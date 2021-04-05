Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Третя хвиля пандемії короновірусу накриває світ та, особливо, Україну. Таких цифр захворюванності, заповнення лікарень та смертей в Україні за весь рік, що ми живимо з ковідом ще не було. Б’ються, на превеликий жаль, всі сумні рекорди. Миколаїв та область лишаються у червоній зоні, більш за те, карантинні обмеження стають більш жорсткими. Від 3 квітня громадський транспорт працюватиме виключно на час робочих перевезень з 6.30 до 9.00 та з 16.30 до 19.00. Про таке оголосив міський голова Олександр Сєнкевич. Під час засідання відповідних комісій таке рішення було ухвалено. Єдина зміна – початок руху громадського транспорта буде не з 6.30 а з 6.00. Більше того, було анонсовано повне зупинення громадського транспорту згодом, якщо ситуація з ковідом не покращиться. Таких жорстких заходів ще не було. На мою думку, вони можуть призвести до трагічних наслідків. Звичайно, таке обмеження мобільності населення дасть свій результат – зменшиться кількість контактів, а значить, зменшиться кількість хворих. Але, є люди, які не працюють на підприємствах критичної інфраструктури, але їм життєво необхідно пересуватися вдень і у них немає грошей на таксі. Це люди, наприклад, які мають регулярно відвідувати медичні процедури, без яких їм не вижити. Зрештою, як хворому пенсіонеру потрапити до лікарні? Діти допоможуть? А якщо дітей немає, або вони живуть у іншому місті? Таке обмеження їх мобільності може їх просто вбити. Ми не можемо рятувати життя одних за рахунок життів інших. Отже, всім виконавчим органам влади слід вирішити проблему пересування таких категорій населення перед тим, як запроваджувати такі серйозні обмеження.
А ось, не одягати маски у приміщенні, та й ще сперечатися з цього приводу з головою ОДА, вибачте – за це треба карати і дуже жорстко. І давно вже.
Пам’ятаєте, був такий собі департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради? Виник він за часів минулої каденції за бажанням Опозиційного блоку, який мав тоді чи не половину депутатських мандатів. Тодішні лідери цього політичного, с позволєнія сказать, утворення Ігор Дятлов та Олександр Омельчук влаштували з нього таку собі синекуру, через яку на, начебто, енергоефективність прокачувались чималі гроші. Пам’ятаєте програму «Теплий дом» та обіцянки зменшення тарифів на опалення в рази? Всі обіцянки виявились пустим звуком, головні фігуранти тої афери століття до нового складу міської ради не потрапили. Але. Їх дітище лишилося. А свято місце пустим не буває довго. Ось і зараз його зайняв вірний соратник Тетяни Домбровської, керівник її виборчого штабу Денис Денисенко. І однією з інновацій, очевидно, є, початок цитати: «Реконструкція адміністративної будівлі з прилеглою територією на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Перемога» та «Реконструкція парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» - кінець цитати. Саме такий проект рішення щодо зміни Програми економічного і соціального розвитку Миколаєва пропонується винести на сесію міської ради. І це – за умови, коли робоча група з реорганізації структури виконавчих органів Миколаївської міської ради збиралась лише один раз, ніяких рекомендацій нікому не давала, а зміна структури – це виключна компетенція міської ради.
Якщо це – інновація, то, на мою думку, у виконавчих органах нашої ради все дуже погано. А може, просто йдеться про те, щоб наповнити грошовим потоком ту саму синекуру, для певної людини, яка зараз лишилась пустою? І робиться це тишком-нишком.
30 березня Верховна Рада України засідала позачергово. Фактична тема засідання – засудження протестної акції, яка відбулась під стінами Офісу Президента 20 березня. Тут було прекрасно все. Перед усім, я не пам’ятаю позачергового засідання українського парламенту, яке б присвячувалось вуличним протестам. Інших тем для позачергового засідання ради – провал із вакцинацією, проблеми з економікою та наповненням бюджету, ймовірне вторгнення російських військ – це не було важливим. Хоча ні, теми війни, все ж таки торкались. Народна депутатка Анна Колісник від Слуг народу під час доповіді Головнокомандувача Збройними Силами України, в якій той розповідав про надзвичайну концентрацію російських військ на кордоні з Україною, написала комусь в телефоні, що "треба звалювати з цієї країни", правда, потім недолуго виправдалась, що це вона про травневі свята. Смішно, правда?
Натомість, важливим було обговорити трощу дверей в Офісі Президента. Найкраще про цей засідання висловилась народна депутатка Вікторія Сюмар, назвавши його трешем, тобто, сміттям, та справжнім окозамилюванням.
Ось так з вами і живимо – зі справжньою пандемією ковіду, жорстким карантином, інноваціями у вигляді «реконструкції» парків, постійною загрозою активізації війни – сама війна вже триває восьмий рік та окозамилюванням.
