такого висновку доходиш, коли чуєш її виступ під час першого молитовного сніданку, який відбувся днями у стінах обласної ради - цього храму місцевого самоврядування обласного значення. Дехто скаже – обмовилась людина, розхвилювалася. Але всі наші обмовки, як то кажуть – від Фройда – демонструють наші істині думки, бажання та рівень освіченості у самий неподходящій момент.
Але повернемось до самого молитовного сніданку. Дехто критикує – мовляв, незрозуміло навіщо нам притягують оту заокеанську практику – вакцини від Ковіду немає, людям їсти нема чого, за комуналку нічим платити,– рівень інфляції у лютому сягнув рівня 15% - а вони влаштовують якісь незрозумілі посидєлкі у прямому ефірі та й ще християн від католиків відрізнити не можуть. До того ж активно пропагують гомофобію за допомогою зальотних нардепів з пулу Коломойського, я маю на увазі пана Анатолія Урбанського. До речі, незрозуміло, чому такий проривний захід відвідав народний депутат від групи «За майбутнє», яку щільно пов’язують з Ігорем Коломойським, проти якого Сполучені Штати запровадили нещодавно санкції і санкції ці Володимир Зеленський підтримав, а ось всі депутати від провладної партії Слуга народу чомусь цей доленосний захід з подолання всіх проблем в області проігнорували.
До речі – на докір всім критикам – пройшло лише кілька днів після нього, а молитовний сніданок свою справу вже почав робити. Я про історію встановлення до 30-річчя Незалежності України величезного державного прапора у Миколаєві про що вирішили в Офісі Президента, а виконувати доручили коштами місцевих бюджетів. Спочатку депутати обласної ради з бюджетної комісії навіть не погодили це рішення, а там йдеться, нагадаю, про 5 мільйонів з обласного бюджету. Але вже наприкінці тижня Президія обласної ради вирішила це питання на сесію винести. На мою думку, це прямий доказ ефективності молитовного сніданку. Це ж очевидно! З цим мають погодитися і християни і католики!
Миколаїв та Миколаївщина, втім, як і вся Україна, на повних парах несуться до червоної карантинної зони. Лікарні стрімко наповнюються і, схоже, не допомагають навіть екстрені заходи, як то поліцейські рейди проти порушників карантинних заходів помаранчевої зони, в якій ми знаходимось, у громадському транспорті. Головне, що Буковель нарешті закривають на карантин. Бо всі, кому треба, вже покаталися, можна і закрити. Тим часом керівництво міста агітує за щеплення власним прикладом. І правильно робить, я вважаю, бо масовій вакцинації є лише одна альтернатива – перехворіти всім, як у Середні Вікі, з такими самими наслідками, як у середньовіччі – масовими смертями та ускладненнями. Є лише одна проблема – необхідної кількості вакцин в Україні як не було, так і немає. Про різноманітність вакцин я й не кажу. І відповідальність в цьому повністю знаходиться на нинішній владі.
Цілком ймовірно, на всіх нас чекає ще один колапс вже восени. Причина – неузгодженість в діях Уряду, національного регулятора та законодавчої гілки влади. Якщо коротко – ціни на газ для населення обмежили – для теплогенеруючих компаній – ні. Тарифи для них обмежили – але для транспортування газу – ні. Як наслідок – теплогенеруючи компанії, крім тепла, генерують величезні борги. Які раніше покривалися з державного бюджету. А він, державний бюджет, зараз все більше складається із дірок. І гроші МВФ не дає, бо реформи не впроваджуються. І локдауни добивають економіку, а вакцини немає. І інфляція б’є всі рекорди. І все це – ціна, яку ми платимо за вибір безвідповідального популізму, який зробив мудрий український народ у 2019 році. І не треба тішити себе надією, що буде краще. Тепліше буде, а краще, поки не станемо дорослими та відповідальними – ніколи.
За цим кланяюся – побачимось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Об «императивном мандате»
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Николаевские провы
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Россотрудники
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
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Украсть своего Эйхмана
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2720
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2870
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3376
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2637
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3111
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3265
|
И вновь продолжается бой!
3138
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2514
|
А Васька слушает…
2546
|
Не праздничные заметки…
2398
|
Горячее лето, переходящее в осень
2331
|
Слава котам!
2911
|
Змея, кусающая себя за хвост
2768
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3010
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2997
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3156
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2940
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2618
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
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«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
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«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
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Це страшне слово – рейд!
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3777
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Обирайте! Але – відповідайте!
3577
|
Позеленим країну!
3200
|
Янукович 2.0
3004
|
А як ви пісяєте?
3048
|
Парашутів на всіх немає
2510
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2538
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1951
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1521
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1535
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1641
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Таргани і без параду
1895
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Зеленеє жито ще й овес
1919
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Ветераны и Папа Римский
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Не Британія…
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Авторитаризм на марші
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Лохи всі ми
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Три варіанти та останній елемент
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
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Не переконали…
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
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Корисні ідіоти або агенти ворога
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
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Наш Вінні Гамбінні
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Безславні засранці
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Найважливіший день
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
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Грьобаний Екібастуз!
