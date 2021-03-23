Хозяева пашут, а слуги руками машут (о связи административной реформы и социальной ответственности)

18 марта глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким и председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева провели встречу с представителями аграрного сектора экономики, посвященную решению вопросов развития инфраструктуры на селе. Первый заместитель председателя ОГА Георгий Решетилов обратил внимание на процесс завершения реформы административно-территориального устройства, а недавно возглавившая областную организацию партии «Слуга народа» Анна Замазеева призвала присутствующих рассмотреть возможность «компромисса между доходами и ответственностью перед обществом» в принятии решений.

Между тем, ровно за месяц до того, 18 февраля, на выездном заседании комиссии облсовета по вопросам культуры, был поднят вопрос массового закрытия библиотек в Николаевской области. Только за прошлый год было закрыто 30 библиотек, в том числе - три центральные районные библиотеки и три районные библиотеки для детей. 25 из них находились в сельской местности и не работали в прошлом году не потому, что некому было в них ходить, а потому, что некому было в них работать. Вакансии в них умышленно не заполняются, финансирование под них даже не предусмотрено. Инициаторами такой ситуации часто выступают местные органы власти. Причиной стала упомянутая реформа административно-территориального устройства.

Еще в начале февраля глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовый обратился к премьер-министру Украины с письмом, в котором он сообщил о сложившейся критической ситуации из-за сокращения сотрудников в процессе административно-территориальной реформы, сопровождающегося нарушением Конституции Украины, прав граждан на труд и социальную защиту, что требует немедленного вмешательства со стороны украинских органов власти. Ранее, письмом от 29.12.2020 года, премьер-министру уже сообщали о случаях противоправной ликвидации коммунальных учреждений культуры во время реорганизации органов местного самоуправления.

Критическая ситуация сложилась c учреждениями социальной защиты и обслуживания населения. Проводится ликвидация 36 центров социальных служб, 62 территориальных центров социального обслуживания, с районного уровня территориальным громадам передаются 12 центров социальных служб и 50 территориальных центров социального обслуживания, и до сих пор окончательно не решена судьба 16 центров социальных служб и 63 территориальных центров социального обслуживания. На 1.02.2021 г. вследствие этой ликвидации сокращено почти 8 тысяч должностей, еще почти 5 тысяч работников сокращены в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты райгосадминистраций.

Также в процессе административно-территориальной реформы массово нарушаются трудовые права работников образования – в связи с изменениями в Бюджетном кодексе Украины с 01.01.2021 г. прекращены выплаты на образования из районных бюджетов, что сделало невозможным выплату заработной платы работникам структурных подразделений органов управления образованием – методкабинетов, централизованных бухгалтерий, хозяйственных групп, не имеющих статуса юридических лиц и поэтому не переданных в собственность территориальных громад.

Глава Федерации профсоюзов Украины подчеркнул, что значительная часть должностных лиц местного самоуправления не придерживаются принципов социального диалога в упомянутых случаях, нарушая законы Украины, и призвал незамедлительно провести совещание с руководителями Минрегиона, Минэкономики, Минкультуры, Минобразования, Минсоцполитики и председателями государственных областных администраций при участии руководителей всеукраинских отраслевых профсоюзов. Прошел уже целый месяц – премьер-министр никак не отреагировал, а процесс сокращения сферы социальной защиты на селе и дальше набирает обороты.

Между тем, как я уже писал ранее (https://news.pn/ru/blogs/250912), в своей программе «Новая деревня» офис президента предлагает переложить содержание сельской инфраструктуры и создание административно-управленческих рабочих мест на местный бизнес. Не отсюда ли призывы Замазеевой к аграриям о «компромиссе между доходами и ответственностью перед обществом»? Только пока ответственностью перед обществом не блещут даже должностные лица местного самоуправления, собственными руками уничтожающие учреждения образования, культуры и социальной защиты на селе. После этого какой такой ответственности они ожидают от частного бизнеса? Может быть, областным властям и народным депутатам от Николаевщины уже пора поближе заняться социальной защитой подведомственных им селян? А то ведь, как в народе говорят: - «Вставай, Архип, петух охрип».