Вдягайте маски, бережіть себе та не дозволяйте замилювати собі очі.
За цим кланяюся – побачимось.
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
6001
|
Об «императивном мандате»
5051
|
Зацентралили
4825
|
Страсти по декоммунизации
4699
|
Генетическая память
3646
|
Сварить лягушку
5961
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4748
|
Чума на ваши все дома!
4714
|
Синусоида
3686
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3888
|
Война миров
4432
|
Чего изволите?
3790
|
С праздником освобождения
4171
|
Николаевские провы
3583
|
Россотрудники
3987
|
О людях и собаках
4544
|
Все уже было и все еще будет
4677
|
Голубь сизокрылый
3870
|
О мухах
4544
|
Усатые — бородатым
3879
|
«Не смешите наши «Руты»
5207
|
Реванш под видом шизофрении
4367
|
Лучше бы пил и курил
6049
|
Гопота ты моя, гопота!
5195
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3844
|
Не молчание ягнят
3925
|
Недоразумение
4833
|
Не Майдан
3160
|
Про Zorro
2808
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3933
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3988
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4192
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5127
|
Петля времени
3307
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4188
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3484
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4939
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3301
|
Наш ответ Чемберлену
3446
|
Молчание ягнят
3436
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3441
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3543
|
Он хороший!
3429
|
Богатства у них много, порядка только нет
2968
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2785
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3948
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3312
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2724
|
Дважды в одну реку
2820
|
Молоко
2318
|
Фронда принцев
2363
|
Взять свое любой ценой
1977
|
Очаровательные инопланетяне
2362
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2524
|
Бесовский полк
3364
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3655
|
«Мостровосхитители»
2627
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2876
|
Украсть своего Эйхмана
2715
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2744
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2904
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3399
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2663
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3144
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3296
|
И вновь продолжается бой!
3166
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2540
|
А Васька слушает…
2575
|
Не праздничные заметки…
2427
|
Горячее лето, переходящее в осень
2350
|
Слава котам!
2934
|
Змея, кусающая себя за хвост
2793
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3038
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
3022
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3179
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2962
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2644
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2395
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2667
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
3046
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2965
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
2087
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2430
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2561
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2199
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2163
|
Встояти перед спокусами
2338
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2246
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
2002
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2451
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2677
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3200
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3955
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4536
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3493
|
Це страшне слово – рейд!
3700
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3804
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3804
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3602
|
Позеленим країну!
3223
|
Янукович 2.0
3031
|
А як ви пісяєте?
3083
|
Парашутів на всіх немає
2538
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2567
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2338
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1978
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1619
|
День Победы?
1533
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1845
|
Час хаосу
2341
|
Генератор криз
1698
|
Не реванш, кажете…
1836
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1984
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1557
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1559
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1668
|
Таргани і без параду
1934
|
Зеленеє жито ще й овес
1945
|
Ветераны и Папа Римский
1356
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1809
|
Не Британія…
1270
|
Авторитаризм на марші
1433
|
Лохи всі ми
1654
|
Три варіанти та останній елемент
1709
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1648
|
Не переконали…
3758
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2268
|
Маппет – шоу
3418
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1918
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1886
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3126
|
Наш Вінні Гамбінні
1583
|
Безславні засранці
1789
|
Найважливіший день
1358
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6552
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3415
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4819
|
Грьобаний Екібастуз!
2140
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3551
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4373
|
«Мюнхен» навиворіт
5269
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7748
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6623
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7710
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3125
|
Контрреволюція огидності
6054
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3342
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2512
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2246
|
Своєї зарази вистачає
1901
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1918
|
Нові випробування для всіх нас
1702
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1922
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1975
|
Феномен безпорадності
1598
|
Разброд и шатание
1655
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1663
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1815
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2074
|
Буде цікаво
2708
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1307
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2794
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1518
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1646
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1420
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2204
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2549
|
Порохобот Зеленський
2243
|
Унітаз для Зеленського
2401
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2151
|
Боротьба триває
1499
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1756
|
Люди не хочуть бути рабами
1662
|
А який ваш вибір?