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
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«Мюнхен» навиворіт
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7711
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6584
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3090
|
Контрреволюція огидності
6017
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3303
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2462
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2211
|
Своєї зарази вистачає
1858
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
1876
|
Нові випробування для всіх нас
1668
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1885
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1945
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Феномен безпорадності
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Разброд и шатание
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«Океан» надії та нескінченний карантин?
1623
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1789
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2042
|
Буде цікаво
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
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Нова сторінка в історії українських спецслужб
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Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1476
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Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
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Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1383
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Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2162
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Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2505
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Порохобот Зеленський
2204
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Унітаз для Зеленського
2366
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Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2096
|
Боротьба триває
1445
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1702
|
Люди не хочуть бути рабами
1603
|
А який ваш вибір?
1520
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1543
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Ми пам’ятаємо
1501
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Про шкарпетки
1559
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О ситуации в городской ТВК
2269
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2566
|
Не адекватний
1318
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
1375
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1436
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1427
|
Перші – не завжди найкращі
1220
|
Шпагат Сєнкевича
1354
|
Шок, цирк та Невінчанний
1191
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
1464
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Очі мають повилазити
1784
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
1257
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
1802
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
1006
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
806
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
837
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
805
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни! Також, вітаємо всіх християн та всіх католиків!
Можливо, вас здивувало те, що я відокремив християн від католиків. Що він верзе, подумали ви, католики – це теж християни, їх, християнських конфесій та течій дуже багато і католики, - одна з найбільших серед них. Але я кажу у дусі останніх тенденцій – як вважає обласне начальство, так воно і є. Бо саме голова Миколаївської обласної ради від Слуг Народу Ганна Замазєєва вважає що християни та католики – то різні речі, принаймні саме такого висновку доходиш, коли чуєш її виступ під час першого молитовного сніданку, який відбувся днями у стінах обласної ради - цього храму місцевого самоврядування обласного значення. Дехто скаже – обмовилась людина, розхвилювалася. Але всі наші обмовки, як то кажуть – від Фройда – демонструють наші істині думки, бажання та рівень освіченості у самий неподходящій момент.
Але повернемось до самого молитовного сніданку. Дехто критикує – мовляв, незрозуміло навіщо нам притягують оту заокеанську практику – вакцини від Ковіду немає, людям їсти нема чого, за комуналку нічим платити,– рівень інфляції у лютому сягнув рівня 15% - а вони влаштовують якісь незрозумілі посидєлкі у прямому ефірі та й ще християн від католиків відрізнити не можуть. До того ж активно пропагують гомофобію за допомогою зальотних нардепів з пулу Коломойського, я маю на увазі пана Анатолія Урбанського. До речі, незрозуміло, чому такий проривний захід відвідав народний депутат від групи «За майбутнє», яку щільно пов’язують з Ігорем Коломойським, проти якого Сполучені Штати запровадили нещодавно санкції і санкції ці Володимир Зеленський підтримав, а ось всі депутати від провладної партії Слуга народу чомусь цей доленосний захід з подолання всіх проблем в області проігнорували.
До речі – на докір всім критикам – пройшло лише кілька днів після нього, а молитовний сніданок свою справу вже почав робити. Я про історію встановлення до 30-річчя Незалежності України величезного державного прапора у Миколаєві про що вирішили в Офісі Президента, а виконувати доручили коштами місцевих бюджетів. Спочатку депутати обласної ради з бюджетної комісії навіть не погодили це рішення, а там йдеться, нагадаю, про 5 мільйонів з обласного бюджету. Але вже наприкінці тижня Президія обласної ради вирішила це питання на сесію винести. На мою думку, це прямий доказ ефективності молитовного сніданку. Це ж очевидно! З цим мають погодитися і християни і католики!
Миколаїв та Миколаївщина, втім, як і вся Україна, на повних парах несуться до червоної карантинної зони. Лікарні стрімко наповнюються і, схоже, не допомагають навіть екстрені заходи, як то поліцейські рейди проти порушників карантинних заходів помаранчевої зони, в якій ми знаходимось, у громадському транспорті. Головне, що Буковель нарешті закривають на карантин. Бо всі, кому треба, вже покаталися, можна і закрити. Тим часом керівництво міста агітує за щеплення власним прикладом. І правильно робить, я вважаю, бо масовій вакцинації є лише одна альтернатива – перехворіти всім, як у Середні Вікі, з такими самими наслідками, як у середньовіччі – масовими смертями та ускладненнями. Є лише одна проблема – необхідної кількості вакцин в Україні як не було, так і немає. Про різноманітність вакцин я й не кажу. І відповідальність в цьому повністю знаходиться на нинішній владі.
