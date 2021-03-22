Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Кожного дня у Миколаєві реєструють сотні нових хворих на Ковід-19, близько десятка людей вмирає щодня від цієї хвороби. На момент, коли готувався цей матеріал, 80% всіх ліжок, відведених для ковідних хворих у міських лікарнях було зайнято і це є серйозним навантаженням на міську систему охорони здоров’я. До лікарень все більше почало потрапляти дітей з важким перебігом хвороби і, взагалі, люди почали хворіти короновірусом важче. А це означає, що Миколаїв стрімко наближається до червоної карантинної зони, тобто, до чергового локдауну. Через загострення ситуації із короновірусом діти в школах раніше уходять на канікули, місто активно готується до введення нових обмежень.
А в той самий час у маршрутках та магазинах, на ринках та інших місцях скупчення людей можно спостерігати як від третини до половини людей не одягають захисні маски або одягають їх частково. Повернемось до фактів: кількість нових хворих щодня величезна, майже всі місця у ковідних лікарнях зайняті, люди хворіють важче, і діти також. Чиновники кажуть відповідно до штампів – «червона зона». А я не буду таким толерантним і скажу так, як є – ми стрімко наближаємось до колапсу медичної системи. Сукупність всіх перелічених фактів говорить лише про одне – дуже скоро будь хто з нас може захворіти та потрапити на лікарняне ліжко у коридорі та опинитися із хворобою сам на сам. Бо, якщо навіть збільшувати кількість ліжок, кількість лікарів та медичних сестер не збільшиться. Їх просто нема де взяти. А це значить, що кожний може опинитися в ситуації, коли ви будете в лікарні, але до вас із температурою за 40, із ураженням легень, із сатурацією 90 і менше просто не буде кому підійти. Поміряти температуру, визначити сатурацію, зробити укол або дати вам таблетки – виконати всі призначення лікаря. Зрештою, може і не бути лікаря, який зробить всі ці призначення. Бо, ще раз – лікарів більше не стає, а ті, що є – не залізні!
Ви хочете опинитися у такому безпорадному стані? А хочете, щоб хтось з близьких опинився? Ні? Тоді, чому ви не носите ці грьобані захисні маски в маршрутках та магазинах? Ви всі безсмертні МакЛауди? Якщо навіть так – а про оточуючих ви подумали?
Носіть ці грьобані маски, хворіли ви, чи ні! Вони захищають! Вони знижують ризик інфікування в рази! Якщо у вас є можливість вакцинуватися – зробіть це. Відчуваєте, що захворіли – зменшить ваші контакти з іншими людьми до мінімуму, особливо з людьми похилого віку. Виконуючи ці прості правила ви можете зберегти власне життя та життя багатьох людей навколо.
Депутати Миколаївської обласної ради проголосували за виділення грошей з обласного бюджету на гігантський прапор у Миколаєві до 30-річчя української Незалежності, як того захотів Офіс Президента, в рамках Великого Будівництва Володимира Зеленського – програми, яку ніхто не приймав. Бо треба прислухатися до побажань держави, за словами очільника Миколаївської ОДА, та й взагалі, вдячними треба бути за атракціон нечуваної щедрості. Хоча і були інші думки, зокрема, що є інші нагальні потреби, та пропозиції – щоб Зеленський приїздив та сам той прапор ставив. Але рішення було прийнято. І знаєте в чому проблема? Проблема не в тому – витрачати гроші на прапор, чи ні. Проблема в тому, що, коли країну, область, місто накриває хвиля пандемії короновірусу, питання захисту від цієї смертельної небезпеки на черговій сесії обласної ради навіть не обговорюється. Начебто, немає такої проблеми. Ось це і є проблема. Коли не керують державою, що означає шукати адекватні відповіді на всі виклики життя, а імітують це керування.
Президент США Джо Байден в телевізійному інтерв’ю назвав Володимира Путіна вбивцею. Володимир Володимирович відповів, що, мовляв, коли людина щось погане говорить про іншу людину, то вона переносить власні вади на цю людину. Отже, відтепер можна вважати, що все погане, що Путні казав про Україну, українців та українських очільників, майданівців, добровольців та військових він казав про себе. Але я не про це. Пам’ятаєте таких собі українських депутатів Андрія Деркача та Олександра Дубінського, які минулого року зашкварились із історією про так звані плівки «Порошенко – Байдена»? Внаслідок чого вони потрапили під американські санкції, а американська розвідка прямо назвала дії, зокрема Деркача, частиною російського втручання у американські президентські вибори. Тоді, за ініціативою очільника слуг у парламенті Давида Арахамії було створено тимчасову слідчу депутатську комісію з розслідування того страшного «злочина» проти людства. Олександр Дубинський, гнаний нині звідусіль, стверджує, що його просто змушував приймати участь у цьому дійстві Офіс Президента. З одного боку – вірити словам Дубинського – це робити щось дуже неприродне, бо пускати цю особу на поріг будь якого пристойного будинку ніхто скоро вже не буде, з іншого боку, не забуваємо як Володимир Зеленський згадував про цю плівку під час своєї прес-конференції на свіжому повітрі. Тому «цілком ймовірно», як любив казати сам Дубінський, він говорить правду, принаймні в тій частині, що оточення Зеленського, а може і він сам свідомо приймали участь у антиамериканській грі на боці Росії. Вас це дивує? Мене – ні. А ось що далі буде, мені дуже цікаво. Що робитиме Володимир Олександрович із агентами російського впливу у своєму оточенні і що він тепер побачить в очах вбивці?