1602
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1624
|
Ми пам’ятаємо
1582
|
Про шкарпетки
1641
|
О ситуации в городской ТВК
2340
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2642
|
Не адекватний
1396
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2396
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
1462
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1514
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1519
|
Перші – не завжди найкращі
1293
|
Шпагат Сєнкевича
1544
|
Шок, цирк та Невінчанний
1355
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
1527
|
Очі мають повилазити
1864
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
1352
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
1890
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
1280
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
899
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
957
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
947
|
Християни та католики
731
|
Грьобані маски
956
|
Тунель з портретом Магди Ґебельс
719
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Третя хвиля пандемії короновірусу накриває світ та, особливо, Україну. Таких цифр захворюванності, заповнення лікарень та смертей в Україні за весь рік, що ми живимо з ковідом ще не було. Б’ються, на превеликий жаль, всі сумні рекорди. Миколаїв та область лишаються у червоній зоні, більш за те, карантинні обмеження стають більш жорсткими. Від 3 квітня громадський транспорт працюватиме виключно на час робочих перевезень з 6.30 до 9.00 та з 16.30 до 19.00. Про таке оголосив міський голова Олександр Сєнкевич. Під час засідання відповідних комісій таке рішення було ухвалено. Єдина зміна – початок руху громадського транспорта буде не з 6.30 а з 6.00. Більше того, було анонсовано повне зупинення громадського транспорту згодом, якщо ситуація з ковідом не покращиться. Таких жорстких заходів ще не було. На мою думку, вони можуть призвести до трагічних наслідків. Звичайно, таке обмеження мобільності населення дасть свій результат – зменшиться кількість контактів, а значить, зменшиться кількість хворих. Але, є люди, які не працюють на підприємствах критичної інфраструктури, але їм життєво необхідно пересуватися вдень і у них немає грошей на таксі. Це люди, наприклад, які мають регулярно відвідувати медичні процедури, без яких їм не вижити. Зрештою, як хворому пенсіонеру потрапити до лікарні? Діти допоможуть? А якщо дітей немає, або вони живуть у іншому місті? Таке обмеження їх мобільності може їх просто вбити. Ми не можемо рятувати життя одних за рахунок життів інших. Отже, всім виконавчим органам влади слід вирішити проблему пересування таких категорій населення перед тим, як запроваджувати такі серйозні обмеження.
А ось, не одягати маски у приміщенні, та й ще сперечатися з цього приводу з головою ОДА, вибачте – за це треба карати і дуже жорстко. І давно вже.
Пам’ятаєте, був такий собі департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради? Виник він за часів минулої каденції за бажанням Опозиційного блоку, який мав тоді чи не половину депутатських мандатів. Тодішні лідери цього політичного, с позволєнія сказать, утворення Ігор Дятлов та Олександр Омельчук влаштували з нього таку собі синекуру, через яку на, начебто, енергоефективність прокачувались чималі гроші. Пам’ятаєте програму «Теплий дом» та обіцянки зменшення тарифів на опалення в рази? Всі обіцянки виявились пустим звуком, головні фігуранти тої афери століття до нового складу міської ради не потрапили. Але. Їх дітище лишилося. А свято місце пустим не буває довго. Ось і зараз його зайняв вірний соратник Тетяни Домбровської, керівник її виборчого штабу Денис Денисенко. І однією з інновацій, очевидно, є, початок цитати: «Реконструкція адміністративної будівлі з прилеглою територією на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Перемога» та «Реконструкція парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» - кінець цитати. Саме такий проект рішення щодо зміни Програми економічного і соціального розвитку Миколаєва пропонується винести на сесію міської ради. І це – за умови, коли робоча група з реорганізації структури виконавчих органів Миколаївської міської ради збиралась лише один раз, ніяких рекомендацій нікому не давала, а зміна структури – це виключна компетенція міської ради.
Якщо це – інновація, то, на мою думку, у виконавчих органах нашої ради все дуже погано. А може, просто йдеться про те, щоб наповнити грошовим потоком ту саму синекуру, для певної людини, яка зараз лишилась пустою? І робиться це тишком-нишком.
30 березня Верховна Рада України засідала позачергово. Фактична тема засідання – засудження протестної акції, яка відбулась під стінами Офісу Президента 20 березня. Тут було прекрасно все. Перед усім, я не пам’ятаю позачергового засідання українського парламенту, яке б присвячувалось вуличним протестам. Інших тем для позачергового засідання ради – провал із вакцинацією, проблеми з економікою та наповненням бюджету, ймовірне вторгнення російських військ – це не було важливим. Хоча ні, теми війни, все ж таки торкались. Народна депутатка Анна Колісник від Слуг народу під час доповіді Головнокомандувача Збройними Силами України, в якій той розповідав про надзвичайну концентрацію російських військ на кордоні з Україною, написала комусь в телефоні, що "треба звалювати з цієї країни", правда, потім недолуго виправдалась, що це вона про травневі свята. Смішно, правда?
Натомість, важливим було обговорити трощу дверей в Офісі Президента. Найкраще про цей засідання висловилась народна депутатка Вікторія Сюмар, назвавши його трешем, тобто, сміттям, та справжнім окозамилюванням.
Ось так з вами і живимо – зі справжньою пандемією ковіду, жорстким карантином, інноваціями у вигляді «реконструкції» парків, постійною загрозою активізації війни – сама війна вже триває восьмий рік та окозамилюванням.
Вдягайте маски, бережіть себе та не дозволяйте замилювати собі очі.