Цілком ймовірно, на всіх нас чекає ще один колапс вже восени. Причина – неузгодженість в діях Уряду, національного регулятора та законодавчої гілки влади. Якщо коротко – ціни на газ для населення обмежили – для теплогенеруючих компаній – ні. Тарифи для них обмежили – але для транспортування газу – ні. Як наслідок – теплогенеруючи компанії, крім тепла, генерують величезні борги. Які раніше покривалися з державного бюджету. А він, державний бюджет, зараз все більше складається із дірок. І гроші МВФ не дає, бо реформи не впроваджуються. І локдауни добивають економіку, а вакцини немає. І інфляція б’є всі рекорди. І все це – ціна, яку ми платимо за вибір безвідповідального популізму, який зробив мудрий український народ у 2019 році. І не треба тішити себе надією, що буде краще. Тепліше буде, а краще, поки не станемо дорослими та відповідальними – ніколи.
За цим кланяюся – побачимось!
|
Закошмарить Сенкевича
5935
|
Об «императивном мандате»
5011
|
Зацентралили
4798
|
Страсти по декоммунизации
4662
|
Генетическая память
3608
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Сварить лягушку
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При Викторе Федоровиче такого не было…
4708
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Чума на ваши все дома!
4684
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Синусоида
3656
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Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3851
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Война миров
4402
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Чего изволите?
3759
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С праздником освобождения
4133
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Николаевские провы
3561
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Россотрудники
3959
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О людях и собаках
4512
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Все уже было и все еще будет
4650
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Голубь сизокрылый
3839
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О мухах
4520
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Усатые — бородатым
3848
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«Не смешите наши «Руты»
5181
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Реванш под видом шизофрении
4340
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Лучше бы пил и курил
6014
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Гопота ты моя, гопота!
5167
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Не ходите дети в Африку гулять!
3805
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Не молчание ягнят
3899
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Недоразумение
4799
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Не Майдан
3130
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Про Zorro
2781
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3904
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3956
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4165
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5098
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Петля времени
3278
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4162
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3452
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4911
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3270
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Наш ответ Чемберлену
3413
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Молчание ягнят
3399
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3418
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3522
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Он хороший!
3406
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Богатства у них много, порядка только нет
2941
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2758
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3913
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3288
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2694
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Дважды в одну реку
2794
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Молоко
2294
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Фронда принцев
2340
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Взять свое любой ценой
1949
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Очаровательные инопланетяне
2337
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2497
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Бесовский полк
3333
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3619
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«Мостровосхитители»
2597
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2847
|
Украсть своего Эйхмана
2686
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2720
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2870
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3376
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2637
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3111
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3265
|
И вновь продолжается бой!
3138
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2514
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А Васька слушает…
2546
|
Не праздничные заметки…
2398
|
Горячее лето, переходящее в осень
2331
|
Слава котам!
2911
|
Змея, кусающая себя за хвост
2768
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3010
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2997
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3156
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2940
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2618
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2362
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2634
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
3021
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2932
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
2054
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2404
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2529
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2170
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2135
|
Встояти перед спокусами
2318
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2221
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1971
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2420
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2654
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3168
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3934
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4506
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3467
|
Це страшне слово – рейд!
3675
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3769
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3777
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3577
|
Позеленим країну!
3200
|
Янукович 2.0
3004
|
А як ви пісяєте?
3048
|
Парашутів на всіх немає
2510
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2538
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2299
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1951
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1599
|
День Победы?
1512
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1816
|
Час хаосу
2310
|
Генератор криз
1671
|
Не реванш, кажете…
1803
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1951
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1521
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1535
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1641
|
Таргани і без параду
1895
|
Зеленеє жито ще й овес
1919
|
Ветераны и Папа Римский
1330
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1773
|
Не Британія…
1240
|
Авторитаризм на марші
1409
|
Лохи всі ми
1631
|
Три варіанти та останній елемент
1682
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1617
|
Не переконали…
3729
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2239
|
Маппет – шоу
3384
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1883
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1846
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3078
|
Наш Вінні Гамбінні
1548
|
Безславні засранці
1742
|
Найважливіший день
1324
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6517
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3381
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4786
|
Грьобаний Екібастуз!
2111
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3520
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4339
|
«Мюнхен» навиворіт
5236
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7711
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6584
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7678
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3090
|
Контрреволюція огидності
6017
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3303
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2462
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2211
|
Своєї зарази вистачає
1858
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1876
|
Нові випробування для всіх нас
1668
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1885
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1945
|
Феномен безпорадності
1565
|
Разброд и шатание
1618
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1623
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1789
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2042
|
Буде цікаво
2673
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1280
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2763
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1476
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1613
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1383
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2162
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2505
|
Порохобот Зеленський
2204
|
Унітаз для Зеленського
2366
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2096
|
Боротьба триває
1445
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Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1702
|
Люди не хочуть бути рабами
1603
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А який ваш вибір?
1520
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1543
|
Ми пам’ятаємо
1501
|
Про шкарпетки
1559
|
О ситуации в городской ТВК
2269
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2566
|
Не адекватний
1318
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2340
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
1375
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1436
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1427
|
Перші – не завжди найкращі
1220
|
Шпагат Сєнкевича
1354
|
Шок, цирк та Невінчанний
1191
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
1464
|
Очі мають повилазити
1784
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
1257
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
1802
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
1006
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
806
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
837
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
805