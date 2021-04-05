Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній Раді

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Третя хвиля пандемії короновірусу накриває світ та, особливо, Україну. Таких цифр захворюванності, заповнення лікарень та смертей в Україні за весь рік, що ми живимо з ковідом ще не було. Б’ються, на превеликий жаль, всі сумні рекорди. Миколаїв та область лишаються у червоній зоні, більш за те, карантинні обмеження стають більш жорсткими. Від 3 квітня громадський транспорт працюватиме виключно на час робочих перевезень з 6.30 до 9.00 та з 16.30 до 19.00. Про таке оголосив міський голова Олександр Сєнкевич. Під час засідання відповідних комісій таке рішення було ухвалено. Єдина зміна – початок руху громадського транспорта буде не з 6.30 а з 6.00. Більше того, було анонсовано повне зупинення громадського транспорту згодом, якщо ситуація з ковідом не покращиться. Таких жорстких заходів ще не було. На мою думку, вони можуть призвести до трагічних наслідків. Звичайно, таке обмеження мобільності населення дасть свій результат – зменшиться кількість контактів, а значить, зменшиться кількість хворих. Але, є люди, які не працюють на підприємствах критичної інфраструктури, але їм життєво необхідно пересуватися вдень і у них немає грошей на таксі. Це люди, наприклад, які мають регулярно відвідувати медичні процедури, без яких їм не вижити. Зрештою, як хворому пенсіонеру потрапити до лікарні? Діти допоможуть? А якщо дітей немає, або вони живуть у іншому місті? Таке обмеження їх мобільності може їх просто вбити. Ми не можемо рятувати життя одних за рахунок життів інших. Отже, всім виконавчим органам влади слід вирішити проблему пересування таких категорій населення перед тим, як запроваджувати такі серйозні обмеження.

А ось, не одягати маски у приміщенні, та й ще сперечатися з цього приводу з головою ОДА, вибачте – за це треба карати і дуже жорстко. І давно вже.

Пам’ятаєте, був такий собі департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради? Виник він за часів минулої каденції за бажанням Опозиційного блоку, який мав тоді чи не половину депутатських мандатів. Тодішні лідери цього політичного, с позволєнія сказать, утворення Ігор Дятлов та Олександр Омельчук влаштували з нього таку собі синекуру, через яку на, начебто, енергоефективність прокачувались чималі гроші. Пам’ятаєте програму «Теплий дом» та обіцянки зменшення тарифів на опалення в рази? Всі обіцянки виявились пустим звуком, головні фігуранти тої афери століття до нового складу міської ради не потрапили. Але. Їх дітище лишилося. А свято місце пустим не буває довго. Ось і зараз його зайняв вірний соратник Тетяни Домбровської, керівник її виборчого штабу Денис Денисенко. І однією з інновацій, очевидно, є, початок цитати: «Реконструкція адміністративної будівлі з прилеглою територією на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Перемога» та «Реконструкція парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» - кінець цитати. Саме такий проект рішення щодо зміни Програми економічного і соціального розвитку Миколаєва пропонується винести на сесію міської ради. І це – за умови, коли робоча група з реорганізації структури виконавчих органів Миколаївської міської ради збиралась лише один раз, ніяких рекомендацій нікому не давала, а зміна структури – це виключна компетенція міської ради.

Якщо це – інновація, то, на мою думку, у виконавчих органах нашої ради все дуже погано. А може, просто йдеться про те, щоб наповнити грошовим потоком ту саму синекуру, для певної людини, яка зараз лишилась пустою? І робиться це тишком-нишком.

30 березня Верховна Рада України засідала позачергово. Фактична тема засідання – засудження протестної акції, яка відбулась під стінами Офісу Президента 20 березня. Тут було прекрасно все. Перед усім, я не пам’ятаю позачергового засідання українського парламенту, яке б присвячувалось вуличним протестам. Інших тем для позачергового засідання ради – провал із вакцинацією, проблеми з економікою та наповненням бюджету, ймовірне вторгнення російських військ – це не було важливим. Хоча ні, теми війни, все ж таки торкались. Народна депутатка Анна Колісник від Слуг народу під час доповіді Головнокомандувача Збройними Силами України, в якій той розповідав про надзвичайну концентрацію російських військ на кордоні з Україною, написала комусь в телефоні, що "треба звалювати з цієї країни", правда, потім недолуго виправдалась, що це вона про травневі свята. Смішно, правда?

Натомість, важливим було обговорити трощу дверей в Офісі Президента. Найкраще про цей засідання висловилась народна депутатка Вікторія Сюмар, назвавши його трешем, тобто, сміттям, та справжнім окозамилюванням.

Ось так з вами і живимо – зі справжньою пандемією ковіду, жорстким карантином, інноваціями у вигляді «реконструкції» парків, постійною загрозою активізації війни – сама війна вже триває восьмий рік та окозамилюванням.

Вдягайте маски, бережіть себе та не дозволяйте замилювати собі очі.

За цим кланяюся – побачимось.