За цим кланяюся – побачимось.
|
Закошмарить Сенкевича
6001
|
Об «императивном мандате»
5051
|
Зацентралили
4825
|
Страсти по декоммунизации
4699
|
Генетическая память
3646
|
Сварить лягушку
5961
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
4748
|
Чума на ваши все дома!
4714
|
Синусоида
3686
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3888
|
Война миров
4432
|
Чего изволите?
3790
|
С праздником освобождения
4171
|
Николаевские провы
3583
|
Россотрудники
3987
|
О людях и собаках
4544
|
Все уже было и все еще будет
4677
|
Голубь сизокрылый
3870
|
О мухах
4544
|
Усатые — бородатым
3879
|
«Не смешите наши «Руты»
5207
|
Реванш под видом шизофрении
4367
|
Лучше бы пил и курил
6049
|
Гопота ты моя, гопота!
5195
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3844
|
Не молчание ягнят
3925
|
Недоразумение
4833
|
Не Майдан
3160
|
Про Zorro
2808
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3933
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3988
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4192
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5127
|
Петля времени
3307
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4188
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3484
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4939
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3301
|
Наш ответ Чемберлену
3446
|
Молчание ягнят
3436
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3441
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
3543
|
Он хороший!
3429
|
Богатства у них много, порядка только нет
2968
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2785
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3948
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3312
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2724
|
Дважды в одну реку
2820
|
Молоко
2318
|
Фронда принцев
2363
|
Взять свое любой ценой
1977
|
Очаровательные инопланетяне
2362
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2524
|
Бесовский полк
3364
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3655
|
«Мостровосхитители»
2627
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2876
|
Украсть своего Эйхмана
2715
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2744
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2904
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3399
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2663
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3144
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3296
|
И вновь продолжается бой!
3166
|
Предел терпения и предвыборный чёс
2540
|
А Васька слушает…
2575
|
Не праздничные заметки…
2427
|
Горячее лето, переходящее в осень
2350
|
Слава котам!
2934
|
Змея, кусающая себя за хвост
2793
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3038
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
3022
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3179
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2962
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
2644
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2395
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
2667
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
3046
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2965
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
2087
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2430
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
2561
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2199
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2163
|
Встояти перед спокусами
2338
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2246
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
2002
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2451
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
2677
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3200
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3955
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
4536
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3493
|
Це страшне слово – рейд!
3700
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3804
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
3804
|
Обирайте! Але – відповідайте!
3602
|
Позеленим країну!
3223
|
Янукович 2.0
3031
|
А як ви пісяєте?
3083
|
Парашутів на всіх немає
2538
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
2567
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2338
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1978
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
1619
|
День Победы?
1533
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1845
|
Час хаосу
2341
|
Генератор криз
1698
|
Не реванш, кажете…
1836
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1984
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
1557
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
1559
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
1668
|
Таргани і без параду
1934
|
Зеленеє жито ще й овес
1945
|
Ветераны и Папа Римский
1356
|
«Скорострєли» чекають на пунш
1809
|
Не Британія…
1270
|
Авторитаризм на марші
1433
|
Лохи всі ми
1654
|
Три варіанти та останній елемент
1709
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
1648
|
Не переконали…
3758
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2268
|
Маппет – шоу
3418
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
1918
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
1886
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3126
|
Наш Вінні Гамбінні
1583
|
Безславні засранці
1789
|
Найважливіший день
1358
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
6552
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3415
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
4819
|
Грьобаний Екібастуз!
2140
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
3551
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4373
|
«Мюнхен» навиворіт
5269
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
7748
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
6623
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
7710
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3125
|
Контрреволюція огидності
6054
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3342
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2512
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2246
|
Своєї зарази вистачає
1901
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
1918
|
Нові випробування для всіх нас
1702
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
1922
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
1975
|
Феномен безпорадності
1598
|
Разброд и шатание
1655
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
1663
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
1815
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2074
|
Буде цікаво
2708
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1307
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
2794
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1518
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
1646
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1420
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2204
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
2549
|
Порохобот Зеленський
2243
|
Унітаз для Зеленського
2401
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2151
|
Боротьба триває
1499
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
1756
|
Люди не хочуть бути рабами
1662
|
А який ваш вибір?
1602
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
1624
|
Ми пам’ятаємо
1582
|
Про шкарпетки
1641
|
О ситуации в городской ТВК
2340
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
2642
|
Не адекватний
1396
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2396
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
1462
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1514
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1519
|
Перші – не завжди найкращі
1293
|
Шпагат Сєнкевича
1544
|
Шок, цирк та Невінчанний
1355
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
1527
|
Очі мають повилазити
1864
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
1352
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
1890
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
1280
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
899
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
957
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
947
|
Християни та католики
731
|
Грьобані маски
956
|
Тунель з портретом Магди Ґебельс
719