За цим кланяюся – побачимось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Кожного дня у Миколаєві реєструють сотні нових хворих на Ковід-19, близько десятка людей вмирає щодня від цієї хвороби. На момент, коли готувався цей матеріал, 80% всіх ліжок, відведених для ковідних хворих у міських лікарнях було зайнято і це є серйозним навантаженням на міську систему охорони здоров’я. До лікарень все більше почало потрапляти дітей з важким перебігом хвороби і, взагалі, люди почали хворіти короновірусом важче. А це означає, що Миколаїв стрімко наближається до червоної карантинної зони, тобто, до чергового локдауну. Через загострення ситуації із короновірусом діти в школах раніше уходять на канікули, місто активно готується до введення нових обмежень.
А в той самий час у маршрутках та магазинах, на ринках та інших місцях скупчення людей можно спостерігати як від третини до половини людей не одягають захисні маски або одягають їх частково. Повернемось до фактів: кількість нових хворих щодня величезна, майже всі місця у ковідних лікарнях зайняті, люди хворіють важче, і діти також. Чиновники кажуть відповідно до штампів – «червона зона». А я не буду таким толерантним і скажу так, як є – ми стрімко наближаємось до колапсу медичної системи. Сукупність всіх перелічених фактів говорить лише про одне – дуже скоро будь хто з нас може захворіти та потрапити на лікарняне ліжко у коридорі та опинитися із хворобою сам на сам. Бо, якщо навіть збільшувати кількість ліжок, кількість лікарів та медичних сестер не збільшиться. Їх просто нема де взяти. А це значить, що кожний може опинитися в ситуації, коли ви будете в лікарні, але до вас із температурою за 40, із ураженням легень, із сатурацією 90 і менше просто не буде кому підійти. Поміряти температуру, визначити сатурацію, зробити укол або дати вам таблетки – виконати всі призначення лікаря. Зрештою, може і не бути лікаря, який зробить всі ці призначення. Бо, ще раз – лікарів більше не стає, а ті, що є – не залізні!
Ви хочете опинитися у такому безпорадному стані? А хочете, щоб хтось з близьких опинився? Ні? Тоді, чому ви не носите ці грьобані захисні маски в маршрутках та магазинах? Ви всі безсмертні МакЛауди? Якщо навіть так – а про оточуючих ви подумали?
Носіть ці грьобані маски, хворіли ви, чи ні! Вони захищають! Вони знижують ризик інфікування в рази! Якщо у вас є можливість вакцинуватися – зробіть це. Відчуваєте, що захворіли – зменшить ваші контакти з іншими людьми до мінімуму, особливо з людьми похилого віку. Виконуючи ці прості правила ви можете зберегти власне життя та життя багатьох людей навколо.
Депутати Миколаївської обласної ради проголосували за виділення грошей з обласного бюджету на гігантський прапор у Миколаєві до 30-річчя української Незалежності, як того захотів Офіс Президента, в рамках Великого Будівництва Володимира Зеленського – програми, яку ніхто не приймав. Бо треба прислухатися до побажань держави, за словами очільника Миколаївської ОДА, та й взагалі, вдячними треба бути за атракціон нечуваної щедрості. Хоча і були інші думки, зокрема, що є інші нагальні потреби, та пропозиції – щоб Зеленський приїздив та сам той прапор ставив. Але рішення було прийнято. І знаєте в чому проблема? Проблема не в тому – витрачати гроші на прапор, чи ні. Проблема в тому, що, коли країну, область, місто накриває хвиля пандемії короновірусу, питання захисту від цієї смертельної небезпеки на черговій сесії обласної ради навіть не обговорюється. Начебто, немає такої проблеми. Ось це і є проблема. Коли не керують державою, що означає шукати адекватні відповіді на всі виклики життя, а імітують це керування.
Президент США Джо Байден в телевізійному інтерв’ю назвав Володимира Путіна вбивцею. Володимир Володимирович відповів, що, мовляв, коли людина щось погане говорить про іншу людину, то вона переносить власні вади на цю людину. Отже, відтепер можна вважати, що все погане, що Путні казав про Україну, українців та українських очільників, майданівців, добровольців та військових він казав про себе. Але я не про це. Пам’ятаєте таких собі українських депутатів Андрія Деркача та Олександра Дубінського, які минулого року зашкварились із історією про так звані плівки «Порошенко – Байдена»? Внаслідок чого вони потрапили під американські санкції, а американська розвідка прямо назвала дії, зокрема Деркача, частиною російського втручання у американські президентські вибори. Тоді, за ініціативою очільника слуг у парламенті Давида Арахамії було створено тимчасову слідчу депутатську комісію з розслідування того страшного «злочина» проти людства. Олександр Дубинський, гнаний нині звідусіль, стверджує, що його просто змушував приймати участь у цьому дійстві Офіс Президента. З одного боку – вірити словам Дубинського – це робити щось дуже неприродне, бо пускати цю особу на поріг будь якого пристойного будинку ніхто скоро вже не буде, з іншого боку, не забуваємо як Володимир Зеленський згадував про цю плівку під час своєї прес-конференції на свіжому повітрі. Тому «цілком ймовірно», як любив казати сам Дубінський, він говорить правду, принаймні в тій частині, що оточення Зеленського, а може і він сам свідомо приймали участь у антиамериканській грі на боці Росії. Вас це дивує? Мене – ні. А ось що далі буде, мені дуже цікаво. Що робитиме Володимир Олександрович із агентами російського впливу у своєму оточенні і що він тепер побачить в очах вбивці?
За цим кланяюся – побачимось!
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