«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березня

Миколаївська область опинилась у списку найбільш сексистських областей за результатами моніторингу публікацій у соцмережах регіональних політиків з нагоди 8 Березня.

Такі дані представив Інститут Масової Інформації за результатами проведеного моніторингу.

У 23 областях України були відібрані по 10–12 публічних людей, яких ІМІ вважає лідерами думок, та топпосадовців і посадовців місцевого самоврядування (загалом 259 чоловіків і жінок). Ці вибірки не претендують на соціологічну репрезентативність, однак є, на нашу думку, показовими. Це підтверджує приблизно однакова популярність ключових стереотипів – "свято весни", "справжня жіночність", "берегиня", "мусиш бути красивою" тощо – у загальнонаціональній та регіональній вибірках.

Близько половини відібраних до обох вибірок – національної і регіональної – щось написали з нагоди 8 березня. Водночас політики, чиновники, посадовці місцевого самоврядування висловилися майже всі, а журналісти, активісти, фахівці з різних сфер частіше воліли промовчати.

Приблизно половина людей, які написали бодай щось із нагоди 8 березня, відтворили сексистські стереотипи або "радянську" концепцію свята. Кожен четвертий-п’ятий згадував про права жінок та справжню суть Міжнародного жіночого дня.

Найпоширеніші стереотипи – "свято весни" та "справжня жіночність". Перший переводить фокус із прав жінок на пору року: весна, сонце, квіти тощо. Другий розповідає про очікування (зазвичай чоловічі) щодо зовнішності, поведінки й ролі в сім’ї та суспільстві, яким жінки мають відповідати. Зокрема, жінкам приписують бути слабкими та "надихати" чоловіків. Окремим популярним стереотипом є "берегиня", що сакралізує материнство й домашнє господарство як особливі ролі, призначені жінці Богом або природою.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім привітав жінок з 8 Березня 7-го березня, опублікувавши відповідне відеопривітання, у якомі розповів про красу та подякував за затишок у сім’ї.

«Жінка. Так багато змісту, так багато сенсу в цьому слові. Ви сила, натхнення, ви хоробрість, опора і турбота. Казав, кажу і завжди буду казати: ви найкрасивіші жінки в світі. Впевнений, що багато слів вдячності ніколи не буває. Жінки — мами, сестри, дружини! Щиро дякую за те, що ви даруєте нам кожен день: затишок у сім’ї, підтримку у складний час, віру у власні сили. Ви - наше все. З 8 Березня, милі жінки, нехай увесь світ буде у ваших ніг», - сказав Віталій Кім.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у своєму пості хоч ніби й намагається руйнувати своїм дописом стереотипи, все одно пише про "величезну відповідальність, яка лежить на тендітних плечах наших жінок»

«Міжнародний жіночий день – це ще одна нагода відзначити величезну відповідальність, яка лежить на тендітних плечах наших жінок. Це про сильних та розумних представниць прекрасної статі, які власним прикладом руйнують стереотипи. Ми щодня бачимо жінок на передовій в усіх сферах життя. І в справі захисту країни, і в боротьбі з пандемією, і в політичному житті. Ви чудові лікарі, вчені, педагоги, успішні бізнес леді, активні волонтерки та громадські діячки. Всупереч труднощам досягаєте успіху, створюєте нові проекти, без перебільшення змінюєте світ навколо. При цьому встигаєте піклуватися про дім та родину, ростити дітей та приділяти увагу нам, чоловікам. І ми дивуємось, як вам все це вдається», - написав Олександр Сєнкевич.

Цей моніторинг здійснено на замовлення Національного Демократичного Інституту завдяки щедрій підтримці британського народу через Міністерство закордонних справ, у справах співдружності та розвитку в межах Фонду розвитку ефективного врядування. Думки, висловлені тут, належать авторкам та авторам не обов'язково відбивають погляди Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку або Уряду Її Величності.