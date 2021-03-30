Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?

Обратил внимание на публикацию относительно выпуска Главным управлением статистики в Николаевской области экспресс-отчета «Занятость и безработица населения Николаевской области в 2020 году». Вспомнилось обещание Владимира Зеленского провести в 2020 году перепись населения. Потому, как цифры статистики совсем не бьются с реальностью. Что интересно, данных о численности населения области мне не удалось обнаружить ни на сайте Николаевской областной администрации, ни на сайте Николаевского областного Совета. Да и вообще на этих сайтах конкретной информации об области почти что нет. Наверное, инвесторов спугнуть боятся. На сайте управления статистики вся информация – в заархивированных вордовских файлах, и всюду отметки «по оценке». То есть «государство в смартфоне» никакими конкретными данными не оперирует…

Ну да ладно – скачал я файл, открыл и прочитал, что на 1 января 2021 года население Николаевской области оценивается в один млн. сто восемь тысяч человек. В то же время, статистика говорит, что рабочей силы в трудоспособном возрасте (15-59 лет) у нас 518 тысяч человек. Из них занятого населения – 461 тысяча человек, т.е 40% населения области. В отчете, однако, фигурирует совсем другая цифра – 57,3%. Понятно, что бумага все стерпит, однако если покопаться, то можно выудить и кое-что интересное.

Если сложить «рабочую силу старше 15 лет» и «лиц, старше 15 лет, не входящих в состав рабочей силы» (ишь, как излагают – заслушаешься!) – то получается 946 тыс. человек. Таким образом, детей младше 15 лет и стариков, старше 70 лет (вместе!), у нас, по статистике, насчитывается 162 тысячи - это где-то 14% населения. Лиц от 59 до 70 лет – неработающих 136 тысяч и работающих – 18 тыс. – всего где-то 154 тыс. человек – это 13% населения (вот у них-то и возникают самые большие проблемы с пенсией). Итого, дети и старики старше 59 лет составляют 27% населения. Еще 40% - работают. Где потерялась оставшаяся треть населения области? Ладно, 57 тысяч числятся безработными - это 5%. Где еще 28%?

Еще интереснее полученная на том же сайте информация по штатным работникам в Николаевской области – т.е., сколько народа официально трудоустроены наемными работниками и могут рассчитывать на какую-то пенсию. Если в 2010 году в области числились 243 тыс. штатных работников (21% населения), то в 2020 году – уже 181 тысяч (16% населения). Из них 62 тысячи заняты в промышленности, 14,5 тысяч – в торговле и ремонте транспорта, 12 тысяч – в сельском хозяйстве, 2,2 тыс. – в науке и технике, 1,3 тыс – в информации и телекоме (опять привет «государству в смартфоне»). Точное количество чиновников мне установить не удалось, но в областной организации профсоюза государственных учреждений платят регулярные взносы 5,3 тыс. членов. Т.е. их в 2,5 раза больше, чем ученых и инженеров.

Выводы получаются очень грустные. В Николаевской области, из 460 тысяч работающих, более 60% - самозанятые, не защищенные никаким трудовым или пенсионным законодательством. Не менее четверти населения, вероятно, вообще отсутствует в наличии. Это подтверждается также падением на четверть количества штатных работников. Детей и стариков старше 70 лет у нас еще немного меньше, чем штатных работников, которые платят налоги. Но в ближайшее время из работоспособного населения по возрасту выпадет почти столько же людей, сколько сейчас официально работает, т.е. Николаевская область, как и вся страна, находится на грани демографической катастрофы. Но озабочена ли этим вся наша областная власть? Да нет, она озабочена установкой флагштока и дележом курортной земли. А кто будет жить под самым большим в Украине флагом и ездить на коблевский берег? Кем будет через 5 лет руководить еще совсем не старый глава Николаевской облгосадминистрации? И как он собирается руководить, не имея ни одной достоверной цифры о состоянии трудовых и прочих ресурсов в области? Или он, как в народе говорят «В свирелку играет, а ладу не знает»?... Вопросы, вопросы – кто ж сможет ответить?